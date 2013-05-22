Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе, отмечая 50-летие первой победы Эдди Меркса на французском Гран-туре

В 2019 году Тур де Франс стартует в Брюсселе, тем самым отмечая полувековой юбилей первой победы великого бельгийского гонщика Эдди Меркса на французском Гран-туре. Столица Бельгии примет два первых этапа 106-го выпуска французского Гран-тура. Бельгия примет Гран-депар в пятый раз за историю Тур де Франс.

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Маршрут 1-го этапа Тур де Франс-2019 стартует и финиширует в Брюсселе и будет включать прохождение знаменитого подъёма Тура Фландрии - Мюр ван Гераардсберген (Muur van Geraardsbergen).

Сделав круг по Фландрии и Валлонии, на пути в Брюссель гонка посетит город Волюве-Сен-Пьер (Woluwe-Saint-Pierre), где пятикратный победитель Тур де Франс Эдди Меркс впервые в карьере надел жёлтую майку лидера в 1969 году.

2-й этап Тур де Франс-2019 – 28-км командная гонка на время, которая свяжет две известных достопримечательности Брюсселя – Королевский дворец и Атомиум. Командная разделка пройдёт по тому же маршруту, что и командная гонка на Тур де Франс-1969, когда Эдди Меркс впервые завоевал победу на Большой Петле с командой Faema.