Тур де Франс-2019, превью этапов: 19 этап, Сен-Жан-де-Морьен - Тинь, 126,5 км

19-й этап Тур де Франс-2019 стартует из Сен-Жан-де-Морьен (Saint-Jean-de-Maurienne), коммуне на юго-востоке Франции, расположенной в регионе Рона-Альпы. Сен-Жан-де-Морьен с населением в 8 тысяч человек привык принимать множество гостей – туристов, любителей активного спортивного отдыха.

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В городке насчитывается около 30 спортивных клубов. Ежегодно в Сен-Жан-де-Морьен проводится турнир по гандболу и велосипедный фестиваль. Сен-Жан-де-Морьен - рай для альпинистов и любителей гор, он находится в центре важного для велоспорта региона – Галибье и Маделен, Гландон, Круа-де-Фер и Телеграф, Изеран и Гландон. Но, кроме того, что Сен-Жан-де-Морьен расположен на территории национального природного парка Вануаз (Vanoise) и предлагает широкие возможности для отдыха как зимой, так и летом, этот альпийский город гордится славными страницами своей истории. Название Сен-Жан-де-Морьен селение получило ещё в 6 веке н.э., когда Фёкла Иконийская привезла из Александрии мощи Иоанна Крестителя.

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Сен-Жан-де-Морьен объединяет вокруг себя несколько деревушек, в одной из которых, Альба-ле-Вьё (Albiez-le-Vieux), жила и работала семья Опинель – отец и сын изготавливали инструменты для местного населения, их топоры были известны далеко за пределами местности.

Однажды по просьбе друзей они сделали пару складных ножей, которые так понравились, что посыпались новые заказы. Жозеф Опинель загорелся идеей производства ножей и начал разрабатывать совершенную модель, хотя его отец не верил, что простой карманный нож может стать основным в их производстве. Поэтому Жозефу приходилось ютиться в углу мастерской, но своей цели он добился.

К 1890 году 18-летний Жозеф Опинель усовершенствовал модель и стал производить ножи 12 размеров с длиной клинка от 2 до 12 см. Рукоятки ножей он снабдил кольцом, чтобы нож можно было повесить на цепочку от часов. Через два года Жозеф смог открыть собственную фабрику, а в 1909 зарегистрировался в качестве ножовщика. В соответствии с давним законом от 1565 года, который требовал от изготовителей ножей проставлять на ножах свой товарный знак как гарантию качества, Жозеф выбрал своим знаком «благословляющую руку» в виде поднятого большого, указательного и среднего пальцев с кольцом и согнутых и безымянного пальца, которая была изображена на гербе Сен-Жан-де-Морьен.

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Корона над рукой напоминала о герцогстве Савойском и департаменте, в котором расположен город. Ножи Опинеля благодаря своей надёжности и характерной особенности – фиксации клинка с помощью перекрывающего ему путь замка-кольца - быстро завоевали популярность. В 1911 году ножи “Опинель” получили золотую медаль на выставке в Турине, но это был только первый шаг. С 1914 года они стали экспортироваться в Италию и Швейцарию. К началу Второй мировой было продано уже 20 миллионов его ножей.

Компания Opinel удостоилась звания национального символа Франции и обеспечила себе длительное существование и всемирную славу. В 20 веке нож Опинеля фигурирует во многих литературных произведениях, а французы стали называть «опинелем» любой нож. В настоящее время компания по-прежнему принадлежит семье Опинель, а руководит ей уже внук Жозефа Опинеля. Большой чести компания “Опинель” была удостоена в 1985 году, когда ножи фирмы вошли в список 100 лучших продуктов мира и были включены в справочник “Good Design Guide” музея Виктории и Альберта. Нож, созданный Жозефом Опинелем, брали с собой известные альпинисты и путешественники, а в наши дни “Опинель” продолжает завоёвывать рынок.

В Сен-Жан-де-Морьен можно посетить музей Опинеля, а также увидеть отреставрированную мастерскую отца Жозефа Опинеля, где была создана первая модель ножа.

Альтиметрия 19-го этапа Тур де Франс-2019

Сен-Жан-де-Морьен (Saint-Jean-de-Maurienne, департамент Савойя, регион Овернь — Рона — Альпы) в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2015 году. Горный этап с набором высоты 3400 м и преодолением наивысшей отметки Тур де Франс-2019.

