Тур де Франс-2019, превью этапов: 12 этап, Тулуза - Баньер-де-Бигор

Двенадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Тулуза (Toulouse) где накануне финишировал предыдущий этап. Город Тулуза расположен в юго-западной части страны на берегах реки Гаронны, берущей свое начало в Пиренеях и впадающей в Бискайский залив. Расстояние от города до Атлантического океана составляет всего 250 километров, а до Средиземного моря — 150 километров. К юго-западу от города находятся Пиренейские горы.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 12 этап, Тулуза - Баньер-де-Бигор

Кроме французов в Тулузе проживает много испанцев, басков, евреев и арабов (выходцев из североафриканских стран). Время от времени между представителями различных этнических групп вспыхивают довольно серьезные конфликты.

Многочисленные сады и парки окрашивают Тулузу в яркие краски и придают городу особый шарм. Королевский сад (Jardin Royal), Сад Раймонда VI (Jardin Raymond VI), Японский сад (Jardin japonais), сад экзотических растений Джорджа Лаби (Jardin du musée Georges Labit), старейший сад Тулузы сад растений (Jardin des Plantes), самый цветущий парк сад Большой Круг (Jardin du Grand Rond) и парк Маурин (Parc de la Maourine). Здесь можно уединиться и отдохнуть от городского шума и суеты. Многие парки украшены искусственными озерами и прудами.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 12 этап, Тулуза - Баньер-де-Бигор

Каждый регион Франции имеет свои гастрономические особенности и блюда, заслуживающие всеобщего внимания. Жители региона Юг — Пиренеи считают, что самыми лучшими в мире можно назвать гусиные печеночные паштеты фуа-гра (foie gras), тулузские колбаски, местные сыры Рокфор (Roquefort), Блё де Косс (Bleu des Causses), Лайоль (Laguiole) и Рокамадур (Rocamadour), пироги и прочие сладости (пирог с меренгой и марципаном, темный шоколад «плитка Капитолия» (pavé du Capitole), шоколадный бисквит (caraque) и знаменитое тулузское лакомство Cachou Lajaunie - конфеты со вкусом лакрицы, рецепт которого хранится в строгом секрете) и, конечно же, блюда с добавлением фиалки.

Будучи столицей винодельческого региона, Тулуза порадует своих гостей огромным разнообразием этого элегантного напитка, созданного из винограда, выращенного в долинах Гаронны или в предгорьях Пиренеев. Вино, созданное в этом регионе, имеет самобытный ярко выраженный вкус.

Среди местных алкогольных напитков стоит также обратить внимание на ликер из фиалки и на различные сорта арманьяка.

Альтиметрия 12-го этапа Тур де Франс-2019

12-й этап Тур де Франс-2019 - первый горный этап в Пиренеях, перед индивидуальной разделкой, подходит для отрыва.

Из Тулузы пелотон отправится на юго-запад к Пиренейским горам, постепенно дорога будет подниматься всё выше и выше, по пути разыграют подъём 4-й категории Кот-де-Монтульё-Сен-Бернар (Côte de Montoulieu-Saint-Bernard) протяжённость 1,4 км, 378-472 м, перепад 94 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 12%.

И после розыгрыша промежуточного спринта, расположенного на 130,5 км маршрута, велогонщики начнут прохождение подъёма 1 категории Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde) протяжённость 13,2 км, 643 - 1569, перепад - 916 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 10%.

Подниматься будут от Баньер-де-Люшон (Bagneres-de-Luchon), откуда в последний раз на Тур де Франс поднимались в 2014 году, тогда первым на вершине был Василий Кириенко. В прошлом году Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde) был составной частью подъёма до вершины Пейрагюд (Peyragudes), а так Пейресурд - один из старейших перевалов Тур де Франс, впервые его проходили в 1910, первым покорителем Пейресурд стал Октав Лапиз (Octave Lapize).

Пройдя вершину подъёма, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 22 км, завершив который, начнут подъём 1 категории Уркетт-д’Ансизан (Hourquette d'Ancizan) протяжённость 9,9 км, 817-1564 м, перепад высот 747 м, средний градиент 7,5%, максимальный 12%.

Уркетт-д’Ансизан в четвертый раз присутствует на Тур де Франс, в последний раз в 2016 году, тогда подъём проходили с противоположной стороны, первым был Тибо Пино (Thibaut Pinot), а с этой стороны ее преодолевали в 2013 году, первым на вершине был Дэн Мартин (Dan Martin).

