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Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези


   Десятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Пескара (Pescara). Первые жители древнего города Пескара основали поселок на берегу реки во времена Римской империи и называли его Викус Атерно. На протяжении столетий здесь правили различные народности и цивилизации, каждая из которых оставила свой след в архитектуре, традициях и истории города. В начале 1800 года Пескара была оккупирована французами и являлась важным военным оплотом Жозефа Бонапарта. Во время Второй мировой войны Пескара понесла масштабные разрушения, вызванные непрерывными бомбёжками, когда погибло более 3000 местных жителей.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези


   Пескара - один из важнейших городов на Адриатическом побережье в Абруццо, административный и коммерческий центр региона. Этот курортный город известен благодаря своим прекрасным пляжам, протянувшимся на десятки километров вдоль побережья, каждый год в Пескару приезжает огромное количество туристов. Большой интерес вызывают музеи, а также множество театральных, музыкальных и культурных мероприятий, проводимых в городе. Ежегодно, с июля по август, в Пескаре проходит международный джазовый фестиваль.


   Среди наиболее значимых архитектурных объектов Пескары можно выделить кафедральный собор Сан-Сеттео (Cattedrale di San Cetteo), дом знаменитого писателя Габриэля Д'Аннунцио (Casa natale di Gabriele D'Annunzio), дворец Правительства, а также храмы Святого Духа (Chiesa del Sacro Cuore) и Апостола Андрея (Chiesa di Sant'Andrea Apostolo).

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - ЕзиДжиро д&rsquo;Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези


   Одним из символов современной архитектуры в Пескаре, можно назвать Мост дель Маре (Ponte del Mare), перекинутый через одноимённую с городом реку. Он славится своей необычной конструкцией и, самое главное - мост предназначен вовсе не для автомобилей, а исключительно для пешеходов и велосипедистов.


   Прогуливаясь по исторической части города, стоит обратить внимание на квартал Казерма (Caserma), который отделён от остальных частей города внушительными крепостными стенами, чудом уцелевшими в ходе военных действий Второй Мировой.


    В последнее воскресенье июля в городе с размахом празднуют День рыбака. В этот день жители устраивают фейерверки, организуют красочные конкурсы и концерты. Что касается развлечений, вдоль побережья расположено огромное количество ночных клубов, баров и дискотек.


Город Пескара в истории Джиро д’Италия


    Пескара принимала старт и финиш этапов 19-и изданий Джиро д’Италия. Впервые Пескара появилась на маршруте итальняской супермногодневной гонки в качестве финишного города на 3-м этапе Джиро д’Италия-1912.


   В прошлый раз Пескара встречала участников Джиро д’Италия в 2013 году. После идеального с точки зрения погоды 6-го этапа 7-й этап до Пескары подготовил велогонщикам серьёзные испытания дождём, мокрой дорогой на многочисленных спусках, что стало причиной падения фаворитов гонки Брэдли Уиггинса (Bradley Wiggins) из Sky и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Astana. Но если Нибали поднялся и быстро продолжил спуск, то Уиггинс, упавший за 5 км до финиша, почти остановился и потерял на финише две с половиной минуты.


   Победу на этапе завоевал Адам Хансен (Adam Hansen) из Lotto Belisol, выигравший этап соло-отрывом. Хансен сразу после старта отобрался в ранний отрыв, а затем уехал от попутчиков за 25 км до финиша, когда на дистанции этапа начались многочисленные подъёмы. 31-летний австралийский велогонщик взял свою первую победу на Гран-туре. В генеральной классификации сменился обладатель розовой майки, им стал гонщик Movistar Беньят Инчаусти (Beñat Intxausti).


Альтиметрия 10-го этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези

 

  Пескара (Pescara, административный центр провинции Пескара, регион Абруццо) в последний раз принимала старт этапа Джиро д'Италия в 1999 году.

