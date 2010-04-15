Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 15 этап, Ривароло-Канавезе - Конь

Пятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Ривароло-Канавезе (Rivarolo Canavese). Городок Ривароло-Канавезе располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.



Во все времена регион Пьемонт очень любила итальянская знать. Даже окружающий ландшафт - эффектный, сдержанный и утонченный. Пьемонт является вторым по продуктивности и значимости в Италии, и одним из самых успешных не только в Европе, но и в мире. Столица Пьемонта - Турин, именно здесь прошли Зимние Олимпийские игры 2006 года.



Пьемонт до сих пор хранит античные традиции, в последние годы стали очень популярны театральные и музыкальные мероприятия. В Пьемонте находится большое количество старинных замков, дворцов, аббатств, часовен, которые разбросаны по всему региону.



В 14 веке по велению проживающего здесь семейства графов Сан Мартино возвели прекрасный замок Малгра (Castello di Malgrà). В 15, 16 и 18 веках его то расширяли, то достраивали, то переделывали уже имеющиеся строения, пока он не превратился в прекраснейший дворец. окруженный большим зеленым парком.



Изначально замок состоял из двух зданий, башни и окружной крепостной стены. В 15 веке к нему пристроили портик с двумя арками, а в 1440 году в замке появились многочисленные фрески религиозной тематики. В 1882 году по поручению владельцев замка были начаты реставрационные работы, которые закончились в 1926 году. В восточной части дворца, в старом портике и над подъемным мостом были проведены серьезные изменения. Крепостные стены также подверглись доработки - они были украшены красивыми зубцами.



Теперь замок принадлежит городу, в его стенах проводятся музыкальные фестивали, концерты, организуются выставки и ярмарки.



Город Ривароло-Канавезе в истории Джиро д’Италия



Ривароло-Канавезе лишь однажды появлялся на маршруте Джиро д’Италия, это был финиш 13-го этапа Джиро д’Италия-2014.



Альтиметрия 15-го этапа Джиро д’Италия-2022

Ривароло-Канавезе (Rivarolo Canavese, провинция Турин, регион Пьемонт) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Горный этап в Альпах с набором высоты 4000 м с финишем в подъём 2 категории, перед днём отдыха.

Со старта велогонщики отправятся на север по долине, постепенно дорога будет подниматься вверх и поворачивать на запад. После розыгрыша первого промежуточного спринта на 91,1 км маршрута начнется покорение подъёма 1-й категории Пила-лес-Флёр (Pila Les Fleurs, 564 - 1421 м, протяжённость 12,3 км, набор высоты 854 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 15%). Подъём с многочисленными торнанте, спуск скоростной и с многочисленными поворотами. Третье появление подъёма на Джиро д'Италия.

Подъём 1 категории Верронье (Verrogne, 602 – 1582 м, протяжённость 13,8 км, перепад 980 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 13%).

В последний раз подъём преодолевали на Джиро д'Италия в 2019 году, первым на вершине был Джулио Чикконе. Вершина подъёма расположена за 40 км до финиша - из них 18 км опасного спуска на юго-восток, завершив который велогонщики начнут восхождение на заключительный подъём второй недели Джиро д'Италия-2022.

Подъём 2-й категории Конь (Cogne, 650 - 1611 м, протяжённость 22,4 км, набор высоты 961 м, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 11%). Подъём состоит из двух частей: первые 9 км со средними градиентами в 7% и небольшим спуском по середине, заключительные 13 км со средними градинтами от 2 до 5%, ближе к вершине выполаживание. Второе появление подъёма на Джиро д'Италия, первый покоритель - Эндрю Хэмпстен (Andrew Hampsten) в 1985 году.

Город с интересным названием Конь вовсе не связан с парнокопытным животным. На местном наречии слово «cogne» означает «угол», расположение на местности.



Конь известен своей древней традицией изготовления кружев, секретом, который женщины городка передают от матери к дочери и по сей день. Постоянная выставка кружев проходит перед главной церковью городка Конь - приходской церковью Сант'Орсо (La chiesa parrocchiale di Sant'Orso), в так называемом Maison di pitz (что означает «Дом кружева» на языке cognein patois).



Ещё одна отличительная особенность города — это склоны, которыми он окружен. Конь занимает первое место среди вальдостанских центров беговых лыж. Трассы общей протяженностью 80 км проходят под вершинами Гривола и Гран Парадизо через деревни Эпинель, Лилла и Вальнонтей, в самом сердце Национального парка Гран Парадизо. Разнообразие маршрутов и разная протяженность трасс удовлетворят лыжников с любым уровнем подготовки.

Конь впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

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