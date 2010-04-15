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Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 13 этап, Сан-Ремо - Кунео

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 13 этап, Сан-Ремо - Кунео


   Тринадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Сан-Ремо (Sanremo), самом шикарном курорте западного побережья Лигурии, известном как «Город Цветов». Цветочные оранжереи окружают город со всех сторон. Аромат гвоздик, фрезий, роз, разносится по всему Сан-Ремо, здесь цветы повсюду.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 13 этап, Сан-Ремо - Кунео


   Огромная популярность пришла к Сан-Ремо в XIX веке, когда особы из высшего общества Европы и России выбрали его местом своего отдыха. Мария Федоровна (мать последнего императора, Николая II) когда-то собрала здесь приличную коллекцию поклонников. Особо часто посещала Сан-Ремо жена Николая II Александра Фёдоровна, поэтому в 1913 году в этом городе была построена и освящена православная церковь - Храм Христа Спасителя.

 

   Русская Церковь (Chiesa Russa), как по простому называют Храм Христа Спасителя, построена в 1913 году в стиле московских церквей XVII века, по проекту архитектора Алексея Викторовича Щусева (который позже спроектировал мавзолей Ленина в Москве) и под руководством архитектора Пьетро Агости. Церковь украшена каменной резьбой и изразцами, рядом расположена колокольня с шатровой крышей. Православная церковь была построена близко к набережной Императриче, которая и названа в ее честь в благодарность за пальмы, которые Мария Александровна подарила городу.


   Сан-Ремо не был бы таким, как сейчас, если бы не Пьетро Агости (Pietro Agosti). Инженер Пьетро Агости... и мэр Пьетро Агости. Родившийся в 1873 году в Бордигере, сразу после получения диплома инженера гражданского строительства, принялся за работу, демонстрируя в самых первых проектах способности и талант в создании настоящих произведений архитектуры.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 13 этап, Сан-Ремо - Кунео


    Одним из первых его достижений в этом качестве был городской парк. Он настоял на том, чтобы муниципалитет Сан-Ремо приобрел виллу Ормонд (Villa Ormond), для которой лично спроектировал фонтан нижнего сада. В тот же период по просьбе Агости, Муссолини утвердил уже существующее Казино Сан-Ремо в качестве игорного заведения. Благодаря Пьетро Агости казино сыграло огромную роль в развитии туризма на западной Ривьере.
  Еще одна вилла - Вилла Ханбуру (Villa Hanbury) - примечательна своим ботаническим садом. Расположенная в окрестностях Сан-Ремо, она радует посетителей более чем 5800 видами тропических растений.


    Городской музей (Museo Civico) Сан-Ремо - всего несколько комнат, некоторые из которых украшены прекрасными потолочными фресками. Здесь можно поближе узнать про доисторические и римские археологические находки, сделанные неподалеку.


     С 1951 года Сан-Ремо стал местом проведения популярного музыкального фестиваля итальянской песни (Festival della canzone italiana di Sanremo), который проходит в Сан-Ремо каждой зимой. Конкурс представляет собой соревнование оригинальных песен итальянских композиторов, которые ранее не исполнялись публично. Победитель определятся решением профессионального жюри или путем всенародного голосования. Участие в фестивале в Сан-Ремо положило начало карьере многих ныне известных итальянских певцов, таких, как Андреа Бочелли (Andrea Bocelli), Эрос Рамаззотти (Eros Ramazzotti) и другие.


Город Сан-Ремо в истории Джиро д’Италия


  Десятый раз на маршруте Джиро д’Италия появится город Сан-Ремо. Впервые это призошло на Джиро д’Италия-1938. В последний раз Сан-Ремо Джиро д’Италия-2015 в качестве финишного города первого этапа.


Альтиметрия 13-го этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 13 этап, Сан-Ремо - Кунео

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 13 этап, Сан-Ремо - Кунео

 

 

  Сан-Ремо (Sanremo, провинция Империя, регион Лигурия) в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2001 году. Спринтерский этап с преодолением подъёма 3 категории. После этого этапа спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2022.

 

  Со старта пелотон отправится на северо-восток по побережью Лигурийского моря до Империи, откуда повернут на север и дорога начнёт подниматься вверх до вершины подъёма 3 категории Колле ди Нава (Colle di Nava, 250 - 936 м, протяжённость 10,4 км, перепад высот 686 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%).

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 13 этап, Сан-Ремо - Кунео

 

  Последующие 45 км спуск и затем разворот на восток до финиша в Кунео (Cuneo, административный центр провинции Кунео, регион Пьемонт). Заключительные 2 км в тягун с двумя неприятными поворотами. В последний раз в Кунео этап Джиро д'Италия финишировал в 2010 году.


    Город Кунео находится на высокогорном плато и окружён горными вершинами высотой более чем 500 метров, на реке Стура-ди-Демонте и является столицей области Пьемонте провинции Кунео.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 13 этап, Сан-Ремо - Кунео


   Кунео построен в форме клина, что и дало ему это название - «сuneo» в переводе с итальянского означает клин. И образовался этот клин благодаря стекающим в равнину с востока и запада горного потока Джессо и реки Стура, постепенно за года, века, образовалось плоскогорье в форме клина. Именно здесь в 1198 году и был образован город торговли, искусства и культуры, он находился на перепутье дорог из Франции в Пьемонте, поэтому здесь разворачивался рынок сельскохозяйственной продукцией с Альп и близлежащих равнин.


