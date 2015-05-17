Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези



Десятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Пескара (Pescara). Первые жители древнего города Пескара основали поселок на берегу реки во времена Римской империи и называли его Викус Атерно. На протяжении столетий здесь правили различные народности и цивилизации, каждая из которых оставила свой след в архитектуре, традициях и истории города. В начале 1800 года Пескара была оккупирована французами и являлась важным военным оплотом Жозефа Бонапарта. Во время Второй мировой войны Пескара понесла масштабные разрушения, вызванные непрерывными бомбёжками, когда погибло более 3000 местных жителей.



Пескара - один из важнейших городов на Адриатическом побережье в Абруццо, административный и коммерческий центр региона. Этот курортный город известен благодаря своим прекрасным пляжам, протянувшимся на десятки километров вдоль побережья, каждый год в Пескару приезжает огромное количество туристов. Большой интерес вызывают музеи, а также множество театральных, музыкальных и культурных мероприятий, проводимых в городе. Ежегодно, с июля по август, в Пескаре проходит международный джазовый фестиваль.



Среди наиболее значимых архитектурных объектов Пескары можно выделить кафедральный собор Сан-Сеттео (Cattedrale di San Cetteo), дом знаменитого писателя Габриэля Д'Аннунцио (Casa natale di Gabriele D'Annunzio), дворец Правительства, а также храмы Святого Духа (Chiesa del Sacro Cuore) и Апостола Андрея (Chiesa di Sant'Andrea Apostolo).

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези



Одним из символов современной архитектуры в Пескаре, можно назвать Мост дель Маре (Ponte del Mare), перекинутый через одноимённую с городом реку. Он славится своей необычной конструкцией и, самое главное - мост предназначен вовсе не для автомобилей, а исключительно для пешеходов и велосипедистов.



Прогуливаясь по исторической части города, стоит обратить внимание на квартал Казерма (Caserma), который отделён от остальных частей города внушительными крепостными стенами, чудом уцелевшими в ходе военных действий Второй Мировой.



В последнее воскресенье июля в городе с размахом празднуют День рыбака. В этот день жители устраивают фейерверки, организуют красочные конкурсы и концерты. Что касается развлечений, вдоль побережья расположено огромное количество ночных клубов, баров и дискотек.



Город Пескара в истории Джиро д’Италия



Пескара принимала старт и финиш этапов 19-и изданий Джиро д’Италия. Впервые Пескара появилась на маршруте итальняской супермногодневной гонки в качестве финишного города на 3-м этапе Джиро д’Италия-1912.



В прошлый раз Пескара встречала участников Джиро д’Италия в 2013 году. После идеального с точки зрения погоды 6-го этапа 7-й этап до Пескары подготовил велогонщикам серьёзные испытания дождём, мокрой дорогой на многочисленных спусках, что стало причиной падения фаворитов гонки Брэдли Уиггинса (Bradley Wiggins) из Sky и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Astana. Но если Нибали поднялся и быстро продолжил спуск, то Уиггинс, упавший за 5 км до финиша, почти остановился и потерял на финише две с половиной минуты.



Победу на этапе завоевал Адам Хансен (Adam Hansen) из Lotto Belisol, выигравший этап соло-отрывом. Хансен сразу после старта отобрался в ранний отрыв, а затем уехал от попутчиков за 25 км до финиша, когда на дистанции этапа начались многочисленные подъёмы. 31-летний австралийский велогонщик взял свою первую победу на Гран-туре. В генеральной классификации сменился обладатель розовой майки, им стал гонщик Movistar Беньят Инчаусти (Beñat Intxausti).



Альтиметрия 10-го этапа Джиро д’Италия-2022

Пескара (Pescara, административный центр провинции Пескара, регион Абруццо) в последний раз принимала старт этапа Джиро д'Италия в 1999 году.

После дня отдыха велогонщики стартуют в Пескаре, откуда отправятся на север по побережью Адриатического моря. Этап разделен на две половины: первая - равнина, вторая - пересечёнка с многочисленными подъёми и спусками, трём из которых присвоена 4 категория:

Крочетте ди Монтекозаро (Crocette di Montecosaro, 4 - 226 м, протяжённость 8,2 км, перепад высот 222 м, средний градиент 2,7%, максимальный градиент 13%)

Реканати (Recanati, 49 - 284 м, протяжённость 3,4 км, перепад высот 235 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 18%)

Монсано (Monsano, 47 - 222 м, протяжённость 4,2 км, перепад высот 175 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 11%)

Вершина подъёма расположена за 8 км до финиша этапа. После прохождения вершины - скоростной спуск до финиша в Ези (Jesi, провинция Анкона, регион Марке), город в последний раз принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 1985 году, победу тогда одержал Орландо Маини.

