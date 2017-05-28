Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 16 этап, Сало - Априка



Шестнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Сало (Salo) (ударение на последнем слоге). Маленький уютный городок в центре красивого залива под горой Святого Бернардо (568 м) находится на западном побережье озера Гарда, в регионе Ломбардия. Сало считается «столицей» верхней части области Гарда в провинции Брешия. Название города многим не давало покоя и вызывало бурные дискуссии.

Одни считали, что оно, вероятно, происходит от имени этрусской правительницы Салодии «Salodia» - королева, либо «Saloo» — магистрат, другие считали, что в основе названия лежит латинский термин «Salodium», ссылаясь на номера римских вилл на берегу озера Гарда. Большинство теорий сходятся к тому, что происхождение уходит корнями в древнеримскую эпоху, когда город имел статус экономической столицы. В городе процветала торговля солью.

Покровителем города считается святой Сан-Карло Борромео, прибыл в Сало, как апостол в 1580 году.



Открытие римского некрополя в Сало подтверждает, что этот район был заселен уже в эпоху Римской империи. Во время раскопок были обнаружены древние могилы и различные предметы, среди которых известная терракотовая амфора с изображением охоты (амфора сейчас находится в археологическом музее в Милане). Они говорят о том, что римское поселение было построено в эпоху неолита и даже в те доисторические времена имело огромное значение. Находки хранятся в одном из музеев на озере Гарда.



В 1334 году на этих землях была создана Риперия лакус Гарде Бриксиенсис – некое подобие федерации, которая не хотела вступать в союз ни с Брешией, ни с Вероной, вместо этого решив просить поддержки у Венеции. Несмотря на это уже в 1350 году власть в Риперии оказалась в руках семейства Висконти, которое правило городом почти сто лет. Только в 1428 году Венецианская Республика отвоевала обратно свои владения. Позднее контроль над Риперией переходил от французов к испанцам, а в 1796 году здесь появился Наполеон, который по договору передал завоеванные земли Габсбургам.



В 1943 году Сало вновь оказался на политической сцене Италии: здесь была создана Итальянская Социалистическая Республика, получившая известность как Республика Сало, где располагались административные учреждения нового государства, в то время как резиденция правителя – Бенито Муссолини – размещалась в соседнем Гарньяно. После окончания Второй Мировой войны в Сало стал активно развиваться туризм – туристов привлекают историческое прошлое города, культурные достопримечательности и отличные возможности для занятия различными видами спорта. Помимо этого, в городе развито машиностроение.



Исторический центр Сало - улицы, переулки и маленькие кварталы, состоящие из дворянских домов. В XV веке остатки средневековых стен были изменены и усилены. Символом города является одна из стен, стоящая в верхней части Пьяцца Витторио Эммануэле II, которая была преобразована в башню с часами. Это место собирает не меньше фото, чем Триумфальная арка в Париже.



Торговая площадь с более чем трехсотлетней историей - главная гордость Сало. Уже много лет местное население поддерживает традицию - каждый четверг на этом месте устраивается блошиный рынок, где можно купить много интересных и удивительных вещей.



Еще одна достопримечательность, которую непременно стоит посетить – Кафедральный собор (Il duomo di Salò). Здание было построено в середине XV столетии на месте более старинного храма Санта Мария и содержит картины многих знаменитых художников того времени – Андреа Челести (Andrea Celesti), Паоло Венециано (Paolo Veneziano) и другие.



В морском музее Сало собрана коллекция находок с морского дна (пушки и якоря). Недалеко от него расположен другой музей – Художественный, названный в честь города Сало, который открыт ежедневно и в котором проводятся выставки и организовываются культурные мероприятия.



Город Сало в истории Джиро д’Италия



Трижды город Сало принимал Джиро д’Италия. Дважды в качестве стартового города и дважды как финишный. Впервые город Сало появился на маршруте итальянской супермногодневной гонки в 1958 году, дав старт 20-го этапа. А в последний раз Джиро д’Италия стартовала в Сало на 13-м этапе Джиро д’Италия-1971. Понадобился 21 год, чтобы город Сало вновь принял участников «Корса Роза».



