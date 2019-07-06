Тур де Франс-2019, превью этапов: 18 этап, Амбрён - Валуар



Восемнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 отправится по маршруту велогонки из Амбрёна (Embrun). Красивый маленький средневековый Амбрён находится в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, в департаменте - Верхние Альпы. Городок расположился на склоне утёса, с видом на реку Дюранс (Durance). Его история уходит далеко в глубину веков, когда-то здесь проживал архиепископ. Городок богат лабиринтами древних улочек и яркими площадями.



Из старинных построек и памятников архитектуры стоит обратить внимание на исторический центр города и его Собор Нотр-Дам де Реаль (Cathédrale Notre-Dame du-Réal d'Embrun). Строительство собора началось в XII веке и закончилось только в XIII веке. Собор Собор Нотр-Дам де Реаль являлся самым главным во французских Альпах в период между 1170 и 1225 годами, время, когда происходила смена культур от романской к готической.



Ещё одной достопримечательностью Амбрёна является Коричневая Башня (Tour brune d'Embrun), единственная сохранившаяся часть Епископального ансамбля, построенного в XIII веке напротив дворца архиепископа и недалеко от собора Нотр-Дам де Реаль. Башня символизировала временную власть архиепископа Амбрёна и должна была защищать его дворец. На протяжении многих веков она служила прямо по назначению - играя роль фортификационного сооружения. Служила Коричневая башня и темницей. Башня представляет из себя сооружение в виде куба, ширина между стенами 1,80 м, высота всей башни 27 метров.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 18 этап, Амбрён - Валуар



Дом Канонжев (La maison des Chanonges), ещё один памятник архитектуры в Амбрёне, редкий пример романской архитектуры XIII века. Это обычный дом, небольшой, в нем одна комната с двумя окнами; на фасаде дома (вверху слева), установлена скульптура льва, поедающего овечку.



Регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег расположен на территории Национального Парка Экрен (Parc national des Écrins), в окружении грандиозных пейзажей, природных водопадов, здесь царит мягкий альпийский климат, именно поэтому часто Амбрён называют «альпийской Ниццей», сюда приезжают туристы и зимой, и летом. Благодаря реке Дюранс и озеру Серр-Понсон (Serre-Ponçon), простирающемуся на 20 км, в летний период можно заниматься водными видами спорта: водные лыжи, катамараны, каноэ, рафтинг, парусный спорт, гидроциклы. Зимой же к услугам отдыхающих покорение заснеженных вершин: лыжные прогулки, зимние походы и даже прыжки на парашютах.



Город Амбрён в истории Тур де Франс



Пятое издание Тур де Франс Амбрён принимает в этом году. Впервые город Амбрён на маршруте Большо Петли появился 46 лет назад. 9-й этап Тур де Франс-1973 стартовал в Амбрёне. Проехав этап протяжённостью 234,5 км участники велогонки финишировали в Ницце (Nice). Победителем этапа стал испанский велогонщик Висенте Лопес (Vicente Lopez).



Спустя 35 лет Амбрён дважды отправлял на старт этапа участников Тур де Франс-2008 - на 15-м и 17-м этапе. В 2013 и в 2017 году город Амбрён также становился стартовым городом Тур де Франс. На тур де Франс-2019 Амбрён вновь станет стартовым городом. Таким образом, город Амбрён ещё ни разу не принимал финиш этапа Большой Петли.



Альтиметрия 18-го этапа Тур де Франс-2019

Амбрён принимает старт первого из трёх высокогорных этапов Тур де Франс-2019 в Альпах.

Горный этап с набором высоты 4500 м и финишем после спуска с Коль дю Галибье (Col du Galibier). Самый «урожайный» этап Тур де Франс-2019 на горные очки. Этап подходит для отрыва за горными очками.

Со старта пелотон начнет подъём до вершины 3 категории Кот-де-Демуазель-Куаффе (Côte des Demoiselles Coiffées) протяжённость 3,9 км, 821-1024 м, перепад 203 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 8%.

