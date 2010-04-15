Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 8 этап, Неаполь - Неаполь



Восьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 принимает город Неаполь (Napoli). Крылатая фраза «увидеть Париж и умереть» знакома всем, но это плагиат! Эта фраза родилась в Италии - «увидеть Неаполь и умереть» (vedi Napoli e poi muori) служит прототипом для создания подобных фраз в отношении многих других мировых достопримечательностей.

Неаполь - третий по величине город в Италии, после Рима и Милана, и, самый крупный город Южной части Италии. Главной достопримечательностью города является соседство с действующим вулканом Везувием, который находится всего в 12 км от Неаполя.

Везувий - единственный действующий вулкан континентальной Европы, считается одним из наиболее опасных вулканов. Имеются сведения о более чем 80 значительных извержениях, наиболее известное из которых произошло 24 августа 79 года, когда были уничтожены древнеримские города Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и виллы Стабий.



Когда Везувий обрушил потоки лавы на Помпею, в городе находилось 16 000 жителей. Все они были погребены под потоками раскаленной лавы. Несколько веков спустя на месте, где находилась Помпея, проводились раскопки, археологи наткнулись на огромное количество окаменелых статуй, которые оказались окаменелыми останками погребенных заживо людей. Раскопки проводились на месте, где когда-то был разбит городской сад…. Теперь это место носит название «Сад пленников». Там взору посетителей открывается 13 окаменелых тел: группа людей, которая, очевидно, пыталась спастись от лавы... Этими грустными строками, хотелось бы напомнить об одной мудрости - «Memento Mori» - «Помни о смерти», цените жизнь такой, какая она есть, радуйтесь даже маленькой мелочи, и дарите радость окружающим.



Но Неаполь запоминается не только своей близостью к действующему вулкану Везувию, а также своими удивительными замками. Одно из самых красивых мест Неаполя - Пьяцца-дель-Плебисчито (Piazza del Plebiscito) - самая большая площадь в Неаполе, сердце города. Здесь в Античности стояли греческие городские стены и замок Луцилия. Площадь обрамлена грандиозным Королевским дворцом (длина фасада - 169 м) и, с противоположной стороны неоклассическим зданием церкви Святого Франциска Паоланского (Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola).



Королевский дворец в Неаполе (Palazzo Reale di Napoli) был главной резиденцией монархов Королевства Обеих Сицилий из династии Бурбонов и построен вокруг Пьяцца-дель-Плебисчито в Неаполе на месте дворца, выстроенного по проекту Доменико Фонтаны для Филиппа III (который никогда не бывал в Неаполе). К строительству приступили в 1600 году, и продолжалось оно более 50 лет. В 1717 году в том здании укрывался царевич Алексей перед арестом и выдачей в Россию. Ныне существующее сооружение - плод перестройки, предпринятой в середине XVIII века под надзором Луиджи Ванвителли. Перед западным фасадом дворца установлены статуи величайших правителей в истории королевства, а по сторонам садовых ворот - конные статуи с Аничкова моста в Санкт-Петербурге.



В настоящее время в крыльях дворца размещаются различные учреждения, но основную часть здания с 1814 года занимает Национальная библиотека, где хранятся тысячи томов книг и уникальное собрание папирусов из Геркуланума. Среди других помещений следует выделить Центральный зал, Тронный зал и Зал Геркулеса, которые наряду с многочисленными залами королевских апартаментов образуют Музей исторических апартаментов Королевского дворца. Здесь выставлены работы таких мастеров, как Тициан, Гверчино, Андреа Ваккаро, Маттиа Прети, Спаньолетто, Массимо Станционе и Лука Джордано.

Примечательной достопримечательностью Неаполя является и замок Кастель-дель-Ово (Castel dell’Ovo). Этот замок ещё называют «замком яйца» или «яичным замком». Средневековая крепость расположилась на острове в Тирренском море, соединённом узкой насыпью с Неаполем.

Предполагается, что именно здесь в VI в. до н. э. и был основан греческими колонистами этот город. Этот «Замок-яйцо» представляет собой комплекс башен разных эпох, составляющих, тем не менее, единый гармоничный комплекс. Издалека замок напоминает огромный, странной формы корабль. А причем тут яйцо? Существует версия, крепость получила свое название - Кастель-дель-Ово, благодаря волшебному яйцу, спрятанному в одной из комнат замка латинским поэтом Вергилием. Средневековая легенда гласит: Вергилий, который к тому же считался великим магом, в одной из комнат замка подвесил кувшин с яйцом, и, если, по какой либо причине, кувшин упадет и разобьется, замок и весь город превратятся в руины. В XVII веке во время правления Карла I Анжуйского и Альфонса Арагонского, замок был приспособлен под тюрьму, в казематах которой томился среди прочих узников монах-философ Томмазо Кампанелла. Стоит отметить, что крепость-замок Кастель-дель-Ово как две капли похож на замок Иф - фортификационное сооружение на острове Иф в Средиземном море, недалеко от Марселя.



