Джиро д'Италия-2022. Цифры и числа

105-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 6 мая в Будапеште (Budapest, Венгрия). На старт Джиро д'Италия-2022 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первый день отдыха выпадает на понедельник 9 мая - день перелета на Сицилию. Второй день отдыха - понедельник 16 мая после финиша на Блокхаусе на 9 этапе. Третий день отдыха - понедельник 23 мая. Джиро д'Италия-2022 завершится 29 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Вероне (Verona, Италия). Общая протяженность Джиро д'Италия-2022 составит 3445,6 км.



А теперь сосредоточимся на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 6 по 29 мая 2022 года.





2 индивидуальных разделки;

3 дня отдыха;

4 этапа протяженностью 200 км и более;

4 среднегорных этапа;

7 горных этапов;

8 спринтерских этапов;

8 велогонщиков в команде;

19 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2022;

38 промежуточных спринтов;

176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2022.



Общая протяженность Джиро д'Италия-2022 составит 3445,6 км, в том числе:

9,2 км – индивидуальная разделка на 2 этапе в Будапеште;

17,4 км – индивидуальная разделка на 21-м этапе в Вероне;

26,6 км – общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2022;

37,6 км – пройдут по территории Словении на 19 этапе Джиро д’Италия-2022;

147 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2022, 21 мая, 14-й этап (Santena - Torino);

173,6 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета разделки;

179,5 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;

179,95 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2022 без учета разделок;

184,25 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделки;

202 км – третий по протяженности этап на Джиро д'Италия-2022, 24 мая, 16 этап (Salò - Aprica);

203 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2022, 18 мая, 11 этап (Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia);

204 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2022, 19 мая, 12 этап (Parma - Genova);

405,2 км – по территории Венгрии на Джиро д’Италия-2022;

2057 м – самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2022, 28 мая, Пассо Федайя (Marmolada (Passo Fedaia) на 20 этапе;

2239 м – наивысшая точка Джиро д'Италия-2022 Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi) на 20 этапе;

4500 м – набор высоты на 7 этапе;

4500 м – набор высоты на 20 этапе;

5000 м – набор высоты на 9 этапе;

5250 м – набор высоты на 16 этапе.

Горы на Джиро д'Италия-2022:

1 этап без категорийных подъемов;

2 финиша этапа в гору 4-й категории;

2 финиша этапа в гору 2-й категории;

3 финиша этапа в гору 1-й категории;

4 среднегорных этапов;

7 горных этапов;

9,2% средний градиент на 10,3 км подъема Коловрат (Kolovrat) на 19 этапе;

9,4% средний градиент на 10 км подъема на Блокхаус (Blockhaus) на 9 этапе;

9,9% средний градиент на 7,9 км подъема на Монтеровере (Monterovere) на 17 этапе;

10,1% средний градиент на 6,6 км участка подъема Санта Кристина (Santa Cristina) на 16 этапе;

11,2% средний градиент на 5,4 км участка подъема Федайя (Passo Fedaia) на 20 этапе;

1600 м набора высоты на 51 км подъема до вершины Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino) на 20 этапе.

Всего на Джиро д'Италия 2022 будет 47 категорийные вершины:

1 Чима Коппи (Cima Coppi);

14 гор первой категории;

10 гор второй категории;

11 гор третьей категории;

11 гор четвертой категории.

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2022 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 13-й:

- 4 подъема первой категории:

4-й этап – финиш на Этне (Etna (Rif. Sapienza));

7-й этап – Монте Сирино (Monte Sirino);

9-й этап – Пассо Ланчано (Passo Lanciano) и финиш на Блокхаус (Blockhaus);

- 4 подъема второй категории:

- 7 подъемов третьей категории;

- 8 подъемов четвертой категории:

1-й этап – финиш в Вишеграде (Visegrad);

2-й этап – финиш в Будапеште (Budapest);

3500 м набор высоты на 4 этапе Avola - Etna (Rif. Sapienza), 172 км;

4500 м набор высоты на 7 этапе Diamante - Potenza, 196 км;

5000 м набор высоты на 9 этапе Isernia - Blockhaus, 191 км;

и вторая часть Джиро д'Италия-2022 этапы с 14-го по 21-й этапы включительно:

- 1 Cima Coppi – Пассо Пордой (Passo Pordoi) на 20 этапе;

- 10 подъемов первой категории:

15 этап – Пила-лес-Флёр (Pila Les Fleurs) и Верронье (Verrogne);

16 этап – Голетто ди Кадино (Goleto di Cadino), Мортироло (Passo del Mortirolo) и Валико ди Санта Кристина (Valico di Santa Cristina);

17 этап – Пассо дель Ветриоло (Passo del Vetriolo) и Монтероверо (Monterovere);

19 этап – Коловрат (Kolovrat);

20 этап – Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino) и финиш на Федайя (Passo Fedaia);

- 6 подъемов второй категории:

15 этап – финиш на Коне (Cogne);

19 этап – финиш на Кастельмонте (Santuario Di Castelmonte);

- 4 подъема третьей категории;

- 3 подъемов четвертой категории;

3000 м набор высоты на 14 этапе Santena - Torino, 147 км;

4000 м набор высоты на 15 этапе Rivarolo Canavese - Cogne, 177 км;

5250 м набор высоты на 16 этапе Salo - Aprica, 202 км;

3700 м набор высоты на 17 этапе Ponte Di Legno - Lavarone, 168 км;

3200 м набор высоты на 19 этапе Marano Lagunare - Santuario Di Castelmonte, 178 км;

4500 м набор высоты на 20 этапе Belluno - Marmolada (Passo Fedaia), 168 км.

Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2022

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2022 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40

21-25 место: по 32 очка



26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков

41-50 место: по 16 очков

51-55 место: по 12 очков

56-60 место: по 8 очков

Список этапов на Джиро д'Италия-2022

6.05. Пятница. Этап 1: Budapest - Visegrád, 195 км

7.05. Суббота. Этап 2: Budapest - Budapest (ITT), 9.2 км

8.05. Воскресенье. Этап 3: Kaposvár - Balatonfüred, 201 км

9.05. Понедельник. День отдыха

10.05. Вторник. Этап 4: Avola - Etna (Rif. Sapienza), 172 км

11.05. Среда. Этап 5: Catania - Messina, 174 км

12.05. Четверг. Этап 6: Palmi - Scalea, 192 км

13.05. Пятница. Этап 7: Diamante - Potenza, 196 км

14.05. Суббота. Этап 8: Napoli - Napoli, 153 км

15.05. Воскресенье. Этап 9: Isernia - Blockhaus, 191 км

16.05. Понедельник. День отдыха

17.05. Вторник. Этап 10: Pescara - Jesi, 196 км

18.05. Среда. Этап 11: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia, 203 км

19.05. Четверг. Этап 12: Parma - Genova, 204 км

20.05. Пятница. Этап 13: Sanremo - Cuneo, 150 км

21.05. Суббота. Этап 14: Santena - Torino, 147 км

22.05. Воскресенье. Этап 15: Rivarolo Canavese - Cogne, 177 км

23.05. Понедельник. День отдыха

24.05. Вторник. Этап 16: Salò - Aprica, 202 км

25.05. Среда. Этап 17: Ponte Di Legno - Lavarone, 168 км

26.05. Четверг. Этап 18: Borgo Valsugana - Treviso, 152 км

27.05. Пятница. Этап 19: Marano Lagunare - Santuario Di Castelmonte, 178 км

28.05. Суббота. Этап 20: Belluno - Marmolada (Passo Fedaia), 168 км

29.05. Воскресенье. Этап 21: Verona (ITT), 17.4 км



