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Джиро д'Италия-2022. Цифры и числа
105-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 6 мая в Будапеште (Budapest, Венгрия). На старт Джиро д'Италия-2022 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первый день отдыха выпадает на понедельник 9 мая - день перелета на Сицилию. Второй день отдыха - понедельник 16 мая после финиша на Блокхаусе на 9 этапе. Третий день отдыха - понедельник 23 мая. Джиро д'Италия-2022 завершится 29 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Вероне (Verona, Италия). Общая протяженность Джиро д'Италия-2022 составит 3445,6 км.
А теперь сосредоточимся на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 6 по 29 мая 2022 года.
2 индивидуальных разделки;
3 дня отдыха;
4 этапа протяженностью 200 км и более;
4 среднегорных этапа;
7 горных этапов;
8 спринтерских этапов;
8 велогонщиков в команде;
19 этапов с бонификацией на финише;
21 этап на Джиро д'Италия-2022;
38 промежуточных спринтов;
176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2022.
Общая протяженность Джиро д'Италия-2022 составит 3445,6 км, в том числе:
9,2 км – индивидуальная разделка на 2 этапе в Будапеште;
17,4 км – индивидуальная разделка на 21-м этапе в Вероне;
26,6 км – общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2022;
37,6 км – пройдут по территории Словении на 19 этапе Джиро д’Италия-2022;
147 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2022, 21 мая, 14-й этап (Santena - Torino);
173,6 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета разделки;
179,5 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;
179,95 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2022 без учета разделок;
184,25 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделки;
202 км – третий по протяженности этап на Джиро д'Италия-2022, 24 мая, 16 этап (Salò - Aprica);
203 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2022, 18 мая, 11 этап (Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia);
204 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2022, 19 мая, 12 этап (Parma - Genova);
405,2 км – по территории Венгрии на Джиро д’Италия-2022;
2057 м – самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2022, 28 мая, Пассо Федайя (Marmolada (Passo Fedaia) на 20 этапе;
2239 м – наивысшая точка Джиро д'Италия-2022 Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi) на 20 этапе;
4500 м – набор высоты на 7 этапе;
4500 м – набор высоты на 20 этапе;
5000 м – набор высоты на 9 этапе;
5250 м – набор высоты на 16 этапе.
Горы на Джиро д'Италия-2022:
1 этап без категорийных подъемов;
2 финиша этапа в гору 4-й категории;
2 финиша этапа в гору 2-й категории;
3 финиша этапа в гору 1-й категории;
4 среднегорных этапов;
7 горных этапов;
9,2% средний градиент на 10,3 км подъема Коловрат (Kolovrat) на 19 этапе;
9,4% средний градиент на 10 км подъема на Блокхаус (Blockhaus) на 9 этапе;
9,9% средний градиент на 7,9 км подъема на Монтеровере (Monterovere) на 17 этапе;
10,1% средний градиент на 6,6 км участка подъема Санта Кристина (Santa Cristina) на 16 этапе;
11,2% средний градиент на 5,4 км участка подъема Федайя (Passo Fedaia) на 20 этапе;
1600 м набора высоты на 51 км подъема до вершины Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino) на 20 этапе.
Всего на Джиро д'Италия 2022 будет 47 категорийные вершины:
1 Чима Коппи (Cima Coppi);
14 гор первой категории;
10 гор второй категории;
11 гор третьей категории;
11 гор четвертой категории.