Возле самой крепости под воротами Санта-Лючия расположились многочисленные ресторанчики, специализирующиеся на кухне из морепродуктов. Вдоль Неаполитанского залива проходит набережная, там же находится большой парк со множеством скульптур и фонтанов.



Неаполь богат на исторические памятники. Взять хотя бы Кастель-Нуово (Castel Nuovo, или Маскио Анджоино (Maschio Angioino) - замок, возведённый королём Карлом Анжуйским на взморье в Неаполе в связи с переносом столицы его владений из Палермо. Строительство началось под присмотром французских военных инженеров в 1279 году и продолжалось три года. Сицилийская вечерня так и не позволила основателю вселиться в замок. Первым монархом, который разместился в Кастель-Нуово со всем своим двором, был его сын Карл II. При нём и его преемниках Кастель-Нуово оставался средоточием политической жизни Южной Италии. Здесь отрёкся от тиары Целестин V и был избран его преемником Бонифаций VIII.

Кастель-Нуово больше похож на неприступное строение из трех огромных каменных башен, но изюминкой является неожиданно изящный белый фасад, встроенный между башнями. Замок находится в непосредственной близости от зоны старта, в нескольких кварталах от Пьяцца-дель-Плебисчито и морского порта Неаполя.



Морской порт Неаполя - один из крупнейших итальянских портов и один из крупнейших портов в Средиземном море. Круизные лайнеры на протяжении всего года причаливают к берегу. Благодаря тому, что порт удобно расположен по отношению к историческому центру, туристы с круизных лайнеров имеют возможность совершить пешую прогулку, сойдя на берег.



В Неаполе также стоит посетить: Национальный археологический музей Неаполя - музей, содержащий огромное количество находок, обнаруженных в Помпеях и Геркулануме. Оперный театр Сан-Карло. Катакомбы Сан-Гаудиозо, Сан-Дженнаро, Сан-Северо - раннехристианские подземные кладбища с многочисленными античными и раннесредневековыми мозаиками, расположенные в северной части Неаполя. Санта-Кьяра (Церковь святой Клары Асизской) - готическая церковь, усыпальница неаполитанских Бурбонов; монастырский клуатр - шедевр майолики. Собор Святого Януария - соборная церковь Неаполя, посвящена небесному покровителю города - святому Януарию. Джезу Нуово - иезуитская церковь в стиле барокко, в которой находятся мощи одного из любимых неаполитанских святых XX века Джузеппе Москати. Капелла Сан-Северо - в прошлом частная капелла и усыпальница знатной семьи Сангро, носивших титул князей Сан-Северо. Церкви Сан-Лоренцо-Маджоре и Сан-Доменико-Маджоре - шедевры анжуйской готики. Церковь Санта-Мария-ин-Пургаторио и костница Фонтанелле - любопытные образцы своеобразного культа мёртвых, сросшегося с католицизмом. В 1995 году исторический центр Неаполя был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Из новинок «нашего времени»: Центральная линия № 1 неаполитанского метро является образцом общественного подземного музея современного искусства. Художественное оформление 25 станций метро было завершено в 2005 году.



Неаполь также известен каморрой - это загадочное слово, возможно, многим неизвестно. Зато все знают слово «мафия». Густонаселённый город Неаполь поражён каморрой (является одним из центров, а возможно и центром мировой криминальной структуры) и коррупцией. Каморра (от неаполитанского «morra» - «шайка, банда») - неаполитанская мафия (точнее - неаполитанская организованная преступность, аналогичная сицилийской мафии), возникла в XVIII веке. Это крупная организация со своей иерархией, законами, жаргоном.

В период реставрации Бурбонов каморристы пользовались покровительством монархистов: их организация поставляла властям шпионов и палачей. По словам одного из руководителей МВД Италии, масштаб преступной деятельности Каморры не имеет аналогов в Европе. 47% итальянцев поддерживают идею ввести войска в Неаполь для борьбы с Каморрой. В 2007-2008 годах Неаполь испытывал трудности с утилизацией мусора и переработкой отходов, из-за чего в городе разразился настоящий общественный кризис. А в 2009 году впервые прошла широкомасштабная демонстрация протеста жителей города против существования и деятельности Каморры.



