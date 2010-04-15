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Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

   Второй этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует и финиширует вновь в Брюсселе (Bruxelles). Стартовать участники второго этапа Большой Петли будут у стен Королевского дворца (Palais Royal de Bruxelles), который является одним из самых красивых зданий столицы Бельгии.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

   Холм Куденберг (Coudenberg), на котором сегодня можно видеть Королевский дворец, с давних времён служил проверенной местностью для покоев правящих особ. Здесь в разные исторические периоды Бельгии жили герцог Брабантский (Duché de Brabant) и герцог Бургундский (Louis duc de Bourgogne), отсюда правил Карл V и другие представители власти. Здесь в 1556 году последний император Священной Римской империи Карл V отрёкся от престола и передал власть в руки своего сына Филиппа II.

 

   Несколько столетий на холме располагался замок, как предполагают исследователи, возведённый ещё в XI веке династией герцогов Брабантских. Его история прервалась масштабным пожаром, произошедшим в 1731 году. Большая часть замка была уничтожена огнём. Всего за 6 часов от него остались руины.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

   Через полвека после случившегося, в 80-х годах XVIII века были построены четыре особняка в неоклассическом стиле. На холме Куденберг появился Королевский квартал, созданный в стиле неоклассицизма. Автором этой идеи стал эрцгерцог Карл Лотарингский, младший брат Франца I Стефана, супруга австрийской императрицы Марии-Терезии. Венценосная родственница в 1749 году назначила эрцгерцога губернатором и наместником австрийских Нидерландов. Проживая в Брюсселе, Карл Лотарингский пользовался любовью народа. Его двор стал центром притяжения для европейских интеллектуалов и художников. Карл превратил Брюссель в самую модную столицу Европы.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

   Спустя несколько десятилетий, в XIX столетии, во времена правления нидерландского монарха Уильяма I, особняки были соединены колоннадой. Фасад обрёл свой современный вид в первом десятилетии прошлого столетия, а именно в 1904 году: правящий тогда король Бельгии Леопольд II распорядился, чтобы фасаду придали классицистический стиль. Даже целый век спустя, дворец без труда узнают на картинах и фотографиях именно благодаря фасаду.

 

   На сегодняшний день в Королевском дворце монарх, находящийся у власти, и члены его семьи не проживают. Его залы используются как основное рабочее место короля: здесь проводятся мероприятия государственной важности, проходят торжественные приёмы и политические встречи с мировыми лидерами. У королевы, а также и у некоторых других членов правящей семьи, тоже имеются кабинеты во дворце.

 

   Наибольший интерес вызывает парадный Тронный зал с великолепными украшениями в виде высоких колонн с пилястрами, 28-ми люстр и 11-ти канделябров огромного размера. В Малом белом зале на позолоченных стенах висят портреты королей XIX века и стоит мебель XVIII века в стиле рококо. Длинная галерея известна благодаря росписям на потолке, изображающим Рассвет, День и Сумерки.

 

Альтиметрия 2-го этапа Тур де Франс-2019 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

 

 

 

   На этот раз организаторы Тур де Франс-2019 предложили для пелотона командную гонку с раздельным стартом протяженностью 27,6 км.

 

   Второй этап стартует у стен Королевского дворца в Брюсселе (Palais Royal de Bruxelles, нидерл. Koninklijk Paleis van Brussel), у официальной резиденции бельгийского монарха.

 

  Проехав по брусчатке и свернув налево, команды поедут на север вдоль Парка Брюсселя. После разворота на 90 градусов на восток гонщиков ждут  4 км прямой дороги, которая будет проходить как по поверхности земли, так и под землей.

 

  После плавного поворота на юг с 8-го километра дистанции начинается небольшой тягун, который поведёт на запад.

 

  Проехав первую промежуточную отсечку времени, расположенную на 13,2 км маршрута в Буа де ла Камбр (Bois de la Cambre), пелотон устремится на север.

 

  Дорога пойдёт под спуск, на котором через 20,1 км после старта расположена 2-я промежуточная отсечка времени.

 

  Заключительные 3 км с несколькими круговыми развязками и неприятными поворотами в тягун с направлением на северо-запад. Финиш 2-го этапа расположен у Атомиума (Atomium) - одной из главных достопримечательностей и символов Брюсселя, который команды будут объезжать по правой стороне за 250 м до финиша.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

 

  Таким образом организаторы предложили командную разделку протяжённостью 27,6 км, проложенную по улицам Брюсселя, со слабопересеченным рельефом, участками брусчатки, дорожными развязками, немногочисленными поворотами и длинными прямыми секторами. Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велокоманды потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 30 минут до 33 минут. 

 

  Фаворитами этапа можно назвать команды Mitchelton-Scott, INEOS, Jumbo - Visma, Deceuninck-QuickStep, Sunweb, EF Education First, Movistar. Разрывы между командами могут достигать 2 минут.

 

  Команды стартуют с интервалом в 5 минут, последней на маршрут отправится велокоманда обладателя желтой майки лидера генеральной классификации Тур де Франс-2019 после 1-го этапа. Время финиширующей велокоманды засчитывается по 4-му велогонщику. Лимит времени 30%.  

