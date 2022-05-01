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Джиро д'Италия-2022. Цифры и числа

Джиро д'Италия-2022. Цифры и числа 

Джиро д’Италия-2022105-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 6 мая в Будапеште (Budapest, Венгрия). На старт Джиро д'Италия-2022 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первый день отдыха выпадает на понедельник 9 мая - день перелета на Сицилию. Второй день отдыха - понедельник 16 мая после финиша на Блокхаусе на 9 этапе. Третий день отдыха - понедельник 23 мая. Джиро д'Италия-2022 завершится 29 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Вероне (Verona, Италия). Общая протяженность Джиро д'Италия-2022 составит 3445,6 км.

 

  А теперь сосредоточимся на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 6 по 29 мая 2022 года.

2 индивидуальных разделки; 

3 дня отдыха;

4 этапа протяженностью 200 км и более; 

4 среднегорных этапа; 

7 горных этапов;

8 спринтерских этапов;

 

8 велогонщиков в команде;

 

19 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2022;

38 промежуточных спринтов;

176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2022.

Общая протяженность Джиро д'Италия-2022 составит 3445,6 км, в том числе:

9,2 км – индивидуальная разделка на 2 этапе в Будапеште; 

17,4 км – индивидуальная разделка на 21-м этапе в Вероне; 

26,6 км – общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2022;  

37,6 км – пройдут по территории Словении на 19 этапе Джиро д’Италия-2022;

 

147 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2022, 21 мая, 14-й этап (Santena - Torino);

173,6 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета разделки; 

179,5 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе; 

179,95 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2022 без учета разделок; 

184,25 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделки; 

 

202 км – третий по протяженности этап на Джиро д'Италия-2022, 24 мая, 16 этап (Salò - Aprica);
203 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2022, 18 мая, 11 этап (Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia); 

204 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2022, 19 мая, 12 этап (Parma - Genova);

405,2 км – по территории Венгрии на Джиро д’Италия-2022; 

 

2057 м – самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2022, 28 мая, Пассо Федайя (Marmolada (Passo Fedaia) на 20 этапе;

2239 м – наивысшая точка Джиро д'Италия-2022 Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi) на 20 этапе;

 

4500 м – набор высоты на 7 этапе;

4500 м – набор высоты на 20 этапе;

5000 м – набор высоты на 9 этапе;

5250 м – набор высоты на 16 этапе. 

 

   Горы на Джиро д'Италия-2022:

 

1 этап без категорийных подъемов; 

финиша этапа в гору 4-й категории;

финиша этапа в гору 2-й категории;

 

финиша этапа в гору 1-й категории; 

4 среднегорных этапов; 

7 горных этапов;

 

9,2% средний градиент на 10,3 км подъема Коловрат (Kolovrat) на 19 этапе;

9,4% средний градиент на 10 км подъема на Блокхаус (Blockhaus) на 9 этапе;

9,9% средний градиент на 7,9 км подъема на Монтеровере (Monterovere) на 17 этапе;

10,1% средний градиент на 6,6 км участка подъема Санта Кристина (Santa Cristina) на 16 этапе;

11,2% средний градиент на 5,4 км участка подъема Федайя (Passo Fedaia) на 20 этапе;

 

1600 м набора высоты на 51 км подъема до вершины Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino) на 20 этапе. 

 

Всего на Джиро д'Италия 2022 будет 47 категорийные вершины:
1 Чима Коппи (Cima Coppi);
14 гор первой категории;
10 гор второй категории;
11 гор третьей категории;
11 гор четвертой категории.

