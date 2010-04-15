Тур де Франс-2019, превью этапов: 15 этап, Лиму - Фуа (Пра д'Альби)



Пятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Лиму (Limoux), который расположен в департаменте Од (Aude). Строительный бум в этом департаменте, удобно устроившимся между Пиренеями и Средиземным морем, начался много тысяч лет назад. Первыми в Од появились дольмены – каменные конструкции, которые, как предполагают историки, имели некий религиозный смысл. Религия оставалась здесь сильной и позже - уже в христианские времена в Од жили катары.



Катаров в Од давно уже нет. Но их наследство повсюду в этом регионе – самая большая средневековая крепость Европы Каркассон (Cité de Carcassonne), аббатства Фонфруад (Abbaye Sainte-Marie de Fontfroide) и аббатство Сен-Папуль (Abbaye de Saint-Papoul), невероятные цитадели и средневековые замки, чьи солидные укрепления до сих пор внушают почтение. Один из лучших способов узнать Од - проплыть его по рукотворному Южному каналу 17-го века: 240 километров шлюзов, мостов и акведуков, в тени деревьев, ровесников канала.



Если говорить о кухне этого региона, то она удивительна: Средиземное море дает ей морепродукты, а из континентальной части региона пришли фуа-гра и знаменитое на весь мир «кассуле», главными ингредиентами которого являются фасоль, бобы, утиное мясо, чесночная колбаса, но также в него могут входить и свинина, баранина или даже куропатка, в зависимости от сезона. По традиции это блюдо подают в глиняном горшочке под названием «cassole», от которого и произошло название самого блюда.



Стартовый городок Лиму славится своими винами. «Бланкетт-де-Лиму» - единственная в Лангедоке большая зона контролируемого наименования по происхождению, где производятся исключительно белые вина. Кроме того, ни один из трех сортов, выращиваемых в «Бланкетт-де-Лиму», не культивируется больше нигде на Средиземноморском побережье Франции.



В «Бланкетт-де-Лиму» созревший виноград собирают в небольшие ящики и неповрежденным доставляют к прессу. После очистки сусла начинается процесс ферментации, который продолжается при низкой температуре в течение 2-3 недель. Затем вина осветляются и смешиваются в определенной пропорции. Полученная смесь разливается по бутылкам и начинается вторичная ферментация, длящаяся 9 месяцев. По истечении 9 месяцев производится периодическое взбалтывание с постепенным переворачиванием бутылок горлышком вниз и извлечение дрожжевого осадка. В бутылки добавляют экспедиционный ликер и отправляют в погреб для выдержки.



Город Лиму в истории Тур де Франс



В третий раз в истории Тур де Франс город Лиму примет старт этапа Большой Петли. Лиму совсем недавно появился на маршруте Тур де Франс - в 2011 году. В последний раз город Лиму отправлял пелотон по маршруту Тур де Франс в 2012 году.



Альтиметрия 15-го этапа Тур де Франс-2019

Пиренейский этап завершает вторую неделю Тур де Франс-2019 финишем на вершине 1 категории. Горный этап с набором высоты 4000 м.

Из Лиму пелотон отправится на юг и, развернувшись на запад, начн²т подниматься в Пиренеи. Добравшись до вершины подъ²ма 2 категории Коль-де-Монсегюр (Col de Montségur) протяж²нность 6,8 км, 651-1059 м, перепад высот 408 м, средний градиент 6%, максимальный 12%, расположенной на 60,5 км маршрута, велогонщики пройдут спуск и проедут по равнине около 25 км до промежуточного спринта.

После спринта дорога начн²т плавно подниматься вверх и на 108 км маршрута велогонщики окажутся у подножия подъ²ма 1 категории Пор де Лер (Port de Lers) протяж²нность 11,4 км, 719-1517 м, перепад высот 798 м, средний градиент 7%, максимальный 10%.

Порт-де-Лер в четвёртый раз появляется на Тур де Франс, впервые - в 1994 году, тогда вершина Пор-де-Лер покорилась Марко Пантани (Marco Pantani), во второй раз в 2012 году, первым на Пор-де-Лер был Сержиу Паулиньу (Sergio Paulinho), в последнй раз в 2015 году - подъём проходили с противоположной стороны от города Массат (Massat), первым был тогда Михал Квятковски (Michał Kwiatkowski), в этот раз велогонщики спустятся к Массату.

После розыгрыша горной премии велогонщики будут спускаться по северному склону около 17 км, после чего сразу же начнётся восхождение на подъём 1-й категории Мюр де Пегер (Mur de Peguere) протяжённость 9,3 км, 631-1375 м, перепад 744 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%.



Подъём делится на две части - первые 6 км - пологие, а заключительные 3,3 км со средним градиентом в 12,8% и максимальным градиентом в 18%. Подъём Мюр де Пегер в третий раз появляется на Тур де Франс, впервые он был в 2012 году, первым на вершине был Санди Касар (Sandy Casar), во второй раз в 2017 год - первым на вершине был Варран Баргий (Warren Barguil).

