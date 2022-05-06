Джиро д'Италия-2022. Превью этапов

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Джиро д'Италия (Giro d'Italia) - 2022
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|ФАВОРИТЫ
|LIVE-Чат / Текущие результаты
|Джиро д'Италия-2022: Альтиметрия этапов
|Составы команд
|6 мая. Пятница. Этап 1: Будапешт - Вишеград, 195 км
7 мая. Суббота. Этап 2: Будапешт - Будапешт (ITT), 9,2 км
8 мая. Воскресенье. Этап 3: Капошвар - Балатонфюред, 201 км
Понедельник. День отдыха
10 мая. Вторник. Этап 4: Авола - Этна (Rif. Sapienza), 172 км
11 мая. Среда. Этап 5: Катания - Мессина, 174 км
12 мая. Четверг. Этап 6: Пальми - Скалея, 192 км
13 мая. Пятница. Этап 7: Диаманте - Потенца, 196 км
14 мая. Суббота. Этап 8: Неаполь - Неаполь, 153 км
15 мая. Воскресенье. Этап 9: Изерния - Блокхаус, 191 км
Понедельник. День отдыха
17 мая. Вторник. Этап 10: Пескара - Ези, 196 км
18 мая. Среда. Этап 11: Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия, 203 км
19 мая. Четверг. Этап 12: Парма - Генуя, 204 км
20 мая. Пятница. Этап 13: Сан-Ремо - Кунео, 150 км
21 мая. Суббота. Этап 14: Сантена - Турин, 147 км
22 мая. Воскресенье. Этап 15: Ривароло-Канавезе - Конь, 177 км
Понедельник. День отдыха
24 мая. Вторник. Этап 16: Сало - Априка, 202 км
25 мая. Среда. Этап 17: Понте-ди-Леньо - Лавароне, 168 км
26 мая. Четверг. Этап 18: Борго-Вальсугана - Тревизо, 152 км
27 мая. Пятница. Этап 19: Марано-Лагунаре - Кастельмонте, 178 км
28 мая. Суббота. Этап 20: Беллуно - Мармолада (Пассо Федайя), 168 км
29 мая. Воскресенье. Этап 21: Верона (ITT), 17,4 км
|Итоги Джиро д’Италия-2022 по очкам Мирового рейтинга
|Джиро д'Италия-2022: Цифры и числа
|Официальный сайт Джиро д'Италия-2022
|Страницы истории Джиро д'Италия
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