 

   Атомиум – величественная скульптура, представляющая собой огромную модель кристалла железа и одновременно памятник мирному атому и безграничным возможностям атомной энергии. Это символ атомного века и научно-технического прогресса. Блестящий металлом монумент представляет собой увеличенную в 165 млрд раз модель молекулы железа. Спроектирован Атомиум был Андре Ватеркейном (André Waterkeyn) и Андре и Мишель Полаки (André et Jean Polak) и представляет собой огромную, высотой 102 м, довольно сложную конструкцию, состоящую из 9 сфер, каждая из которых имеет диаметр 18 м, и 20 соединительных труб (длина каждой – 23 м). Внутри труб располагаются эскалаторы и соединительные коридоры, а в центральной трубе размещён лифт.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

   Общий вес 102-метрового сооружения составляет около 2 400 тонн. Изначально конструкция была покрыта слоем алюминия (720 треугольных пластин на каждой сфере), но после реконструкции 2006 года приобрела стальную оболочку. Окна сфер и коридоров, сделанные из плексигласа (органического стекла), заменили закалённым стеклом. Кроме того, при проведении реконструкции, ставшей необходимой для сохранения презентабельного вида и надёжности конструкции, там были заменены соединительные трубы, эскалаторы, а лифт заменили на современный скоростной лифт, один из самых быстрых в Европе. Этот лифт способен доставить к сферам посетителей всего за 23 секунды!

 

   Эту стальную конструкцию, выполненную в стиле сюрреализма, часто сравнивают с Эйфелевой башней в Париже. Как и она, Атомиум был спроектирован и построен как временное сооружение, запланированное к сносу после выполнения своей задачи: Эйфелева башня как арка для входа на Всемирную выставку 1889 года, Атомиум – для Всемирной выставки 1958 года.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

    Его так и не смогли решиться демонтировать после завершения выставки, и уже рассматривали сооружение только с художественной и культурной точки зрения. Архитектура Атомиума продолжает приводить в восхищение путешественников со всего мира, он превратился в ярчайшую туристическую достопримечательность Бельгии.

 

   Сооружение поражает воображение не только тем, что представляет собой внешне гигантскую кристаллическую решётку железа, но и тем, что внутри этой конструкции, как в совершенно обычном здании, постоянно присутствует множество людей. Шесть из девяти сфер находятся в открытом доступе для посетителей, в самой верхней расположена панорамная смотровая площадка и ресторан. С обзорной платформы открываются изумительная панорама Брюсселя: город виден, как на ладони, со всеми его дворцами, соборами, уютными кривыми улочками исторической части города и прямыми постройками современной архитектуры.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

   Кроме того, в сферах Атомиума располагаются многие другие вызывающие интерес туристов заведения. Здесь есть тематический музей, постоянная экспозиция которого рассказывает о мирном атоме, атомной энергии и достижениях разных лет в её исследовании.

 

   Одна из центральных экспозиций посвящена Всемирной выставке 1958 года, и призвана пропагандировать мир и согласие во всем мире.

  

   Интересна так же выставка, посвящённая образу жизни, характерному для 50-х годов. Здесь можно рассмотреть плакаты, книги, бытовую технику, характерную для Европы того периода. Коллекция экспонатов, состоящая из лучших образцов бельгийского промышленного и бытового дизайна, поражает не только разнообразием экспонатов, но и изобретательностью их авторов и свежим их взглядом на обычные вещи. Здесь же размещаются и временные выставки, которые могут поведать о многих других достижениях научно-технического прогресса.

 

    Есть кафе, выставочные и концертные залы, кинотеатры, сувенирный магазин. В одной из сфер (в той именно, которая как бы состоит из разноцветных ячеек) расположена маленькая гостиница, в комнатах которой можно переночевать и полюбоваться ночным Брюсселем. Для многих посетителей Атомиум становится настоящим аттракционом развлечений, где можно провести весь день (и даже ночь), но так и не успеть сделать всего намеченного.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

   Другие достопримечательности столицы Бельгии: «Мини-Европа» — единственный миниатюрный парк, где можно увидеть всю Европу за несколько часов: Биг-Бен, Венеция, Париж, Акрополь, в общей сложности 350 крупномасштабных макетов памятников истории и архитектуры, выполненных с бесспорным мастерством. Дворец Наций, Музей классического искусства с коллекцией фламандских художников, Музей восковых фигур, Королевский музей истории и искусств (одна из богатейших коллекций египетских и античных древностей, китайского и доколумбового искусства Америки). Также — музей Менье, Музей воздухоплавания, Музей автомобилей, Музей современного искусства.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)Тур де Франс-2019, превью этапов: 2 этап, Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум)

 

   К западу от Гранд-Плас расположена Биржа (1873 года), одна из самых престижных сцен в Европе - Опера Монне, площадь Рожье, церковь Святой Екатерины на одноименной площади, окружённой старыми домами XVII-XVIII веков, а также живописные, вечно заполненные народом Центральные бульвары. На месте старого канала, сразу за церковью Святой Екатерины, размещена прекрасная пешеходная зона с восхитительной церковью Иоанна Крестителя (XVII века) и двумя маленькими прямоугольными прудами, окружёнными многочисленными рыбными ресторанами.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 31.05.2014

    Jumbo - Visma - фаворит №1, + стартуют последними. Квики, Инеос, Митчелтон, Бора и Санвэб пободаются, у остальных задача не поймать уж сильно много для своих генеральщиков.

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 18:59 | Регистрация: 15.04.2018

    Джамбо надо было Ван Эмдена на тур везти ,а не на джиро. Там он вообще не нужен,а здесь командная гонка. С ним бы точно выйграли

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:12 | Регистрация: 15.04.2010

    Командная гонка сразу много что изменит в генерале.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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