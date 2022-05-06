Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 4 этап, Авола - Этна



Четвёртый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в прибрежном городе Сицилии - Авола (Avola). Город Авола расположился в юго-восточной части острова Сицилия, на самом берегу Ионического моря.



История города восходит к временам греческой колонизации. Со времен Римской империи Авола была главным образом рыбацким и торговым портом, динамичное развитие которого было прервано землетрясением 1693 года. В XVII веке, как и многие соседние города острова, Авола был почти полностью разрушен в результате землетрясения.

Усилиями итальянских мастеров город полностью восстановили, построив его в соответствии со стилистикой барокко и гексагональной планировкой с огромной площадью (пьяцца) в самом центре и более мелкими — на удалении. В 1914 году здесь были обнаружены сокровища, в том числе золотые украшения и монеты, которые позже выставили в Британском музее в Лондоне.



Сегодняшняя Авола ориентирована в основном на обслуживание туристов. О старинных традициях рыболовства напоминают старые залы заводов по переработке тунца и стоящие в порту небольшие лодки. Некоторые рыбаки до сих пор ходят с ними на рыбалку, а кто-то сдаёт их в аренду для туристических круизов. На побережье, прилегающем к городу, есть песчаные пляжи. Они небольшие и разделены невысокими скалами. Один из самых известных - пляж Галлина Авола.



Авола имеет богатую историю, славится своими пляжами и вулканами, развитой инфраструктурой.



К главным достопримечательностям Аволы относится Кафедральный собор Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца из Бари (Chiesa Madre di San Nicolo). Его фасад, украшенный панелями с библейскими сюжетами, делится на три яруса. Во внутреннем дворике стоят статуи святых. Интерьер дополняют прекрасные произведения искусства, такие, как картины, изображающие Деву Марию, кисти Оливо Соцци (Olivio Sozzi).



Еще один заслуживающий внимания храм — церковь Святого креста (Chiesa della Santa Croce) - посвящена покровителю Аволы святому Антонию Падуанскому. Ее стены украшены лепниной начала XVII века.



Недавно отреставрированная церковь Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni) известна иконами, посвященными мученику Грегорио Скалии. В проходах прекрасные картины, изображающие сцены из жизни святого Конрада из Пьяченцы.



Древний город Авола Антика находится в районе Монте-Аквилоне и интересен для любителей истории. Там можно увидеть руины античного и средневекового города, а также артефакты, свидетельствующие о существовании на этом месте еще более древних, доисторических поселений.



Природа создала в долине реки Кава систему каскадов. До самых красивых из них весьма удобно добираться из Авола Антика — путешествие займет всего полчаса. Если пройти чуть дальше каскадов, можно попасть в живописное поселение Диери. А чтобы получить еще большее удовольствие от этих мест, стоит пройти еще несколько километров — к истоку Кавы в деревне Приза.



Авола считается родиной знаменитого итальянского вина Неро д’Авола (Nero d'Avola). Неро д'Авола - известный и распространенный сорт красного винограда на Сицилии, его название переводится как «черный из Аволы».

Альтиметрия 4-го этапа Джиро д’Италия-2022

После дня отдыха - перелета из Венгрии, велогонщики окажутся на старте этапа в Аволе (Avola, провинция Сирикуза, регион Сицилия) на Сицилии. Авола впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 1 категории.

Со старта пелотон отправится от побережья Ионического моря вглубь острова на север в подъём протяжённостью около 55 км с набором высоты порядка 1000 м. Далее 30 км спуска и последующие 50 км преимущественно равнинная часть до подножия заключительного подъёма этапа.

Подъём 1-й категории Этна (Etna, 524 - 1892 м, протяжённость 22,8 км, набор высоты 1358 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 14%). На первых 14 км средние градиенты в районе 5-7%, далее полочка и заключительные 3 км подъёма со средним градиентом 8,8% и максимальным в 13%.

Сам подъём протяжённостью почти 35 км. Первый подъём 1-й категории на Джиро д'Италия-2022. Этот этап - первая проверка генеральщиков. Выиграть на этом этапе Джиро д’Италия-2022 нельзя, но проиграть можно. Покоритель Этны становится обладателем синей майки лидера горной классификации.

Этна (Etna (Rifugio Sapienza), провинция Катания, регион Сицилия) - участники будут подниматься по западному склону от Бьянкавилла (Biancavilla). В последний раз на Этне (Etna (Rifugio Sapienza) финишировали в 2017 году, но поднимались по южному склону, победу тогда одержал Ян Поланц.

