Джиро д'Италия-2022. Превью этапов

Чикконе если потеряет шансы на подиум, тогда должен поБороться за малью адзуру. А так моя ставка Рома Барде. Молодые Фортунато и Соса конечно тоже будут резвиться и агресивничать (в хорошем спорт.смысле этого слова) на горных этапах.

Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя две вершины первой категории Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino) и финиш на Федайя (Passo Fedaia) и вершину Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi). Максимально на этом этапе можно выиграть 130 очков. Вторым по значимости будет 9-й этап, на котором можно заработать максимум 125 очков. Этап включает в себя прохождение вершин 1 категории Пассо Ланчано (Passo Lanciano) и финиш на Блокхаус (Blockhaus).

Вот что мне всегда нравилось на Джиро это щедрость горных очков, от того и баталии за звание "лучшего горняка" на итал.ГТ интересные...не то что на ТдФ.

Цитата: reforg34

Все мы будем ждать от Ланды победы в генеральной классификации, т.к. он сбрасывал даже Контадора и в принципе заслужил своим джентльменским поведением в гонках и вне. Но скорее всего, гороховую майку в ходе побед на королевских горных этапах тоже заберет, т.к. здесь не наблюдаются горняки уровня Хуана Маурисио Солера или Эмануэля Селы.



Але, товарищ, какая гороховая майка на Джиро, тут лучший горняк колесит в кукурузной синей майке...вы что цвета уже не различаете!?

Вспомнили Солера и Селлу, уж лучше тогда Гардзели и Пантани