Со старта пелотон начнет постепенно подниматься в гору и через 89 км окажется на вершине Коль д’Изеран (Col de l’Iseran). По пути пелотон преодолеет три категорийный вершины:

Кот-де-Сан-Андре (Côte de Saint-André) подъем 3-й категории, протяжённость 3,1 км, 954-1165 м, перепад 211 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%;

Монте д'Оссуа (Montée d’Aussois) подъем 2-й категории, протяжённость 6,5 км, 1064-1467 м, перепад 403 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 10%;

Коль-де-ла-Маделен (Col de la Madeleine) подъем 3-й категории, протяжённость 3,9 км, 1537-1746 м, перепад 219 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%

Подъем высшей категории Коль д’Изеран (Col de l’Iseran) протяжённость 12,9 км, 1805-2770 м, перепад 965 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 14%. На вершине подъема будет разыграна бонификационная премия, а также первый на вершине получает 40 очков в зачет гороховой майки и премию памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа - наивысшая точка Тур де Франс-2019.

Коль д'Изеран в восьмой раз появится на Тур де Франс. Последний раз он был на 9-м этапе Тур де Франс-2007, тогда первым вершину прошёл Ярослав Попович, а подъем преодолевался с противоположной стороны.

Впервые Коль д’Изеран появился на Тур де Франс в 1938 году. Первым покорителем Изерана является Фелисьен Вервеке (Felicien Vervaecke). В следующем году Изеран присутствовал на индивидуальной разделке, на втором из трех полуэтапов в этот день, первым на вершине был бельгиец Сильвер Маэс (Sylvere Maes).

Пройдя наивысшую точку Тур де Франс-2019 велогонщики отправятся на спуск протяженностью 27 км до подножия заключительного подъема 19 этапа.

Подъем 1 категории Тинь (Tignes) протяжённость 7,4 км, 1570-2089 м, перепад 519 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%. Вершина подъема расположена за 1,5 км до линии финиша в Тине (Tignes, департамент Савойя, регион Овернь — Рона — Альпы). Финиш этапа расположен на отметке 2113 м над уровнем моря.

Тинь, который находится в в 510 км к юго-востоку от Парижа, в 165 км восточнее Лиона. В Тине проживает около 2400 человек, но коммуна готова принять до 27000 туристов. И летом, и зимой Тиню есть что предложить отдыхающим. Зимой Тинь, вместе с Валь д’Изер входящий в горнолыжную зону Эспас-Килли, предлагает 300 км склонов, 75 подъёмников. В 2016 году в Тине начали воплощать беспрецедентный проект – горнолыжный склон под крышей спортивной арены (Tignes Sport Arena), который даст возможность кататься на лыжах круглый год.

Тинь славится не только горнолыжными склонами. Самая высокая точка Тинь-Валь д’Изер – ледник Гран-Мотт, расположенный на высоте 3656 м. До вершины ледника поможет добраться фуникулёр, который способен перевезти 3000 человек в час. Побывать на леднике можно и летом.

Photo Par Stanislas Rivé — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,

Отдохнуть от походов по горам и от лыжных трасс можно в ресторане с большой открытой площадкой, который находится прямо у фуникулёра. В ресторане можно попробовать сыр persillé, которым восхищался ещё Карл Великий. Сыр делают из овечьего и козьего молока, но, к сожалению, сегодня производит его лишь одна ферма Paulette Marmottan. Сыр цилиндрической формы, около 10 см высотой, покрыт коричневой корочкой снаружи, а внутри белоснежный.

Photo Par X-Javier — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Тинь также знаменит своим горным озером, которое питают воды ледника Гран-Мотт.

Photo Andy Parant

Тинь в истории Тур де Франс

Тинь до этого года единственный раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 2007 году, где Михаэль Расмуссен (Michael Rasmussen) одержал победу на 8-м этапе из отрыва и первым прошёл вершину, а затем последовала дисквалификация. Вторым на вершине через 2 минуты и 47 секунд был Ибан Майо (Iban Mayo), третьим через 3 минуты и 12 секунд Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde).

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