Заключительный километр в тягун, проложенный с северо-востока на юго-запад. Этап подходит для отрыва. В ход развития этапа может вмешаться ветер с моря.

Город Ези является важным промышленным и культурным центром в провинции Анкона в итальянской области Марке. Ези расположен на левом берегу реки Эзино в 17 км от побережья Адриатического моря. Город был одним из главных городов в Умбрии, когда в 4-м веке до н.э. на ее территорию вторглись племена сенонов и превратили ее в оплот борьбы с племенами пиченов. В 283-м году до н.э. сенонов изгнали римляне, а Ези в 247-м году до н.э. стал римской колонией.



После распада Римской империи на Западную и Восточную Ези остался в числе 12-ти византийских провинций на средиземноморье. В 756 году Ези вместе с другими городами был подарен Церкви — это положило начало власти папы. После коронования в 800-х годах императора Карла Великого, Ези несмотря на фактическую принадлежность папе, попал под юрисдикцию императора и вошел в состав новой области Марке.



Около 1130 года Ези становится свободным городом-коммуной, с собственным правительством и школой искусств и ремёсел. Следующий интересный период истории связан с разработкой Устава города, и постройкой дворца Подесты, Коммуны и Собора Святого Сеттимио. В течение XII века и в последующие город укрепляли стеной.



В 1194 году в сердце города родился будущий император Фридрих II, который подарит Ези титул Королевского города. Политические удачи Ези будут связаны с эпохой Фридриха II и его сыновей Энцо и Манфреда, и с получением «имперских привилегий», которые были следствием неизбежного отлучения от церкви. Кризис городской власти и последующий приход могущественных семей, таких как Малатеста, Браччо да Монтоне и Франческо Сфорца, открывает век Синьории. В 1447-м Франческо Сфорца уступает Ези Церкви, продав его Папе. Конец периода синьории и переустройство сложившегося порядка коммуны приводит к экономическому и демографическому подъёму, и оживлению городского строительства.



С экономическим и строительным возрождением начинается и культурное. Венецианский художник Лоренцо Лотто создаёт для нескольких церквей города настоящие шедевры искусства и духовности. Федерико де Конти из Вероны печатает в Ези в 1472 году одно из самых первых изданий Божественной Комедии и Чикколино ди Луканьоло. Тонкий гравёр и скульптор Бенвенуто Челлини развивает и совершенствует ювелирное искусство.

К концу XVI века местная олигархия — класс земельных собственников — берёт в свои руки всю политическую и административную власть, и такая ситуация сохраняется до второй половины XVIII века.



В 1797 году наполеоновские войска положили конец дворянской монополии. XVIII век отмечен двумя особенно значительными историческими явлениями: изменением городской архитектуры и появлением Джованни Баттиста Перголези и Гаспаре Спонтини — двух великих знаменитостей в сфере музыки, которые завоевали признание по всей Европе. В 1808 году после аннексии Марки наполеоновским королевством Ези становится одним из административных центров округа в департаменте Метаро. После реставрации 1815 года набирает силу светская и буржуазная концепция Государства.



В первые десятилетия XIX века в Ези с появлением первых шёлковых мануфактур начинается постепенный процесс индустриализации. События, которые привели к единству Италии, вовлекли в этот процесс многих жителей Ези, среди которых маркиз Антонио Колоччи, избранный в 1849 году представителем провинции Анконы в Учредительное Собрание Римской Республики и потом, после объединения, ставший депутатом и сенатором королевства. 15 сентября 1860 года в Ези вошли войска и спустя пять дней в соседнем Кастельфидардо нанесли поражение папской армии и окончательно присоединили город к Королевству Италии.



Среди главных достопримечательностей Ези стоит назвать, прежде всего, Кафедральный собор, построенный в XIII-XV-м веках, Палаццо делла Синьория XV столетия с двумя рядами балконов, Палаццо Баллеани с роскошной позолоченной лепниной и монастырь Сан Флориано XVIII-го века.

Сохранились оборонительные городские стены XIV-го века, построенные на месте древнеримских укреплений и частично реконструированные в XV-м веке. Из религиозных строений выделяются готическая церковь Сан Марко, возведенная в XIII-м веке, церковь Санта Мария делле Грацие с колокольней XVII-го века и романская церковь Сан Николо с готическим порталом. Также заслуживают внимания Палаццо Риччи, фасад которого выполнен под влиянием знаменитого Палаццо дей Диаманти в Ферраре, здание театра Перголези конца XVIII-го века и Палаццо Пьянетти – один из самых выдающихся образцов итальянского искусства рококо. Широкий фасад последнего украшен сотней окон, а во внутреннем дворике разбит итальянский сад. В Палаццо Пьянетти сегодня размещается городская художественная галерея с серией работ венецианского живописца Лоренцо Лотто.

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