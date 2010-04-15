Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 5 этап, Катания - Мессина

Пятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в Катании (Catania), втором по величине после Палермо (Palermo) городе-порте острова Сицилия, расположенном на берегу Ионического моря, с южной стороны подножия вулкана Этна.

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 5 этап, Катания - Мессина



Катания была основана сиканами - древним сицилийским племенем - около тринадцатого века до н. э. В то время, огромная деревня носила название Сикуло. Название города возводят к сикульскому слову - «холм», и античный акрополь действительно находился на холме, где сейчас стоит большой бенедиктинский монастырь. В 729 году до н.э. на месте Сикуло греками была создана колония, которая получила название Катана.



На протяжении многих веков Катания становилась краше и богаче, сохранив до наших дней разнообразное наследие тех времён в ряде исторических памятников.

Основными достопримечательностями города Катания являются Римский амфитеатр (Anfiteatro Romano), средневековый Кафедральный собор Святой Агаты (Cattedrale di Sant'Agata) и Дворец Слонов (Palazzo degli Elefanti).



История Римского амфитеатра уникальна. Он был построен во II веке из лавового камня, украшен мрамором и статуями. Его диаметр составлял около 80 метров. Трибуны, окружавшие овальную арену, некогда могли вместить до 15 000 зрителей.



Соседство с вулканом Этна на протяжении веков несколько раз полностью разрушало Катанию землетрясениями, заливая руины разрушенного города раскалённой лавой. Римский амфитеатр не стал исключением. Долгие годы руины этого древнего римского сооружения были скрыты под слоями лавы. Однако благодаря археологам и историкам амфитеатр вновь стал достоянием людей. В период с 1904—1906 годы археологам удалось освободить от лавы часть руин, но основная часть арены всё ещё остаётся под землёй. Скрытые под землёй руины можно увидеть, спустившись вместе с гидом на подземную экскурсию.

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 5 этап, Катания - Мессина



Первый Кафедральный собор появился в Катании в 1078-1093 годах, на руинах римских терм. Он прослужил верующим менее ста лет, во время сильнейшего землетрясения, в 1169 году, собор был практически полностью разрушен. Его впоследствии восстановили с нуля. Но трагедия повторилась. В 1693 году ещё одним катастрофическим по силе и последствиям землетрясением собор был вновь разрушен, унеся с собой жизни семи тысяч прихожан, пришедших в этот день на службу в храм. Кафедральный собор, построенный в стиле сицилийского барокко, который мы можем видеть сегодня, был возведён в 1711 году. Он назван в честь Святой Агаты, покровительницы Катании, её мощи покоятся в южной части собора, рядом с королевскими усыпальницами Фридриха II и Констанцы Арагонской, супруги Фридриха III. А неподалёку от храма покоится ещё один великий сын Катании - композитор Винченцо Беллини (Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini), автор одиннадцати опер.

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 5 этап, Катания - Мессина



Дворец Слонов появился на Соборной площади (piazza del Duomo) после землетрясения 1693 года, он построен по проекту трёх самых известных архитекторов того времени. Главная идея проекта принадлежала Джованни Баттиста Лонгобардо (Giovan Battista Longobardo); проектированием южного, восточного и западного фасада занимался Джованни Баттиста Ваккарини (Giovanni Battista Vaccarini); северный фасад разработал Кармелио Батталья (Carmelo Battaglia).



На этой же площади установлен и главный символ города - Фонтан Слона (Fontana dell’Elefante). При реконструкции Катании после землетрясения 1693 года, тогда же, когда возводился Дворец Слонов, архитектор Джованни Баттиста Ваккарини решил украсить площадь фонтаном. В центре фонтана на пьедестале находится фигура слона, высеченная из чёрного лавового камня, на спине животного возвышается египетский обелиск, а его бивни высечены из белого камня. История фонтана гласит, что статуя слона была высечена ещё во времена античного Рима и украшала один из храмов Исиды, которых в Италии было много. Ваккарини лишь отреставрировал его и включил в ансамбль сооружения.