   История Кунео уходит в далёкое прошлое. Историческое и культурное наследие Кунео очень разнообразно, в городе огромное количество исторических памятников и архитектурных сооружение достойных особого внимания. Среди достопримечательностей - кафедральный собор Ностра Синьора дель Боско (Nostra Signora del Bosco). Строительство собора началось в 17-м веке и длилось почти два века, в 18-м веке его перестроили, а в 19 была закончена его реконструкция. Внутри храма находятся старинные фрески Тозелли, изнутри собор, в форме греческого креста, расписан пьемонтскими мастерами.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 13 этап, Сан-Ремо - Кунео


    Из религиозных памятников внимания достойны - монастырь Кьеза-Сан-Франческо (Chiesa di San Francesco), в его стенах теперь находится городской музей, дворец Палаццо-Аудифредди, кафедральный собор Дуомо, церкви Сан-Амброджио (Chiesa di Sant'Ambrogio), Санта-Мария делла Пьеве (Chiesa di Santa Maria della Pieve), Санта-Кроче (Chiesa di Santa Croce).


   Соборов, церквей и других религиозных заведение в Кунео более 30. Из архитектурных памятников - 15 старинных дворцов. В городе имеется 5 городских площадей, разбито 10 парков, имеется около 20 библиотек. Из музеев можно выделить 4 главных.


   Говоря о регионе Кунео нельзя не упомянуть об ещё одной "достопримечательности". Кунео известен особыми шоколадными конфетами с ромовой начинкой - «Cuneesi al Rhum». Здесь родился Микеле Ферреро, богатейший человек Италии, владелец компании-производителя брендов Nutella и Ferrero Rocher.


Город Кунео в истории Джиро д’Италия


   Город Кунео и Джиро д’Италия встречались уже в 16-ти изданиях. На Джиро д’Италия-1914 город Кунео принимал финиш первого эатап и давал старт второго. В последний раз Кунео появялся на маршруте Джиро д’Италия в 2019 году, в качестве стартового города.

 

      Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте.  Присоединяйтесь к нам в ТелеграмОдноклассниках,  вКонтакте.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2022.

По материалам Интернет

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  1. MVDP

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 3.10.2020

    Пора бы уже Гавирии выиграть, что ли.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:58 | Регистрация: 15.04.2010

    Думаю команды спринтеров всё же не дадут уехать отрыву на столько чтоб отрыв разыграл финиш. А то что-то у спринтеров нет побед.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 21:44 | Регистрация: 22.05.2013

    Отрыв должен на горе уезжать, дадут или не дадут, зависит от людей в нем. Перед Альпами еще будет день отдыха, так что могут и какие-то сильные гонщики поехать снова. 

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    velodoctor-Фото

    Отрыв должен на горе уезжать, дадут или не дадут, зависит от людей в нем. Перед Альпами еще будет день отдыха, так что могут и какие-то сильные гонщики поехать снова. 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Он промежуточные бонусные секунды вчера взял.
  • ded_le
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    ded_le-Фото

    А когда Carapaz успел выйти на второе в генерале? Он же был четвертым.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Думаю команды спринтеров всё же не дадут уехать отрыву на столько чтоб отрыв разыграл финиш. А то что-то у спринтеров нет побед.

  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    MVDP-Фото

    Пора бы уже Гавирии выиграть, что ли.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Альпесин сегодня хорошо сработали. Все в отрыве стерегли Пула, а уехал в отрыв Олдани и сразу на это не обратили внимания, ждали атаки Пула. И в итоге Альпесин взял этап. Этап сегодня получился интересным.

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    MVDP-Фото

    Альпесины неплохо командой сработали. 

  • Cyrill
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (10)
    Cyrill-Фото
    Про воскрешение Поццовиво - ещё рано говорить, к сожалению :( Про Гирмая - это не профессионализм и, по-честному, спорт.директора должны были сделать ему выговор за упущенные планируемые (по такой форме) призовые места на оставшихся этапах...

    ... Гирмаю, конечно, скорейшего выздоровления.
  • SportSpirit
    Альберто Дайнезе – победитель ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Меня продолжает радовать эволюция Барде. Не только вернул себе отличную спортивную форму, но и как старший товарищ мотивирует, вселяет уверенность и реально помогает в гонках более молодым DSM-овцам. 

     

    В перегоровах по рации на последних 5-6 км Мэтт Уинстон постоянно повторял: "будьте максимально внимательны, фокус на GC". Потом Барде: "у нас полный поезд, мы будем пробовать с Альберто". 

     

    Потом спринт и бурная радость) Дайнезе, похоже, действительно не хватало именно психологической уверенности, которую вселил в него развоз от топового генеральщика. Ну а скорость все видели) 

     

     

  • Ернат
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (10)
    Ернат-Фото

    да очень жаль

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