Фаворитами можно назвать Романа Барде, Ричарда Карапаса, Мигеля Лопеса, Саймона Йейтса, Гийома Мартана, Жуана Алмейду, Пельо Бильбао, Вилко Келдермана, Лоренцо Фортунато и других.

Вулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. За всю историю существования вулкан Этна извергался около 200 раз.



Этна – прекрасная и ужасная одновременно. Её высота 3357 метров над уровнем моря. Этна является самым высоким действующим вулканом Европы и наивысшей точкой Сицилии. Красота величавой Этны, с вершиной, покрытой капюшоном снега, такого необычного для этих широт, а также дым, показывающий, что вулкан действующий, всегда привлекали массу туристов. Ужасной же Этну можно назвать из-за её характера – непредсказуемых извержений, часто становящихся причиной разрушений и смерти. Иногда Этна выплёскивала лаву, которая достигала прибрежной Катании.



Мифы и легенды дают своё объяснение извержениям Этны. Афина Паллада в битве олимпийских богов и гигантов придавила бессмертного гиганта Энкелада Этной, и когда Энкелад пытается выбраться на поверхность, вулкан просыпается. Может быть для того, чтобы «приручить» Этну, местные называют её «дружелюбным вулканом» - Mongibello.



В последнее время вулканологи заметили, что характер Этны стал меняться, и теперь спокойным и дружелюбным его назвать трудно. Если раньше поведение вулкана считали активным, но неопасным, то сейчас характер извержений меняется от эффузивного, когда лава изливается медленно, выделяя немного газов, к эксплозивному, взрывному. На протяжении своего существования Этна извергалась около 200 раз. Впервые это случилось 1226 году до н. э. В 396 году до н. э. извержение даже помогло спасти города Катанию и Сиракузы от захватчиков-карфагенян. Но были извержения, когда Этна не интересовалась судьбой жителей, полностью уничтожая Катанию, и так было несколько раз. В истории извержений прекрасной и ужасной были и настоящие чудеса – так, в 1928 году река раскалённой лавы остановилась перед религиозной процессией. В 1950 году на этом месте была построена часовня, а через 30 лет (в 1980) лава застыла уже перед ней.



Склоны вулкана Этна



Во время правления фашистов на Этне была построена казарма для военных, куда можно было добраться по пяти разным дорогам. После войны она была переоборудована и превратилась в знаменитый горный приют Сапиенза (Rifugio Sapienza), который называют «чудом Этны», потому что следы застывшей лавы показывают, насколько опасно она подходила к приюту, но не смогла его уничтожить. Теперь приют Сапиенза превратился в известную гостиницу на вершине вулкана.



По самому северному склону, находящемуся как раз напротив классического подъёма Николози (Nicoloso) – находится подъём Зафферана Этна (Zafferana Etnea) 17,5 км длиной, с 7,5% градиентом, завершающимся на высоте Селла дей Монти Вилвестри (Sella dei Monti Silvestri), где дорога проходит между двумя коническми кратерами, распложёнными довольно близко от Сапиенза, в полукилометре, если измерять по прямой. Эта дорога очень любима туристами, так как легко достижима, и вулкан на этой стороне не был активным уже долгое время.



Подъём «Salto del Cane» («Собачьи прыжки (сальто)») начинается от Педара (Pedara) и известен среди местных велолюбителей. Но это самый сложный из всех возможных подъёмов. Он неизменно привлекает любителей гор, потому что дорога охватывает кольцом Селла дей Монти Сильвестри и Пассо Каннелли (Passo Cannelli), расположенные на высоте 1250 м. Подъём в 17,1 м длиной, со средним градиентом 7,5% за километр до вершины соединяется с дорогой, идущей от Зафферана. Этот маршрут на вершину Этны очень впечатляет, так как дорога врезается прямо в скалы, там есть участки с градиентом до 20%, а также 100-метровый опасный тоннель - низкий, узкий, и не освещённый.



Подъём от Николози не единственный классический, но более универсальный, так как к нему можно попасть как от Педара, так и со склона от Зафферана. Его протяжённость 17,6 км со средним градиентом 6,8%.



И последний склон – западный, по которому до Сапиенза можно добраться от Адрано (Adranо) по дороге, которая затем сливается с главной, чуть дальше Гранде Альберто Этна (Grande Alberto Etna). Здесь не придётся преодолевать промежуточные неровности, поэтому этот склон со средним градиентом в 5,4% многим нравится гораздо больше, хотя мягкость градиента уравновешивается тем, что до Сапиенза придётся преодолеть больше километров – длина подъёма – 24 км.