Говоря о Катании, нельзя не упомянуть о первом организаторе итальянской супермногодневной велогонки Джиро д'Италия - ежедневной спортивной газете «Гадзетта делло спорт» (La Gazzetta dello Sport). Итальянский спортсмен (в молодые годы), успешный журналист и писатель Кандидо Каннаво (Candido Cannavo) - уроженец Катании. В период с 1952 по 1981 годы он работал журналистом в самом известном спортивном издании Италии. За его заслуги, огромные знания и безграничную любовь к спорту в 1981 году Каннаво предложили занять пост вице-президента «Гадзетты делло спорт». В 1983 году он стал её директором. Кандидо Каннаво испытывал особую страсть к «Корсо Роза» и был частым гостем во время прямых трансляций, комментируя ход велогонки.

Город Катания в истории Джиро д'Италия



Катания неоднократно принимала старт и финиш этапов Джиро д'Италия. Впервые Джиро д'Италия стартовала на Сицилии в 1930 году, с большими организационными и климатическими проблемами. Финиш первого этапа, протяжённостью 174 км, принимала Катания. В отсутствии Альфредо Бинда (Alfredo Binda), появились новые имена, в том числе победитель первого этапа Джиро д'Италия-1930 - итальянский спринтер Микеле Мара (Michele Mara); победитель второго этапа (стартовавшего в Катании), Леонида Фраскарелли (Leonida Frascarelli).



Следующий визит Джиро д'Италия на остров Сицилия состоялся почти 20 лет спустя. На первом этапе, протяжённостью 261 км, с финишем в Катании победителем этапа и обладателем первой розовой майки стал сицилианский велогонщик Марио Фацио (Mario Fazio), более того, Катания был его родным городом. Победителем второго этапа Джиро д'Италия-1949, протяжённостью 263 км, стартовавшего в Катании стал итальянский велосипедист Серджио Маджини (Sergio Maggini).



Катания была стартовым городом на 13-м этап Джиро д'Италия-1965. В этот день участникам велогонки предстояло проехать 50-км индивидуальную гонку с раздельным стартом. Победителем этапа стал Витторио Адорни (Vittorio Adorni), будущий триумфатор Джиро д'Италия-1965.



На Джиро д'Италия-1967 года 7-й этап стартовал в Катании, с финишем на Этне. Победителем этапа протяжённостью 169 км стал итальянский велогонщик Франко Биттоси (Franco Bitossi).



В 1976 году Сицилия вновь принимала старт итальянской супермногодневной велогонки Джиро д'Италия. В этот год «Гадзетта делло спорт» вводит на Джиро д'Италия новую категорию - лучший молодой гонщик, лидер категории надевает белую майку. Джиро д'Италия-1976 началась с трагедии - на первом этапе, после столкновения с ограждением, на смерть разбился испанский гонщик Хуан Мануэль Сантиестебан (Juan Manuel Santisteban). В первый день прошло два полу-этапа, победителем обоих этапов стал бельгийский велогонщик Патрик Серсю (Patrick Sercu), в розовой майке он проехал три последующих дня.



Голландский велогонщик Жан-Поль ван Поппель (Jean-Paul van Poppel), на втором этапе Джиро д'Италия-1986, этап протяжённостью 259 км, с финишем в Катании, выиграл этап и облачился в розовую майку лидера. На следующий день, на третьем этапе, со стартом в Катании, проводилась командная гонка на время. Победу одержала велокоманда Del Tongo, и розовая майка перешла на плечи Джузеппе Саронни (Giuseppe Saronni).



Спустя три года, в 1989 году, Джиро д'Италия вновь на Сицилии. Победителем первого этапа с финишем в Катании и обладателем первой розовой майки, стал Жан-Поль ван Поппель.