Далее спуск и 50 км тягуна с набором высоты в 620 м до подножия подъёма 1-й категории Коль де Вар (Col de Vars) протяжённость 9,3 км, 1420-2109 м, перепад 689 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 14%.

Коль де Вар 34 раза встречался на Тур де Франс, впервые появившись в далёком 1922 году. Первым покорителем Коль де Вар стал Филипп Тис (Philippe Thys). В последний раз подъём был задействован на Тур де Франс-2017, первым на вершине был Алексей Луценко.



Через 19 км спуска до Гийестра (Guillestre) начнется подъём до вершины Коль д'Изоар (Col d'Izoard).

Сам подъём протяжённостью 32 км с набором высоты в 1400 м, высшая категория присвоена заключительным 14 км. Коль д'Изоар - высшая категория, протяжённость 14,1 км, 1337-2360 м, перепад 1023 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 14%. Подъём начинается плавно, но заключительные 7 км, с отметкой 1800 м над уровнем моря, со стабильными средними градиентами в 9-10%. За 2 км до вершины небольшой спуск и снова вверх.





Подъём со стороны Шато Виль Вьёй (Chateau Ville Vieille) в последний раз был на Тур де Франс в 2017 году, первым на вершине был Варран Баргий (Warren Barguil) из Sunweb, тогда Изоар принимал финиш этапа, на этот раз велогонщики отправятся на спуск до Бриансона (Briançon), откуда начнётся подъём протяжённостью 47 км с набором высоты 1440 м через Коль дю Лотаре (Col du Lautaret) до вершины высшей категории Коль дю Галибье (Col du Galibier), протяжённость 23 км, 1470-2642 м, перепад 1172 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%.

В последний раз вершина Галибье была на Тур де Франс в 2017 году, ее проходили через Телеграф, и далее спускались к финишу этапа, тогда первым на вершине был Примож Роглич (Primoz Roglic) из LottoNL-Jumbo.

Пройдя вершину Галибье и разыграв там бонификационные секунды, велогонщики отправятся на спуск протяженностью 19 км до финиша этапа в Валуаре (Valloire). Заключительные 800 м в тягун.

Валуар второй раз будет принимать финиш этапа Тур де Франс, впервые в 1972 году, тогда " Эдди Меркса (Eddy Merckx), догнав на спуске Йоопа Зутемелька (Joop Zoetemelk), который первым пересёк вершину Галибье, и затем обыграв его в спринте". на утреннем полуэтапе выиграл, догнав на спуске, который первым пересёк вершину Галибье, и затем обыграв его в спринте".

Связка Изоар - Галибье через Лотаре была в прошлый раз в 2011 году, тогда финиш этапа был на вершине Галибье, а мы стали свидетелями удивительного горного спектакля:

Энди Шлек (Andy Schleck), как и планировалось, атаковал на Коль д'Изоар (Col d'Izoard). И, похоже, что это стало откровением для его соперников. Они недоуменно переглядывались, понимая, что один из главных фаворитов уходит вперед, но, в то же время, держали в уме то, что до финиша оставалось еще почти 60 километров. А Энди уходил всё дальше. Пока впереди из отрыва атаковал Максим Иглинский (Maxim Iglinskiy), Шлек-младший, набрав минутное преимущество, добрал Йооста Постуму (Joost Posthuma), и на вершине с помощью товарища по велокоманде «привез» своим конкурентам уже более 2 минут. Максима Монфора (Maxime Monfort) догнал на спуске с Изоар. Разрыв медленно, но верно увеличивался. Вот уже пара велогонщиков из команды Leopard добирает тех, кто был в отрыве с самого начала – Николаса Роча (Nicolas Roche), Дриса Девенинса (Dries Devenyns) и Егора Силина (Egor Silin). За 3 километра до Лотаре Монфор, сделав всё, что было в его силах, оставляет Шлека-младшего одного в компании Роча и Иглинского. Разрыв, тем временем, составляет уже почти 4 минуты.

