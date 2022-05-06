Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 18 этап, Борго-Вальсугана - Тревизо

Восемнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в Борго-Вальсугана (Borgo Valsugana). Город расположен в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто. Борго-Вальсугана развивался вокруг реки Брента (Brenta). В русской поэзии Бренту воспел А. С. Пушкин, который, вероятно, связал её с кругом венецианских образов вслед за Байроном (несмотря на то, что Брента впадает в Адриатическое море за пределами венецианской лагуны).



Именно река Брента делает город уникальным, так как никакая другая местность в Трентино не развивалась по обе стороны реки. Над этим самобытным городком возвышается величественный замок Кастель-Тельвана (Castel Telvana), контролировавший прежде римскую дорогу Клавдия Августа Альтинате.



Другими достопримечательностями являются церкви Святой Анны (Chiesa di Sant'Anna), Рождества Богородицы (Chiesa della Natività di Maria), венецианский мост через Бренту, музей Первой Мировой войны, кузница Тоньолли.



В нескольких километрах от города, в долине Вал-ди-Селла, проходит маршрут «Арте Натура» (Arte Natura), который знакомит туристов с международной биеннале «Арте Селла» (Arte Sella). На биеннале можно увидеть экспонаты из натуральных материалов, высставленные на лоне природы. Все экспонаты изготавливаются на месте и являются частью естественного природного цикла. Представленные произведения современного искусства преобразуются под воздействием смены времён года и, в конце концов, поглощаются окружающим пейзажем. При более внимательном рассмотрении становится заметно, что этим произведениям искусства чужда статичность, напротив, динамичный дух природы наделяет их необычайной живостью.



Город Борго-Вальсугана в истории Джиро д’Италия



34 года назад город Борго-Вальсугана принимал финиш 17-го этапа и давал старт 19-го этапа Джиро д’Италия-1988.

С 1968 года в Борго-Вальсугана проводится велогонка Coppa d'Oro, предназначенная для велосипедистов от 12 до 16 лет. Победителем в этом соревновании становится спортивный директор спортсмена, занявшего первое место. Эта велогонка в последние годы приобрела международный уровень, так как в ней принимают участие многие иностранные представители.



Альтиметрия 18-го этапа Джиро д’Италия-2022





Спринтерский этап. Передышка между горами, транизитный этап. Первые 100 км проложены на восток по слабопересеченному рельефу с преодолением подъёма 4 категории Ле Скале ди Примолано (Le Scale di Primolano, 219 – 350 м, протяжённость 2,3 км, перепад 140 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10%) завершатся у подножия подъёма 4 категории Муро ди Ка дель Поджо (Muro di Ca' del Poggio, 102 – 242 м, протяжённость 1,1 км, перепад 140 м, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 19%), короткая и крутая стенка.

В предпоследний раз подъём присутствовал на Джиро д'Италия в 2017 году, первым на вершине тогда был Филиппо Поццато, а в 2020 году этот подъём преодолевали на разделке, где первым на промежуточной отсечке был Филиппо Ганна.

Заключительные 50 км по равнине на юг до Тревизо (Treviso, административный центр провинции Тревизо, регион Венеция). Этап завершится при втором пересечении линии финиша.

Город Тревизо получил название от словосочетания «tre visus», означающего «три вида», которые открываются с трёх площадей этой небольшой коммуны региона Венето – Ородской Площади (Piazza Duomo), Площади деи Синьории (Piazza dei Signori) и Площади Святого Андреа (Piazza Sant’Andrea). Они же связаны с тремя возвышенностями, выбранными для поселения основателями Тревизо ещё в дороманский период.



Тревизо расположен в провинции Венето к северу от Венеции на пересечении двух рек - Силе и Каян. Центральная часть города как раз находится вместе слияния рек. Именно поэтому Тревизио ещё называют «Венеции в миниатюре». И если Венеция - город аристократический, вычурный, романтичный, то у Тревизио менее громкие определения - скромный, милый, домашний.

Вся история города связана с водой, он окружён средневековыми стенами и крепостными сооружениями, которые создают его неповторимый шарм, уходящий корнями в глубину веков.



Город богат многочисленными архитектурными памятниками, доставшимися Тревизо в наследие от сменявших друг друга исторических эпох. Вместе с тем Тревизо можно с полным правом назвать городом, шагающим в ногу со временем – именно здесь находятся штаб-квартиры всемирно известных компаний Benetton и De’Longhi, а также, и это уже куда ближе к теме нашего повествования, знаменитого производителя велосипедов Pinarello.

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 18 этап, Борго-Вальсугана - Тревизо



Во времена римлян город назывался Тарвизиум (Tarvisium), очевидно, по имени населявшего окрестности кельтского племени. Он был одним из центров раннего христианства на севере Италии и уже в IV веке имел собственного епископа. После распада империи, избежав разорения варварами, город стал одним из центров остроготской и лангобардской государственности. По преданию, именно здесь родился готский правитель Тотила.



