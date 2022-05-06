Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 12 этап, Парма - Генуя



Двенадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Парма (Parma). История основанного этрусками в глубокой древности города была непростой. Галльский город Парма в 183 году до н. э. был обращён в римскую колонию и скоро сделался довольно важным торговым центром. В 570 году Парма перешла под власть лангобардов, в 774 году — франков. В 1346 году городом овладели Висконти и присоединили его к миланскому герцогству. Позже городом владела семья Сфорца, потом французы, а в конце концов, Парма оказалась под властью папы. В 1860 году жители Пармы и Пьяченцы постановили присоединиться к объединённой Италии.



Несмотря на относительно небольшие размеры, Парма может похвастаться поистине монументальной архитектурой, богатым художественными и историческим наследием. Среди главных достопримечательностей города - Кафедральный собор, украшенный фресками Корреджо, и баптистерий (архитектурный и скульптурный шедевр Бенедетто Антелими), построенные в конце XII века.



Баптистерий построен из необычного розового мрамора, который меняет свой цвет в зависимости от освещения. Это одно из самых удивительных строений не только средневековой Пармы, но и Италии в целом.



Парма подарила миру целую россыпь выдающихся гениев, среди которых одно из первых мест занимает рожденный в окрестностях города всемирно известный композитор Джузеппе Верди. Если вы любите оперу, то обязательно посетите театр «Реджио» (Teatro Regio). Ежегодно в октябре здесь проводится фестиваль Верди в честь всеми почитаемого Джузеппе Верди. Неудивительно, что именно оперный театр «Реджио» в Парме стал той концертной площадкой, где мир впервые услышал знаменитую «Травиату» и «Риголетто».



Во дворцовом комплексе XVI века (Palazzo della Pilotta), построенным в 1583 году, вы можете посетить Академию изящных искусств, где выставлены работы художников Пармской школы, а также Археологический музей, Национальную Галерею, Театр Фарнезе и Музей Бодони. Также стоить посетить дворец Уомунале (Palazzo del Comune) 1627 года, Губернаторский дворец (Palazzo del Governatore) XIII века, Дворец епископа 1055 года и Старый госпиталь (Ospedale Vecchio), построенный в 1250 году и реконструированный во времена Ренессанса. В последнем сейчас находятся Государственный архив и Общественная библиотека.



Не стоит забывать о Пармском университете — одном из первых в Италии. В своём настоящем виде он существует с 1601 года. Кроме того, большой популярностью пользуется основанный ещё в 1770 году ботанический сад Пармы.



Вся история города Пармы неразрывно связана с сельским хозяйством. Именно натуральное хозяйство сделало пармскую кухню знаменитой на весь мир. Взять хотя бы сыр Пармиджано-Реджано (Parmigiano-Reggiano). Его изготавливают из молока коров, пасущихся только в окрестностях города Парма, а процесс производства занимает 18-30 месяцев.



Не менее известным вкусом Пармы считается ветчина прошутто (Prosciutto di Parma). Только здесь производят и известные мясные деликатесы салями дэ Фелино (salame di Felino), кулателло (culatello) и множество других. Парма также считается родиной вкуснейших тортелли (tortelli) и знаменитой на весь мир пасты Barilla.



Город Парма в истории Джиро д’Италия



Одиннадцать изданий Джиро д’Италия прнимал город Парма. Впервые это произошло на Джиро д’Италия-1921. Парма принимала финиш и старт следующего этапа. В последний раз город появлялся на маршруте «Корса Роза» в 2011 году, в качестве финишного города.



Альтиметрия 12-го этапа Джиро д’Италия-2022

Парма (Parma, административный центр провинции Парма, регион Эмилия-Романья) в последний раз принимала старт этапа Джиро д'Италия в 1983 году. Самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2022. Этап подходит для отрыва.

Из Пармы пелотон отправится на юго-запад в Северные Апеннины. Уже со старта дорога начнет плавно подниматься вверх и через 95 км велогонщики достигнут вершины подъёма 3 категории Пассо дель Бокко (Passo del Bocco, 718 - 957 м, протяжённость 6 км, перепад высот 239 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 8%). В прошлый раз на Джиро д'Италия подъём присутствовал в 2011 году, первым на вершине был Джанлука Брамбилла. Затем скоростной спуск и разворот на северо-запад. И далее еще два подъёма 3 категории Ла Коллетта (La Colletta, 228 - 615 м, протяжённость 9,3 км, перепад высот 387 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 9%) и Валико ди Тренсаско (Valico di Trensasco, 48 - 392 м, протяжённость 4,3 км, перепад высот 344 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 12%), а также спуски с них.

