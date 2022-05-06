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Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 3 этап, Капошвар - Балатонфюред

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 3 этап, Капошвар - Балатонфюред


   Третий этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Капошвар (Kaposvar). Город расположен в Южно-Задунайском крае примерно в 190 километрах к юго-западу от Будапешта и в 50 километрах к югу от озера Балатон. Первая информация о городе Капошвар появилась из документальных источников, датируемых 1009 годом. В XV веке на территории современного города была возведена оборонительная крепость. В период с 1555 по 1686 год городом управляли турецкие завоеватели. По инициативе и личному указу императора Леопольда I крепостные стены города в 1702 году были разрушены. Центром комитата Капошвар стал в 1749 году.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 3 этап, Капошвар - Балатонфюред


   Благодаря проложенной в XIX веке железной дороги Будапешт-Загреб город стал стремительно развиваться и благоустраиваться. К середине XX века к территории города присоединили несколько близлежащих поселений. Капошвар является малой родиной двух политических деятелей страны Бела Кирай (Béla Király) и Имре Надь (Imre Nagy), которые активно участвовали в восстании 1956 года.


   К историческому наследию прошлых веков относится дом-музей художника Йожефа Риппл-Ронаи (József Rippl-Rónai, ранее называемый Somogy Country Musеum). Первоначально здание было построено в стиле барокко, которое к концу XIX столетия был перестроено. В стенах музея хранится часть его полотен. В помещениях размещена мебель тех времён, когда мастер творил свои произведения искусств.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 3 этап, Капошвар - Балатонфюред


   Одним из исторических сооружений является здание ратуши, возведённое на месте старого сооружения в октябре 1900 года. На башне установлены часы, окна вестибюля украшают витражи, выполненные в мастерской известного мастера Микшы Рота (Miksa Róth), также здесь размещены прекрасные фрески фрески работы венгерского художника Гезы Удвари (Géza Udvary). В середине 90-х годов XX-го столетия к ратуше соорудили пятиэтажную пристройку.


   Современный Капошвар представляет собой высокоразвитый промышленный центр в Южно-Задунайском крае. Здесь работают предприятия лёгкой и пищевой промышленности, среди которых швейная и хлопко-прядильная, сахарная и мясо-молочная, сыроваренная и мукомольная фабрики. Развито производство электротехнических изделий, а также различных строительных материалов.


   Город Капошвар является самой большой пешеходной зоной Венгрии. На улицах Капошвара можно увидеть самые разнообразные архитектурные стили. В центре находится площадь Лайоша Кошута (Kossuth Lajos tér), вокруг которой размещены главные достопримечательности, в том числе и галерея Яноша Васари (János Vaszary), где хранятся работы художника. В здании бывшей Земельной управы, построенном по соседству с галереей, находится музей Риппль-Ронаи. Здесь можно узнать о материальной культуре древнего человека и ознакомиться с народным искусством мадьяр.

 

 

Альтиметрия 3-го этапа Джиро д’Италия-2022

 

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 3 этап, Капошвар - Балатонфюред

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 3 этап, Капошвар - Балатонфюред

 

 

  Капошвар (Kaposvar, административный центр медье Шомодь, Венгрия) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Спринтерский этап перед днём отдыха - перелетом на Сицилию. 

 

   Протяжённый, 201-километровый, этап до озера Балатон пройдёт по региону, который называют «Венгерским Провансом». На протяжении всего этапа гонщикам придётся преодолевать небольшие холмы, а финальные 50 км пройдут по берегу озера Балатон, крупнейшего озера Центральной Европы, которое неофициально называется «Венгерским морем».

 

  Единственная категорийная вершина - подъём 4 категории Тихань (Tihany, 107 – 174 м, протяжённость 2,7 км, набор высоты 67 м, средний градиент 2,5%, максимальный градиент 8%), расположена у живописного бенедиктинского аббатства на полуострове Тихань, откуда открываются захватывающие виды на Балатон за 12,6 км до финиша этапа в Балатонфюред (Balatonfured, медье Веспрем, Венгрия), который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

 

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 3 этап, Капошвар - Балатонфюред 

 

  Финиш почти без поворотов даёт шанс групповому спринту. Заключительные 1,5 км прямая дорога с юго-запада на северо-восток. Претендентами на победу можно назвать Калеба Юэна, Марка Кавендиша, Арно Демара, Джакомо Ниццоло, Фернандо Гавирию и других спринтеров.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 3 этап, Капошвар - Балатонфюред


   Финиш третьего этапа Джиро д’Италия-2022 принимает живописный курорт Балатонфюред. Один из старейших венгерских курортов Балатонфюред расположен на северном берегу озера Балатон, недалеко от живописного полуострова Тихань, в 120 км от Будапешта. С XVII века здесь зародилась культура купален, на отдых и лечение стала приезжать австрийская и венгерская знать. Сейчас Балатонфюред популярен как место для оздоровления и летнего отдыха.


   История Балатонфюреда уходит корнями в глубокое прошлое. Правда, крупных городов на северном берегу огромного озера не возникло, но появилась цепочка крохотных посёлков.  