 

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2022 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 13-й:

 

4 подъема первой категории:

4-й этап – финиш на Этне (Etna (Rif. Sapienza))

7-й этап – Монте Сирино (Monte Sirino);

9-й этап – Пассо Ланчано (Passo Lanciano) и финиш на Блокхаус (Blockhaus);

- 4 подъема второй категории: 

7 подъемов третьей категории;

подъемов четвертой категории:

1-й этап – финиш в Вишеграде (Visegrad); 

2-й этап – финиш в Будапеште (Budapest);  

 

3500 м набор высоты на 4 этапе Avola - Etna (Rif. Sapienza), 172 км;

4500 м набор высоты на 7 этапе Diamante - Potenza, 196 км;

5000 м набор высоты на 9 этапе Isernia - Blockhaus, 191 км; 

 

и вторая часть Джиро д'Италия-2022 этапы с 14-го по 21-й этапы включительно:

 

- 1 Cima Coppi – Пассо Пордой (Passo Pordoi) на 20 этапе;
10 подъемов первой категории:

15 этап – Пила-лес-Флёр (Pila Les Fleurs) и  Верронье (Verrogne);

16 этап – Голетто ди Кадино (Goleto di Cadino), Мортироло (Passo del Mortirolo) и Валико ди Санта Кристина (Valico di Santa Cristina);
17 этап – Пассо дель Ветриоло (Passo del Vetriolo) и Монтероверо (Monterovere);

19 этап – Коловрат (Kolovrat);

20 этап – Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino)  и финиш на Федайя (Passo Fedaia);

6 подъемов второй категории: 

15 этап – финиш на Коне (Cogne);

19 этап – финиш на Кастельмонте (Santuario Di Castelmonte);

4 подъема третьей категории;

подъемов четвертой категории;

  

3000 м набор высоты на 14 этапе Santena - Torino, 147 км;

4000 м набор высоты на 15 этапе Rivarolo Canavese - Cogne, 177 км;

5250 м набор высоты на 16 этапе Salo - Aprica, 202 км;

3700 м набор высоты на 17 этапе Ponte Di Legno - Lavarone, 168 км;
3200 м набор высоты на 19 этапе Marano Lagunare - Santuario Di Castelmonte, 178 км;
4500 м набор высоты на 20 этапе Belluno - Marmolada (Passo Fedaia), 168 км.

 

Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2022

 

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2022 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

 

850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

 

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140 

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка

26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков

 

Список этапов на Джиро д'Италия-2022

6.05. Пятница. Этап 1: Budapest - Visegrád, 195 км
7.05. Суббота. Этап 2: Budapest - Budapest (ITT), 9.2 км
8.05. Воскресенье. Этап 3: Kaposvár - Balatonfüred, 201 км
9.05. Понедельник. День отдыха
10.05. Вторник. Этап 4: Avola - Etna (Rif. Sapienza), 172 км
11.05. Среда. Этап 5: Catania - Messina, 174 км
12.05. Четверг. Этап 6: Palmi - Scalea, 192 км
13.05. Пятница. Этап 7: Diamante - Potenza, 196 км
14.05. Суббота. Этап 8: Napoli - Napoli, 153 км
15.05. Воскресенье. Этап 9: Isernia - Blockhaus, 191 км
16.05. Понедельник. День отдыха
17.05. Вторник. Этап 10: Pescara - Jesi, 196 км
18.05. Среда. Этап 11: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia, 203 км
19.05. Четверг. Этап 12: Parma - Genova, 204 км
20.05. Пятница. Этап 13: Sanremo - Cuneo, 150 км
21.05. Суббота. Этап 14: Santena - Torino, 147 км
22.05. Воскресенье. Этап 15: Rivarolo Canavese - Cogne, 177 км
23.05. Понедельник. День отдыха
24.05. Вторник. Этап 16: Salò - Aprica, 202 км
25.05. Среда. Этап 17: Ponte Di Legno - Lavarone, 168 км
26.05. Четверг. Этап 18: Borgo Valsugana - Treviso, 152 км
27.05. Пятница. Этап 19: Marano Lagunare - Santuario Di Castelmonte, 178 км
28.05. Суббота. Этап 20: Belluno - Marmolada (Passo Fedaia), 168 км
29.05. Воскресенье. Этап 21: Verona (ITT), 17.4 км

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур превью Джиро д'Италия-2022 Мировой Тур UCI Италия Венгрия

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26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

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Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

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Комментарии

  • MVDP
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    MVDP-Фото

    Ну что, ВВА вернет должок и поработает на Ремко на ЧМ?