В 1999 году победителем второго этапа Джиро д'Италия-1999, протяжённостью 133 км, с финишем в Катании, стал итальянский спринтер Марио Чиполлини (Mario Cipollini). Участники третьего этапа Джиро д'Италия-1999, протяжённостью 176 км, стартовавшего в Катании стал голландец Жерон Блийлевенс (Jeroen Blijlevens).



Джиро д'Италия-2003 началась с охоты за рекордом: «Король Лев» – Марио Чиполлини, с 40 победами на этапах «Корсо Роса», стремился превзойти рекорд Альфредо Бинды (Alfredo Binda), который выиграл 41 этап Джиро д'Италия. Но это оказалось не так просто, ведь у Чиполлини появился наследник и соперник в спринте. Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi) обыграл Короля на этапах до Лечче (Lecce) (1-й этап), Катании (5-й этап), Авеццано (Avezzano) (6-й этап), что дало ему право 6 дней носить розовую майку.

Затем Катания присутствовала на 4-м этапе Джиро д'Италия-2018. Этап стартовал в Катании и завершался финишем в городе Кальтаджироне (Caltagirone) в 900-метровый подъём со средним градиентом 8,5% и максимальным 13%. Бельгийский велогонщик Тим Велленс (Tim Wellens) из велокоманды Lotto Fix ALL приехал на итальянский Гран-тур с целью выиграть этап и не упустил шанс. Он атаковал на финальных метрах и обошёл канадского велогонщика Майкла Вудса (Michael Woods) из велокоманды EF Education First и итальянского велогонщика Энрико Баттальина (Enrico Battaglin) из велокоманды LottoNL-Jumbo.

Катания давала старт 4-го этапа Джиро д'Италия-2020, с прохождением подъёма 3-й категории Портелла Мандрацци (Portella Mandrazzi, 380 – 1125 м, протяжённость 16,2 км, перепад 745 м, средний градиент 4,6%.

Этап развивался по сценарию спринтерского, когда пелотон сразу после старта отпустил отрыв, в который уехали трое – швейцарский велогонщик команды Androni Giocattoli Симон Пелло (Simon Pellaud), польский велогонщик команды CCC Камил Градек (Kamil Gradek) и итальянский велогонщик команды Vini Zabu - Brado – KTM Марко Фраппорти (Marco Frapporti).



На единственном подъёме дня впереди остался лишь Симон Пелло (Androni Giocattoli), которого пелотон догнал за 22,5 км до финиша. Подъём стал испытанием для спринтеров, и этот тест не удалось пройти Фернандо Гавирии (Fernando Gaviria) из UAE Team Emirates. Он не удержался в пелотоне, все усилия по погоне оказались безрезультатными. Группа Гавирии прекратила попытки догонять основную группу на финальных 7 км, когда стало ясно, что принять участие в спринте уже не получится.

Photo Credits: LaPresse



Этап завершился общим спринтом, в котором победителя пришлось определять фотофинишем. Действующий чемпион Франции в групповой гонке Арно Демар (Arnaud Demare) из Groupama-FDJ на толщину трубки опередил Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Тройку призёров этапа замкнул Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step).

Альтиметрия 5-го этапа Джиро д’Италия-2022

Спринтерский этап с преодолением подъёма 2 категории в середине этапа.

Со старта пелотон отправится вдоль побережья Ионического моря на север. Далее поворот вглубь острова и преодоление гор Неброди, где на 75 км маршрута расположена вершина 2 категории - первая на Джиро д’Италия-2022.

Подъём 2 категории Портелла Мандрацци (Portella Mandrazzi, 332 – 1125 м, протяжённость 19,6 км, перепад 793 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 9%), в последний раз на Джиро д’Италия подъём присутствовал в 2020 году, первым на вершине был Симон Пелло.

Покорив вершину, велогонщики отправятся на скоростной спуск к побережью Тирренского моря, достигнув которого продолжат свое движение по северному побережью острова Сицилии до Мессинского пролива.

