Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 2 этап, Будапешт - Будапешт



Старт и финиш второго этапа Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 принимает Будапешт (Budapest). Исторические районы Будапешта входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В нём сосредоточены лучшие венгерские музеи, галереи, театры. Архитектурные шедевры — Венгерский парламент (Orszaghaz), базилика Святого Иштвана (Szent István-bazilika), Королевский дворец Буда, Рыбацкий бастион (Fisherman's Bastion, венгерское название - Halászbástya).



Здание Венгерского парламента - самое большое и знаковое строение Будапешта, оно является домом законодательного органа и святилищем Святой Короны. В настоящее время в здании размещается кабинет премьер-министра и обслуживающий его аппарат. Объект всемирного наследия, выбранный в 2011 году, представляет собой бесценную музейную ценность, гордость венгерской нации.



Строительство здания велось в период с 1885 по 1902-1904 годы. После возведения это впечатляющее сооружение стало символом Венгрии и её столицы. Здание парламента расположено параллельно Дунаю, имеет длину 268 метров с максимальной шириной 123 метра. Купольная башня, устремляющаяся в небеса грациозным шпилем, высотой 96 метров. Фасад здания парламента украшают 90 каменных скульптур, представляющих великих деятелей венгерской истории. У здания 27 ворот для входа в парламент. Резиденция парламента Венгрии имеет площадь почти 18 000 квадратных метров и разделена на четыре уровня. В здании находится 162 скульптуры, 10 дворов, 13 лифтов и сотни офисов. Комнаты соединены между собой бесконечной системой коридоров и лестницами. Длина красной дорожки в здании почти 3 километра.



В южной части Крепостной (Замковой) горы располагается одно из старейших зданий страны - Королевский дворец, чья история насчитывает больше семи столетий. Самая древняя часть была построена в XIV веке герцогом Славонии Стефаном, младшим братом венгерского короля Людовика Великого. Здание пережило бурную историю, постепенно меняя свой стиль и внешность.



После Второй мировой войны дворец превратился в руины, реставрация внешнего вида и интерьеров заняла много времени. Сейчас в этом внушительных размеров здании, чей фасад протянулся вдоль Дуная на 300 метров, находятся Музей истории Будапешта, Венгерская Национальная Галерея и Национальная библиотека имени Иштвана Сечени.



Базилика Святого Иштвана (Стефана) — самый большой и знаменитый храм Будапешта. Изначально собор должен был носить имя Святого заступника Австрии Леопольда, но затем план был изменен, и базилику посвятили Святому Стефану — первому королю Венгрии. Строительство базилики велось больше полувека: с 1851 по 1905 годы. Автор оригинального проекта в неоклассическом стиле — Йожеф Хильд (József Hild). Знаменитый купол разработал архитектор Миклош Ибль (Miklós Ybl), его пришлось полностью перепроектировать, так как купол, задуманный Хильдом, обрушился при строительстве в 1868 году. Внутреннюю отделку храма заканчивал уже третий архитектор — Йожеф Каузер (Josef Kaiser).



Базилика впечатляет своими масштабами: 96 м в высоту, больше 87 м в длину и 55 м в ширину. Это одно из двух наиболее высоких исторических зданий столицы Венгрии. Помимо интересной истории (в часовне собора хранятся мощи основателя Венгрии Иштвана), у базилики множество привлекательных для туристов черт: масштабный купол со смотровой площадкой, откуда можно насладиться панорамным видом на город, живописный интерьер, большой зал.



Каждую неделю в соборе проходят концерты органной музыки в исполнении венгерских музыкантов, а летом — чуть ли не каждый вечер. Из-за хорошей акустики в храме может звучать не только орган: время от времени здесь проводятся концерты классической музыки разных эпох и направлений. По воскресеньям в Базилике ведется служба, на которую стоит попасть хотя бы ради удивительного церковного хора, сопровождающего обряд.



Ещё одной достопримечательностью Будапешта является Рыбацкий бастион. Благодаря эффектной архитектуре и панорамным видам, открывающимся на реку Дунай и исторический район Пешт, Рыбацкий бастион является одной из самых посещаемых и запоминающихся достопримечательностей Будапешта.

Рыбацкий бастион входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Венгрии. Расположен Рыбацкий бастион на Замковой горе (западный берег реки Дунай), площади Святой Троицы (Szentharomsag ter). Входит в комплекс Будайской крепости.



