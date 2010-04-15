Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 14 этап, Сантена - Турин



Четырнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Сантена (Santena). Город расположен в 25 км от Турина, в нескольких километрах от правого берега реки По. Название города пошло от речки Банна, притока реки По, который делит город на две части.

Археологические находки - несколько медных монет времён правления римского императора Антонина Пия (Antonino Pio) 138-161 годы н.э., погребальные принадлежности - свидетельствуют о том, что сантенская территория была заселена с первых веков христианской эры. После галльских, а затем и римских поселений первые свидетельства существования сельской деятельности относятся к Средневековью.



Первый документ датируется 1029 годом и представлял собой акт, которым маркиз и граф Турина Ульрик Манфред II (Olderico Manfredi II) и его брат, епископ Асти Альрико (Alrico), жертвуют деревню, маленькую и бедную, каноникам Сальваторе Туринскому (Salvatore di Torino). Этот акт был признан действительным как императором Генрихом III в 1047 году, так и Фридрихом Барбароссой в 1159 году.



Начиная с XIV века, деревня была объектом экспансионистских целей маркизата Монферрато (Marchesato del Monferrato). Сантена пережила чуму XVI века, разливы Банны и По, голод 1517-1521 годов, за которым последовали длительные периоды осады и насильственных грабежей, наиболее серьезная из которых была осуществлена французской армией в 1536 году, во время конфликта между императором Карлом V Габсбургом и Франциском I Французским.



Город Сантена сильно пострадал в 1809 году, во время наполеоновской оккупации, из-за сильного наводнения, которое привело к изучению генерального плана работ по насыпи реки Банна и относительному расширению его русла.



В шестидесятые годы ХХ века в Сантену переехало много жителей Риаче (Riace), городка в провинции Реджо-ди-Калабрия.



Сердце города характеризуется двумя главными площадями: первая, симметричная и элегантная, расположена перед замком Кавур (Castello Cavour di Santena), вторая, перед приходской церковью Святых Апостолов Петра и Павла (Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo).



Приходская церковь Святых Апостолов Петра и Павла построена в XVIII веке. Проектировка выполнена в стиле необарокко по проекту архитектора Джузеппе Галло (Giuseppe Gallo). Строительство церкви завершил его сын Бартоломео (Bartolomeo Gallo), в сентябре 1927 года.



Замок Кавур - один из самых важных замков в Пьемонте, представляет собой музей семьи известного государственного деятеля графа Камилло Бенсо ди Кавура (Camillo Benso conte di Cavour). В музее собранно коллекция исторических воспоминаний графа, мебель, большая библиотека и рабочие архивы.



В Сантене находится имени городская библиотека Энзо Мариони (Enzo Marioni). Основанная в 1976 году, библиотека часто переезжала и сильно пострадала от наводнения в 1994 году. С 2017 года библиотека базируется в Палаццо Висконти Веноста, недалеко от замка и парка Кавур.



С 1933 года рождения, каждый год в середине мая, в Сантене проходит фестиваль спаржи и ярмарка. Промышленная революция XIX века поменяла экономику города, который еще в конце XIX века основным направлением деятельности выбрал сельскохозяйственное производство. И сегодня жители Сантены выращивают спаржу особого качества, известную по всей Италии.



Альтиметрия 14-го этапа Джиро д’Италия-2022

Сантена (Santena, провинция Турин, регион Пьемонт) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Среднегорный этап в окрестностях Турина, подходит для отрыва. Наименее протяжённый этап Джиро д'Италия-2022, набор высоты составит 3000 м.

На 43,3 км маршрута расположена вершина подъёма 3-й категории Иль Пилонетто (Il Pilonetto, 222 - 567 м, протяжённость 6,4 км, перепад высот 345 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 12%).

Далее спуск и пересеченный рельеф приведет к некатегорийному подъёму протяжённостью 3 км со срденим градиентом в 8%, на вершине которого велогонщики въедут на круг протяжённостью 36,4 км, где пересекут линию финиша этапа в Турине (Torino, административный центр провинции Турин и региона Пьемонт).

Проехав линию финиша и разыграв следом промежуточный спринт, велогонщики начнут покорение подъёма 2-й категории Суперга (Superga, 215 - 655 м, протяжённость 5 км, перепад высот 440 м, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 14%). Это будет первое прохождение подъёма.

В 1958 году на Джиро д'Италия испанец Федерико Бахамонтес (Federico Bahamontes) был быстрее всех на финише в Суперге (Superga). А 2005 году на разделке первым на промежуточной отсечке - вершине Суперги, где разыгрывалась горная премия, был Иван Бассо, вторым Хосе Рухано.

Следующий спуск приведёт к началу подъёма 2-й категории Колле делла Маддалена (Colle della Maddalena, 415 - 698 м, протяжённость 3,5 км, перепад высот 283 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 20%) и далее на скоростной и извилистый спуск, небольшой некатегорийный подъём с розыгрышем промежуточного спринта (при втором прохождении), затем спуск к финишу.

После чего придётся ещё раз пройти этот круг.



Турин расположен при впадении реки Дора-Рипария в реку По, на Паданской равнине у подножия Западных Альп, на подступах к Альпийским перевалам. Город с богатой историей известен своими художественными галереями, дворцами, театрами, музеями, парками. Турин также знаменит архитектурой в стилях барокко, рококо, неоклассицизма и модерна.