 

  После дня отдыха велогонщики стартуют в Пескаре, откуда отправятся на север по побережью Адриатического моря. Этап разделен на две половины: первая - равнина, вторая - пересечёнка с многочисленными подъёми и спусками, трём из которых присвоена 4 категория:

 

   Крочетте ди Монтекозаро (Crocette di Montecosaro, 4 - 226 м, протяжённость 8,2 км, перепад высот 222 м, средний градиент 2,7%, максимальный градиент 13%)

 

    Реканати (Recanati, 49 - 284 м, протяжённость 3,4 км, перепад высот 235 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 18%)

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези

 

   Монсано (Monsano, 47 - 222 м, протяжённость 4,2 км, перепад высот 175 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 11%)

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези

 

   Вершина подъёма расположена за 8 км до финиша этапа. После прохождения вершины - скоростной спуск до финиша в Ези (Jesi, провинция Анкона, регион Марке), город в последний раз принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 1985 году, победу тогда одержал Орландо Маини.  

 

 Заключительный километр в тягун, проложенный с северо-востока на юго-запад. Этап подходит для отрыва. В ход развития этапа может вмешаться ветер с моря.

 

  Город Ези является важным промышленным и культурным центром в провинции Анкона в итальянской области Марке. Ези расположен на левом берегу реки Эзино в 17 км от побережья Адриатического моря. Город был одним из главных городов в Умбрии, когда в 4-м веке до н.э. на ее территорию вторглись племена сенонов и превратили ее в оплот борьбы с племенами пиченов. В 283-м году до н.э. сенонов изгнали римляне, а Ези в 247-м году до н.э. стал римской колонией.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези


   После распада Римской империи на Западную и Восточную Ези остался в числе 12-ти византийских провинций на средиземноморье. В 756 году Ези вместе с другими городами был подарен Церкви — это положило начало власти папы. После коронования в 800-х годах императора Карла Великого, Ези несмотря на фактическую принадлежность папе, попал под юрисдикцию императора и вошел в состав новой области Марке.

  
   Около 1130 года Ези становится свободным городом-коммуной, с собственным правительством и школой искусств и ремёсел. Следующий интересный период истории связан с разработкой Устава города, и постройкой дворца Подесты, Коммуны и Собора Святого Сеттимио. В течение XII века и в последующие город укрепляли стеной.


    В 1194 году в сердце города родился будущий император Фридрих II, который подарит Ези титул Королевского города. Политические удачи Ези будут связаны с эпохой Фридриха II и его сыновей Энцо и Манфреда, и с получением «имперских привилегий», которые были следствием неизбежного отлучения от церкви. Кризис городской власти и последующий приход могущественных семей, таких как Малатеста, Браччо да Монтоне и Франческо Сфорца, открывает век Синьории. В 1447-м Франческо Сфорца уступает Ези Церкви, продав его Папе. Конец периода синьории и переустройство сложившегося порядка коммуны приводит к экономическому и демографическому подъёму, и оживлению городского строительства.


    С экономическим и строительным возрождением начинается и культурное. Венецианский художник Лоренцо Лотто создаёт для нескольких церквей города настоящие шедевры искусства и духовности. Федерико де Конти из Вероны печатает в Ези в 1472 году одно из самых первых изданий Божественной Комедии и Чикколино ди Луканьоло. Тонкий гравёр и скульптор Бенвенуто Челлини развивает и совершенствует ювелирное искусство.

 

    К концу XVI века местная олигархия — класс земельных собственников — берёт в свои руки всю политическую и административную власть, и такая ситуация сохраняется до второй половины XVIII века.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези


   В 1797 году наполеоновские войска положили конец дворянской монополии. XVIII век отмечен двумя особенно значительными историческими явлениями: изменением городской архитектуры и появлением Джованни Баттиста Перголези и Гаспаре Спонтини — двух великих знаменитостей в сфере музыки, которые завоевали признание по всей Европе. В 1808 году после аннексии Марки наполеоновским королевством Ези становится одним из административных центров округа в департаменте Метаро. После реставрации 1815 года набирает силу светская и буржуазная концепция Государства.