Альтиметрия 16-го этапа Джиро д’Италия-2022

Горный этап после дня отдыха с набором высоты 5250 м, преодолением Мортироло и финишем в Априке.

Со старта этапа дорога начнёт подниматься вверх и, преодолев 59 км с набором высоты 1700 м, велогонщики окажутся на вершине подъёма 1-й категории Голетто ди Кадино (Goletto di Cadino, 710 - 1938 м, протяжённость 19,9 км, набор высоты 1228 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%).

Далее 22 км спуска и снова вверх теперь 49 км с набором высоты 1520 м до вершины подъёма 1-й категории Мортироло (Passo del Mortirolo, 892 - 1854 м, протяжённость 12,6 км, набор высоты 962 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 16%). Подъём будет с южной стороны от Эдоло (Edolo), а вот спускаться будут по северному склону до Гросио (Grosio).

С этой стороны поднимались в последний раз на Джиро д'Италия в 2017 году, первым на вершине был Луис Леон Санчес. В последний раз подъем преодолевали на Джиро д'Италия в 2019 году, но в обратном направлении, первым был Джулио Чикконе.

Последующие 20 км пологого спуска приведут до подножия некатегорийного подъёма, на вершине которого в Тельо (Teglio) будет разыгран второй промежуточный спринт на этапе.

Ещё 10 км спуска и начнётся заключительный подъём 16 этапа Джиро д'Италия-2022 - подъём 1-й категории Валико ди Санта Кристина (Valico di Santa Cristina, 370 - 1448 м, протяжённость 13,5 км, набор высоты 1078 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%). Четвертое появление подъёма на Джиро д'Италия. Последним покорителем является Роберто Эрас в 1999 году, первым покорителем стал Франко Кьоччиоли (Franco Chioccioli) в 1991 году, а в 1994 году Марко Пантани.

Подъём начинается плавно далее 5 км со средним градиентом 7,1% и заключительные 6,6 км со средним градиентом в 10,1%. Вершина подъёма расположёна 6,2 км до финиша этапа в Априке (Aprica, провинция Сондрио, регион Ломбардия) в последний раз принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 2015 году, победу одержал Микель Ланда.

Горнолыжный курорт Априка находится в провинции Сондрио, в центральной части долины Вальтеллина на высоте 1181 м, в 150 км от Милана, к югу от Ливиньо и юго-западнее Бормио, в регионе Ломбардия. Априка небольшой, спокойный, но очень хорошо оборудованный курорт, предназначенный, прежде всего, для лыжников начинающих и среднего уровня. И очень хорошо подходит для финиша Джиро д’Италия, именно здесь нам предстоит увидеть яркую борьбу фаворитов гонки, где разыграется финиш королевского этапа.





Курорт Априка входит в состав зоны катания Априка / Кортено-Гольджи, которая в свою очередь является частью огромного горнолыжного региона Валтеллина (Valtellina). Наряду с Априкой в Валтеллину входит еще 3 зоны катания: Альта-Валтеллина (Alta Valtellina), Вальмаленко (Valmalenco) и Валькьявенна (Valchiavenna).



На курорте оборудовано более 60 км трасс различной степени сложности (высшая точка находится на высоте 2300 м): 7 синих, 10 красных и 5 черных. Априка состоит из четырех горнолыжных зон: Кампетти (Campetti), Палабион (Palabione), Манолта (Magnolta) и Бараделло (Baradello). Первые трассы Априки были обустроены около 60 лет назад на склонах горы Палабионе (2350 м).



Из достопримечательностей Априки следует отметить отличающийся особой исторической ценностью дворец Салис (Palazzo Salis), долгое время им владела аристократическая семья Салис фон Цицерс. Замок был построен в 1600-1690 годы.



Еще из достопримечательностей в Априке расположены две приходские церкви. Первая, церковь Святых Петра и Павла, была построена в 13 веке на руинах более древнего храма, предположительно существовавшего еще в 6 веке. Вторая, Церковь Святой Марии, датируется 1589 годом, в ней представлены интересные архитектурные элементы в стиле барокко, а также мозаики.

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