Мало кто знает, но известная на весь мир народная неаполитанская песня «O Sole Mio» вовсе не является результатом местного творчества, она была написана музыкантами русского мецената графа Поленова и премьера ее прошла в Петербурге.



Но есть еще кое-что, чем славится Неаполь. Он считается родиной пиццы. Самая старая пиццерия города существует с 1830 года и называется Антика Пиццерия Порт Альба (Antica Pizzeria Port'Alba) (адрес: виа Саверио Альтамура (Via Saverio Altamura), 21). (Примечание: над входной дверью имеется каменная табличка, датированная 1738 годом, но никаких документов, указывающих на то, что пиццерия начала существовать с этого года в летописях не сохранилось. Поэтому датой создания считается 1830 год, когда о заведении стали появляться записи, говорящие о ней как о пиццерии). В Италии впервые слово «пицца» стало употребляться около 997 года. Скорее всего, оно происходит от латинского слова «picea», которым римляне называли буханку хлеба в печи. «Пиццайоло» - это итальянское определение человека, делающего пиццу, к таким людям относятся почти как к небожителям, в Италии они пользуются особым уважением.

А самая знаменитая пицца в Неаполе и окрестностях - «Маргарита». В 1889 году неаполитанец Рафаэле Эспозито, владелец Пиццерии ди Пьетро э Баста Кози, приготовил особую пиццу для короля Умберто I и его супруги королевы Маргариты, ставшую их любимым блюдом. В честь королевы, самая популярная в мире пицца, и стала называться «Маргарита», ее пекут на дровах: лепешку обмазывают густым томатным соусом из сливовидных помидоров с орегано и базиликом, покрыв кружочками моцареллы из буйволиного молока. Всем эта пицца хороша, но есть у нее один и очень весомый минус - после неаполитанской пиццы «Маргарита» любая другая будет казаться подделкой.



Альтиметрия 8-го этапа Джиро д’Италия-2022

Неаполь (Napoli, административный центр провинции Неаполь и региона Кампания) приниммает старт и финиш 8 этапа Джиро д'Италия-2022.

Маршрут этапа проложен по побережью Неаполитанского залива и Тирренского моря. Холмистый этап с 4 кругами протяжённостью 19 км, при 4-м прохождении будет разыграна премия 4-й категории Монте ди Прочида (Monte di Procida, 3 - 128 м, протяжённость 2,1 км, перепад высот 125 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 11%). Финиш будет после спуска с некатегорийного подъёма.

Претендентами на победу можно назвать Матье ван дер Пула, Алехандро Вальверде, Магнуса Корта, Диего Улисси, Винченцо Нибали, Бауке Моллему и других однодневщиков.



Город Неаполь в истории Джиро д’Италия



Неаполь стал одним из первых городов, принявший первое издание Джиро д’Италия в 1909 году. За всю историю итальянской супермногодневной гонки Неаполь появлялся в 45-и изданиях «Корса Роза». В Неаполе 40 раз стартовал этап. Дважды Неаполь становился городом Гран-депара, это было на Джиро д’Италия в 1963 и в 2013 году. Финиш этапа Джиро д’Италия город Неаполь прнимал 41 раз.



1-й этап Джиро д’Италия-2013 проходил по улицам Неаполя. Этап был коротким (130 км), но напряжённым. Отрыв дня образовался рано, но пелотон не отпускал беглецов больше чем на две минуты. Последним из отрыва сдался автралийский велогонщик команды Cannondale Кэмерон Вёрф (Cameron Wurf), которого догнали за 19 км до финиша. В пелотоне впереди работали команды спринтеров Omega Pharma-QuickStep и Argos-Shimano, но завал, который произошёл на повороте менее чем за километр до финиша, спутал карты многих велокоманд, надеявшихся на своих спринтеров – ведь борьба шла не только за престижную победу на этапе Гран-тура, но и за розовую майку лидера.

Завал отрезал 12 первых велогонщиков, которым удалось проскочить поворот невредимыми, от остального пелотона. Победителем этапа стал британец Марк Кэвендиш (Mark Cavendish), которому пришлось финишировать без развозящего поезда, но он сумел обойти всех своих соперников. Марк Кэвендиш (Omega Pharma-Quick-Step) стал и первым обладателем розовой майки лидера этого издания Джиро д’Италия.

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