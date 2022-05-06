Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 6 этап, Пальми - Скалея



Шестой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Пальми (Palmi). Расположенный в провинции Реджо Калабрия в итальянском регионе Калабрия, Пальми является вторым по величине городом провинции. Город раскинулся на склонах горы Монте-Сант'Элия (Monte Sant'Elia) на высоте 582 метра над уровнем моря.



Неподалёку от Пальми находится небольшая деревушка Тауреана-ди-Пальми (Taureana di Palmi) – живописный туристический курорт между морем и горными вершинами. Его территория с пляжами, утесами и террасами целиком входит в состав побережья Коста Виола (Costa Viola), которое протянулось до мыса Пунта Пеццо (Punta Pezzo).



Именно жители Таурианума, спасшиеся бегством от нападения сарацин, в X-м веке основали Пальми. В 1549-м году город серьезно пострадал во время очередного пиратского набега, после чего по приказу графа Карло Спинелли (Carlo Spinelli) был отстроен заново и укреплен. Но уже в 1783-м году Пальми с его мощными стенами, тремя главными воротами и зданиями был буквально стерт с лица земли в результате страшного землетрясения. Его снова отстроили и снова потеряли – разрушительные землетрясения случались еще в 1894-м и 1908-м годах.



Одним из зданий, переживших эти катаклизмы, является однонефная церковь Крочифиссо (Chiesa del Santissimo Crocifisso) с прямоугольной апсидой. После землетрясения 1908-го года ее отремонтировали и соединили с расположенным неподалеку монастырем с клуатром. Недавно в этой церкви, под главным алтарем, были найдены погребальные камеры монахов с античными каменными сиденьями.



На протяжении веков город оставался одним из самых значимых культурных мест Калабрии. В Пальми родился знаменитый итальянский композитор Франческо Чилеа (Francesco Cilea). Его индивидуальный стиль связан с южноитальянскими вокальными традициями. Мелодичность, полнота музыкальной экспрессии и лиризм сочинений Чилеа привлекали многих известных певцов, таких как Карузо (исполнил партию Федерико в опере «арлезианка»).



Уроженцем Пальми является и итальянский писатель и политический активист Леонида Репачи (Leonida Rèpaci). Он выиграл премию Багутты в 1933 году и был одним из создателей Премии Виареджо.



Город Пальми с его пляжами Марина-ди-Пальми (Marina di Palmi) и Лидо-ди-Пальми (Lido di Palmi) считается популярным и быстро развивающимся морским курортом. Потрясающая красота этих мест, издавна привлекавшая сюда поэтов и писателей, даже признана на государственном уровне и охраняется соответствующим постановлением. Помимо того, что Пальми является административным центром провинции и главным образовательным центром ее тирренского побережья, это также важный сельскохозяйственный и коммерческий центр.



Альтиметрия 6-го этапа Джиро д’Италия-2022

Спринтерский этап, проложенный вдоль побережья Тирренского моря по "подъёму итальянского сапога". Пальми (Palmi, провинция Реджо-Калабрия, регион Калабрия) во второй раз принимает старт этапа Джиро д'Италия, впервые в 1982 году.

Со старта в Пальми велогонщики отправятся на север и покорят подъём 4 категории Аэропорт "Луиджи Рацца" (Aeroporto L. Razza, 356 - 515 м, протяжённость 3,8 км, перепад высот 159 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 9%).

Финишировать будут в Скалея (Scalea, провинция Козенца, регион Калабрия), которая принимает финиш этапа Джиро д'Италия во второй раз, впервые в 2000 году, победу тогда одержал Ян Сворада. В ход развития этапа может вмешатся ветер с моря. Претенденты - спринтеры Калеб Юэн, Марк Кэвендиш, Фернандо Гавирия, Арно Демар, Джакомо Ниццоло и другие.





Скалея - один из самых популярных курортов Италии, расположен на берегу Тирренского моря, невдалеке от высоких гор. Город состоит из двух частей - Нижняя Скалеа (непосредственно курорт) и Верхняя Скалеа (исторический центр города). Многие улицы городка - по сути лестницы, ведущие на вершину.



Город имеет многовековую историю. Археологические исследования показывают, что поселение сибаритов на берегу реки Лао южнее современной Скалеи существовало в VI-V в. в. до н. э. В ту пору эта земля на юго-западе Апеннинского полуострова называлась Энотрия. Считается, что от имени одного из местных царей, Итала, произошло слово «Италия».



В древнеримскую эпоху началась курортная история Скалеи. Богатые патриции строили виллы в самых живописных уголках побережья Калабрии. Впоследствии росту Скалеи способствовало ее географическое положение на берегу Тирренского моря. Она оказалась важным стратегическим пунктом, находившимся между рекой Лао и древним римским городом Лавиниумом. Скалея играла важную роль и во время борьбы византийцев с лангобардами, и в норманнский период, и в годы правления анжуйцев, арагонцев, испанцев, французов. Расположенный на морском берегу город пережил неоднократные набеги сарацин и пиратов.

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 6 этап, Пальми - Скалея



В годы Второй мировой войны Скалея пострадала от бомбардировок союзников. Во второй половине XX века началось активное развитие туризма в Калабрии. Скалея превратилась в один из основных курортов на побережье Тирренского моря.



К достопримечательностям Скалеии относятся несколько старинных церквей, расположенных в старой части города (Верхняя Скалеа, 25 м над уровнем моря). Здесь стоит посетить церковь Санта-Мария-д’Эпископио (Santa Maria d’Episcopio), построенная в норманнском стиле. Церковь Сан-Никола-ин-Платейс (San Nicola in Plateis), расположенную в нижней части города в VIII-IX в. в. на руинах византийской часовни, в которой до наших дней сохранились готические сводчатые потолки и цветная напольная плитка. Здесь же находятся мавзолей Адемаро Романо (Ademaro Romano), анжуйского адмирала, и могила Григорио Калопрезе (Gregorio Caloprese), последователя Декарта и учителя знаменитого итальянского драматурга Пьетро Метастазио (Pietro Metastasio).



Пожалуй, самым знаменитым памятником нижней части города (и по совместительству — его символом) является башня Талао (Тоrre Talao), которая некогда входила в цепь оборонительных сооружений против пиратов-сарацин, возведенных по всему Тирренскому побережью. Часть берега, на котором возвышается бастион, называется островом Скалеа (Isola di Scalea), потому что когда-то это место действительно было островом, но со временем море отступило. В скале под башней сохранилась небольшая древняя пещера, где археологи обнаружили останки доисторических людей.



Погуляв по «Старому городу», Вы увидите ту самую лестницу, из-за которой Скалея носит своё название (Scala — лестница).



И, конечно же, говоря о Скалее, нельзя не упомянуть окружающий город национальный парк Поллино (Parco Nacionale del Pollino).

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