И в этот момент Кэдел Эванс (Cadel Evans) понимает, что дальнейшее промедление будет, возможно, означать проигранный для него Тур де Франс. Здесь и началось противостояние Кэдела и Энди, которое закончилось только на финише последней разделки. А пока австралиец взял инициативу в свои руки, и практически без смены работал впереди группы преследователей на последних 10 километрах дистанции этапа.

Разрыв чуть уменьшаился – до 3 с половиной минут. До финиша оставалось 3 километра. Эванс по-прежнему задавал темп в группе фаворитов, где вместе с ним находились Иван Бассо (Ivan Basso), Фрэнк Шлек (Fränk Schleck), Дамиано Кунего (Damiano Cunego), Пьер Роллан (Pierre Rolland) и Томас Фёклер (Thomas Voeckler), который непостижимым образом, уже почти умирая на разгоне к финальному подъёму, сумел в очередной раз «воскреснуть».

Впереди Энди Шлек боролся только лишь с самим собой, тяжело наваливаясь на педали, и ломая передачу. На его лице явно читалось адское напряжение и невероятная усталость. И всё же ему удалось дотерпеть и пересечь линию финиша первым, подарив всем этот удивительный горный спектакль! Вторым финишировал его брат Фрэнк, следом – Эванс, уступивший Энди более 2 минут. Далее – Бассо и Фёклер, сумевший всё-таки сохранить лидерство в генеральной классификации.



Валуар — это небольшой курортный городок, расположенный в департаменте Савойя (Savoia) в регионе Рона-Альпы (Rhône-Alpes) на юго-востоке Франции. В переводе с французского означает «золотая долина». Курорт расположен в средней части долины Морьенн (Maurienne) на пути к легендарной вершине Коль дю Галибье (2646 м), соединяющего Южные и Северные Альпы. Зимой этот перевал закрывают для автомобилей из-за обильных снегопадов и подняться к курорту можно только по извилистой горной дороге из Сан-Мишель (Saint-Michel).



В начале 1930-х годов Валуар был простым сельским поселком весьма далеким от туризма. В 1935-1936 годах парижанами здесь была организована первая лыжная школа «Le Ski Club De Paris», затем были построены отели и ледовый каток. За последующие два года возвели и первый горнолыжный подъёмник, а к 1945 году их стало уже шесть. Сегодня курорт Валуар оборудован 30-ю подъёмниками.



Курорт постепенно развивался, и в 1976 году Валуар и соседний Вальменье (Valmeinier) объединились в одну горнолыжную зону с 150-ю км трасс общей протяженности. Это дало новый толчок в развитии горнолыжной базы. В 1989 году в Валуаре появились первые снежные пушки. В 2007 году – чипованный скипасс.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 18 этап, Амбрён - Валуар



Трассы Валуара в основном для начинающих и среднего уровня катания, отличное место для отдыха семей с детьми. Преобладают трассы средней и небольшой сложности, но есть и несколько весьма достойных черных трасс. Местные гиды покажут интересные варианты для любителей фрирайда. Самый протяженный спуск длиной 3,8 км имеет перепад высот в 1000 метров. В Валуаре проходят соревнования по супергиганту. Трасса сертифицирована международной федерацией горных лыж.



Валуар сегодня – это традиционная французская деревня, популярная среди гостей и пользующая отличной славой для любителей апре-ски. Многочисленные рестораны, кафе, ночные клубы не оставят никого равнодушными. Франция наградила Валуар особым знаком Famillie Plus, который присваивается курортам, ориентированным на семейный отдых.



Каждый год в январе в Валуаре проходит международный конкурс скульптур из снега, а с 1991 года проводится фестиваль скульптур изо льда. Работа над созданием скульптур происходит в течение нескольких дней. Творцы трудятся на главной улице курорта на глазах у многочисленных зрителей, а завершаются конкурсы награждением победителей и фейерверком.

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