Турин означает «бык», слово происходит от латинского слова «taurus», который и является главным символом города. Находясь в Турине, очень сложно обойти все достопримечательности - их очень много, но с основыми из них стоит познакомиться в первую очередь. Посетить Кафедральный собор Иоанна Крестителя, в недрах которого хранится знаменитая Плащаница Иисуса Христа. Считается, что именно этой плащаницей было накрыто тело Иисуса после его распятия. Обязательно стоит осмотреть роскошную коллекцию Египетского музея - первого в Европе специализированного музея, посвященного древнеегипетской цивилизации.



В Турине можно посмотреть 20 фильмов одновременно на фасеточном экране в башне Моле Антонеллиана, в которой в настоящее время расположен национальный музей кинематографии Италии.



О Турине всегда ходила слава таинственного города, он привлекал своей мистичностью таких известных личностей как Ницше, Калиостро, Нострадамус, Фулканелли и многих других предсказателей, магов и философов. В Турине родился один из самых известных эзотериков - Густав Фрол, к его услугам прибегала даже Елизавета II. Многие считают этот город центром оккультизма, возможно, потому, что Турин является местом соприкосновения двух магических треугольников белой и черной магии. Вершинами треугольника белой магии являются Лион и Прага, а черной - Лондон и Сан-Франциско.



Туринцы говорят, что у города два сердца. «Белым сердцем» горожане называют площадь «Пьяцца Кастелло». На площади Статуто находится «Черное сердце»: в древние времена здесь находился некрополь, а в более позднее время – место для публичных казней. Многие обитатели на всякий случай стараются обходить это место стороной. Быть может, еще и потому, что здесь проходит сорок пятая параллель - это невидимая линия, обозначающая географические координаты Земли, она является центральной чертой, разделяющей северный полюс и экватор. Еще ее называют золотой серединой планеты Земля.



Город Турин в истории Джиро д’Италия



Турин один из городов принимавших самый первый выпуск Джиро д’Италия в 1909 году. За всю историю итальянской супермногодневной гонки Турин принял 48 изданий Джиро д’Италия. 44 раза из Турина стартовали участники «Корса Роза» и 43 раза финишировали в этом городе.

В последний раз Турин принимал финиш этапа «Корса Роза» в 2021 году. Дважды Джиро д’Италия завершалась в Турине, этапом с индивидуальной гонкой на время в 1982 году и спринтерским этапом в 2016 году.

Первый этап Джиро д'Италия-2021 - участникам предстояло проехать индивидуальную гонку с раздельным стартом - Турин - Турин (ITT) протяженностью 8,6 км.



Борьба за победу на этапе и обладание первой розовой майкой 104-го выпуска итальянского Гран-тура развернулась между двумя итальянцами. На промежуточной отсечке времени, на отметке 3,8 км, долгое время лидировал со временем 4 минуты и 1,05 секунды 24-летний Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) из велокоманды Jumbo – Visma. Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из велокоманды Ineos Grenadiers, стартовавший одним из последних, смог опередить соотечественника и стал единственным, кто разменял 4 минуты на отсечке, показав время 3 минуты и 59,31 секунды.



На финише этапа Эдоардо Аффини был первым велогонщиком, разменявшим 9 минут, но Филиппо Ганна и тут смог его опередить, преодолев заключительную часть дистанции со средней скоростью 59,956 км/ч. В итоге чемпион мира Филиппо Ганна затратил на прохождение 1 этапа Джиро д'Италия-2021 8 минут 47,52 секунд, показав среднюю скорость 58,69 км/ч.

Photo Credit: LaPresse



Благодаря этому 24-летний итальянец Филиппо Ганна стал первым обладателем розовой майки лидера генеральной классификации Джиро д'Италия-2021, цикламеновой майки лидера классификации по очкам, и белой майки лидера молодежной классификации.



Эдоардо Аффини занял второе место с отставанием в 10 секунд, третьим стал его товарищ по велокоманде 23-летний норвежец Тобиас Свендсен Фосс (Tobias Svendsen Foss), уступивший 13 секунд. На 2-м этапе они стартовали в цикламеновой и белой майках соответсвенно, которые достались им в наследство от Филиппо Ганны.

Филиппо Ганна проехал дистанцию 8,6 км со средней скоростью 58.69 км/ч, это третья из самых быстрых разделок Джиро д’Италия после результата Рика Вербрюгге (Rik Verbrugghe), проехавшего в 2001 году в Пескаре разделку со средней скоростью 58,874 км/ч и после результата самого Ганны в 2020 году в Палермо, где он проехал со средней скоростью 58,831 км/ч.



Ко всему этому, Филиппо Ганна стал вторым велогонщиком в истории Джиро д’Италия после Франческо Мозера (Francesco Moser) (1984-1985), выигравшим два года подряд 1-й этап итальянского Гранд-тура.



Третий старт на Джиро д’Итали Кристса Нейландса, велогонщика команды Israel Start-Up Nation, завершился после финиша 1-го этапа. Финишировав в разделке на 1-м этапе, 26-летний латвийский велогонщик упал, возвращаясь в отель, и сломал правую ключицу. Падение оказалось серьезным, ему понадобилась операция.

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