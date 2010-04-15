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Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 17 этап, Понте-ди-Леньо - Лавароне

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 17 этап, Понте-ди-Леньо - Лавароне


   Семнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в Понте-ди-Леньо (Ponte di Legno). В 1921 году Понте-ди-Леньо стала первым в Италии центром зимних видов спорта и туризма. Сейчас в городке проживает менее 2 000 человек. Понте-ди-Леньо вместе с Пассо-Тонале и ледником Пресена образует единый регион катания с одним «Ски-пассом» (Ski-pass).


   Удачное расположение Понте-ди-Леньо позволяет хоть весь день проводить на солнце, потому что кататься можно и на восточных и на западных склонах. Зоны катания Понте-ди-Леньо расположены на склонах горного массива Адамелло-Презанелла, а большая часть трасс проходит через лес. Всего Понте-ди-Леньо предлагает любителям лыжного спорта 8 трасс всех видов сложности, включая крутые чёрные и красные.


   Само селение находится посреди хвойного леса, покровителем коммуны считается Святая Троица. Хотя Понте-ди-Леньо получил известность зимнего курорта чуть более ста лет назад, история селения уходит в глубину веков, первое упоминание Понте-ди-Леньо в документах относится к 774 году, времени правления Карла Великого.


   Во времена Первой мировой войны Понте-ди-Леньо оказался в центре военных действий, и 27 сентября 1917 года его почти сравняли с землёй после бомбардировки австрийскими пушками. После войны в городке началась масштабная реконструкция, завершившаяся в 1922 году.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 17 этап, Понте-ди-Леньо - Лавароне


   Одной из главных достопримечательностей Понте-ди-Леньо является церковь Святой Троицы (Chiesa parrocchiale della Santissima Trinità), построенная в 1685 году. Также на территории коммуны находится одна из самых древних церквей долины Валь-Камоника – церковь Сант-Аполлонио (Chiesa di Sant'Apollonio), построенная в одиннадцатом веке. Интересно, что первые реставрационные работы были проведены в этой церкви лишь в 1960-х годах. Тогда на её стенах были обнаружены фрески семнадцатого века.


   Понте-ди-Леньо известен не только среди любителей зимних видов спорта, но и велолюбителей. Этот городок давно стал отправной точкой для желающих покорить перевал Гавию с самого сложного склона.


   Пассо Гавия, перевал на высоте 2621 метр, у которого с Джиро д’Италия сложились весьма непростые отношения. После первого появления Гавии на Джиро д’Италия в 1960 году о перевале забыли на 28 лет, и Гавия отомстила участникам Джиро д’Италия снежной бурей 5 июня 1988 года. Тогда 14-й этап выиграл этап Эрик Брейкинк (Erik Breukink), который рискнул спуститься по снегу к финишу. Затем Гавия стала регулярно появляться на Джиро д’Италия, но шутить со снегом продолжила, и 19-й этап Джиро д’Италия-2015 с прохождением Гавии был отменён.


   По обеим сторонам Гавии находятся два озера – Черное (Lago Nero) и Белое (Lago Bianco), с которыми связано несколько романтичных легенд, одна из которых рассказывает о том, как Дух леса влюбился в фею, но она не ответила ему взаимностью. Дух леса не сдавался и пытался убедить её в своей любви, но фея сбежала. Она попросила помощи у Снежной королевы, которая, сказала, что фее остаётся искать спасения в водах озера у перевала Гавия. Фея бросилась в воды озера, которое с тех пор называется Белым. А безутешный Дух леса в отчаянии от потери любимой бросился в воду другого озера, Чёрного. Говорят, иногда звенящую тишину перевала нарушает шёпот Духа леса, который вновь и вновь признаётся фее в своей любви. По другой легенде в озёра превратились два влюблённых, любви которых позавидовал дьявол.

 
Альтиметрия 17-го этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 17 этап, Понте-ди-Леньо - Лавароне

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 17 этап, Понте-ди-Леньо - Лавароне

 

 

  Понте-ди-Леньо (Ponte di Legno, провинция Брешиа, регион Ломбардия) в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2014 году. Горный этап с набором высоты 3700 м.

 

  Со старта велогонщики начнут преодолевать перевал Тонале по западному склону, в этот раз ему не присвоили категорию, сам подъём протяжённость 8,7 км, набор высоты 558 м, средний градиент 6,4%.

 

  Покорив наивысшую точку этапа, расположенную на высоте 1883 м над уровнем моря, велогонщики устремятся на спуск по восточному склону и далее поворот на юг. 70 км спуска приведут к подножию подъёма 3-й категории Джиово (Giovo, 210 - 615 м, протяжённость 5,9 км, набор высоты 405 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 15%).