Те, кто имеет хорошую физическую подготовку и у кого есть маунтинбайк в отличном состоянии, может попробовать проехать последний участок на пути к вершине Этны. Мелкие камешки лавы, чёрные и острые, создают более жёсткий вариант «стеррато», «белых дорог» в сочетании со значительным градиентом – 11% на последних 9 км подъёма. Дорога заканчивается у приюта с названием» Башня философа» (Torre del Filosofo) на высоте 2915 м. По легенде именно с этого места Эмпедокл из Акраганта (490 до н. э.— ок. 430 до н. э), древ афровелогонщик еческий философ и врач, о котором ходили легенды как о чудотворце необычайной силы, бросился в кратер Этны. По одной версии, таким способом он хотел раскрыть секреты горы, по другой, хотел, чтобы после смерти его почитали как Бога.



Величие Этны ощущается не только зрительно, его можно почувствовать, преодолевая подъёмы на велосипеде. К Рифуджио Сапиенза (Rifugio Sapienza) можно подняться по одному из пяти склонов, но кое-где есть и непреодолимый градиент. Принимая во внимание расстояние, которое нужно пройти до горного приюта с поэтичным названием «Мудрость» - Рифуджио Сапиенза – выбор склона имеет огромное значение. Градиент, который встретится на подъёме, сложным не назовёшь – он лишь слегка превышает тот, что был на Монтеверджине, но вот кажущаяся бесконечной протяжённость подъёма сделает дорогу намного тяжелее.



Вулкан Этна в истории Джиро д’Италия



В истории итальянской супермногодневки Джиро д’Италия вулкан Этна входил в маршрут велогонки шесть раз. Судьба «Прекрасной и Ужасной» на Джиро д’Италия была не слишком счастливой. Впервые идея использовать подъём на Этну пришла зимой 1966 в преддверии празднования 50-го выпуска Джиро д’Италия в 1967 году. Организаторы надеялись создать совершенно новый маршрут, который бы сочетал в себе классику и новизну. Тогда начались поиски трёх новых подъёмов. Блок Хаус (Block Haus) и Тре Чиме ди Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo) на Джиро д’Италия-1967 не появились, но впоследствии произвели впечатление, а вот Этне не повезло в силу разных причин.



В 1967 проводился этап от Катании до Этны, но в пелотоне чувствовалась нервозность, велогонщики выражали протест против слишком сложного маршрута, слишком долгих трансферов. Не получилось совместить на маршруте Джиро д’Италия прохождение Этны, Блок Хаус и Тре Чиме ди Лаваредо. А подъём на Этну был не слишком сложным. В группе тогда произошёл естественный отбор, за 7 км до вершины пелотон сократился до 15 человек. В финале из этой группы оторвались четверо, которые и разыграли финиш на Этне. В результате этап, протяжённость которого составляла 169 км, был пройден со средней скоростью 29км/ч, его выиграл Франко Биттоси (Franco Bitossi).



Затем об Этне забыли на 22 года. В 1989 на Этне финишировал 2-й этап Джиро д’Италия, который выиграл португалец Акасио Да Силва (Acacio Da Silva).



После этого Этну вновь забыли на 22 года. Она вернулась на Джиро д’Италия-2011, привлекая к себе всеобщее внимание, начав кипеть и выбрасывать пепел перед самой гонкой. Но, возможно, Этне просто не терпелось вновь появиться на Corsa Rosa. Она утихомирила свой нрав перед самым стартом Джиро д’Италия-2011.

После 50 километров дистанции 9-го этапа (Мессина (Messina) - Этна (Etna),159 км) сформировался отрыв из 9 человек. В его состав вошли Ярослав Попович (Yaroslav Popovych), который был едва ли не самым активным и заметным гонщиком в составе RadioShack на прошедшей Джиро д’Италия, Джованни Висконти (Giovanni Visconti) (Farnese Vini – Neri Sottoli), Микаэль Шерель (Mikael Cherel) (AG2R La Mondiale), Ян Бакелантс (Jan Bakelants) (Omega Pharma – Lotto), Алессандро Ванотти (Alessandro Vanotti) (Liquigas - Cannondale), Пабло Ластрас Гарсия (Pablo Lastras Garcia) (Movistar Team), Филиппо Савини ( Filippo Savini) (Colnago – CSF Inox), Матиас Франк ( Mathias Frank) (BMC Racing Team) и Хуан Оррач (Juan Horrach) («Катюша»).

