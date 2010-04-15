Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 13 этап, Сан-Ремо - Кунео



Тринадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Сан-Ремо (Sanremo), самом шикарном курорте западного побережья Лигурии, известном как «Город Цветов». Цветочные оранжереи окружают город со всех сторон. Аромат гвоздик, фрезий, роз, разносится по всему Сан-Ремо, здесь цветы повсюду.



Огромная популярность пришла к Сан-Ремо в XIX веке, когда особы из высшего общества Европы и России выбрали его местом своего отдыха. Мария Федоровна (мать последнего императора, Николая II) когда-то собрала здесь приличную коллекцию поклонников. Особо часто посещала Сан-Ремо жена Николая II Александра Фёдоровна, поэтому в 1913 году в этом городе была построена и освящена православная церковь - Храм Христа Спасителя.

Русская Церковь (Chiesa Russa), как по простому называют Храм Христа Спасителя, построена в 1913 году в стиле московских церквей XVII века, по проекту архитектора Алексея Викторовича Щусева (который позже спроектировал мавзолей Ленина в Москве) и под руководством архитектора Пьетро Агости. Церковь украшена каменной резьбой и изразцами, рядом расположена колокольня с шатровой крышей. Православная церковь была построена близко к набережной Императриче, которая и названа в ее честь в благодарность за пальмы, которые Мария Александровна подарила городу.



Сан-Ремо не был бы таким, как сейчас, если бы не Пьетро Агости (Pietro Agosti). Инженер Пьетро Агости... и мэр Пьетро Агости. Родившийся в 1873 году в Бордигере, сразу после получения диплома инженера гражданского строительства, принялся за работу, демонстрируя в самых первых проектах способности и талант в создании настоящих произведений архитектуры.



Одним из первых его достижений в этом качестве был городской парк. Он настоял на том, чтобы муниципалитет Сан-Ремо приобрел виллу Ормонд (Villa Ormond), для которой лично спроектировал фонтан нижнего сада. В тот же период по просьбе Агости, Муссолини утвердил уже существующее Казино Сан-Ремо в качестве игорного заведения. Благодаря Пьетро Агости казино сыграло огромную роль в развитии туризма на западной Ривьере.

Еще одна вилла - Вилла Ханбуру (Villa Hanbury) - примечательна своим ботаническим садом. Расположенная в окрестностях Сан-Ремо, она радует посетителей более чем 5800 видами тропических растений.



Городской музей (Museo Civico) Сан-Ремо - всего несколько комнат, некоторые из которых украшены прекрасными потолочными фресками. Здесь можно поближе узнать про доисторические и римские археологические находки, сделанные неподалеку.



С 1951 года Сан-Ремо стал местом проведения популярного музыкального фестиваля итальянской песни (Festival della canzone italiana di Sanremo), который проходит в Сан-Ремо каждой зимой. Конкурс представляет собой соревнование оригинальных песен итальянских композиторов, которые ранее не исполнялись публично. Победитель определятся решением профессионального жюри или путем всенародного голосования. Участие в фестивале в Сан-Ремо положило начало карьере многих ныне известных итальянских певцов, таких, как Андреа Бочелли (Andrea Bocelli), Эрос Рамаззотти (Eros Ramazzotti) и другие.



Город Сан-Ремо в истории Джиро д’Италия



Десятый раз на маршруте Джиро д’Италия появится город Сан-Ремо. Впервые это призошло на Джиро д’Италия-1938. В последний раз Сан-Ремо Джиро д’Италия-2015 в качестве финишного города первого этапа.



Альтиметрия 13-го этапа Джиро д’Италия-2022

Сан-Ремо (Sanremo, провинция Империя, регион Лигурия) в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2001 году. Спринтерский этап с преодолением подъёма 3 категории. После этого этапа спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2022.

Со старта пелотон отправится на северо-восток по побережью Лигурийского моря до Империи, откуда повернут на север и дорога начнёт подниматься вверх до вершины подъёма 3 категории Колле ди Нава (Colle di Nava, 250 - 936 м, протяжённость 10,4 км, перепад высот 686 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%).

Последующие 45 км спуск и затем разворот на восток до финиша в Кунео (Cuneo, административный центр провинции Кунео, регион Пьемонт). Заключительные 2 км в тягун с двумя неприятными поворотами. В последний раз в Кунео этап Джиро д'Италия финишировал в 2010 году.



Город Кунео находится на высокогорном плато и окружён горными вершинами высотой более чем 500 метров, на реке Стура-ди-Демонте и является столицей области Пьемонте провинции Кунео.



Кунео построен в форме клина, что и дало ему это название - «сuneo» в переводе с итальянского означает клин. И образовался этот клин благодаря стекающим в равнину с востока и запада горного потока Джессо и реки Стура, постепенно за года, века, образовалось плоскогорье в форме клина. Именно здесь в 1198 году и был образован город торговли, искусства и культуры, он находился на перепутье дорог из Франции в Пьемонте, поэтому здесь разворачивался рынок сельскохозяйственной продукцией с Альп и близлежащих равнин.



История Кунео уходит в далёкое прошлое. Историческое и культурное наследие Кунео очень разнообразно, в городе огромное количество исторических памятников и архитектурных сооружение достойных особого внимания. Среди достопримечательностей - кафедральный собор Ностра Синьора дель Боско (Nostra Signora del Bosco). Строительство собора началось в 17-м веке и длилось почти два века, в 18-м веке его перестроили, а в 19 была закончена его реконструкция. Внутри храма находятся старинные фрески Тозелли, изнутри собор, в форме греческого креста, расписан пьемонтскими мастерами.



Из религиозных памятников внимания достойны - монастырь Кьеза-Сан-Франческо (Chiesa di San Francesco), в его стенах теперь находится городской музей, дворец Палаццо-Аудифредди, кафедральный собор Дуомо, церкви Сан-Амброджио (Chiesa di Sant'Ambrogio), Санта-Мария делла Пьеве (Chiesa di Santa Maria della Pieve), Санта-Кроче (Chiesa di Santa Croce).



Соборов, церквей и других религиозных заведение в Кунео более 30. Из архитектурных памятников - 15 старинных дворцов. В городе имеется 5 городских площадей, разбито 10 парков, имеется около 20 библиотек. Из музеев можно выделить 4 главных.



Говоря о регионе Кунео нельзя не упомянуть об ещё одной "достопримечательности". Кунео известен особыми шоколадными конфетами с ромовой начинкой - «Cuneesi al Rhum». Здесь родился Микеле Ферреро, богатейший человек Италии, владелец компании-производителя брендов Nutella и Ferrero Rocher.



Город Кунео в истории Джиро д’Италия



Город Кунео и Джиро д’Италия встречались уже в 16-ти изданиях. На Джиро д’Италия-1914 город Кунео принимал финиш первого эатап и давал старт второго. В последний раз Кунео появялся на маршруте Джиро д’Италия в 2019 году, в качестве стартового города.

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