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп пострадал в з ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первая гонка, которая приходит на ум где был такой грандиозный завал велогонщиков на скорости - это этап ТдФ, когда Ф.Канчеллара в жёлтой майке лидера Тура пострадал. Только там дорога была шире и поля справа и слева, а тут узко и лес. Ж.Алафилипп если присмотрется на видео (хоть и показывали с вертолётной камеры) находился в очень тяжелом положении, это было понятно даже по тому как Барде нервно бегал и звал подмогу.

    Жулиану таки конкретно не везёт с этипи падениями, кульбит с мотоциклом прошлым годом, на Гент-Вевелгем кувыркнулся, вот и на ЛБЛ досталось телу (да и психике наверное тоже) очень больно: help

    Massive Crash At Liеge-Bastogne-Liеge

  • SVS
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    SVS-Фото
    А кому сейчас легко :). Верю, он справится :)!
  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Lucky
    Цитата: motte
    Пересмотрел финиш и пришел к выводу, что подружка ремко круче всех остальных,  респект , ремко-:)
    Зайдите на его страницу в Инстаграме, там его подруга во всей красе

    Спасибо вам, дети они для меня, у меня четверо детей и пять внуков, старшему внуку уже 17

    С уважением,

  • Lucky
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    Lucky-Фото
    Цитата: motte
    Пересмотрел финиш и пришел к выводу, что подружка ремко круче всех остальных,  респект , ремко-:)
    Зайдите на его страницу в Инстаграме, там его подруга во всей красе
  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    motte-Фото

    Пересмотрел финиш и пришел к выводу, что подружка ремко круче всех остальных,  респект , ремко-:)

  • Starch27
    Кентан Херманс и Ваут ван Арт ... (1)
    Starch27-Фото

    Бельгийцы счастливы. Полностью бельгийский подиум на ЛБЛ спустя 52 года

  • Yuriy 17
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Соперники не сторожили Р. Эвенепула.

    Считали его уже не опасным.

     

    Если будут к нему относиться как к другим фаворитам, то Р. Эвенепулу будет очень тяжело побеждать.

     

  • Ice
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (32)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Победа Эвенпула - это пощечина Вальверде, Ван Арту, Нибали, тому же Власову и другим явным претендентам с командами, выстроенными под них. Эвенпул - он как щенок бульдога - вцепился и точка. У него даже имя звучит, как собачья кличка - Рэмко! Рэмко, ко мне! Рэмко, фас! У него вместо головы чайник. У него талант и сила, а думать он неспособен. Это не Контадор, не Канчеллара, не Погачар! Это всего навсего Рэмко. Предсказуемый, однообразный и хамоватый.
    Взять и упустить из рук победу на такой гонке! Это как упустить на Милан-Санремо любимца Курдюкова Мохорича.

    Вы себя вообще верблюдом назвали и живете ж как-то. Такое писать, это уж точно вместо головы свистящую флягу нужно иметь. Называть Ремко хамоватым и при этом лить тякую грязь. А вы в белом пальтЕ? Поражаюсь таким чудо-икспердам.

  • SportSpirit
    Жулиан Алафилипп пострадал в з ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Никогда не видела настолько эмоционального Барде, как когда он давал интервью об этой ситуации. Видимо, действительно пережил шок в первые минуты, когда спустился к Жулиану и оказывал ему первую помощь. 

     

    В такие моменты every second count: каждый вздох, каждая сохраненная капля крови (вспоминая Якобсена и перчатки Сенешаля, который держал его голову,

    пока подоспели медики). 

     

    Всем здоровья! 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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