Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 9 этап, Изерния - Блокхаус



Девятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Изерния (Isernia), расположенном между двух рек - Каприно и Сордо, в регионе Молизе, в 50 километрах на северо-запад от Кампобассо.



Раскопки, проведенные в небольшой зоне в Изерния Пинета (Isernia Pineta), где в конце семидесятых были обнаружены предметы, принадлежавшие доисторическому человеку – Хомо Изернензис, то есть из Изернии (Homo Aeserniensis), показали миру 700-тысячелетнюю деревушку, одну из первых, где зародилась жизнь в Европе. По мнению археологов, это самые древние следы доисторического человека, когда-либо найденные на сегодняшний день. Самые ценные предметы отсюда и из других мест хранятся в Палеонтологическом музее Изернии.

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 9 этап, Изерния - Блокхаус



В античности Изерния был самнитским городом Эзерниа (Aesernia). В 800 году разрушен сарацинами, в 1199 — сенешалем Марквардом, в 1223 — Фридрихом II. Город пережил многочисленные землетрясения (847, 1349, 1456, 1805). В сентябре 1943 года сохранившиеся исторические здания были уничтожены авиацией союзников.



Если вы хотите увидеть Италию такой, какой она была тысячу лет назад, то приехав в этот город, вы воплотите свою мечту в реальность. Все улицы в городе соответствуют римскому плану: одна широкая улица и много маленьких с обеих сторон. Широкая находится в центре, а в других частях города все дороги узкие. Поэтому в этом городе пользуются чаще велосипедом, нежели машиной.

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 9 этап, Изерния - Блокхаус



Самой главной достопримечательностью является Собор Святого Петра (La cattedrale di San Pietro Apostolo), который выполнен в неоклассическом стиле. Но внутри него можно найти много древних икон, в том числе и знаменитую византийскую икону.



В центре города находится один из самых старинных фонтанов в Италии под названием «Фонтан братства» (La Fontana Fraterna), который представляет собой колонны и портику. Он был построен в XIII веке. Считается, что данный фонтан был сооружён в честь Папы Римского Челестия V. Неофициальный символ города — «братский источник», составленный в 1835 году из античных колонн. Сохранились также древнеримский мост и соборная церковь, восстановленная после землетрясения 1805 года.



Для любителей пеших прогулок на природе окрестности Изернии предлагают «траттури» — пастушьи тропы, которые может завести вас довольно далеко, даже до другой провинции.



Альтиметрия 9-го этапа Джиро д’Италия-2022

Изерния (Isernia, административный центр провинции Изерния, регион Молизе) принимает старт этапа Джиро д'Италия-2022, в последний раз старт был в 1989 году.

Горный этап в Апеннинах с набором высоты 5000 м и финишем на вершине 1 категории, перед днём отдыха. Со старта этапа велогонщики нанчнут преодолевать подъём 3-й категории Валико дель Мачероне (Valico del Macerone, 495 - 684 м, протяжённость 3,5 км, перепад высот 189 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 9%).

Затем короткий спуск и снова подъём, на этот раз, 2-й категории Рионеро Саннитико (Rionero Sannitico, 421 - 1032 м, протяжённость 10,1 км, перепад высот 611 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%). И опять спуск небольшая передышке на выполаживание и новый подъём 2-й категории Роккаразо (Roccaraso, 791 – 1254 м, протяжённость 7,7 км, перепад 463 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%). В предыдущий раз подъём присутствовал на Джиро д'Италия в 2018 году, первым на вершине был Натнаэль Берхан (Natnael Berhane).

Далее 11 км по плоскогорью, 35 км спуска и 30 км пересеченного рельефа. Через 115 км после старта начнётся преодоление 30 км подъёма до вершины 1-й категории Пассо Ланчано (Passo Lanciano, 524 – 1310 м, протяжённость 10,3 км, перепад 786 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 14%).

В последний раз подъем преодолевали на Джиро д'Италия в 2020 году, первым на вершине был Джовани Висконти.

После 18 км спуска начнётся восхождения протяженностью 26 км до вершины заключительнуой горы первой недели Джиро д'Италия-2022 - подъём 1 категории Блокхаус (Blockhaus).

