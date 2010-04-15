VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 11 этап, Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 11 этап, Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия


    Одиннадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Сантарканджело-ди-Романья (Santarcangelo di Romagna). Городок расположен всего в 10 км от популярного курорта Римини.


Сантарканджело-ди-Романья стоит на туфовых пещерах с 200 тоннелями, о происхождении и назначении которых нет точной информации. Предполагают, что некоторые служили местами поклонения, другие путями отступление. В Средние века осады длились месяцами и люди искали способ выживания. Под землей они хранили вино, зерно и продовольствие.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 11 этап, Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия


   История Сантарканджело-ди-Романья началась ещё в римские времена. Первое поселение в этом месте появилось в первой половине III столетия до нашей эры, вскоре после основания Римини и благодаря Эмилиевой дороге, соединившей Адриатическое побережье с Пьяченцей. Вначале на холме в центре поселения появилось небольшое укрепление, вокруг которого выросли кварталы, сохранившиеся до наших дней со Средних веков. Упоминания города встречаются в документах Равенны в VIII-X веках нашей эры.


   Длительное время Сантарканджело-ди-Романья относился к епископатам Римини и Равенны. Город был укреплён, и с XIII по XV столетия им управляло древнее семейство Балакки, затем правили Малатеста, Монтефельтро, венецианцы Дзампески и Сан-Мартино. В 1828 году Сантарканджело получил городской устав.


   Из достопримечательностей Сантарканджело-ди-Романья стоит отметить несколько знаковых мест. Соборную церковь Девы Марии Розарио (Chiesa della Beata Vergine del Rosario) XVIII века; приходскую церковь Святого Михаила Архангела (Pieve di San Michele Arcangelo) VI века, построенную в византийском стиле; триумфальную арку Папы Климента XIV (Arco di Papa Clemente XIV) второй половины XVIII века; 25-метровую городскую башню старой колокольни Кампаноне (Torre del Campanone) конца XI-XII века; крепость Малатеста (Rocca Malatestiana) XIV века.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 11 этап, Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия


   В самом центре в Сантарканджело-ди-Романья стоит здание типографии 1663 года семьи Марки. Ремесло передают от отца к сыну, следуя советам Платона «помогать — смотреть — подражать — производить». Внутри магазин, лаборатория и гладильный каток. Он состоит из большого колеса и валуна. Оба весят 55 центнеров. Ткань оборачивают вокруг деревянных роликов и помещают под валун или каток. Человек двигает колесо. Валун прокатывает ткань. После она становится мягкой, гладкой и готова к нанесению рисунка.


   Узоры наносят трафаретами. Их вырезают вручную из грушевого дерева. В лаборатории коллекция из 2000 трафаретов начиная с XVII века и до современных. Семья Марки хранит в секрете рецепт цветов. В основе лежит металлическая ржавчина её смешивают с мучным клейстером. В специальной книге собраны старинные рисунки, которые до сих пор используют в украшении тканей. Среди них изображения Тонино Гуэрра - итальянского поэта, писателя, сценариста и кинорежиссёра. В магазине продают скатерти, прихватки и прочую домашнюю утварь с традиционными узорами Романьи.


   В городе расположен один из самых удивительных музеев в мире - музей пуговиц (Museo del Bottone). В музее хранится коллекция из 8500 пуговиц, разделенных на три секции (история с 1900 года - пуговицы 1700-1800 годов - диковинки мира). Музей является первым и единственным в своем роде в Италии: его особенностью является история социальной, политической, культурной и таможенной истории, рассказанной и показанной через пуговицы. Когда происходят исторические события, часто какой-то стилист наносит эти события на пуговицы, которые становятся свидетелями рассказываемых событий.


Альтиметрия 11-го этапа Джиро д’Италия-2022

   

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 11 этап, Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 11 этап, Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия

 

 

  Сантарканджело-ди-Романья (Santarcangelo di Romagna, провинция Римини, регион Эмилия-Романья) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия.

