Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар



Пятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Сен-Дье-де-Вож (Saint-Die Des Vosges), чаще называемый - Сен-Дье. Город расположен в горах Вогезов в Гран-Эсте на северо-востоке Франции в долине Меурте. Река Меурте окружена лесистыми горами, Ормонтом, Кембергом и Ла-Мадлен. Пики этих гор высотой 550 метров над уровнем моря состоят из триасовых образований, так называемого песчаника «Вогезы», своего рода красного песчаника.



Главной достопримечательностью Сен-Дье-де-Вож является Завод Клода и Дюваля (Usine Claude et Duval) - текстильная фабрика, спроектированная Ле Корбюзье (Le Corbusier), одним из наиболее значимых архитекторов XX века. Это одно из 17 его зданий по всему миру, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



После Второй мировой войны во Франции начались восстановительные работы и Корбюзье был приглашён властями для участия в них, как проектировщик-градостроитель. Им были выполнены, в частности, планы реконструкции городов Сен-Дье (1945) и Ла-Рошель (1946), ставшие новым оригинальным вкладом в градостроительство. В этих проектах впервые появляется так называемая «жилая единица» Ле Корбюзье - (Unité d'habitation), прообраз будущего Марсельского Блока. В этих, как и в других градостроительных проектах, осуществляемых в то время, последовательно проводится идея «зелёного города», или, по Корбюзье, — «Лучезарного города» (La Ville radieuse).



В Сен-Дье по заказу промышленника Дюваля Ле Корбюзье возводит здание мануфактуры Клод и Дюваль (1946-1951) - четырёхэтажный блок с производственными и офисными помещениями, со сплошным остеклением фасадов. В мануфактуре Дюваль были применены так называемые солнцерезы - изобретённые Корбюзье особые навесные конструкции, защищающие остеклённый фасад от прямых солнечных лучей. С этого момента солнцерезы становятся своеобразным фирменным знаком построек Корбюзье, где они выполняют одновременно и служебную и декоративную роль.



Среди туристических достопримечательностей городка Сен-Дье-де-Вож можно выделить: кафедральный собор Вогезов (Cathédrale Saint-Dié de Saint-Dié-des-Vosges) из розового песчаника с современными витражами и готической обителью, бывшие университетские каноны стали собором в восемнадцатом веке. Башня Свободы (Tour de la Liberté), оригинальное здание из стали, кабеля и стекла, предназначенное для празднования двухсотлетия Французской революции. Церковь Сен-Мартен (L'église Saint-Martin) в неороманском стиле; церковь Богоматери Галилейской (Église Notre-Dame-de-Galilée) и ее колокольня.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар



В Сен-Дье-де-Вож для самых маленьких и любителей электрических поездов есть удивительный музей (Trainland Museum). В этом музее можно ознакомиться с историей поездов, а также прокатиться на небольших прототипах поездов и даже стать на время машинистом.



В городке Сен-Дье даже имеется собственный музей Пэр-Ноэля (Деда Мороза). Музей выглядит как дом, в котором якобы проживает Пэр-Ноэль (Дед Мороз).

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар



Ежегодно в октябре Сен-Дье-де-Вож принимает Международный географический фестиваль. Проводимый с 1990 года, он традиционно собирает большое количество участников и географов со всего мира. Город Сен-Дье-Де-Вож, где проходит фестиваль, не зря называют мировой столицей географии. Именно здесь в 1507 году немецкий картограф Мартин Вальдземюллер (Martin Waldseemüller) закончил карту Нового мира, добавив новооткрытый четвёртый континент, обнаруженный итальянским торговцем Америго Веспуччи (Amerigo Vespucci), назвав его по ошибке Америкой.



Сен-Дье-Де-Вож награжден премией Вотрена Люда (Vautrin-Lud) - премия, присуждаемая за высочайшие достижения в области географии. Учреждена в 1991 году как аналог Нобелевской премии, позиционирует себя в качестве «Нобелевской премии по географии».



Альтиметрия 5-го этапа Тур де Франс-2019

Сен-Дье-де-Вож впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Среднегорный этап на Тур де Франс-2019 с набором высоты 2000 м. Этап подходит для отрыва.

Со старта пелотон отправится на север и преодолеет некатегорийный подъём Коль-де-Саале (Col de Saales). Через 25 км под спуск начнётся подъем 3-й категории Кот-де-Грендельбруш (Côte de Grendelbruch) протяжённость 3,4 км, 376-543 м, перепад 167 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%.

Спустившись на восток и повернув на юг, велогонщики проедут по равнине около 60 км до начала следующего категорийного подъёма этапа - Кот-дю-От-Кёнигсбург (Côte du Haut-Koenigsbourg) подъем 2-й категории, протяжённость 5,9 км, 206-554 м, перепад 348 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%. Это первый подъем 2-й категории на Тур де Франс-2019.

