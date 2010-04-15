Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 20 этап, Беллуно - Мармолада (Пассо Федайя)



Двадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в Беллуно (Belluno). Город является центром одноименной провинции и расположен в живописном месте на севере Италии в регионе Венето, в самом сердце долины Валбеллуна. Название города Беллуно произошло от кельтского слова «belo-dunum», что означает великолепный холм, что связанно с удобным местоположением на территории долины.



Первые поселения в районе современного города появились еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Позже на этих землях обосновались Адриатические венеты, а еще позже – поселения кельтов. Точных дат основания города неизвестно, однако принято считать, что Беллуно был основан в начале III века до нашей эры. Под контроль римлян город перешел веком позже.



Основанный в промежутке между 220 и 200 годами до нашей эры, город находился под значительным влиянием Рима в военной и торговой сфере. В первых десятилетиях существования Империи, во времена Августа, Беллуно стал римским муниципием, а это означало, что население города получало права римского гражданства и самоуправление. Удобное стратегическое расположение поселения на протяжении долгого времени гарантировало абсолютный контроль над территорией всей долины. Имея выгодное стратегическое положение, город защищал южные территории от нападения с Севера. Также Беллуно стал поставщиком металла и меди. Находясь под влиянием Рима, город юридически и политически присоединился к Римской Республики во втором веке до нашей эры.



В результате расширения Рима на север в Альпы, кельты либо эмигрировали, либо были ассимилированы. Люди, населявшие эту территорию, принесли присягу на верность Риму в 225 году до нашей эры во время войны с галлами, а также во время вторжения Ганнибала во второй Пунической войне. В период между смертью Юлия Цезаря и воцарением Октавиана Августа, Беллуно стало Римской муниципией и жители города были приписаны к трибе Papiria.



После падения Западной Римской Империи Беллуно, как и многие другие города Италии, в VI век веке был во владении лангобардов, затем в VIII век веке Каролингов. Разграбленный и опустевший Беллуно стал постепенно возрождаться с приходом византийцев, превративших город в фортификацию. Знаменитое Беллунское сокровище предположительно появилось в этот период.



C IX века город был под управлением графа-епископа, и в городе появился замок и крепостная стена. После продолжительного соседства с Тревизо город присоединился к Республике Венеции в 1404 году. Перейдя добровольно под контроль Светлейшей Республики, после многолетней политической неустойчивости, Беллуно обрел долгожданный мир, сохранив свою административную независимость. Все бы ничего, да вот венецианцам такая независимость была ни к чему. Представители Светлейшей стремились завладеть городом целиком и полностью: удобное стратегическое расположение, природные материалы и местные производства не могли не привлекать соседей. Постепенно, шаг за шагом жители лагуны проникали в органы местного самоуправления, оборачивая каждую удобную ситуацию в нужном для себя направлении. В результате венецианцы все-таки смогли навязать политику Светлейшей Республики. С этого времени город был важным центром для транспортировки древесины от Кадоры до реки Пьяве (Piave), которая находится в северной Италии.



С конца XVIII века, с приходом Наполеона и вплоть до образования Итальянского Королевства, Беллуно неоднократно переходил «из рук в руки», находясь то под австрийцами, то под французами. Этот неспокойный период подарил городу и новый облик. В Беллуно возводили новые дворцы, общественные и политические здания, благоустраивали площади и парки. В 1816 году Беллуно, находясь в составе Австрийской Империи, приобрел статус «Королевского города», а в 1866 году стал частью вновь образованного Итальянского королевства.



Нордические строения Беллуно наряду с готическими венецианскими постройками создают необычайный городской пейзаж, фоном которому служат живописные просторы долины Валбеллуна, окруженные величественными пиками Доломитов.



В сама сердце старой части города находится его главная площадь Пьяцца дель Дуомо (Piazza Duomo). Здесь можно увидеть красивейшие средневековые дворцы, такие как Палаццо дей Рэттори (Palazzo dei Rettori), возведенный в 1491 году, Палаццо Россо (Palazzo Rosso) в неоготическом стиле, Дворец Юристов (Palazzo dei Guiristi), Палаццо деи Вэскови-Конти (Palazzo dei Vescovi-Conti), а также кафедральный собор Беллуно (Duomo di Belluno), построенный в роскошном барочном стиле.



Палаццо деи Реттори самое красивое здание города. Дворец строили очень долго, с 1409 по 1536 год. Начинали в стиле венецианской готики, а заканчивали уже в стиле Ренессанса. Часовую башню пристроили чуть позже. Во дворце 400 лет жили назначаемые Венецианской республикой правители, а сейчас заседает администрация Беллуно.



Палаццо Россо - резиденция действующего мэра Беллуно. Палаццо Россо построен в 1838 году в новом готическом стиле и соединен с ратушей XIII века. На фасаде здания можно увидеть фамильные гербы.



Дворец Юристов, построенный в 1664 году по заказу коллегии юристов, считается одним из знаковых зданий Беллуно. В здании сейчас располагается Городской музей, открытый в 1876 году.



