VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 15 этап, Ривароло-Канавезе - Конь

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 15 этап, Ривароло-Канавезе - Конь

 

    Пятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Ривароло-Канавезе (Rivarolo Canavese). Городок Ривароло-Канавезе располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 15 этап, Ривароло-Канавезе - Конь


   Во все времена регион Пьемонт очень любила итальянская знать. Даже окружающий ландшафт - эффектный, сдержанный и утонченный. Пьемонт является вторым по продуктивности и значимости в Италии, и одним из самых успешных не только в Европе, но и в мире. Столица  Пьемонта - Турин, именно здесь прошли Зимние Олимпийские игры 2006 года.


   Пьемонт до сих пор хранит античные традиции, в последние годы  стали очень популярны театральные и музыкальные мероприятия. В Пьемонте находится большое количество старинных замков, дворцов, аббатств, часовен, которые разбросаны по всему региону.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 15 этап, Ривароло-Канавезе - Конь


   В 14 веке по велению проживающего здесь семейства графов Сан Мартино возвели прекрасный замок Малгра (Castello di Malgrà). В 15, 16 и 18 веках его то расширяли, то достраивали, то переделывали уже имеющиеся строения, пока он не превратился в прекраснейший дворец. окруженный  большим зеленым парком.


   Изначально замок состоял из двух зданий, башни и окружной крепостной стены. В 15 веке к нему пристроили портик с двумя арками, а в 1440 году в замке появились многочисленные фрески религиозной тематики. В 1882 году по поручению владельцев замка были начаты реставрационные работы, которые закончились в 1926 году. В восточной части дворца, в старом портике и над подъемным мостом были проведены серьезные изменения. Крепостные стены также подверглись доработки - они были украшены красивыми зубцами.


   Теперь замок принадлежит городу, в его стенах проводятся музыкальные фестивали, концерты, организуются выставки и ярмарки.


Город Ривароло-Канавезе в истории Джиро д’Италия


    Ривароло-Канавезе лишь однажды появлялся на маршруте Джиро д’Италия, это был финиш 13-го этапа Джиро д’Италия-2014.


Альтиметрия 15-го этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 15 этап, Ривароло-Канавезе - Конь

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 15 этап, Ривароло-Канавезе - Конь

 

  Ривароло-Канавезе (Rivarolo Canavese, провинция Турин, регион Пьемонт) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Горный этап в Альпах с набором высоты 4000 м с финишем в подъём 2 категории, перед днём отдыха.

 

  Со старта велогонщики отправятся на север по долине, постепенно дорога будет подниматься вверх и поворачивать на запад. После розыгрыша первого промежуточного спринта на 91,1 км маршрута начнется покорение подъёма 1-й категории Пила-лес-Флёр (Pila Les Fleurs, 564 - 1421 м, протяжённость 12,3 км, набор высоты 854 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 15%)Подъём с многочисленными торнанте, спуск скоростной и с многочисленными поворотами. Третье появление подъёма на Джиро д'Италия.

 

 

 

Джиро д'Италия-2019. Альтиметрия маршрута

 

  Подъём 1 категории Верронье (Verrogne, 602 – 1582 м, протяжённость 13,8 км, перепад 980 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 13%).

 

  В последний раз подъём преодолевали на Джиро д'Италия в 2019 году, первым на вершине был Джулио Чикконе. Вершина подъёма расположена за 40 км до финиша -  из них 18 км опасного спуска на юго-восток, завершив который велогонщики начнут восхождение на заключительный подъём второй недели Джиро д'Италия-2022.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 15 этап, Ривароло-Канавезе - Конь

 

  Подъём 2-й категории Конь (Cogne, 650 - 1611 м, протяжённость 22,4 км, набор высоты 961 м, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 11%). Подъём состоит из двух частей: первые 9 км со средними градиентами в 7% и небольшим спуском по середине, заключительные 13 км со средними градинтами от 2 до 5%, ближе к вершине выполаживание. Второе появление подъёма на Джиро д'Италия, первый покоритель - Эндрю Хэмпстен (Andrew Hampsten) в 1985 году.

 

   Город с интересным названием Конь вовсе не связан с парнокопытным животным. На местном наречии слово «cogne» означает «угол», расположение на местности.


   Конь известен своей древней традицией изготовления кружев, секретом, который женщины городка передают от матери к дочери и по сей день. Постоянная выставка кружев проходит перед главной церковью городка Конь - приходской церковью Сант'Орсо (La chiesa parrocchiale di Sant'Orso), в так называемом Maison di pitz (что означает «Дом кружева» на языке cognein patois).

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 15 этап, Ривароло-Канавезе - Конь


   Ещё одна отличительная особенность города  — это склоны, которыми он окружен. Конь занимает первое место среди вальдостанских центров беговых лыж. Трассы общей протяженностью 80 км проходят под вершинами Гривола и Гран Парадизо через деревни Эпинель, Лилла и Вальнонтей, в самом сердце Национального парка Гран Парадизо. Разнообразие маршрутов и разная протяженность трасс удовлетворят лыжников с любым уровнем подготовки.

 

   Конь впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

 

      Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте.  Присоединяйтесь к нам в ТелеграмОдноклассниках,  вКонтакте.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2022.

По материалам Интернет

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2022 Giro d'Italia-2022 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 15.04.2010

    После сегодняшнего этапа делать прогноз на этот этап опасно, всё не предсказуемо.

  2. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:52 | Регистрация: 31.05.2014

    Раны будут зализывать)))

  3. MVDP

    Сегодня, 20:27 | Регистрация: 3.10.2020

    Конь - это непарнокопытное

  4. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 22:07 | Регистрация: 4.05.2017

    Кто оседлает Коня перед днём отдыха? Инеос сегодня берёгся

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 мая

Mark Cavendish (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Dylan Van Baarle (INEOS Grenadiers)

Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix)

Andreas Leknessund (Team DSM)

22 мая

Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Kelland O'Brien (Team BikeExchange - Jayco)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2022 (117)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)