   Жители Балатонфюреда всё средневековье выращивали виноград, поддерживали связи с Тиханьским аббатством и жили, в общем, неплохо, но о всевенгерской славе им мечтать не приходилось. Всё поменялось в первой четверти XVIII века после обнаружения в окрестностях целебных источников.


   Курортная слава к городу пришла в конце XVIII века, официально статус курорта был получен в 1772 году. Сначала отдыхающих привлекала минеральная вода, затем в моду вошли купания на озере.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 3 этап, Капошвар - Балатонфюред


   В 1800 году на центральной площади Балатонфюреда, которая называется площадь Дьодь (площадь здоровья, (Gyógy tér), был построен питьевой бювет назван в честь революционера Лайоша Кошута Лайоша. Бювет до сих пор является украшением курорта, и любой прохожий может пить его лечебную воду совершенно бесплатно. Вода помогает при заболеваниях желудка, кишечника, печени, желчевыводящих путей и сахарном диабете. Бювет представляет собой беседку с двенадцатью колоннами, вода из него имеет привкус железа.


   Также на площадь Дьодь выходит фасад дома семьи Хорват (Gyógy tér) – особняк, построенный в XVIII веке в стиле позднего барокко. Почти 100 лет здесь каждое лето проходит Бал Анны. Попасть на него можно только при наличии вечернего платья у женщин и фрака у мужчин. По традиции, бал устраивается в последнюю субботу июля.


   Любимым место прогулок туристов и местных жителей является аллея Рабиндраната Тагора (Tagore sétány), тянущаяся около километра вдоль побережья Балатона. Первое дерево этой знаменитой аллеи посадил в 1926 году всемирно известный индийский поэт в знак благодарности за свое исцеление, а позже его именем и была названа аллея. Эту традицию продолжили затем многие знаменитые люди, в том числе первый свободно избранный президент Венгрии Арпад Гёнц (Göncz Árpád) и единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш (Bertalan Farkas).

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 3 этап, Капошвар - Балатонфюред


   Важной достопримечательностью Балатонфюреда является его краеведческий музей. Экспозиция музея, расположившегося в особняке бывшего директора купальни, рассказывает об истории города Балатонфюред в эпоху реформ и освещает такие аспекты городской жизни, как транспорт, бал Анны, театр и лечебная купальня.


   Одним из символов города Балатонфюред является Круглая церковь (Kerektemplom) - здание в стиле классицизма. Со времени создания храма его изображение стало обязательным элементом всех гравюр, любого бокала или других сувениров, связанных с Балатонфюредом. Подвальный этаж храма каждое лето превращается в выставочный зал.


   В 1846 году из гавани Балатонфюреда вышел первый теплоход на Балатоне. Сегодня к городской пристани швартуются как прогулочные суда, так и выполняющие регулярные рейсы по озеру.


   Каждый год в начале августа в городе проводится фестиваль «Недели вина», один из наиболее посещаемых винных фестивалей Венгрии.

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2022 Giro d'Italia-2022 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    sixpack-Фото

    и кто ожидат такого победителя? ))

     

    МВДП ожидаемо хорошо проехал

    Ланда +33 

    Вальв +41

    Лопес +42 

    Мартан +45

     

    некоторые из этих рез-ов уже говорят о задачах на гонку

     

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    velodoctor-Фото

    Йетса Погачар укусил в этом году? vampire

  • Gorn9k
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    Gorn9k-Фото

    Карапуз ужасно(

  • RVL
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    RVL-Фото

    Горняки-генералы отлично справились!

    Том хоть и на подиуме, но не внушает доверия

    Мвдп лучше , чем мог!

    Саймон- некислая заявочка.

    Нибс- надо смотреть))

  • RVL
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (36)
    RVL-Фото

    BlAr,я не про африканцев как раз, а о рассуждающих об этимологии слова тут)
    И при встрече с темнокожим человеком лично, глаза в глаза, вряд-ли достанет язык из одного места и назовет его так, как рассуждает "анонимно" тут)

    Ибо неандерталец внутри - не признак цвета кожи. 

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (36)
    sixpack-Фото
    В русском языке слово н е г р как раз не оскорбительное. "Черный" в этническом плане значит нечто другое. Лидеры движения за равенство в США вовсе не считали слово "negro" оскорбительным: Franklin Frazier "The negro church in America" итд итд итд. Вся "Афроамериканская" чушь еще не так давно не понравилась бы самим т.н. "афроамериканцам" (термин, введенный в основном белыми псевдолибералами). Не надо все самое худшее из неоамериканского йезыка тащить в русский.
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (36)
    sixpack-Фото

    *удалено*

  • sixpack
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (17)
    sixpack-Фото
    зачотно ты хрюкнул
  • Геродот
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (36)
    Геродот-Фото
    http://sport365.hdgo.site/27-jneurosport-1.html
    Курдюков комментит
  • BlAr
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (36)
    BlAr-Фото
    Я как раз не из тех, кто любит осуждать или презирать потомственных африканцев за лопухи или низкий интеллект. Я просто не считаю, что на слово "н е г р", являющееся констатацией факта, есть повод обижаться... Напротив, брошенный банан или условное "monkey" в адрес чернокожего действительно является оскорблением.

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