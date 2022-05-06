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Джиро д'Италия-2022. Превью этапов

 

Джиро д'Италия (Giro d'Italia) - 2022

Джиро д'Италия-2021. Розовая майка. Фавориты

Джиро д'Италия-2021. Синяя майка. Превью

Джиро д'Италия - 2021. Цикламеновая майка. Превью

Джиро д'Италия-2021. Белая майка. Превью

Maglia

Rosa

Maglia

Azzurra

Maglia

Ciclamina

Maglia

Bianca

ФАВОРИТЫ

ФАВОРИТЫ

 ФАВОРИТЫ

ФАВОРИТЫ
LIVE-Чат  / Текущие результаты
Джиро д'Италия-2022: Альтиметрия этапов
Составы команд
 
6 мая. Пятница. Этап 1: Будапешт - Вишеград, 195 км
7 мая. Суббота. Этап 2: Будапешт - Будапешт (ITT), 9,2 км
8 мая. Воскресенье. Этап 3: Капошвар - Балатонфюред, 201 км
Понедельник. День отдыха
10 мая. Вторник. Этап 4: Авола - Этна (Rif. Sapienza), 172 км
11 мая. Среда. Этап 5: Катания - Мессина, 174 км
12 мая. Четверг. Этап 6: Пальми - Скалея, 192 км
13 мая. Пятница. Этап 7: Диаманте - Потенца, 196 км
14 мая. Суббота. Этап 8: Неаполь - Неаполь, 153 км
15 мая. Воскресенье. Этап 9: Изерния - Блокхаус, 191 км
Понедельник. День отдыха
17 мая. Вторник. Этап 10: Пескара - Ези, 196 км
18 мая. Среда. Этап 11: Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия, 203 км
19 мая. Четверг. Этап 12: Парма - Генуя, 204 км
20 мая. Пятница. Этап 13: Сан-Ремо - Кунео, 150 км
21 мая. Суббота. Этап 14: Сантена - Турин, 147 км  
22 мая. Воскресенье. Этап 15: Ривароло-Канавезе - Конь, 177 км
Понедельник. День отдыха
24 мая. Вторник. Этап 16: Сало - Априка, 202 км
25 мая. Среда. Этап 17: Понте-ди-Леньо - Лавароне, 168 км
26 мая. Четверг. Этап 18: Борго-Вальсугана - Тревизо, 152 км
27 мая. Пятница. Этап 19: Марано-Лагунаре - Кастельмонте, 178 км
28 мая. Суббота. Этап 20: Беллуно - Мармолада (Пассо Федайя), 168 км
29 мая. Воскресенье. Этап 21: Верона (ITT), 17,4 км
 
Итоги Джиро д’Италия-2022 по очкам Мирового рейтинга
Джиро д'Италия-2022: Цифры и числа
Официальный сайт Джиро д'Италия-2022
Страницы истории Джиро д'Италия

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2022 Giro d'Italia-2022 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • vadi
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 3 (4)
    vadi-Фото

    Контингент участников конечно не слишком выразительный для большой радости от победы. Из известных фамилий лишь такие же возрастные Боднар и  Терпстра, Насен, Хофстеттер, да и по сути все, про остальных вообще как будто  никогда не слышал.

  • motte
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 3 (4)
    motte-Фото

    Класс!

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Синяя ма ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чикконе если потеряет шансы на подиум, тогда должен поБороться за малью адзуру. А так моя ставка Рома Барде. Молодые Фортунато и Соса конечно тоже будут резвиться и агресивничать (в хорошем спорт.смысле этого слова) на горных этапах.

    Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя две вершины первой категории Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino) и финиш на Федайя (Passo Fedaia) и вершину Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi). Максимально на этом этапе можно выиграть 130 очков.

    Вторым по значимости будет 9-й этап, на котором можно заработать максимум 125 очков. Этап включает в себя прохождение вершин 1 категории Пассо Ланчано (Passo Lanciano) и финиш на Блокхаус (Blockhaus).

    Вот что мне всегда нравилось на Джиро это щедрость горных очков, от того и баталии за звание "лучшего горняка" на итал.ГТ интересные...не то что на ТдФ.

    Цитата: reforg34
    Все мы будем ждать от Ланды победы в генеральной классификации, т.к. он сбрасывал даже Контадора и в принципе заслужил своим джентльменским поведением в гонках и вне. Но скорее всего, гороховую майку в ходе побед на королевских горных этапах тоже заберет, т.к. здесь не наблюдаются горняки уровня Хуана Маурисио Солера или Эмануэля Селы.

    Але, товарищ, какая гороховая майка на Джиро, тут лучший горняк колесит в кукурузной синей майке...вы что цвета уже не различаете!?

    Вспомнили Солера и Селлу, уж лучше тогда Гардзели и Пантани

  • Gorn9k
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Gorn9k-Фото

    Ох уж этот злой Совок, который зверски и жестоко уничтожал добрый венгерский народ...

  • velodoctor
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 3 (4)
    velodoctor-Фото

    Еще и с запасом каким. Такого маштаба гонщики должны красиво завершать карьеру, надеюсь не последняя в этом сезоне. 

  • sixpack
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 3 (4)
    sixpack-Фото

    он с какого года не выигрывал, с 2019?

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Вот ссылка на просмотр на русском.http://sport365.hdgo.site/27-jneurosport-1.html.
  • reforg34
    Джиро д'Италия-2022. Синяя ма ... (4)
    reforg34-Фото

    Все мы будем ждать от Ланды победы в генеральной классификации, т.к. он сбрасывал даже Контадора и в принципе заслужил своим джентльменским поведением в гонках и вне. Но скорее всего, гороховую майку в ходе побед на королевских горных этапах тоже заберет, т.к. здесь не наблюдаются горняки уровня Хуана Маурисио Солера или Эмануэля Селы.

  • Lucky
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Lucky-Фото
    Цитата: karrvalo
    уважаемые коллеги!где смотреть?...у нас ( Россия Барнаул Алтай) евроспорт отключен от ТВ.
    Подключайтесь к любому IPTV провайдеру, например MeLord, поставьте плеер, например OttPlayer и смотрите Евроспорт на русском языке и ещё около 2000 каналов со всего мира

    Стоимость 1 $ в месяц
  • AlexanderS
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    AlexanderS-Фото

    прикольно, с первого же этапа - разборки в генерале начнутся :)

    этап№1, №2, №4

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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