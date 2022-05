Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 10 этап, Пескара - Ези

Честно говоря, эти жалобы на того или иного комментатора уже поднадоели... Странный народ некоторые болельщики велоспорта. ДЛЯ ЧЕГО ВАМ КОММЕНТАТОР ?! Если бы вы были, не дай Бог, незрячими или речь шла о радиорепортажах - другое дело. Но всё же происходит на ваших собственных глазах ! Кто из спортсменов в спортивном плане чего стоит - всем известно. Это не футбол или хоккей, когда ситуация меняется ежесекундно. Но даже и в них наличие комментатора - так, на любителя... Казалось бы - не нравится Кондрашов или еще кто - ПЕРЕКЛЮЧИ аудиодорожку, выключи звук, включи музыку, смотри под неё, на экране всё показывают, имена и фамилии, команды, время ... Нет, занимаются мазохизмом, слушают и мучаются, а потом жалуются в комментариях... И вообще, помните как там у Уайльда - " Please do not shoot the pianist. He is doing his best...". Как-то надо быть снисходительней к людям, тем более, что они стараются.