Покорив вершину подъёма и разыграв бонификационную премию, велогонщики устремятся на спуск протяжённостью 25 км, который приведет их в Фуа (Foix), где Тур де Франс финишировал последний раз в 2017 году, но тогда финиш был на равнине, на этот раз финишируют в гору.

Из Фуа велогонщики поедут на юг покорять подъём 1-й категории Пра д'Альби (Prat d’Albis) протяжённость 11,8 км, 396-1205 м, перепад 809 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 14%.

Пра д'Альби дебютирует на Тур де Франс. Подъём начинается плавно, но с 4-го километра градиенты переваливают за 10% и так до середины подъёма. Вторая половина подъёма со средними градиентами от 6% до 8%, ближе к вершине выполаживание.

И долгожданный день отдыха после Пиреней.



Город Фуа является административным центром департамента Арьеж и самой маленькой провинциальной столицей Франции. Фуа находится в 82 км к югу от Тулузы (Toulouse). Это приятный город узких переулков и полукаменных зданий XVI-XVII столетий с привлекательным старым кварталом, зажатым между реками Арьеж и Арже.



Главный символ города – старинный замок Фуа (Château de Foix) знаменитых в средние века графов Фуа. Археологические находки свидетельствуют, что пещеры в скале Фуа, на которой расположен нынешний замок, были заселены еще в доисторические времена. Известно, что в эпоху Меровингов на этом месте располагался укрепленный форт, который в X столетии был переоборудован в замок. В 1002 году в завещании, составленном графом Каркассона Роджером I, говорится о том, что граф доверяет крепость на попечение Бернарда, своего младшего сына. Поскольку замок занимал важнейшую стратегическую позицию и обеспечивал контроль над долиной реки Арьеж, в 1034 году он был признан столицей графства Фуа, а в последующие два столетия являлся родовым графским домом рода де Фуа.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 15 этап, Лиму - Фуа (Пра д'Альби)



В начале XIII века на юге Франции разразилась череда Альбигойских войн, которые были развязаны католической церковью, боровшейся с катарами, к которым принадлежали и графы де Фуа. Объявив катаров еретиками, высшее католическое духовенство провозгласило против них Крестовый поход. И после падения Каркассона католическая армия, которую возглавлял граф Симон де Монфором, дважды на протяжении 1211 и 1212 годов осаждала замок Фуа, однако завладеть крепостью ему так и не удалось.



Лишь однажды за всю свою историю замок Фуа взяли силой оружия. Это случилось в 1486 году во времена военного конфликта между двумя ветвями рода де Фуа. С 1479 года графы де Фуа становятся правителями Наварры, а после - и королями Франции. В 1607 году король Генрих IV, последний из королей Наварры, включил территории графства Фуа в состав французского королевства. Замок же продолжил свое существование в качестве надежного защитника областей и гаранта личностной безопасности губернатора. Губернаторами Фуа в разные годы были граф де Тревиль, известный всем по роману Александра Дюма «Три мушкетёра», и маршал Филипп Анри де Сегюр, занимавший должность министра при Людовике XVI. После революции замок использовался исключительно как тюрьма, хотя и в средние века в нем содержалось немало узников. После того, как замок получил статус департаментской тюрьмы, в нем стали содержать кроме осужденных, которые отбывали наказание, еще и людей, находящихся под следствием, а также задержанных за разные правонарушения. Ситуация изменилась в 1864 году, когда в Фуа было окончено строительство новой тюрьмы.



В конце XIX века благодаря появившемуся в обществе интересу к средневековому историческому достоянию замок квалифицировали как исторический памятник, что позволило начать реставрационные работы. Используя новую на то время методику реставрации знаменитого французского искусствоведа и архитектора Виолле-ле-Дюка, реставраторы пытались вернуть замок к тому состоянию, которое он имел в средневековье. Замок Фуа сегодня представляет нашему взору результат этой трудной и кропотливой работы. С 1930 года в замке располагается музей департамента Арьеж. Секции доисторической, галло-романской и средневековой археологии рассказывают об истории Арьежа с древних времен.



Город Фуа в истории Тур де Франс



Город Фуа в этом году принимает шестое издание Большой петли. На маршруте Тур де Франс город Фуа появился совсем недавно, в 2001 году — это был старт этапа. Всего Фуа дважды становился стартовым городом (в 2001 и 2007 годах) и трижды принимал финиш этапа (в 2008, 2012 и в 2017).



В качестве вкатки после дня отдыха организаторы Тур де Франс-2008 предложили участникам гонки на 11-м этапе спокойный транзитный маршрут, с горой 1-й категории в середине маршрута. Изначально было понятно, что уехавший отрыв из 12 велогонщиков разыграет победу между собой. Так и случилось, первым стал Курт-Асле Арвесен (Kurt Asle Arvesen), вторым и третьим – Мартин Эльмигер (Martin Elmiger) и Алессандро Баллан (Alessandro Ballan) соответственно.



На 14-м этапе Тур де Франс-2012 протяжённостью 191 км с финишем в Фуа победа снова была разыграна велогонщиками из отрыва, и победителем стал Луис Леон Санчес (Luis León Sánchez), для которого это был уже четвертый успех на этапах Большой Петли в карьере. Главным фаворитом отрыва был Петер Саган (Peter Sagan), и, понимая, что в спринте из небольшой группы его победить невозможно, Санчес атаковал и выиграл одиночным отрывом.