Когда-то в город можно было попасть через одни из трёх входов древней стены Беллуно, которые сохранились до нашего времени. Через ворота Дойона (Porta Dojona) вход на площадь Мучеников (Piazza dei Martiri). Ворота получили своё название от близлежащей башни, вместе с которой она составляла укрепленный комплекс. Внутренняя арка была поднята в 1289 году Вечелло да Кузиге (Vecello da Cusighe), а удвоение в стиле ренессанс - работа Никколо Тальяпьетра (Niccolò Tagliapietra) в 1553 году. Соединительная крыша была построена в 1609 году, а деревянные ставни до сих пор считаются построенными после имперской осадв в 1509 году. Последняя реставрация состоялась совем недавно.



Ворота Руго (Porta Rugo) - южный вход в город, через него проходила соединительная дорога со старинным речным портом Борго Пьяве. В начале девятнадцатого века у ворот были снесены некоторые оборонительные постройки, осталась острая внутренняя арка тринадцатого века. Проект фасада следует проекту, заказанному в 1622 году венецианским ректором Федерико Корнером, построенным из терракоты, а не из камня. Последняя реставрация состоялась в 1902 году.



Ворота Данте (Porta Dante): они был открыты 15 мая 1865 года, к шестому столетию со дня рождения поэта. Ранее ворота назывались Порта Ренье, в честь ректора Ренье, в 1669 году, который снес предыдущие средневековые ворота, носившее название - д'Уссоло, использовавашиеся в качестве прохода для солдат.



Главная колокольня города (La Torre del Palazzo dei Rettori), грациозно возвышающаяся над старой площадью, является самым высоким подобным сооружением во всем регионе. Высота колокольни 70 метров. Венчает колокольню покрытая медью луковка с деревянной фигурой ангела, также покрытой медью. Статуя ангела размером в 4,5 метра является одним из символов города. Статую создал уроженец Беллуно, скульптор и резчик Андреа Брустолон (Andrea Brustolon). Брустолон большую часть жизни провел в Венеции, создавая уникальную по красоте резную мебель для местной знати. Слава о таланте мастера разошлась по всей Европе.



Город Беллуно в истории Джиро д’Италия



Восьмое издание Джиро д’Италия примет город Беллуно в этом году. Впервые Беллуно появился на маршруте Джиро д’Италия в 1938 году, принимая финиш 14-го и дав старт 15-го этапа. В последний раз Беллуно участвовал в Джиро д’Италия в 2014 году, это был старт 18-го этапа.



Альтиметрия 20-го этапа Джиро д’Италия-2022

Королевский горный этап Джиро д’Италия-2022 в Доломитовых Альпах с набором высоты 4500 м, перед заключительной разделкой, с покорением наивысшей точки маршрута, где первый станет обладателем премии Чима Коппи (Cima Coppi). Самый "урожайный" на горные очки этап Джиро д'Италия-2022. В прошлом году подъёмы Пордой и Пассо Федайя были отменены из-за погодных условий.

Из расположенного на юго-востоке Доломитовых Альп Беллуно (Belluno, административный центр провинции Беллуно, регион Венеция), который в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2014 году, велогонщики направятся под спуск на юго-запад.

Далее некатегорийный подъём и спуск, который поведёт дорогу на север до вершины перевала Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino). До вершины перевала 51 км с набором высоты в 1600 м. 1 категорию присвоили заключительным 18,5 км, 773 - 1918 м, перепад 1145 м, средний градиент 6,2 %, максимальный градиент 15%. В последний раз подъём преодолевали на Джиро д’Италия в 2014 году, первым на вершине был Хулиан Арредондо.







Вершина Пассо Сан Пеллегрино расположена на отметке 1918 м над уровнем моря на 81,6 км маршрута. Далее 12 км спуска до Моэна (Moena) и следом тягун протяжённостью 17 км до Канацеи (Canazei), откуда начнут подниматься до наивысшей точки Джиро д'Италия-2022 категория Чима Коппи (Cima Coppi) - вершины перевала Пордой (Passo Pordoi, протяжённость 11,8 км, 1440-2239 м, перепад 799 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%).

Пордой появляется на Джиро д’Италия в 40-й раз. В последний раз перевал преодолевали в 2017 году, первым на вершине был Диего Роза. Впервые на Джиро д'Италия-2022 велогонщики окажутся на высотах за 2 км над уровнем моря.

Вершина Пордой расположена на 122,3 км маршрута, спуск по восточному склону на восток через Араббу (Arabba) и последующие 20 км спуска до Каприле (Caprile) приведут велогонщиков к подножию заключительного подъема этапа.

Подъём 1-й категории Пассо Федайя (Passo Fedaia, протяжённость 14 км, 996–2057 м, перепад 1062 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 18%). Особенность горы такова, что сначала она выглядит как тягун, но заключительные 5,4 км подъёма со средним градиентом 11,2%. Финишируют на высоте 2057 м над уровнем моря - самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2022.