Вершина подъёма расположена за 30,5 км до финиша этапа Баньер-де-Бигор (Bagneres-de-Bigorre, департамент Верхние Пиренеи, регион Окситания), и все эти километры - под спуск.

Баньер-де-Бигор - главный город округа в департаменте Верхних Пиренеев на левом берегу Адура, у входа в долину Шампань, на высоте 560 м над уровнем моря. Горная система Пиренеев растянулась как раз по южной границе Франции, между Средиземным морем и Бискайским заливом. Природа здесь чиста и нетронута. Это далеко не бурлящий жизнью активный курорт, как например в Альпах. Здесь также есть охраняемые природные зоны. На этом курорте отдыхают не только горнолыжники, Баньер-де-Бигор рассчитан и на людей, которые любят другие различные виды активного спорта.

Баньер-де-Бигор известен главным образом благодаря целебным термальным источникам, которые использовали в оздоровительных целях уже в I века до нашей эры римляне, что доказывается многими памятниками древности. Примерно в 28 году до нашей эры на этом же месте было основано поселение, имеющее латинское название Vicus Aquensis. Готы разрушили город, но он вскоре опять был отстроен и в настоящее время привлекает ежегодно более 20000 гостей. Вся эта земля и составляет графство Бигор, которое в последствие стало частью Гаскони.

Сегодня здесь открыто около 40 источников (в том числе в старинном здании Больших терм), предлагают свои услуги санатории и спа-центры. Сюда туристы приезжают оздоровиться. Эти термальные источники содержат кальций, железо, хлористый натрий и сульфаты. К западу отсюда находится курорт Лурд, в котором расположены минеральные источники.

Если приехать в Баньер-де-Бигор зимой, можно вдоволь накататься на лыжах, поскольку недалеко отсюда располагается крупный горнолыжный курорт. Летом же свое свободное время можно посвятить прогулкам по городу и окрестностям: осмотреть башню якобинцев, заглянуть в церковь Святого Винсента, совершить путешествие на лодке по подземным лабиринтам пещеры Меду, где по преданию XVIII века мальчик-пастух видел Деву Марию.

Кроме того, здесь находится национальный парк «Пиренеи», который распростерся вдоль границы с Испанией более чем на 100 км. На территории этого парка обитают примерно 140 различных видов животных, многие из которых являются исчезающими видами и находятся под охраной. Именно поэтому в национальном парке "Пиренеи" категорически запрещено охотиться и использовать транспортные средства. Передвигаться по парку разрешено только пешком, для этой цели было отведено около 400 км маршрутов, проложенных через долины, включая посещение более чем 200 озер, 14 горных вершин. А на высоте более чем 2000 м можно даже разбить лагерь и переночевать, но при этом к 9 утра палатку необходимо будет уже убрать.

В Баньер-де-Бигор, как и на всяком курорте подобного рода, процветает казино. Также к услугам отдыхающих поле для гольфа, кинотеатры, крытый рынок и множество бутиков.

Город Баньер-де-Бигор в истории Тур де Франс

Жители и туристы города Баньер-де-Бигор приветствовали 10 изданий Тур де Франс. Девять раз Баньер-де-Бигор становился стартовым городом и пять раз финишем этапа Тур де Франс.

Впервые Баньер-де-Бигор появился на маршруте Тур де Франс в 1952 году. На 17-м этапе Тур де Франс-1952 участники велогонки стартовали в Тулузе (Toulouse) и, проехав дистанцию в 204 км, финишировали в Баньер-де-Бигор. Рафаэль Джеминьяни (Raphael Geminiani), который находился уже на 4 месте в генеральной классификации, 52-я минутами позади Фаусто Коппи (Fausto Coppi), уехал в отрыв. Итальянец не стал преследовать его и позволил Джеминьяни выиграть этап.

На 18 этапе Тур де Франс-1952, который стартовал из Баньер-де-Бигор и через 149 км финишировал в По (Pau) Фаусто Коппи достиг вершины горы первым, но успокоился на спуске и позволил другим велогонщикам догнать себя, хотя в конце этапа он все же выиграл финишный спринт.

В последний раз финиш этапа Тур де Франс Баньер-де-Бигор принимал в 2013 году и также после спуска с Уркетт-д’Ансизан (La Hourquette d'Ancizan), победу из отрыва одержал Дэн Мартин (Dan Martin), опередивший на финише Якоба Фульсанга (Jakob Fuglsang), а небольшой пелотон финишировал через 20 секунд, первым из пелотона был Михал Квятковски (Michał Kwiatkowski).

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