 

  Спринтерский этап без категорийных подъёмов. Второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2022. От побережья Адриатического моря пелотон отправится по равнине на северо-запад и через 203 км финиширует в Реджо-Эмилия (Reggio Emilia, административный центр провинции Реджо-нель-Эмилия, регион Эмилия-Романья), который в 7 раз примет финиш этапа Джиро д'Италия. В последний раз в 2017 году, победу тогда одержал Фернандо Гавирия.


    Город Реджо-Эмилия расположен в северной области Эмилия-Романья, между Пармой и Моденой. В этом уютном и небольшом городке удивительным образом сочетаются древняя история и современность.


   Реджио Эмилия основан в 187 г. до н.э. на Эмилиевой дороге, соединяющей Пьяченцу и Римини. И имя города – «Эмилия», и целый регион – Эмилия-Романья – получили своё имя от названия дороги, построенной римским консулом Марком Эмилием Лепидом. В XIV веке за право владения городом Реджио Эмилия сражались знатные семейства д’Эсте, Гонзага и Висконти, в конце концов победа досталась роду д'Эсте.


   Реджо-Эмилия, ценная территория, богатая замками и старинными церквями, носит исторический отпечаток, восходящий к династии Каносса и фигуре Великой Графини Матильды.


   Город Триколора; прочные политические и гражданские убеждения города Реджо-Эмилия лежат в основе одного из главных эпизодов итальянского национального самосознания: рождение Триколора, 7 января 1797 года. Национальный флаг провозглашается в Реджо-Эмилия на одном из учредительных заседаний Циспаданской республики.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 11 этап, Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия


   Белый -  цвет равнины, по которой пройдут первые километры этапа. Чуть в стороне останется Парма, возможно, до пелотона долетят запахи знаменитой пармской ветчины и сыра «Пармиджано Реджано». У нас этот сыр также известен как «пармезан» — это французский вариант итальянского названия. Раз уж этап проходит именно по региону Реджо-Эмилия, славящемуся производством сыра этого сорта, уделим «Пармиджано Реджано» немного внимания.


    Главное свойство этого сыра – долгий срок хранения, история его изготовления насчитывает почти 1000 лет. Считается, что изобрели рецепт «Пармиджано Реджано» монахи-бенедиктинцы, которым нужен был сыр, способный не портится долгое время. Пармезан – сыр твёрдых сортов, его производство начинается 1 апреля и заканчивается 11 ноября, после чего он созревает ещё 36 месяцев. Зрелость головки сыра определяют особые специалисты, которых называют «пармскими слухачами» - ведь они ударяют по сыру серебряным молоточком, и по звуку определяют качество продукта. Для получения одного килограмма «Пармиджано Реджано» требуется 16 литров молока. В 2008 году по постановлению европейского суда настоящим «пармезаном» можно называть лишь сыр, произведённый на севере Италии.


   На этом этапе никуда не деться от упоминаний о еде. Реджо-Эмилия - город триколора, и следующий его цвет - красный. Не так далеко от Реджо-Эмилия расположился городок Фелино (Felino), давший название нежнейшей колбасе салями. Главной достопримечательностью Фелино является замок, построенный ещё в 890 году. В настоящее время именно в нём находится музей салями (Museo del salame di Felino).

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 11 этап, Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия


 Но вернёмся к цветам этапа, повторяющим цвета флага Италии. Зелёный – это также цвет многочисленных парков, которые будут проезжать гонщики. На пути пелотона встретится Boschi di Carrega – национальный парк, учреждённый в 1982 году ради сохранения старинной охотничьей усадьбы, первоначально принадлежавшей княжескому роду Фарнезе, затем ставшей собственностью жены Наполеона Мари Луизы, и, наконец, перешедшей во владение князей Каррега (Carrega).


   Возвращаясь к истории Реджо-Эмилия стоит упомянуть, что это известный в Италии край свободолюбивых бунтарей. Здесь уже в XII веке была учреждена должность Капитана народа, который управлял городом и для которого построили дворец.


   В ХХ веке Реджо-Эмилия предсказуемо стал одним из центров рабочего и коммунистического движения. Даже его главная площадь называется не Пьяцца Маджоре, не Пьяцца Кавур и не Пьяцца Дуомо, как во многих других итальянских городах, а Пьяцца Прамполини - в честь известного итальянского социалиста Камилло Прамполини (Camillo Prampolini), родившегося здесь.

