Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 21 этап, Верона

Город Верона (Verona) принимает старт заключительного этапа Джиро д’Италия-2022 и финиш всего 105-го выпуска итальянского Гран-тура. Подлинную славу и нынешний ореол столицы любви принёс Вероне никогда в ней не бывавший английский поэт и драматург Уильям Шекспир (William Shakespeare). Повесть, печальнее которой нет на свете, ежегодно приводит в город Ромео и Джульетты сотни тысяч туристов, желающих увидеть балкон Джульетты, Дом Ромео и другие места, связанные с этой трагедией.



И если Дом Ромео можно осмотреть только с внешней стороны, так как он является частной собственностью, то Дом Джульетты на виа Каппело, 21, отреставрирован и открыт для посещения. Дом Джульетты принадлежал роду Даль Каппелло (прообраз семьи Капулетти), их герб в форме мраморной шляпы расположен на арке, ведущей во внутренний двор. В 1667 году дом вместе с несохранившейся башней был продан одним из представителей рода Каппелло и затем неоднократно менял хозяев.



В 1907 году его приобрёл муниципалитет для устройства в нём музея, однако активные реставрационные работы начались лишь после выхода в 1936 году фильма Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта», вызвавшего к нему большой интерес. Была произведена частичная реконструкция ряда строений, выходящих во внутренний двор дома. Сам дворик также был перестроен. Ему придали некоторые черты соответствующей сцены из фильма Кьюкора: зубчатую стену, колонну под балконом. На стену дома под балконом поместили доску со строками шекспировской трагедии. В 1972 году во внутреннем дворике была установлена бронзовая статуя Джульетты работы веронского скульптора Нерео Костантини (Nereo Costantini).

Арена ди Верона – один из самых больших амфитеатров под открытым небом, таящий в себе очарование, которому трудно противостоять. Построили Арену в первом веке нашей эры, в самом конце эпохи империи Августа. Первоначально она находилась за городскими стенами и только в 256 году н.э. вошла в периметр новой Вероны. Остатки стен города тех времён можно увидеть и теперь в непосредственной близости от Арены. Удивительное творение сохранялось в неприкосновенности до X века, когда население начало растаскивать его по камням, обнаружив, что мраморные квадратные, уже обработанные блоки амфитеатра могли сослужить отличную службу при возведении общественных зданий. Арена пережила два землетрясения: в 1117 и в 1183 годах. Один из подземных толчков почти полностью разрушил внешнее кольцо амфитеатра, от которого осталось одно «крыло».

В начале тринадцатого столетия местные жители, наконец, озаботились судьбой амфитеатра, но только в 1460 году вышел закон, угрожавший серьёзным наказанием тому, кто посмеет приложить руку к дальнейшему разрушению Арены. Спустя двадцать лет начались реставрационные работы, и возобновились театральные представления. Служившая в эпоху становления христианства для гладиаторских боев, Арена в последующие века стала свидетельницей зрелищ самого различного толка: рыцарских турниров, корриды, балетов, цирковых и драматических спектаклей. Немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель Иоганн Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe), посетивший Верону в 1786 году, напрасно сетовал на невозможность увидеть амфитеатр переполненным. Уже в 1791 году любопытные зрители высоко задирали головы, чтобы увидеть аэростаты братьев Монгольфье (Joseph-Michel / Jacques-Étienne Montgolfier), в 1805 году стали свидетелями корриды в честь Наполеона, а в 1812-ом — конных соревнований в честь Франца Габсбургского, который терпеть не мог боя быков.



В 1913 году Италия отмечала столетие со дня рождения великого композитора Джузеппе Верди (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi). Джованни Дзенателло (Giovanni Zenatello), оперный певец и веронец по происхождению, задумался о вкладе, который могла бы внести Верона в дело чествования композитора. И 10 августа 1913 года зрители увидели постановку оперы «Аида» Верди. Так было положено начало оперному фестивалю, который существует уже восьмое десятилетие.



Одно из красивейших мостов Вероны – мост Скалигеров (Scaligero), построенный в 1355 году и являющийся неотъемлемой частью замка Кастельвеккио (Castelvecchio). В 1945 году, при отступлении немецких войск, мост был взорван, а затем восстановлен с использованием всех обнаруженных фрагментов.



Если говорить о замке Кастельвеккио, то он был построен в качестве фортификационного сооружения в период правления Скалигеров, строительство продолжалось с 1354 по 1376 год. Изначально замок носил имя Сан Мартино аль Понте в честь находившейся рядом с ним древней церкви святого Мартина. Текущее же название замок получил после того, как в XV веке в Вероне был построен новый замок на холме Сан Пьетро. С 1923 года и по настоящее время в замке располагается Городской музей Кастельвеккио (Museo Civico di Castelveccio) с богатой коллекцией средневековой живописи и скульптуры.