Первые 12 км со средним градиентом в 5% и максимальным - 8% до Роккамориче (Roccamorice), откуда начнётся категорийный подъём протяжённостью 13,6 км, 524-1665 м, перепад - 1141 м, средний градиент 8,4%, максимальный - 14%. Подъём начинается плавно - на первых 3,6 км средние градиент 6-7%, но далее практически до самой вершины средний градиент 9,4%, заключительные 600 м - выполаживание.

Блокхаус (Blockhaus, провинция Кьети, регион Абруццо) расположен в горном массиве Маелла (Maiella) в Центральных Апеннинах. На этом этапе состоится вторая проверка генеральщиков горным финишем.

Главными фаворитами можно назвать Микеля Ланду, Лоренцо Фортунато, Романа Барде, Ричарда Карапаса, Саймона Йейтса, Гийома Мартана, Жуана Алмейду, Пельо Бильбао, Вилко Келдермана и других.



Блокхаус в истории Джиро д’Италия

Горный массив Майелла расположен в регионе Абруццо, в провинциях Кьети, Пескара и Л’Акуила, и является частью горной системы Апеннины. Высочайшей вершиной является Монте-Аморо (Monte Amaro), высшая точка 2793 м над уровнем моря.



Блокхаус делла Майелла появится в истории Джиро д’Италия в седьмой раз. 50 лет назад, З1-го мая, на маршруте Джиро д'Италия-1967 появилась будущая легенда велоспорта - Блокхаус делла Майелла. На 12-м этапе, протяжённостью 220 км, итальянец Итало Дзильоли (Italo Zilioli) за 2 км до финиша атаковал, но бельгийский велогонщик Эдди Меркс (Eddy Merckx) обходит его и финиширует соло. Будущая легенда велоспорта Эдди Меркс стал первым покорителем вершины Блокхаус делла Майелла.



Второе появление вершины Блокхаус делла Майелла состоялось уже на следующий год: 21 этап Джиро д’Италия-1968, протяжённостью 198 км выиграл итальянский велогонщик Франко Бодреро (Franco Bodrero). Его профессиональная карьера длилась всего 5 лет - с 1965 по 1969 год. В 1968 году он выиграл этап Джиро д’Италия и этап Тура Люксембурга (Tour de Luxembourg). Но, вскоре после окончания итальянского Гран-тура он лишился победы на Джиро д’Италия-1968 и 12-й позиции в итоговой генеральной классификации. Джиро д'Италия-1968 запомнилась первым допинговым скандалом. Проба антидопингового контроля у грегори Эдди Меркса, бельгийского гонщика Виктора Ван Скиля (Victor Van Schil), оказалась положительной. В конце концов, разразился громкий скандал: пробы десяти участников Джиро д'Италия-1968 оказались положительными. Франко Бальмамион (Franco Balmamion) и Феличе Джимонди (Felice Gimondi) оправданы, Джанни Мотта (Gianni Motta) нет...



В числе этих десяти оказался и Франко Бодреро, второй покоритель Блокхауса делла Майелла. Через полтора года после его участия на Джиро д’Италия-1968 Франко Бодеро слёг от неизвестной болезни, а ещё через год его не стало. Он скончался 31 июля 1970 года.



После дисквалификации участников, замешанных в допинговом скандале Джиро д’Италия-1968, победителем 21-го этапа был объявлен Франко Биттоси (Franco Bitossi). В предыдущем году ставший покорителем этапа с финишем на вулкане Этна (7 этап Джиро д’Италия-1967).



В 1972 году на Джиро д’Италия организаторы итальянского Гран-тура приготовили участникам велогонки настоящее испытание - 24 мая провели два полуэтапа: 4а - индивидуальная гонка на время с финишем на Блокхаус делла Майелла протяжённостью 48 км, 4b - групповая гонка протяжённостью 210 км. Победителем 4а этапа, разделку с финишем на Блокхаус делла Майелла, стал победитель Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) Хосе-Мануэль Фуэнте (Jose-Manuel Fuente), Эдди Меркс и Гёста Петтерссон (Gosta Pettersson) проиграли ему 2 минуты 49 секунд, а Феличе Джимонде 3 минуты 59 секунд. Хосе-Мануэль Фуэнте, с 12 позиции общего зачёта, поднялся на первую и стал новым лидером Джиро д'Италия-1972.



