Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 1 этап, Будапешт - Вишеград



Первый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в Будапеште (Budapest). Столица и самый крупный густонаселенный город Венгрии расположен на берегу Дуная, где ранее находились три древние поселения Буда (Buda), Обуда (Obuda) и Пешт (Pest), объединенные в 1873 году в город Будапешт. Эти исторические районы и в наши дни отличаются друг от друга, и каждый по-своему привлекателен для туризма.



Городу почти 2000 лет. История Будапешта берет своё начало с древних времён, когда местность заселили кельты, образовав поселение Ак-Инк (1 век до н.э.). Позже эти края заселили римляне (89 год н.э.) и постепенно поселение превратилось в римский город Аквинкум (106 год), который стал центром и столицей провинции Паннония. Наглядным доказательством древнего Аквинкума служат археологические раскопки - музей Аквинкум, включающий в себя некоторые остатки древних римских поселений.



Затем, в 895 году, на Дунай пришли первые венгерские племена, Аквинкум был переименован в Буду (позднее Обуду - Старую Буду) и стал первым политическим центром Венгрии. Поселение, которое создали венгерские племена, было разграблено и разрушено монголами между 1241 и 1242 годами.

С 1247 года король Бела IV (Béla IV) начал возводить на горе укрепленный королевский замок Буда (Будайская крепость), который стал городом как для правящей власти, так и для горожан. В 1361 Буда была провозглашена столицей Венгерского королевства.



Позже Буда и соседний город Пешт были оккупированы турками, пережили упадок, были освобождены австрийскими войсками.



С XVIII-го века началось бурное развитие Пешта как торгового центра. Со временем население Пешта выросло, Пешт развивался более стремительно, чем Буда и Обуда.



В 1873 году, в результате слияния трех самостоятельных городов: Пешта, расположенного на восточной стороне Дуная, Буды и Обуды, расположенных на западной стороне Дуная, образовался город Будапешт. Официально датой основания Будапешта является 17 ноября 1873 года. Пешт стал культурным, политическим и торговым центром страны, а Буда историческим районом.



С момента объединения трех городов в столицу и до начала Первой мировой войны Будапешт процветал, в этот период он приобрел неповторимо-очаровательный облик, влюбляющий в себя миллионы путешественников изо всех уголков мира.



Многие достопримечательности возникли за весьма короткий срок: их строительство было приурочено к пышным празднествам 1896 года, посвященным тысячелетию «обретения венграми Родины». В это же время появилась линия будапештского метро М1, проходящая прямо под проспектом Андраши и соединяющая центр города с парком Варошлигет.



В обеих мировых войнах Венгрия находилась на стороне Австрии и Германии. И хотя по окончании Первой мировой войны Венгрия стала независимым государством, Трианонский договор, заключенный странами Антанты 4 июня 1920 года, стал настоящей раной в сердце каждого венгра. Согласно этому договору, Венгрия лишилась 2/3 своей территории, миллионы жителей страны оказались по ту сторону новой границы государства.



Обе войны нанесли значительный ущерб столице государства, особенно Вторая мировая. Несмотря на стремительное наступление войск Советской армии, немцы решили оказать силам противника последнее сопротивление, выбрав в качестве опорного пункта Будапешт. В результате тяжелых боев, которые продолжались несколько месяцев, город был почти полностью разрушен, а многие исторические здания превратились в руины. Кроме того, гитлеровские войска, отступая, взорвали все мосты через Дунай. Для того чтобы восстановить прежний облик города, понадобилось целых 30 лет.



Освободив город от немецких войск, Красная армия оказала поддержку венгерской коммунистической партии, которая на долгие годы стала единственной правящей силой в стране. Этот период, несмотря на все его негативные стороны, стал важным этапом на пути превращения Будапешта в крупный мегаполис. 1 января 1950 года к Будапешту были присоединены 7 небольших городов и 16 поселков.



Осенью 1956 года народные массы восстали против коммунистической диктатуры. Это восстание, получило название «революция умов». В ответ на это в страну были введены силы Варшавского договора, жестоко подавившие восстание. Многие венгры были убиты, многие были вынуждены покинуть страну, главу восстания, Имре Надя, и его единомышленников, вскоре казнили. До сих пор на некоторых домах в самом центре Будапешта можно увидеть следы шрапнели (вид взрывчатого артиллерийского снаряда, предназначенный для поражения живой силы противника, и представляющий особый вид картечной гранаты) — свидетельство кровавой драмы 1956 года.



В течение 70-х годов в Венгрии происходило постепенное ослабление коммунистического режима. Это время, получившее название «гуляш-коммунизма», было ознаменовано возрождением культуры и науки. Ряд реформ, направленные на возрождение частного сектора, в итоге подготовили страну к выходу на общеевропейский рынок.



В 1990 году в Венгрии прошли первые после 1945 года свободные демократические выборы, в этом же году страну покинул последний советский солдат. Вслед за этими событиями началась приватизация, сопровождавшаяся значительными инвестициями со стороны других западноевропейских стран в развитие экономики страны.