За 13 километров до финиша на склоне древнего вулкана впереди оставалась четверка гонщиков – Ластрас, Висконти, Франк, Бейкеландтс. Их преимущество составляло около двух с половиной минут. По мере приближения к началу финального подъёма разрыв между лидерами и группой фаворитов таял на глазах.

Тем временем, впереди атаковал Хосе Рухано (Jose Rujano). Венесуэльский велогонщик Androni Giocattoli уходил всё дальше. Примерно за 6,5 километров до финиша, слово взял Альберто Контадор (Alberto Contador). Он уезжал всё дальше и дальше. Поравнявшись с Рухано Контадор взял его на буксир, а за километр с небольшим до финиша сбросил венесуэльца с колеса, и первым пересек финишную черту. Приятным, но, как выяснилось потом, отнюдь не вожделенным бонусом стала для лидера Saxo Bank розовая майка лидера гонки.



Основные соперники Контадора финишировали через минуту. Это был удар. Нет, гонка еще не была проиграна в прямом смысле этого слова. Впереди еще были сложные этапы в Доломитах. Но, пожалуй, именно на Этне гонка была проиграна основными конкурентами Контадора, прежде всего, психологически. И тут дело было даже не в том, что и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), и Микеле Скарпони (Michele Scarponi) в своих интервью после окончания этапа признали превосходство испанца.

Спустя шесть лет, на Джиро д’Италия-2017, велогонщики вновь устремились покорять Этну. Четвёртый этап с финишем на вулкане Эитна (Etna) - самым высокогорным финишем этапа на Джиро д’Италия-2017 (протяжённость 17.9 км, 705-1892 м, перепад - 1170 м, средний градиент 6.6%, максимальный - 12%). Набор высоты составил 3500 м, а поднимались на Этну участники велогонки по склону с юга, от Николози (Nicolosi), на север.



Первый этап с горным финишем 1-й категории и набором высоты 3500 м начался с формирования отрыва, куда оторбался Ян Поланц (Jan Polanc) из UAE Team Emirates, а также Павел Брутт (Gazprom–RusVelo), Эуженио Алафачи (Eugenio Alafaci) из Trek-Segafredo и Жак-Янсе Ван Ренсбург (Jacques Janse Van Rensburg) из Dimension Data.



Эуженио Алафачи (Trek-Segafredo) выпал из отрыва на некатегорийном подъёме Бронте (Bronte). Павел Брутт (Gazprom-RusVelo) первым прошёл два промежуточных спринта этапа и выпал из отрыва за 29 км до финиша. А в начале подъёма на Этну сдался Жак-Янсе Ван Ренсбург, и Ян Поланц продолжил ехать в отрыве в одиночку. За 10 км до финиша у Поланца в запасе было три с половиной минуты преимущества.



Многочисленные атаки из пелотона начались на финальном подъёме к вершине Этны. За 15 км до финиша атаковал Паоло Тиралонго (Paolo Tiralongo) Astana Pro Team, но пелотон догнал его через два километра. За 12,5 км до финиша атаковал Пьер Роллан (Pierre Rolland) из Cannondale-Drapac, но не сумел догнать находящегося в отрыве Яна Поланца, и за 5,5 км до финиша вернулся в пелотон.



За 4,5 км до финиша у Поланца в запасе было 2 минуты, а в пелотоне осталось около 35 гонщиков. За 3 км до финиша пытался уехать от пелотона Йеспер Хансен (Jesper Hansen) из Astana Pro Team, потом атаковал Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Bahrain-Merida и Игор Антон (Igor Anton) из Dimension Data, но Ян Поланц и победа на этапе были для гонщиков пелотона вне досягаемости. Ян Поланц финишировал первым с преимуществом в 19 секунд. Благодаря победе 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates стал новым лидером горной классификации.



За 1,5 км до финиша атаковал российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин. Добрать Поланца он не сумел, но финишировал 2-м, опередив соперников на 10 секунд. Третьим пересёк финишную черту Герант Томас (Geraint Thomas) из велокоманды Sky.



Новым лидером генеральной классификации стал люксембургский гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс, который также возглавил и классификацию лучшего молодого гонщика.