   В первые десятилетия XIX века в Ези с появлением первых шёлковых мануфактур начинается постепенный процесс индустриализации. События, которые привели к единству Италии, вовлекли в этот процесс многих жителей Ези, среди которых маркиз Антонио Колоччи, избранный в 1849 году представителем провинции Анконы в Учредительное Собрание Римской Республики и потом, после объединения, ставший депутатом и сенатором королевства. 15 сентября 1860 года в Ези вошли войска и спустя пять дней в соседнем Кастельфидардо нанесли поражение папской армии и окончательно присоединили город к Королевству Италии.


   Среди главных достопримечательностей Ези стоит назвать, прежде всего, Кафедральный собор, построенный в XIII-XV-м веках, Палаццо делла Синьория XV столетия с двумя рядами балконов, Палаццо Баллеани с роскошной позолоченной лепниной и монастырь Сан Флориано XVIII-го века.

 

   Сохранились оборонительные городские стены XIV-го века, построенные на месте древнеримских укреплений и частично реконструированные в XV-м веке. Из религиозных строений выделяются готическая церковь Сан Марко, возведенная в XIII-м веке, церковь Санта Мария делле Грацие с колокольней XVII-го века и романская церковь Сан Николо с готическим порталом. Также заслуживают внимания Палаццо Риччи, фасад которого выполнен под влиянием знаменитого Палаццо дей Диаманти в Ферраре, здание театра Перголези конца XVIII-го века и Палаццо Пьянетти – один из самых выдающихся образцов итальянского искусства рококо. Широкий фасад последнего украшен сотней окон, а во внутреннем дворике разбит итальянский сад. В Палаццо Пьянетти сегодня размещается городская художественная галерея с серией работ венецианского живописца Лоренцо Лотто.

 

      Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте.  Присоединяйтесь к нам в ТелеграмОдноклассниках,  вКонтакте.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2022.

По материалам Интернет

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2022 Giro d'Italia-2022 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 16:23 | Регистрация: 4.05.2019

    Сделаю ставку, что комментировать этот скучный этап будет не СКbiggrin

    1. vadi

      Сегодня, 17:45 | Регистрация: 9.08.2020

      Раньше в евроспорте никогда не позволяли себе ставить на комментирование гранд-туров этого постоянно давящегося, задыхающегося и за немало лет так и не выяснившего как произносятся фамилии гонщиков, комментатора Кондрашова

      1. Имя: Борис

        BlAr

        Сегодня, 17:58 | Регистрация: 5.09.2020

        А Отар больше не комментирует? Давно не смотрел Евроспорт.

    2. MVDP

      Сегодня, 18:20 | Регистрация: 3.10.2020

      Сделаю ставку, что этап не будет скучным

    3. lazhu

      Сегодня, 19:25 | Регистрация: 14.03.2021

      Шон Келли 100%

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 19:48 | Регистрация: 17.05.2015

    Честно говоря, эти жалобы на того или иного комментатора уже поднадоели... Странный народ некоторые болельщики велоспорта. ДЛЯ ЧЕГО ВАМ КОММЕНТАТОР ?! Если бы вы были, не дай Бог, незрячими или речь шла о радиорепортажах - другое дело. Но всё же происходит на ваших собственных глазах ! Кто из спортсменов в спортивном плане чего стоит - всем известно. Это не футбол или хоккей, когда ситуация меняется ежесекундно. Но даже и в них наличие комментатора - так, на любителя... Казалось бы - не нравится Кондрашов или еще кто - ПЕРЕКЛЮЧИ аудиодорожку, выключи звук, включи музыку, смотри под неё, на экране всё показывают, имена и фамилии, команды, время ... Нет, занимаются мазохизмом, слушают и мучаются, а потом жалуются в комментариях... И вообще, помните как там у Уайльда - " Please do not shoot the pianist. He is doing his best...". Как-то надо быть снисходительней к людям, тем более, что они стараются.