При Карле Великом в Тревизо чеканили монету, и отсюда же осуществлялось управление Тревизской маркой. Золотой век города-государства приходится на правление семейства да Камино в начале XIV столетия. Тогда были обновлены городские укрепления, а тревизцы заселили соседние местечки вроде Кастельфранко (Castelfranco).



После нескольких десятилетий борьбы с веронскими Скалигерами (1329-88) Тревизо был включён в состав Венецианской республики и в дальнейшем разделял историческую судьбу Венеции. Во время Первой мировой войны город оказался в центре битвы при Витторио-Венето, во время Второй мировой войны пострадал от авианалётов союзников.



Исторические памятники Тревизо после войны прошли кропотливую реставрацию. К их числу относится заложенный в XII веке собор Святого Петра (Дуомо) (Cattedrale di San Pietro (Duomo), где расположена капелла с фресками Порденоне (Pordenone) и полотном Тициана (Tiziano Vecellio) под названием «Благовещение». Церковь Святого Николо (Tempio di San Nicolò), частью готическая и частью романская, славится фресками на гигантских колоннах и в зале заседаний Капитула бывшего монастыря с изображением наиболее крупных представителей доминиканской славы, автор фресок - Томмазо да Модена (Tommaso da Modena).



В церкви Сан-Франческо (Chiesa di San Francesco) находятся захоронения сына Данте Алигьери (Dante Alighieri) и дочери Петрарки - Франчески Петрарки (Francesco Petrarca), упокоенной в Тревизо в 1384 году. В самом сердце города, на площади Деи Синьори, находятся средневековые дворцы, среди которых особенно выделяется Палаццо Деи Треченто (Palazzo dei Trecento), возведённый в XIII веке, в нем заседало правительство гвельфов.



Одним из самых живописных уголков города является Виколо Молинетто (Vicolo Molinetto), где до сих пор работает старинная городская мельница. С неё открывается живописный вид на небольшой островок Пескерия (Isola della Pescheria), где расположен старинный рыбный рынок, на котором все ещё кипит оживлённая торговля.



Тревизо является городом-крепостью. В восстановленных крепостных сооружениях можно увидеть башни с потайными бойницами, а городские стены — это часть крепостного сооружения, протяжённость которых составляет четыре километра. Из исторических ворот сохранились три - Святого Фомы (San Tomaso), Сорока Святых (Santi Quaranta) и Алтиния (Altinia).



В церкви Святой Екатерины (chiesa e convento di Santa Caterina) расположены музейные экспозиции, и в соседствующем с ней монастыре Марии, представлен большой археологический раздел, в котором размещены найденные на территории Тревизо исторические ценности, датированные временным отрезком со II в. до н. э. до периода Средневековья. В монастыре можно увидеть цикл фресок 1300—1400 годов, включающий в себя работы различных мастеров - от Сант-Орсолы (Sant’Orsola) до Томазо да Модена (Tomaso da Modena), а также другие значительные произведения, созданные в период до XIX века. Представлены работы Джованни Беллини (Giovanni Bellini), Лоренцо Лотто (Lorenzo Lotto), Джованни Баттиста Тьеполо (Giovanni Battista Tiepolo) и Тициана.



Город Тревизо в истории Джиро д’Италия

Тревизо примет участников Джиро д’Италия в 16-й раз. Впервые Тревизио появился на маршруте итальянской супермногодневной велогонки в 1927 году. С тех пор Тревизио отправлял на старт участников розовой гонки 15 раз, а встречал на финише 12 раз. В последний раз Тревизио присутствовал на маршруте Джиро д’Италия в 2019 году.



На четырнадцатом этапе Джиро д’Италия-2015 была самая протяжённая за последние годы на итальянском Гран-туре индивидуальная гонка на время длиной 59,4 км, которая к тому же проходила в сложных погодных условиях, под дождём, мешал велогонщикам и ветер. 33-летний белорусский велогонщик британской велокоманды Sky Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), который на предыдущем этапе отдал свой велосипед капитану велокоманды Ричи Порту (Richie Porte), в этот день вновь заставил говорить о себе.



Кириенко показал лучшее время на дистанции 14-го этапа, которую ему пришлось преодолевать в сложных погодных условиях. Василий Кириенко проехал этап за 1 час 17 минут 52 секунды. Ему до конца гонки пришлось провести в ожидании, но никто из стартовавших за ним велогонщиков не смог показать лучшего результата. Ближайший соперник Василия Кириенко - велогонщик команды «Астана» Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) проиграл ему 12 секунд, Альберто Контадор (Alberto Contador) из велокоманды «Тинькофф-Саксо» уступил 14 секунд.

В последний раз Тревизо принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 2013 году, победу одержал Марк Кэвендиш.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Телеграм, Одноклассниках, вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2022.