Photo © Tim De Waele/BMC



На этапе не обошлось без сходов – на середине этапа с велогонки сошёл Роан Деннис (Rohan Dennis) из велокоманды BMC, который прекратил борьбу из-за последствий падения на 3-м этапе. Он упал за 10 км до финиша, находясь в голове пелотона, и хотя он постарался быстро вернуться в гонку, но в тот момент атаковала команда Quick Step Floors, и вернуться в пелотон при сильном боковом ветре и большой скорости, на которой шла группа, было невозможно.



Были во время этапа падения и завалы, в которых больше всех пострадали гонщики команды Katusha-Alpecin. На спуске за 73 км до финиша упал Альберто Лосада (Alberto Losada). А за 18 км до финиша на развязке произошёл большой завал, в котором пострадал и сошёл Павел Кочетков (Pavel Kochetkov).



В последний раз вулкан Этна появлялся на маршруте «Корса Роза» на третьем этапе Джиро д'Италия-2020. Это был этап с пересечённым рельефом и с финишем в подъём первой категории Этна (Etna, 545 - 1793 м, протяжённость 18,8 км, перепад высот 1248 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 13%). Этна встретила участников 103-го выпуска Джиро д'Италия-2020 моросящим дождём.



Этап развивался по классическому сценарию, когда со старта атаковали и создали просвет пятеро велогонщиков – Джованни Висконти (Giovanni Visconti / Vini Zabu - Brado – KTM), Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts / NTT Pro Cycling), Лоусон Крэддок (Lawson Craddock / EF Pro Cycling), Франческо Романо (Francesco Romano / Bardiani CSF – Faizane) и Йосип Румац (Josip Rumac / Androni Giocattoli), к которым через 14 км после старта переложились чемпион Эквадора Джонатан Кайседо (Jonathan Caicedo / EF Pro Cycling), Мэттью Холмс (Matthew Holmes / Lotto Soudal) и Миккель Бьерг (UAE Team Emirates).

Photo Credits: LaPresse

Пелотон не отпустил отрыв больше чем на 5 минут. По мере восхождения на Этну на 18,8 километровом подъёме 1-й категории отрыв редел.



За 11 км до финиша с преимуществом в 2 минуты впереди остались итальянский велогонщик проконтинентальной команды Vini Zabu - Brado – KTM Джованни Висконти и эквадорский велогонщик команды EF Pro Cycling Джонатан Кайседо.



К подножию финального подъёма до вершины Этны у отрыва было три с половиной минуты преимущества, которое начало таять. Висконти попытался сбросить попутчика, но когда Кайседо контратаковал за 3 км до финиша, не смог за ним удержаться. Джонатан Кайседо одержал победу на этапе, опередив Джованни Висконти на 21 секунду.

Photo Credits: LaPresse



Благодаря победе на этапе чемпион Эквадора Кайседо переоделся в синюю майку лидера горной классификации и занял 2-ю строчку в генеральной классификации, с тем же временем, что и новый лидер.



В группе генеральщиков шла своя борьба, атаковали Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) из Astana Pro Team, Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Trek-Segafredo, Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) из NTT, Рафал Майка (Rafal Majka) из Bora-hansgrohe.

Photo Credits: LaPresse



Только Вилко Келдерману (Wilco Kelderman) из Sunweb удалось уехать от соперников и опередить группу генеральщиков на 12 секунд. Якоб Фульсанг, Рафал Майка, Винченцо Нибали, Доменико Поццовиво финишировали через 51 секунду после победителя. Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) из Jumbo-Visma – через 56 секунд.



А розовая майка лидера перешла от Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers), который остался с Герантом Томасом (Geraint Thomas) и проиграл на финише 19 минут 47 секунд, на плечи португальского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Жуана Алмейды (João Almeida), который финишировал через 1 минуту 3 секунды после победителя.



Также Алмейда возглавил классификацию лучшего молодого гонщика, где опередил на 53 секунды Харма Ванхауке (Harm Vanhoucke) из Soudal Lotto. Харм Ванхауке был в числе атакующих на подъёме к вершине Этны и сумел финишировать на этапе 3-м.



Капитан велокоманды Ineos Grenadiers Герант Томас упал на спуске в Энне, в нейтральной зоне, наехав на бачок, когда пелотон направлялся к километру 0 на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020. Британский велогонщик держался в основной группе до начала финального подъёма на Этну.



После прохождения 2-го промежуточного спринта этапа, когда возглавившая пелотон команда Trek-Segafredo взвинтила темп, лидер велокоманды Ineos Grenadiers переместился в хвост пелотона, а затем выпал. С ним в качестве помощника остался в том числе на тот момент обладатель розовой майки лидера Джиро д'Италия-2020 Филиппо Ганна.

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