Финишируют велогонщики на побережье Лигурийского моря в Генуи (Genova, административный центр провинции Генуя и региона Лигурия) в небольшой тягун. Генуя в 43 раз принимет финиш этапа Джиро д'Италия.





Генуя - главный город провинции Генуя и региона Лигурия, шестой по величине город Италии. Расположен город на севере Италии, на берегу Генуэзского залива Лигурийского моря. Залив вытянулся узкой полосой более чем на 30 км, ограниченной с двух сторон морем и Апеннинскими горами. Центр Лигурийской Ривьеры. Генуя считается одним из самых красивых городов Италии, являющимся, к тому же, обладателем самого большого исторического центра в Европе.

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 12 этап, Парма - Генуя



В средневековье Генуя была центром огромной морской республики, чьи владения простирались от Атлантики до Черного моря, поэтому её могущество быстро крепло и сопровождалось бурным ростом богатых жилых кварталов, практически не пострадавшими и сохранившими свой первозданный вид до наших дней.



В Генуе расположено огромное количество музеев, среди которых выделяются такие всемирно известные, как галереи Палаццо-Бьянко и Палаццо-Россо (в ней размещены картины генуэзских художников) на Виа-Гарибальди. Также заслуживают внимания Морской и Этнографический музеи, два музея современного искусства - Вольфсон и Вилла-Кроче, Музей изобразительных искусств Страда-Нуова и Городской музей в комплексе Палаццо-Бьянко, Музей восточного искусства Шуассон (крупнейший в Европе), Музей естественной истории Дориа, Кафедральный музей, музей Сент-Огастин в здании одноименного женского монастыря, Археологический музей Лигурии, частные собрания Луксоро и Раккольто-Фругоне, историческая картинная галерея во дворце Палаццо-Реале, Национальная галерея Лигурии во дворце Палаццо-Спинола (итальянское искусство XVI-XVIII веков) музей дворца Присес-Палас, Национальный музей исследования Антарктики (Фелис Ипполито), собрание кафедрального собора Сан-Лоренцо и знаменитый Генуэзский аквариум - самый большой в Европе.



Одними из главных достопримечательностей города Генуя также необходимо назвать: дворец Ролли (XVI века, он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО); бельведер Спьяната-Кастеллетто, добраться до которого можно на фуникулере от Пьяцца-делла-Нунциата; Пьяцца-Феррари с расположенным на ней фонтаном и статуей Джузеппе Гарибальди; Дворец сардинских королей; городской театр Карло Феличе (возведенный в 1828 году); собор Сан-Лоренцо (XIII века), а также церкви Сан-Джованни-ди-Пре, Сан-Донато и Санта-Мария-дель-Кастелло.



Рассказывая о Генуе, нельзя не упомянуть о таком всемирно известном соусе как песто по-генуэзски, которое делают из свежего ароматного базилика, оливкового масла, сосновых орешков, чеснока и тертого сыра пармезан. Песто добавляют в пасту, пиццу, запекают с рыбой и мясом.



Город Генуя в истории Джиро д’Италия



В 40-й раз город Генуя встрется с итальянской супермногодневной гонкой Джиро д’Италия в 2022 году. Самый первый выпуск Джиро д’Италия Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-1909 свой маршрут проложил через город Генуя - финиш 6-го и старт 7-го этапа.



На Джиро д’Италия-1992 итальянский Гран-тур стартовал из Генуи. На прологе в Генуе француз Тьерри Мари (Thierry Marie) выиграл 8-км индивидуальную гонку на время и надел первую розовую майку. Испанец Мигель Индурайн (Miguel Indurain) отстал от него всего на 3 секунды.



В последний раз финиш в Генуе проходил на Джиро д’Италия-2015. Второй этап, как и предполагалось, закончился массовым спринтом. Итальянский спринтер из велокоманды Sky Элиа Вивиани (Elia Viviani) взял победу на 2-м этапе Джиро д’Италия-2015. Кроме того, 26-летний итальянский спринтер британской команды Sky стал лидером в очковой номинации, надев первую в гонке красную майку. В общем спринте Вивиани обошёл голландского спринтера Морено Хофланда (Moreno Hofland) из LottoNL-Jumbo и немецкого спринтера Андре Грайпеля (Andre Greipel) из Lotto Soudal. Австралийский гонщик команды Orica-GreenEDGE Майкл Мэттьюс финишировал 7-м, но надел розовую майку лидера, а также сохранил белую майку лидера молодёжной классификации, которую завоевал на предыдущем этапе.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Телеграм, Одноклассниках, вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2022.