Следующее появление вершины Блокхаус делла Майелла на маршруте итальянской супермногодневки состоялось спустя 12 лет. На 5 этапе Джиро д’Италия-1984 участники преодолевали тяжёлый этап протяжённостью 194 км. Победу на котором отпраздновал Морено Арджентин (Moreno Argentin), а Франческо Мозер (Francesco Moser) на этом этапе вернул себе розовую майку, и без проблем сохранил её до 13-го этапа, который финишировал в Леричи (Lerici), когда атака Роберто Висентини (Roberto Visentini) чуть было не привела к смене лидера Джиро д'Италия-1984.



Возвращение вершины Блокхаус делла Майелла на маршрут Джиро д’Италия состоялось в 2006 году. В этот раз участники велогонки преодолевали вершину на маршруте этапа, а не финишировали на ней. На 8-м этапе Джиро д’Италия-2006 до Майелетты (Maielletta) в борьбу за розовую майку включился Иван Бассо (Ivan Basso), который ответил на атаку Дамиано Кунего (Damiano Cunego), выиграл этап и заполучил розовую майку. Ян Ульрих (Jan Ullrich) оказался не в форме, чтобы бороться за победу, он потерял 16 минут 4 секунды.



Блокхаус делла Майелла (финиш был, правда, чуть ниже вершины) присутствовал на Джиро д'Италия в 2009 году на 17 этапе, тогда, на этапе протяжённостью 83 км, Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti) стал победителем этапа, привезя преследователям в лице Стефано Гардзелли (Stefano Garzelli), Данило Ди Луки (Danilo Di Luca) и Дениса Меньшова (Denis Menchov) более 40 секунд, а Карлос Састре (Carlos Sastre) на этом этапе потерял две минуты.

В последний раз Блокхаус присутствовал на Джиро д'Италия-2017, тогда:

За 6,5 км атаковал Наиро Кинтана, за ним сразу сели Тибо Пино и Винченцо Нибали. Затем атаковал Тибо Пино, которого не пустили Кинтана и Нибали. Колумбийский гонщик атаковал ещё несколько раз и уехал от соперников за 4,8 км до финиша.

Нибали и Пино не смогли закрыть просвет и за 4 км до финиша Наиро Кинтана вёз им уже 13 секунд. За Нибали и Пино в пределах десятка секунд находилась группа Тома Дюмулина, Доменико Поццовиво и Бауке Моллемы. Боб Юнгельс за 4 км проигрывал лидирующему Кинтане около полутора минут.

За 3,6 км атаковал Тибо Пино, а Винченцо Нибали не смог ответить на его рывок. За 3 км до финиша Винченцо Нибали добрали Том Дюмулин и Бауке Моллема, а затем прошли итальянского гонщика и догнали Тибо Пино.

За 2,5 км до финиша преимущество Кинтаны над ближайшим преследователем Тибо Пино составляло 26 секунд.

Пино не стал работать с Дюмулином и Моллемой и атаковал за 2,2 км до финиша. Однако, Том Дюмулин сумел догнать французского гонщика, а Бауке Моллема не смог закрыть просвет и поехал в одиночку. За километр до финиша у Наиро Кинтаны было полминуты преимущества над Пино и Дюмулином. Колумбийский гонщик выиграл этап и надел розовую майку лидера. Тибо Пино финишировал 2-м через 24 секунды, Том Дюмулин замкнул тройку лучших на этапе. Бауке Моллема финишировал 4-м через 41 секунду, а Винченцо Нибали проиграл Кинтане 1 минуту. В решающий момент 9-го этапа Джиро д’Италия-2017, перед самым началом подъёма на Блокхаус за 15 км до финиша припаркованный с левой стороны дорог полицейский мотоцикл сопровождения стал причиной большого завала.

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