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 17 этап, Понте-ди-Леньо - Лавароне

 

 

  Последующие 35 км пересеченного рельефа до подножия подъёма 1-й категории Пассо дель Ветриоло (Passo del Vetriolo, 469 - 1383 м, протяжённость 11,8 км, набор высоты 914 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%). В пятый раз подъём появляется на Джиро д'Италия. Последним покорителем является Эдуардо Чосас (Eduardo Chozas) в 1990 году, а в 1988 году победу в индивидуальной разделке на этом подъёме одержал Эндрю Хэмпстен (Andrew Hampsten).

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 17 этап, Понте-ди-Леньо - Лавароне

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 17 этап, Понте-ди-Леньо - Лавароне

 

  Пройдя вершину, велогонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 11,5 км. После небольшой передышки и начнётся заключительный подъём 17 этапа Джиро д'Италия-2022 - подъём 1-й категории Монтероверо (Monterovero, 481 - 1261 м, протяжённость 7,9 км, набор высоты 780 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 15%).

 

  На подъёме есть 3-х километровый участок, расположенный ближе к вершине, со средним градиентом в 11,2%. Вершина подъёма расположена 7,9 км до финиша этапа в Лавароне (Lavarone, провинция Тренто, регион Трентино-Альто-Адидже) в последний раз принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 1964 году, победу одержал Анхелино Солер (Angelino Soler Romaguera).

 

   Горнолыжный курорт Лавароне расположен в итальянском регионе Трентино - Альто Адидже (Trentino-Alto Adige), на одноименном плато в Висентинских преальпах на высоте около 1 200 метров над уровнем моря. В окрестностях города есть небольшое озеро, вокруг которого часто гулял Зигмунд Фрейд в период, когда он проводил свой отпуск в Лавароне в 1904, 1906, 1907 и 1923 годах. Летом здесь можно купаться, а зимой, озеро покрывается льдом и можно покататься на коньках. Кроме того, в зимний период здесь всегда проходят стажировки для изучения техники спасения подо льдом, которые проводятся с 1985 года и организуются ANIS (Национальной ассоциацией инструкторов по дайвингу).

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 17 этап, Понте-ди-Леньо - Лавароне


   Горнолыжный курорт Лавароне, относящейся к территории Альпе Чимбра, как нельзя лучше подходят для катания всей семьей, а также любителям беговых лыж. В зонах катания «Ски-центр Лавароне» (30 км трасс) действует единый скипасс, действительный также для зоны катания «Скирама Доломити Адамелло Брента».


   Курорт довольно спокойный. Работают лыжные школы с опытными инструкторами, открыты прокаты оборудования, есть магазины. Курсируют скибусы и детский поезд.


    Любителям фристайла на лыжах и сноуборде придётся по душе местный сноупарк; есть возможность аренды снегоступов, занятия скандинавской ходьбой, отдельная трасса для спуска на санках, большой крытый каток «Палафольгария», бассейн, детский клуб, апре-ски.


Лавароне в истории Джиро д’Италия


   Лишь однажды горнолыжный курорт Лавароне принимал Джиро д’Италия, это было 58 лет назад. Джиро д’Италия-1964 посетила Лавароне с финишем 7-го и стартом 8-го этапа.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:10 | Регистрация: 15.04.2010

    Финиш этого этапа похож на сегодняшней. Может даже поменяться лидер.

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6 - 29 мая 2022

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Tour of Norway

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Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

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La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Sezar
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (8)
    Sezar-Фото

    Кстати, можно поинтересоваться где смотрите? Кроме ЕС плеера.

  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (8)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется Йоханессен замедлил свое развитие подписавшись с этой недокомандой. Сейчас кажется, что нет, но в перспективе окажется, что да. 

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (8)
    MVDP-Фото
    Конечно видел.
  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото

    А сам спринт видели? Не только фото?

    И про местного гонщика что знаете?

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (8)
    MVDP-Фото

    Ай да Ремко! Целый велосипед привез местному гонщику, знающему подъем как свои пять пальцев, и который старше на пять месяцев.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото
    Кстати, я поинтересовалась произношением его фамилии. Согласно голландско-русской транскрипции "Uij" произносится как "Эй". Соответственно он Эйтдебрукс.
  • Ернат
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    Ернат-Фото

    Да Нибали боец, не смотря на свой возраст, эээхх скинуть бы хоть годика 2-3, по другому бы было бы (

  • Sezar
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (8)
    Sezar-Фото

    Уйтдебрукс, кстати, весь в зеленом, с лидерами заехал. 9-м.

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    rude_rider-Фото
    Скучнейшая джира.. Вялые атаки..карапасу можно не напрягаться. Жаль Саймон в гарнире..а так да второй состав капитанов..
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    Sezar-Фото

    Хиндли явно в суперформе и ничего не боится. Как ни пытается хитроумный Карапас, но 7 секунд не хотят преумножаться, даже наоборот. Алмейда выстоял и пока идет на подиум. Ну а Ланда идет на свое законное место.

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