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Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар


   Пятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Сен-Дье-де-Вож (Saint-Die Des Vosges), чаще называемый - Сен-Дье. Город расположен в горах Вогезов в Гран-Эсте на северо-востоке Франции в долине Меурте. Река Меурте окружена лесистыми горами, Ормонтом, Кембергом и Ла-Мадлен. Пики этих гор высотой 550 метров над уровнем моря состоят из триасовых образований, так называемого песчаника «Вогезы», своего рода красного песчаника.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар


  Главной достопримечательностью Сен-Дье-де-Вож является Завод Клода и Дюваля (Usine Claude et Duval) - текстильная фабрика, спроектированная Ле Корбюзье (Le Corbusier), одним из наиболее значимых архитекторов XX века. Это одно из 17 его зданий по всему миру, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.


   После Второй мировой войны во Франции начались восстановительные работы и Корбюзье был приглашён властями для участия в них, как проектировщик-градостроитель. Им были выполнены, в частности, планы реконструкции городов Сен-Дье (1945) и Ла-Рошель (1946), ставшие новым оригинальным вкладом в градостроительство. В этих проектах впервые появляется так называемая «жилая единица» Ле Корбюзье - (Unité d'habitation), прообраз будущего Марсельского Блока. В этих, как и в других градостроительных проектах, осуществляемых в то время, последовательно проводится идея «зелёного города», или, по Корбюзье, — «Лучезарного города» (La Ville radieuse).


   В Сен-Дье по заказу промышленника Дюваля Ле Корбюзье возводит здание мануфактуры Клод и Дюваль (1946-1951) - четырёхэтажный блок с производственными и офисными помещениями, со сплошным остеклением фасадов. В мануфактуре Дюваль были применены так называемые солнцерезы - изобретённые Корбюзье особые навесные конструкции, защищающие остеклённый фасад от прямых солнечных лучей. С этого момента солнцерезы становятся своеобразным фирменным знаком построек Корбюзье, где они выполняют одновременно и служебную и декоративную роль.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар

 


   Среди туристических достопримечательностей городка Сен-Дье-де-Вож можно выделить: кафедральный собор Вогезов (Cathédrale Saint-Dié de Saint-Dié-des-Vosges) из розового песчаника с современными витражами и готической обителью, бывшие университетские каноны стали собором в восемнадцатом веке. Башня Свободы (Tour de la Liberté), оригинальное здание из стали, кабеля и стекла, предназначенное для празднования двухсотлетия Французской революции. Церковь Сен-Мартен (L'église Saint-Martin) в неороманском стиле; церковь Богоматери Галилейской (Église Notre-Dame-de-Galilée) и ее колокольня.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - КольмарТур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар


   В Сен-Дье-де-Вож для самых маленьких и любителей электрических поездов есть удивительный музей (Trainland Museum). В этом музее можно ознакомиться с историей поездов, а также прокатиться на небольших прототипах поездов и даже стать на время машинистом.


   В городке Сен-Дье даже имеется собственный музей Пэр-Ноэля (Деда Мороза). Музей выглядит как дом, в котором якобы проживает Пэр-Ноэль (Дед Мороз).

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - КольмарТур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар


   Ежегодно в октябре Сен-Дье-де-Вож принимает Международный географический фестиваль. Проводимый с 1990 года, он традиционно собирает большое количество участников и географов со всего мира. Город Сен-Дье-Де-Вож, где проходит фестиваль, не зря называют мировой столицей географии. Именно здесь в 1507 году немецкий картограф Мартин Вальдземюллер (Martin Waldseemüller) закончил карту Нового мира, добавив новооткрытый четвёртый континент, обнаруженный итальянским торговцем Америго Веспуччи (Amerigo Vespucci), назвав его по ошибке Америкой.


   Сен-Дье-Де-Вож награжден премией Вотрена Люда (Vautrin-Lud) - премия, присуждаемая за высочайшие достижения в области географии. Учреждена в 1991 году как аналог Нобелевской премии, позиционирует себя в качестве «Нобелевской премии по географии».


