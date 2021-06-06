Джиро д'Италия-2021. Превью этапов

Цитата: Arciv
Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
Ничего страшного) надеюсь они возьмут свое на туре
Цитата: Гонщик
Цитата: Arciv
Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
Берналя , Кастро и Мартинез , фактически тащили за уши на последних этапах , буть соперники посильнее , не видать ему Джиро .
Что мешало остальным сидеть за инеос и не отставать? Выиграл сильнейший из присутствующих с командой или без.
Цитата: velodoctor
Видимо по сумме 2ух разделок считали десятые, и Мартинез впереди поэтому.
Алмейда 2 разделки проехал лучше Мартинеза