С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2022 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 13-й:
- 4 подъема первой категории:
4-й этап – финиш на Этне (Etna (Rif. Sapienza));
7-й этап – Монте Сирино (Monte Sirino);
9-й этап – Пассо Ланчано (Passo Lanciano) и финиш на Блокхаус (Blockhaus);
- 4 подъема второй категории:
- 7 подъемов третьей категории;
- 8 подъемов четвертой категории:
1-й этап – финиш в Вишеграде (Visegrad);
2-й этап – финиш в Будапеште (Budapest);
3500 м набор высоты на 4 этапе Avola - Etna (Rif. Sapienza), 172 км;
4500 м набор высоты на 7 этапе Diamante - Potenza, 196 км;
5000 м набор высоты на 9 этапе Isernia - Blockhaus, 191 км;
и вторая часть Джиро д'Италия-2022 этапы с 14-го по 21-й этапы включительно:
- 1 Cima Coppi – Пассо Пордой (Passo Pordoi) на 20 этапе;
- 10 подъемов первой категории:
15 этап – Пила-лес-Флёр (Pila Les Fleurs) и Верронье (Verrogne);
16 этап – Голетто ди Кадино (Goleto di Cadino), Мортироло (Passo del Mortirolo) и Валико ди Санта Кристина (Valico di Santa Cristina);
17 этап – Пассо дель Ветриоло (Passo del Vetriolo) и Монтероверо (Monterovere);
19 этап – Коловрат (Kolovrat);
20 этап – Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino) и финиш на Федайя (Passo Fedaia);
- 6 подъемов второй категории:
15 этап – финиш на Коне (Cogne);
19 этап – финиш на Кастельмонте (Santuario Di Castelmonte);
- 4 подъема третьей категории;
- 3 подъемов четвертой категории;
3000 м набор высоты на 14 этапе Santena - Torino, 147 км;
4000 м набор высоты на 15 этапе Rivarolo Canavese - Cogne, 177 км;
5250 м набор высоты на 16 этапе Salo - Aprica, 202 км;
3700 м набор высоты на 17 этапе Ponte Di Legno - Lavarone, 168 км;
3200 м набор высоты на 19 этапе Marano Lagunare - Santuario Di Castelmonte, 178 км;
4500 м набор высоты на 20 этапе Belluno - Marmolada (Passo Fedaia), 168 км.
Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2022
20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2022 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);
100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);
850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).
1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140
11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка
26-30 место: по 24 очка
31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков
Список этапов на Джиро д'Италия-2022
6.05. Пятница. Этап 1: Budapest - Visegrád, 195 км
7.05. Суббота. Этап 2: Budapest - Budapest (ITT), 9.2 км
8.05. Воскресенье. Этап 3: Kaposvár - Balatonfüred, 201 км
9.05. Понедельник. День отдыха
10.05. Вторник. Этап 4: Avola - Etna (Rif. Sapienza), 172 км
11.05. Среда. Этап 5: Catania - Messina, 174 км
12.05. Четверг. Этап 6: Palmi - Scalea, 192 км
13.05. Пятница. Этап 7: Diamante - Potenza, 196 км
14.05. Суббота. Этап 8: Napoli - Napoli, 153 км
15.05. Воскресенье. Этап 9: Isernia - Blockhaus, 191 км
16.05. Понедельник. День отдыха
17.05. Вторник. Этап 10: Pescara - Jesi, 196 км
18.05. Среда. Этап 11: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia, 203 км
19.05. Четверг. Этап 12: Parma - Genova, 204 км
20.05. Пятница. Этап 13: Sanremo - Cuneo, 150 км
21.05. Суббота. Этап 14: Santena - Torino, 147 км
22.05. Воскресенье. Этап 15: Rivarolo Canavese - Cogne, 177 км
23.05. Понедельник. День отдыха
24.05. Вторник. Этап 16: Salò - Aprica, 202 км
25.05. Среда. Этап 17: Ponte Di Legno - Lavarone, 168 км
26.05. Четверг. Этап 18: Borgo Valsugana - Treviso, 152 км
27.05. Пятница. Этап 19: Marano Lagunare - Santuario Di Castelmonte, 178 км
28.05. Суббота. Этап 20: Belluno - Marmolada (Passo Fedaia), 168 км
29.05. Воскресенье. Этап 21: Verona (ITT), 17.4 км
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