Альтиметрия 5-го этапа Тур де Франс-2019

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар

 

  

  Сен-Дье-де-Вож впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Среднегорный этап на Тур де Франс-2019 с набором высоты 2000 м. Этап подходит для отрыва.

 

  Со старта пелотон отправится на север и преодолеет некатегорийный подъём Коль-де-Саале (Col de Saales). Через 25 км под спуск начнётся подъем 3-й категории Кот-де-Грендельбруш (Côte de Grendelbruch) протяжённость 3,4 км, 376-543 м, перепад 167 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%.

 

  Спустившись на восток и повернув на юг, велогонщики проедут по равнине около 60 км до начала следующего категорийного подъёма этапа -  Кот-дю-От-Кёнигсбург (Côte du Haut-Koenigsbourg) подъем 2-й категории, протяжённость 5,9 км, 206-554 м, перепад 348 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%. Это первый подъем 2-й категории на Тур де Франс-2019.

 

  После 5 км скоростного спуска и последующих 16 км по пересеченной местности начнётся подъём 2-й категории Кот-деТруа-Эпи (Côte des Trois-Épis) протяжённость 5 км, 324-659 м, перепад 335 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%.

 

  Если генеральщики планируют проверить друг друга, то начинать нужно на этом подъёме и спуске. После 7 км опасного спуска дорога сразу поведёт вверх до вершины подъёма 3-й категории Кот-де-Сенк-Шато (Côte des Cinq Châteaux) протяжённость 4,6 км, 277-558 м, перепад 281 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 12%. 

 

  После прохождения категорийной вершины подъём будет продолжаться примерно еще 4 км, а затем велогонщиков ждёт скоростной спуск на восток. 

 

  Заключительные 11 км по равнине на север приведут велогонщиков к финишу этапа в городе Кольмар (Colmar). 


   Кольмар - необыкновенно, сказочно красивый городок, расположенный в Эльзасе, младший побратим Страсбурга. Этот город смело можно называть музеем под открытым небом, в котором представлены все архитектурные стили — от поздней готики, Возрождения, барокко, рококо, классицизма, ампира, эклектики, стиля модерн, до модернизма и постмодернизма - вне старого города, однако позднесредневековый Кольмар и Кольмар эпохи Возрождения ценятся за целостность архитектурного ансамбля. Жемчужинами города являются два квартала «Маленькая Венеция» и «Рыбацкий квартал», с небольшими каналами и мостиками, утопающими в цветах герани.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - КольмарТур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар


   Кольмар считается самым сухим городом Франции. Благодаря особому микроклимату это место идеально подходит для виноделия: по количеству Grands Crus область Кольмара сравнима с Бордо, только вина здесь делают не красные, а белые. Через Кольмар проходит «винная дорога Эльзаса» - популярный туристический маршрут по региону, вокруг которого сосредоточены главные винодельческие деревушки, протянувшийся на 170 километров. Кольмар также известен игристыми винами - Crémants d’Alsace. Одно из известнейших из них, свидетель старинных связей Франции и России — это Cuvée St Pétersbourg.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар


   Кольмар также считается столицей эльзасской кухни, которая впитала в себя дух германских кулинарных традиций. Главным блюдом здешнего меню считается шукрут (Choucroute). Это блюдо давно стало своего рода символом Эльзаса. Готовится оно из кислой капусты, различных колбас, копчёного сала и картофеля. В честь него в деревнях Эльзаса ежегодно устраиваются многолюдные праздники. Запивать шукрут следует рислингом – местным белым вином. В прежние времена, без холодильников, капуста была единственным овощем, доступным в зимнее время.


   Находясь в Кольмаре обязательно стоит попробовать фуа-гра – специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. Этот деликатес придумали именно в Эльзасе.


    Если вы любите домашнюю кухню, то обязательно попробуйте фламменкухе (Tarte Flambée (Flammekueche) - так называемый «огненный» плоский пирог с различными начинками.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - КольмарТур де Франс-2019, превью этапов: 5 этап, Сен-Дье-де-Вож - Кольмар

 

   А ещё попробуйте бекеоффе (Baeckeoffe) - запечённое в казане блюдо из картофеля, сваренное с добавлением белого эльзасского вина, делается с использованием трех видов мяса: свинины, говядины и ягнятины. Запекается все в специальной толстостенной кастрюле, герметизированной тестом.