Рыбацкий бастион был построен между 1895 и 1902 годами, в неороманском стиле, архитектором Фридешем Шулекой (Frigyes Schulek), который также отвечал за реконструкцию близлежащей церкви Матьяша (Mátyás-templom). Бастион возведен на участке частично разрушенной в то время крепостной стены, окружавшей Будайскую крепость, и задуман как архитектурный фон для церкви Матьяша. Название «Рыбацкий» возникло из-за того, что, вероятно, данная часть стены была вверена под защиту гильдии рыбаков, но, скорее всего, из-за того, что в средние века рыбаки несли свои товары на рыбный рынок в районе, прилегающем к церкви Матьяша, а, возможно, и по двум причинам одновременно.



В настоящее время Рыбацкий бастион представляет собой декорированную часть бывшей стены длиной около 140 метров, из которых южная часть составляет около 40 метров, северная - 65 метров, а богато украшенный центральный парапет - 35 метров. Семь башен бастиона символизируют семь венгерских вождей - лидеров мадьярских племен, основавших нынешнюю страну в 895 году. Башни бастиона связаны между собой переходами, аркадами и балюстрадами. Широкая центральная лестница, ведущая к бастиону и церкви Матьяша, изначально должна была соединить Будайскую крепость с набережной Дуная, но так и осталась незавершенной.



В Будапеште познакомиться с городом можно не только с земли, осматривая основные достопримечательности и любуясь панорамами с высоты, но можно даже спуститься под землю и изучить некоторые участки местности «изнутри».



Холмисто-гористая Буда скрывает мир подземелий, состоящий из пещер и многокилометровой сети тоннелей и проходов, проложенных под Будайским холмом. К подземному Будапешту относятся две пещеры - горная пещера в Семли (Szemlő-hegyi-barlang), сталактитовая пещера Пал-вёльдии (Pal-völgyi-barlang), музей «Лабиринт» (Labirintus) и музей «Госпиталь в скале» (Sziklakorhaz Atombunker Muzeum).



Подземный музей «Госпиталь в скале» или музей бункера Рок Больница, также известный просто как Госпиталь в скале или Больница в скале (Sziklakorhaz Atombunker Muzeum) представляет собой объект площадью около 2000 м², расположенный под Будайской крепостью, который использовался во время Второй мировой войны и во время революции 1956 года. В подземных помещениях музея находится выставка восковых фигур, а также инструменты и оборудование гражданской защиты, повествующие об истории больницы и развития военной медицины.



Многие едут в Будапешт для лечения. В городе работает около 30 купален с термальными бассейнами, саунами и большим выбором косметических процедур. Самыми известными из них являются Сечень (Szécseni Fürdő) и Геллерт (Gellért Fürdő). В некоторых купальнях есть отдельные мужские и женские дни, что делает пребывание в них еще более комфортным.

Альтиметрия 2-го этапа Джиро д’Италия-2022

Будапешт (Budapest, административный центр медье Будапешт, столица Венгрии) впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия, и во второй раз старт этапа. Индивидуальная гонка на время протяжённостью 9,2 км с финишем в подъём 4 категории. Трасса полностью проложена по улицам Будапешта.

Участники проедут от Пешта в исторический центр Буда. Стартуют на площади Героев и направятся к Дунаю, разделяющему две «души» города.

После серии поворотов на пути к набережной Дуная гонщики пересекут мост и поедут параллельно реке. Финальный 1,3-км подъём с секторами брусчатки начнётся от единственной отсечки времени, расположенной через 7,9 км после старта.

На некоторых участках первой части подъёма градиент составит 14%. Подъём 4 категории Будапешт (Budapest, 108 – 172 м, протяжённость 1,3 км, набор высоты 64 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 14%).

Таким образом, на 2 этапе Джиро д'Италия-2022 организаторы предложили гонку с раздельным стартом протяжённостью 9,2 км, проложенную с севера на востока на запад по улицам Будапешта, с многочисленными поворотами и финишем в подъём 4 категории. На результаты могут влиять погодные условия.

Ориентировочное время на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит около 11 минут. 30% лимит времени. Первый участник стартует в 14:00 (CET).

Фаворитами можно назвать Жуана Алмейду, Матье ван дер Пула, Тома Дюмулин, Ричи Порта, Эдоардо Аффини, Тобиаса Свендсен Фосса, Маттео Собреро, Вилко Келдермана, Тимена Аренсмана и других. Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками.

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