Финишировать пелотон будет в Мессине (Messina, административный центр провинции Мессина, регион Сицилия) в последний раз принимала финиш этапа в 2017 году, победу тогда одержал спринтер Фернандо Гавирия. Далее пелотон прощается с островом и перебирается на "итальянский сапог". Претендентами можно назвать Калеба Юэна, Марка Кавендиша, Арно Демара, Джакомо Ниццоло, Фернандо Гавирию и других спринтеров.



Мессина - этот сицилийский город, основанный в 8 веке до н.э. греческими колонистами, тогда он назывался Zancle, за свою историю пережил множество разрушений, вызванных как завоевателями, так и землетрясениями, но каждый раз возрождался и отстраивался заново.



Одним из самых страшных и сильных было землетрясение, случившееся 28 декабря 1908 года, которое унесло несколько тысяч жизней и понизило береговую линию на 26 дюймов. Тогда на Мессину, уже разрушенную в результате сильных толчков, обрушились ещё и три волны цунами. На помощь жителям первыми прибыли российские корабли «Цесаревич», «Слава» и «Адмирал Макаров» и чуть позже «Богатырь» под командованием контр-адмирала Владимира Ивановича Литвинова. То землетрясение 1908 года пощадило одну из главных достопримечательностей Мессины – церковь Санта Мария дельи Алеманни (Santa Maria degli Alemanni), построенную ещё в 13 веке.

Санта Мария Алеманни - единственное сооружение в готическом стиле, которое можно встретить в области Средиземного моря. В этой церкви в 1571 году после битвы при Лепанто находился раненый Мигель Сервантес (Miguel de Cervantes Saavedra) - всемирно известный испанский писатель. При землетрясении в 1783 году церковь была сильно разрушена и использовалась долгое время, как магазин. Землетрясение 1908 года пощадило руины, которые можно видеть до сих пор.

Ещё одной достопримечательностью Мессины является церковь Сантиссима-Аннунциата-деи-Каталани (Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani), которая относится к 12-13 векам. Своё название церковь берет от братства каталонских торговцев. Церковь объединила в себе византийский, романский, арабский и норманнский стили. Из-за землетрясений церковь частично опустилась, стала ниже.



Недалеко от этой церкви находится Кафедральный собор Протометрополитана (Basilica Cattedrale Protometropolitana), посвященный Санта Мария Ассунта, собор был возведен в 12 веке. Но был практически полностью разрушен землетрясением 1908 года. Эта церковь примечательна тем, что на ее колокольне находятся самые большие в мире астрономические часы. Колокольня высотой около 90 метров, украшена золотистыми фигурками. Когда часы бьют 12 часов фигурки совершают танец-представление.



Недалеко от Кафедрального собора находится Палаццо Муничипале (palazzo Municipale). Перед зданием - статуя Мессины, которая была установлена в знак благодарности Фердинанду II Бурбонскому за право беспошлинного ввоза и вывоза товаров в 1859 году. Изначально статуя стояла в здании Муниципалитета, сейчас - на площади перед зданием.



История Мессины тесно связана с проливом, отделяющим Сицилию от материковой части. Если вспомнить греческую мифологию, то именно этот пролив охраняли два ужасных чудовища – Сцилла и Харибда.

Город Мессина в истории Джиро д’Италия



Город Мессина появлялся в одиннадцати изданиях итальянской супермногодневной велогонки. Впервые это произошло в 1930 году, Джиро д'Италия стартовала на Сицилии, с большими организационными и климатическими проблемами. Это был первый этап, который стартовал в Мессине и финишировал в Катании. В этом же издании, Мессина принимала финиш 3-го этапа.



За всю историю Джиро д’Италия, город Мессина отправлял велогонщиков по маршруту этапа трижды и восемь раз встречал участников велогонки будучи финишным городом этапа.

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