   И совершенно незабываемый фермерский сыр мюнстер (Munster). Аббатство Мюнстер утверждает, что изобрели этот сыр примерно в 1339 году. Его сильный аромат может быть обманчивым, так как сыр имеет нежный тонкий вкус. Его едят холодным или расплавленным, а также запечённым вместе с картофелем — получается самый вкусный во Франции гратен (Gratin).


Город Кольмар в истории Тур де Франс


   Кольмар не новичок в истории Большой петли. В семи изданиях Тур де Франс, начиная с 1931 года, Кольмар становился финишным и стартовым городом. В этом году город Кольмар принимает только финиш этапа Тур де Франс-2019.


   Ровно десять лет назад Кольмар принимал финиш 13-го и старт 14-го этапа Тур де Франс-2009.


   13-й этап Тур де Франс-2009 - среднегорный этап до Колмар, протяжённостью 200 км, начался с извести о сходе Левая Лайфаймера (Levi Leipheimer), упавшего днем ранее на финишных километрах. Рентген показал перелом запястья, и американец был вынужден закончить гонку.

 

   Образовавшийся отрыв из 7 человек просуществовал недолго – через 57 километров Хейнрик Хаусслер (Heinrich Haussler), Сильвен Шаванель (Sylvain Chavanel) и Рубен Перес (Ruben Perez) сбросили своих попутчиков, а затем, на горе первой категории Коль дю Платцервасель (Col du Platzerwasel) не выдержал темпа и Перес. Судьба этапа решилась на последней вершине этапа, Коль дю Фирстплан (Col du Firstplan), где австралонемец сбросил с колеса француза, и отправился к финишу в горном одиночестве. Шаванель же пропустил вперед еще и Аметса Чурруку (Amets Txurruka) и Бриса Фейю (Brice Feillu), контратаковавших из основной группы.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:52 | Регистрация: 31.05.2014

    Петя, если не на этом этапе, то когда?

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (8)
    Серафим-Фото
    Да уж, если что, то это был сарказм. Просто тут кое кто выдал столько авансов Хру или Груневегену, правда непонятно на каком основании.
    А гонку мы изволили смотреть.
  • close2you
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (8)
    close2you-Фото
    Приятно смотреть особенно как алафилипп развозит в жёлтой майке на последних км )) квики команда из которой нельзя никуда уходить... а вивиани в кофидис на след год собрался, дурень ((
  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (1)
    kwwk-Фото

    Петя, если не на этом этапе, то когда?

  • pac1ent
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (8)
    pac1ent-Фото
    Гонку надо смотреть. Груневеген бросил в конце, видя что не идет на победу(за майку то он не борется).
  • kwwk
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (8)
    kwwk-Фото

    Сегодня Вивиани квики вывезли просто идеально.

    Но жутковато смотреть последний десяток км, все хотят быть впереди.

  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (8)
    Серафим-Фото

     Нет, не зря я топил тут за Вивиани раньше. Он меня не подвел, грацие. 

    Да, а где Груневеген там, сейчас, очки надену. Нет, не вижу.

     А, да, вижу. Его свой развозящий пропустил вперед, а то как-то неудобно. 

  • DV
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (8)
    DV-Фото
    Кристофф перешел и перезагрузился.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Послезавтра горы. Ждем с нетерпением.
  • pac1ent
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (8)
    pac1ent-Фото

    Сумасшедший спринт. Шикарный этап.

  • sixpack
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (44)
    sixpack-Фото
    всецело за. позвольте только узнать, кого Вы еще зачисляете в бездельники, которых не должно содержать на налоговые дженьги. ну или кого нужно содержать, если этот список реально короткий. Судя по Вашим прошлым заявлениям, он как раз ооочень длинный. Тогда на что тратить - лишь вопрос вкуса, но не повод для высокого пафоса.

    госстрой в нашей стране тот, который есть, и в нем без гос-ва не существует ничего практически. и исходить нужно из этих реалий, или отложить такие заявления до совершенной Вами революции.

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