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Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе, отмечая 50-летие первой победы Эдди Меркса на французском Гран-туре

 

 

  В 2019 году Тур де Франс стартует в Брюсселе, тем самым отмечая полувековой юбилей первой победы великого бельгийского гонщика Эдди Меркса на французском Гран-туре. Столица Бельгии примет два первых этапа 106-го выпуска французского Гран-тура.  Бельгия примет Гран-депар в пятый раз за историю Тур де Франс.  

 

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе

 

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе

 

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе

 

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе

 

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе

 

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе

 

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе

 

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе

 

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе

Photo ©A.S.O. / P. Ballet

 

 

  Маршрут 1-го этапа Тур де Франс-2019 стартует и финиширует в Брюсселе и будет включать прохождение знаменитого подъёма Тура Фландрии - Мюр ван Гераардсберген (Muur van Geraardsbergen).

 

  Сделав круг по Фландрии и Валлонии, на пути в Брюссель гонка посетит город Волюве-Сен-Пьер (Woluwe-Saint-Pierre), где пятикратный победитель Тур де Франс Эдди Меркс впервые в карьере надел жёлтую майку лидера в 1969 году.

 

  2-й этап Тур де Франс-2019 – 28-км командная гонка на время, которая свяжет две известных достопримечательности Брюсселя – Королевский дворец и Атомиум. Командная разделка пройдёт по тому же маршруту, что и командная гонка  на Тур де Франс-1969, когда Эдди Меркс впервые завоевал победу на Большой Петле с командой Faema.  

 

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-депар Эдди Меркс

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:16 | Регистрация: 22.05.2013

    Любимый сайт с др, а по теме вот будет рубка в отрыве зо горох, да и по знакомым дорогам все будет. Когда тур перекликается с классическими весенними гонками - всегда интереса больше. 

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