После 5 км скоростного спуска и последующих 16 км по пересеченной местности начнётся подъём 2-й категории Кот-деТруа-Эпи (Côte des Trois-Épis) протяжённость 5 км, 324-659 м, перепад 335 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%.

Если генеральщики планируют проверить друг друга, то начинать нужно на этом подъёме и спуске. После 7 км опасного спуска дорога сразу поведёт вверх до вершины подъёма 3-й категории Кот-де-Сенк-Шато (Côte des Cinq Châteaux) протяжённость 4,6 км, 277-558 м, перепад 281 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 12%.

После прохождения категорийной вершины подъём будет продолжаться примерно еще 4 км, а затем велогонщиков ждёт скоростной спуск на восток.

Заключительные 11 км по равнине на север приведут велогонщиков к финишу этапа в городе Кольмар (Colmar).



Кольмар - необыкновенно, сказочно красивый городок, расположенный в Эльзасе, младший побратим Страсбурга. Этот город смело можно называть музеем под открытым небом, в котором представлены все архитектурные стили — от поздней готики, Возрождения, барокко, рококо, классицизма, ампира, эклектики, стиля модерн, до модернизма и постмодернизма - вне старого города, однако позднесредневековый Кольмар и Кольмар эпохи Возрождения ценятся за целостность архитектурного ансамбля. Жемчужинами города являются два квартала «Маленькая Венеция» и «Рыбацкий квартал», с небольшими каналами и мостиками, утопающими в цветах герани.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар



Кольмар считается самым сухим городом Франции. Благодаря особому микроклимату это место идеально подходит для виноделия: по количеству Grands Crus область Кольмара сравнима с Бордо, только вина здесь делают не красные, а белые. Через Кольмар проходит «винная дорога Эльзаса» - популярный туристический маршрут по региону, вокруг которого сосредоточены главные винодельческие деревушки, протянувшийся на 170 километров. Кольмар также известен игристыми винами - Crémants d’Alsace. Одно из известнейших из них, свидетель старинных связей Франции и России — это Cuvée St Pétersbourg.



Кольмар также считается столицей эльзасской кухни, которая впитала в себя дух германских кулинарных традиций. Главным блюдом здешнего меню считается шукрут (Choucroute). Это блюдо давно стало своего рода символом Эльзаса. Готовится оно из кислой капусты, различных колбас, копчёного сала и картофеля. В честь него в деревнях Эльзаса ежегодно устраиваются многолюдные праздники. Запивать шукрут следует рислингом – местным белым вином. В прежние времена, без холодильников, капуста была единственным овощем, доступным в зимнее время.



Находясь в Кольмаре обязательно стоит попробовать фуа-гра – специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. Этот деликатес придумали именно в Эльзасе.



Если вы любите домашнюю кухню, то обязательно попробуйте фламменкухе (Tarte Flambée (Flammekueche) - так называемый «огненный» плоский пирог с различными начинками.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар

А ещё попробуйте бекеоффе (Baeckeoffe) - запечённое в казане блюдо из картофеля, сваренное с добавлением белого эльзасского вина, делается с использованием трех видов мяса: свинины, говядины и ягнятины. Запекается все в специальной толстостенной кастрюле, герметизированной тестом.



И совершенно незабываемый фермерский сыр мюнстер (Munster). Аббатство Мюнстер утверждает, что изобрели этот сыр примерно в 1339 году. Его сильный аромат может быть обманчивым, так как сыр имеет нежный тонкий вкус. Его едят холодным или расплавленным, а также запечённым вместе с картофелем — получается самый вкусный во Франции гратен (Gratin).



Город Кольмар в истории Тур де Франс



Кольмар не новичок в истории Большой петли. В семи изданиях Тур де Франс, начиная с 1931 года, Кольмар становился финишным и стартовым городом. В этом году город Кольмар принимает только финиш этапа Тур де Франс-2019.



Ровно десять лет назад Кольмар принимал финиш 13-го и старт 14-го этапа Тур де Франс-2009.



13-й этап Тур де Франс-2009 - среднегорный этап до Колмар, протяжённостью 200 км, начался с извести о сходе Левая Лайфаймера (Levi Leipheimer), упавшего днем ранее на финишных километрах. Рентген показал перелом запястья, и американец был вынужден закончить гонку.

Образовавшийся отрыв из 7 человек просуществовал недолго – через 57 километров Хейнрик Хаусслер (Heinrich Haussler), Сильвен Шаванель (Sylvain Chavanel) и Рубен Перес (Ruben Perez) сбросили своих попутчиков, а затем, на горе первой категории Коль дю Платцервасель (Col du Platzerwasel) не выдержал темпа и Перес. Судьба этапа решилась на последней вершине этапа, Коль дю Фирстплан (Col du Firstplan), где австралонемец сбросил с колеса француза, и отправился к финишу в горном одиночестве. Шаванель же пропустил вперед еще и Аметса Чурруку (Amets Txurruka) и Бриса Фейю (Brice Feillu), контратаковавших из основной группы.

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