В 1998 году Венгрия вошла в НАТО, в 2005 — в Европейский союз, а в декабре 2007 года стала страной — участницей Шенгенского соглашения. Эти изменения отразились и на городском ландшафте Будапешта. С улиц города были убраны все статуи времен коммунистического режима. Однако их не стали уничтожать, а решили создать так называемый парк-напоминание, посвященный мрачной эпохе тоталитаризма. Ныне этот парк называется Музеем памятников «Будапешт XXII» и находится на территории Обуды.



Современный Будапешт — один из самых динамично развивающихся европейских мегаполисов. Все больше и больше появляется здесь новых гостиниц, ресторанов, кафе, торговых центров, разрабатываются планы по усовершенствованию городской застройки и восстановлению памятников культуры.



Мосты, соборы, крепости и замки, знаменитые термальные источники, винтажный и технологичный транспорт, руинные бары, фестивали, вина, палинк, венгерская кухня — вот за чем из года в год приезжают и даже возвращаются в Будапешт туристы.



Альтиметрия 1-го этапа Джиро д’Италия-2022

Будапешт (Budapest, административный центр медье Будапешт, столица Венгрии) впервые принимает старт всей Джиро д'Италия и этапа. 6 мая Джиро д’Италия-2022 начнётся с равнинного этапа с финишем в подъём 4 категории.

Гонщики отправятся из столицы Венгрии – Будапешта на запад, где на 75,3 км маршрута в городе Секешфехервар (Székesfehérvár) будет разыгран первый промежуточный спринт на Джиро д’Италия-2022. Далее маршрут этапа поворачивает на север до Дуная. На 167,5 км маршрута в городе Эстергом (Esztergom) расположен второй промежуточный спринт на Джиро д’Италия-2022, где будут разыграны бонификационные секунды.

Далее на восток вдоль берега Дуная до Вишеграда (Visegrad, медье Пешт, Венгрия), который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. Финишируют участники у замка в Вишеграде, который расположен на вершине подъёма 4 категории Вишеград (Visegrad, 105 – 338 м, протяжённость 5,6 км, набор высоты 233 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%). Первый категорийный подъём на Джиро д'Италия-2022.

Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации, цикламеновую майку лидера классификации по очкам, синию майку лидера горной классификации и, возможно, белую майку лидера молодежной классификации.

Претендентами на победу можно назвать Матье ван дер Пула, Алехандро Вальверде, Пельо Бильбао, Диего Улисси, Жуана Альмейду, Тобиаса Фосса, Романа Барде, Джулио Чикконе, Винченцо Нибали и других генеральщиков и однодневщиков.



Финиш первого этапа Джиро д’Италия-2022 принимает город Вишеград (Visegrad).



«Старая венгерская столица», «вторая Альгамбра», «земной рай» — все эти эпитеты относятся к древнему городу со славянским названием, лежащим в излучине великого Дуная — Вишеграду.



Именно здесь, в Вишеградском дворце в 1993 году было подписано соглашение между президентами Польши, Словакии, Чехии и Венгрии о взаимодействии и сотрудничестве в новых экономических и политических обстоятельствах. Объединение этих четырех государств получило название «Вишеградская четверка».

История Вишеграда берёт начало в каменном веке. Позднее эту территорию заселили германские и кельтские племена. Есть сведения, что фортификационные сооружения в этой области возводили еще древние римляне, хотя само название (известное также с римских времен) имеет явно славянского происхождение, что указывает на присутствие здесь славян.



После опустошительного татарского набега в XIII веке, национальный герой Венгрии король Бела IV восстановил разрушенную монголами древнюю крепость. Строительство шло долго и мучительно, и растянулось на целых два столетия. В XIV веке прервалась венгерская королевская династия Арпадов, и на престол взошел Карой Роберт Анжуйский (Károly Róbert), против воцарения которого выступили жители тогдашней столицы — Буды. Новому монарху не оставалось ничего другого, как уехать в Вишеград, а вместе с тем туда же перенести столицу.



Наследник Кароя Роберта Анжуйского, его сын Лайош Великий (Ludwik Węgierski), в 1350 году вернул столичный статус Буде, а Вишеград стал с тех пор летней королевской резиденцией. Превратившись в столицу, город начал активно развиваться — в Вишеграде строится большой королевский дворец для приема иноземных послов и делегаций.

В XVIII веке и крепость, и дворец Вишеграда были разрушены в ходе войны за Венгрию. От королевского замка до наших дней дошли развалины на вершине горы – ворота, стены и несколько построек, всё, что осталось от Верхнего замка. От Нижнего замка остался небольшой участок стены с башней, в которой, по легенде, сидел Влад Цепеш – граф Дракула. И, конечно, с вершины горы в Вишеграде открывается прекрасный вид на излучину Дуная.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Телеграм, Одноклассниках, вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2022.