Впервые велогонщики окажутся на высоте 2 км над уровнем моря. Начиная с дебюта в 1970-м, подъём на Джиро д'Италия появляется в 16-й раз. В последний раз Пассо Федайя преодолевали в 2011 году, первым был Стефано Гардзелли.



Мармолада (Пассо Федайя) (Marmolada, административный центр провинции Беллуно, регион Венеция) - гора на северо-востоке Италии (к востоку от Тренто), самая высокая гора Доломитовых Альп. Это часть гряды, которая тянется с запада на восток. На западе гора разрывается крутыми обрывами, формируя каменную стену длиной несколько километров. На севере находится относительно пологий ледник Мармолада.

Мармолада (Пассо Федайя) в последний раз принимала финиш этапа Джиро д'Италия в 2008 году, победу одержал Эмануэле Селла, который опередил Доменико Поццовиво на 2:05, третьим стал Данило Ди Лука, а Альберто Контадор стал лидером генеральной классификации.

Мармолада в Италии – знаменитый горнолыжный курорт, расположенный на вершине одноименного ледника, который по праву называют «Королевой Доломитовых Альп», рядом с массивами Селла и Пале-ди-Сан-Мартино, его высота составляет 3342 м, и снег здесь не тает 7 месяцев в году.



Название Мармолада происходит от латинского «marmor», что означает «мрамор», или от индоевропейского «marmar», что означает «сиять». Происхождение названия связывают с легендой, которая повествует о старой деве, которая собрала сено 5 августа, в праздник Мадонны делле Неви (Богоматери снегов), вопреки отговорам односельчан. Следующей ночью снег шел так сильно, что сформировался ледник, похоронив под ним женщину вместе с ее сеном в сарае.



Во время Первой мировой войны австро-венгерские солдаты построили 8 километров тоннелей в толще ледника Мармолада. Их замысел заключался в том, чтобы достичь итальянских позиций на Мармоладе, не подвергаясь обстрелам со стороны противника. «Ледяной город» был построен за 11 месяцев — с мая 1916 года по апрель 1917 года. Внутри находились спальни, столовые, склады боеприпасов и обмундирования.

Основной проблемой существования этого «города» стало движение ледника. В 1918 году «Ледяной город» полностью исчез.

До конца Первой мировой войны вдоль ледника пролегала граница между Австро-Венгрией и Италией, так что Мармолада находилась на линии фронта во время этого конфликта. А итальянские солдаты базировались на скалистых обрывах южной части. По мере таяния ледника, здесь иногда обнаруживаются каски и другие предметы солдатского обихода.



Впервые вершину отправился покорять австрийский альпинист Поль Громанн (Paul Grohmann). Случилось это 28 сентября 1864 года. Вместе с путешественником были два проводника - Анджело и Фульхенцио Димаи (Angelo e Fulgenzio Dimai), которые помогли ему забраться на самую высокую точку горы по восточной стене. Следующим первопроходцем стал Францис Фокс (Francis Fox), который покорил Мармоладу в 1872 году. Фокс сумел покорить гору с помощью маршрута, пролегающего по западной стене. Южную стену впервые покорили в 1901 году - Микеле Беттегой, Бортоло Загонелем и Беатрис Томассон (Michele Bettega, Bortolo Zagonel, Beatrice Tomasson).



Канатная дорога, поднимающая лыжников на вершину Мармолада, начинается от небольшого посёлка Мальга-Чьяпелла (Malga Ciapela). Можно попробовать свои силы на спуске от вершины Рокка (Rocca) через Пассо-Федайя (Passo Fedaia) до местечка Мальга-Чьяпелла. От верхней станции Мармолада — Пунта-Рокка (Punta Rocca) начинаются просторные спуски к подножью ледника и ниже, по широкой долине, к нижним станциям подъёмников, возвращающих лыжников на Пассо-Падон (Passo Padon).



Новичков, скорее всего, отпугнет информация о том, что расположен он на вершине ледника, а вот опытных лыжников может заинтересовать. Тех, кто рискнет забраться на эту вечно покрытую снегом и льдом вершину, ощущения ждут незабываемые, в буквальном смысле слова — заоблачные, ведь трассы проложены таким образом, что начинаются они выше облаков.



Общая протяженность трасс на Мармоладе — около 52 км, большинство из них «красные». Новичкам здесь придется трудно, но зато профессионалы-лыжники просто блаженствуют на широких сложных трассах, среди которых знаменитая Ла-Беллунезе (La Bellunese, или Pista Bellunese), длина которой составляет 12 км. Многочисленные «синие» и «зеленые» трассы более короткие и узкие, как, собственно, и должно быть. Кататься здесь можно с декабря по апрель, а у тех, кто готов подняться на сам ледник, есть такая возможность до сентября. Несмотря на то, что Мармолада не для новичков, здесь есть школа, где опытные инструкторы во время групповых или индивидуальных занятий «поставят» на лыжи начинающих горнолыжников.



В ясную погоду видно Венецию и австрийские Альпы. С отметки 3265 м до 1800 м ведёт трасса «Беллунезе». Она считается одной из самых живописных в этой части Альп. Сами Доломитовые Альпы являются частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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