    1. Имя: Alexander

      Pinkerton

      Сегодня, 20:23 | Регистрация: 7.01.2017

      Согласен с вышесказанным.

      Я не понимаю претензий к комментаторам за неправильное произношение фамилий, ну произнес он неправильно фамилию, ну все же поняли про кого была речь.

      А ошибки с распознаванием гонщиков случаются у всех, даже у самых лучших.

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Pinkerton
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    Pinkerton-Фото
    Согласен с вышесказанным.

    Я не понимаю претензий к комментаторам за неправильное произношение фамилий, ну произнес он неправильно фамилию, ну все же поняли про кого была речь.

    А ошибки с распознаванием гонщиков случаются у всех, даже у самых лучших.
  • Адриен
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    Адриен-Фото

    Честно говоря, эти жалобы на того или иного комментатора уже поднадоели... Странный народ некоторые болельщики велоспорта. ДЛЯ ЧЕГО ВАМ КОММЕНТАТОР ?! Если бы вы были, не дай Бог, незрячими или речь шла о радиорепортажах - другое дело. Но всё же происходит на ваших собственных глазах ! Кто из спортсменов в спортивном плане чего стоит - всем известно. Это не футбол или хоккей, когда ситуация меняется ежесекундно. Но даже и в них наличие комментатора - так, на любителя... Казалось бы - не нравится Кондрашов или еще кто - ПЕРЕКЛЮЧИ аудиодорожку, выключи звук, включи музыку, смотри под неё, на экране всё показывают, имена и фамилии, команды, время ... Нет, занимаются мазохизмом, слушают и мучаются, а потом жалуются в комментариях... И вообще, помните как там у Уайльда - " Please do not shoot the pianist. He is doing his best...". Как-то надо быть снисходительней к людям, тем более, что они стараются.

  • lazhu
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    lazhu-Фото
    Шон Келли 100%
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    MVDP-Фото
    Сделаю ставку, что этап не будет скучным
  • BlAr
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    BlAr-Фото
    А Отар больше не комментирует? Давно не смотрел Евроспорт.
  • vadi
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    vadi-Фото
    Раньше в евроспорте никогда не позволяли себе ставить на комментирование гранд-туров этого постоянно давящегося, задыхающегося и за немало лет так и не выяснившего как произносятся фамилии гонщиков, комментатора Кондрашова
  • motte
    Хуан Педро Лопес защитил розов ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Sezar
    "Их видно издалека..." во времени.
    Например Тадей.
     
    Я не говорю, что Хуанпе - будущая суперзвезда, но маячок поставлен.

    Сказал Сергей, что он есть птенчик контадора, и он красив в седле, особенно танцуя. Я загляделся.Ох, как же всё таки не хватает альберто-:(

  • SportSpirit
    Хуан Педро Лопес защитил розов ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Неоспоримый талант Earl57 любую тему - про Матье ван дер Пула, 3-х кратного обладателя розовой майки обсуждаемой Giro или про Хуанпе Лопеса, 6-ти кратного обладателя розовой майки обсуждаемой Giro - свести сами знаете к кому. 

     

    Гонщик, безусловно, интересный. Но в свете обсуждаемой Giro я его фамилию упоминать не буду.beach

  • SportSpirit
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Сделаю ставку, что комментировать этот скучный этап будет не СКbiggrin

  • Earl57
    Хуан Педро Лопес защитил розов ... (11)
    Earl57-Фото

    Так он по порядку хочет, а не все сразу)) Ближайшие цели, среднесрочные и дальние. К дальним целям нужно тоже готовиться, делать это заранее и постепенно.

     

    А какой вчера спринт Том выдал. Просто на заглядение.

    https://www.youtube.com/shorts/EsiRfa4QuWM

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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