13-й этап протяжённостью 101 км, наименее протяжённый этап Тур де Франс-2017, горный этап с набором высоты 2500 м. Этап совпал с национальным праздником Франции – «Днём взятия Бастилии», и поэтому надежды на победу возлагались прежде всего на французского велогонщика.



Короткий горный этап с прохождением трёх подъёмов 1-й категории начался с атаки велогонщика команды Direct Energie Томаса Фёклера (Thomas Voeckler), вместе с которым уехал Варран Баргий из Sunweb, однако их добрали за 90 км. Затем атаковали Сильван Шаванель (Sylvain Chavanel) из Direct Energie, Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) из Quick Step Floors и Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) из BMC. Однако, Жильбер и Шаванель выпали на первом подъёме.



За 70 км до финиша из пелотона атаковали Альберто Контадор (Alberto Contador) из Trek Segafredo и Варран Баргий (Sunweb), за которыми сразу сел Микель Ланда (Mikel Landa) из Sky.



Через 7 км эта группа добрала державшегося впереди из раннего отрыва Алессандро Де Марки, и прошла итальянского велогонщика.



Вслед за Контадором из пелотона атаковал Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из Movistar, уехавший вместе со своим товарищем по команде Карлосом Бетанкуром (Carlos Betancur), который вскоре вернулся в пелотон.



Варран Баргий, первоначально не выдержавший темпа Альберто Контадора и Микеля Ланды, выпал на первом подъёме 1-й категории Коль де Латрап (Col de Latrape), протяжённость 5.7 км, 694-1110 м, перепад 416 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%, но присоединился к группе Кинтаны. Также в группу Кинтаны переложился Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) из Sky.



Во время этапа сошёл Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) из Astana Pro Team, получивший травмы во время падения на 11-м этапе.



В итоге впереди сформировались две группы – Микель Ланда и Альберто Контадор были лидерами гонки, за ними группа Наиро Кинтаны, Варрана Баргия, Михала Квятковски и Алексиса Вийермоза (Alexis Vuillermoz) из AG2R La Mondiale, который недолго продержался в этой группе и выпал.



За 55 км до финшиа на вершине второго из подъёмов дня, Коль д'Анье (Col d'Agnes) протяжённость 10 км, 750-1570 м, перепад 820 м, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 12%, Контадор и Ланда опережали группу жёлтой майки на две с половиной минуты. Группа Кинтаны на спуске с Коль д'Анье проигрывала Контадору и Ланде 20 секунд, но добрать лидеров Кинтана и его попутчики смогли лишь за 28 км до финиша, за километр до третьей вершины дня Мюр де Пегер (Mur de Peguere), 1-й категория, протяжённость 9.3 км, 631-1375 м, перепад 744 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%.



После чего группа лидеров увеличилась до четырёх человек. Михал Квятковски чуть раньше выпал из отрыва, подождав группу жёлтой майки, где начал помогать Крису Фруму (Chris Froome) капитану британской велокоманды Sky.



Дэн Мартин (Daniel Martin) из Quick Step Floors задавал скорость на финальном подъёме в группе жёлтой майки, просеяв её.



На спуске с Мюр де Пегер в группе жёлтой майки предпринимались многочисленные атаки. Крис Фрум пробовал атаковать, но Фабио Ару (Fabio Aru) из Astana Pro Team, защищающий майку лидера, закрывал просвет. Также атаковал Роман Барде (Romain Bardet) из AG2R La Mondiale. Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) из Cannondale-Drapac пытался уехать за 9 км до финиша, но его добрали. После нескольких бесплодных атак Дэну Мартину всё же удалось отъехать от группы жёлтой майки за 6 км до финиша, его вскоре добрал Саймон Йейтс (Simon Yates) из Orica-Scott и они начали работать вместе. Но добрать четвёрку лидеров им не удалось.



Группа, в которой находились Альберто Контадор, Наиро Кинтана, Микель Ланда, Варран Баргий, разыграла спринт, где Баргий опередил Наиро Кинтану и Альберто Контадора.



Первая четвёрка велогонщиков генеральной классификации не выиграла и не проиграла по итогам горного этапа с прохождением трёх подъёмов первой категории. Фабио Ару (Astana Pro Team) защитил жёлтую майку лидера и продолжил опережать Криса Фрума (Sky) на 6 секунд. Роман Барде (AG2R La Mondiale) замыкал тройку лидеров, уступая Ару 25 секунд.



Победитель 13-го этапа Тур де Франс-2017 Варран Баргий (Sunweb) укрепил своё лидерство в горной классификации, где набрал 94 очка и на 61 очко опережал своего ближайшего соперника Микеля Ланду (Sky).



Французские фанаты ликовали - французский велогонщик команды Sunweb Варран Баргий одержал победу в День взятия Бастилии. В последний раз французский велогонщик выигрывал этап Тур де Франс в национальный праздник Франции в 2005 году, это был Давид Монкутье (David Moncoutié).

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