В Вероне располагается романская базилика Сан-Дзено Маджиоре (San Zeno Maggiore), построенная над местом захоронения мощей Святого Зенона, ныне - покровителя Вероны, а в 362-380 годах – епископа города. В память о нем неоднократно воздвигались часовни и церкви, до наших дней сохранился прекрасный образец XII века, в его подземных переходах и находится теперь усыпальница. Бытует мнение, что это «самая богато декорированная романская церковь Северной Италии». Портик с барельефами на библейскую тему, крытая галерея с разными арками, потолок в форме корабельного киля, алтарный образ работы Андреа Мантенья, колокольня высотой 72 метра, - все это стоит увидеть своими глазами. Равно как и окно-розу, у которого часто встречаются посетители, разглядывающие это колесо фортуны, которое изображает взлёты и падения в жизни людей. Статуя самого Святого находится в церкви, узнать её просто – по рыбке, с которой практически всегда изображают покровителя города.

Город Верона в истории Джиро д’Италия

Верона в этом году принимает Джиро д'Италия в 26-й раз. Появившись на маршруте «Корса Роза» в 1924 году, Верона, за время своего участия в Джиро д'Италия, отправила велогонщиков на старт этапа 22 раза, и 23 раза становилась финишным городом.

Двадцать первый этап Джиро д'Италия-2019 - финальный этап 102-го выпуска Джиро д’Италия, завершился 17-км индивидуальной гонкой на время, победителем которой стал американский велогонщик команды Sunweb Чед Хага (Chad Haga).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



17-км разделку Чед Хага проехал за 22 минуты 7 секунд со средней скоростью 46,119 км/ч и на 4 секунды опередил своего ближайшего соперника, велогонщика команды Lotto Soudal Виктора Кампенартса. Тройку лучших на этапе замкнул товарищ Кампенартса по велокоманде Lotto Soudal Томас Де Гендт (Thomas De Gendt), уступивший Чеду Хаге 6 секунд.



Виктор Кампенартс показал лучшее время на отсечке 9,5 км, где опережал Хагу на 6 секунд, но на второй части дистанции уступил американскому велогонщику. Скорость Кампенартса на спуске после пересечения отметки 9,5 км составила 55.901 км/час, скорость Чеда Хаги на втором участке после отсечки 9,5 км составляла 57.082 км/час.

В последний раз Верона участвовала на Джиро д’Италия в проошлом году. Равнинный тринадцатый этап Джиро д'Италия-2021 предоставлял чистым спринтерам последний шанс побороться за победу. Все каноны спринтерского этапа были соблюдены – отрыв дня из трёх человек уехал сразу после старта и был нейтрализован после небольшой «игры» пелотона, который за 40 км до финиша сократил разрыв до полуминуты, а затем вновь позволил отрыву лидировать ещё двадцать километров.

Photo Credit: LaPresse



Симон Пелло (Androni Giocattoli), Умберто Маренго (Bardiani - CSF – Faizane) и Самуэле Риви (Samuele Rivi / Eolo - Kometa Cycling Team) в этом выпуске Джиро д'Италия уезжалм в отрывы не в первый раз. Но на 13-м этапе велокоманды спринтеров были настроены решительно. Разрыв достигал 6 минут, на второй части дистанции сократился до полутора минут за 40 км до финиша благодаря усилиям пелотона, который возглавляли велогонщики команд Jumbo-Visma, Qhubeka Assos, UAE Team Emirates и Cofidis. Отрыв нейтрализовали за 7 км до финиша.



На финальных 300 метрах атака 24-летнего итальянского велогонщика команды Jumbo-Visma Эдоардо Аффини застала врасплох спринтеров. Но чемпион Европы Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) первым отреагировал на его ускорение и обошёл Аффини на финише. Обладатель цикламеновой майки лучшего в очковой классификации Петер Саган (Bora-hansgrohe) замкнул тройку призёров этапа.

Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2022

На 21-м этапе участники проедут 17,4 км индивидуальную разделку с преодолением подъёма 4 категории Торричелле (Torricelle), как и в 2019 году, тогда победу одержал Чед Хага (Chad Haga).

Со старта дорога поведёт участников на север. Преодолев серию поворотов по улицам города на первых 5 километрах, велогонщики начнут проходить подъём 4 категории Торричелле (Torricelle, 67 – 301 м, протяжённость 4,6 км, перепад 234 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%).

Покорив вершину подъёма, на которой будет расположена промежуточная отсечка времени, участники пройдут спуск, ведущий на юг, и вернутся на извилистые улицы Вероны, местами мощеные брусчаткой. Финишируют велогонщики на древнеримской арене Вероны.

На заключительном этапе 105-го выпуска итальянского Гран-тура организаторы предложили участникам индивидуальную гонку с раздельным стартом, дистанция которой проложена против хода часовой стрелки по улицам старинного города и осложняется многочисленными поворотами, а также преодолением подъема 4 категории и спуска с него.

Претендентами на победу можно назвать Эдоардо Аффини, Матье ван дер Пула, Тобиаса Фосса, Маттео Собреро и других.

Разрывы по времени могут достигать одной-двух минут между генеральщиками. Повлиять на выступление могут погодные условия, которые могут меняться во времени.

Только после финиша обладателя розовой майки на старте этапа, можно будет назвать имя победителя в генеральной классификации Джиро д’Италия-2022.