 

Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 11 этап, Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия


   Вышеупомянутая площадь Прамполини – это сердце города, она воплощает в себе классику итальянской городской архитектуры – небольшая, но в то же время строгая и изящная. Её окружают самые важные постройки города: главный Кафедральный собор, Муниципальный дворец, Баптистерий и центральная колокольня. Здесь же – башня Борделло, у основания которой когда-то размещался публичный дом.


    Главными достопримечательностями города Реджо-Эмилии являются - Кафедральный Собор и знаменитая Базилики Богоматери Гьяры с чудодейственным изображением Девы Марии, которые разбавляют шедевры современной архитектуры вроде мостов Сантьяго Калатравы (Santiago Calatrava Valls). Этот всемирно известный испанский архитектор совсем недавно выстроил в городе два моста с огромными стальными арками, которые тут же заняли первые места во всех путеводителях по достопримечательностям Реджо-Эмилии.


Город Реджо-Эмилия в истории Джиро д’Италия


    Реджо-Эмилия появлялся на маршруте семи изданий Джиро д’Италия. Ровно по шесть стартов и финишей этапа на счету Реджо-Эмилия. Впервые Реджо-Эмилия принял финиш и дад старт следующего этапа на Джиро д’Италия-1927. В последний раз участники итальянского Гран-тура посещали  город Реджо-Эмилия на Джиро д’Италия-2017.

 

       Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте.  Присоединяйтесь к нам в ТелеграмОдноклассниках,  вКонтакте.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2022.

По материалам Интернет

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2022 Giro d'Italia-2022 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. reforg34

    Сегодня, 18:02 | Регистрация: 19.04.2019

    На этом этапе не стоит ожидать больших атак  от генеральщиков, т.к. рельеф подходит спринтерам. Будем ждать победы от Вивиани, как-никак надежда итальянского спринта после ухода из большого спорта Алессандро Петакки.

  2. Имя: Виталий

    atacama

    Сегодня, 18:53 | Регистрация: 29.03.2018

    молодец рефорг......

     

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:04 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап как стол, есть где порезвится спринтерам, но может и отрыв уехать и его не доберут.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    nightbuster33-Фото

    Ибрагим Ганнибал("Арап Петра Великого"),российский генерал,выходец из Эфиопии(совр.Эритрия)и...дед А.С.Пушкина.Вот по этому Biniam Girmay(Eri-Эритрия)-Пушкин А.С.,(ПОЭТ) в велоспорте.Кто не согласен-кликайте(-),покажте свою осведомленность.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хорошо, что вторая половина этапа была вот такая (по профилю). Сразу появилась динамика в гонке. МВДП очень выкладывается на подобных финишах, но Гирмэй сегодня просто чисто на моще его сделал - ТАЛАНТище и настоящее открытие сезона mamba Скромная Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux вообще на этой Джиро "играет" сильно: Бини на спринтах, Поццо в горах.

    Цитата: MVDP
    И даже в стрельбе пробкой Гирмай точнее.

    Понимаю, что после напряжных финишах и трудных побед на призовом подиуме большую бутылку спонсорской АСТОРИИ поднимать тяжко, но чё они там не научились ещё правильно держать шампанское при открытие ?) Видно что на Новый Год этим делом не занимаются)

     

    P.S.

    Атмосфера и встреча пелотона в Филотрано просто до слёз...очень душевно ok

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    Серафим-Фото

     Гент-Вевельгем явно был не случаен. Ещё один суперталант из молодежи вышел на высокий уровень. И что приятно - из Африки, расширяет географию.

  • Postum
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (12)
    Postum-Фото
    Он сам сказал, комментируя этап тура Венгрии.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап как стол, есть где порезвится спринтерам, но может и отрыв уехать и его не доберут.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    Николай Н.-Фото

    Да, Ван де Пул признал, что финиш выиграл сильнейший. Даже с колеса не смог у этого парня взять финиш. А теперь Гирмай поймает вкус побед и составит конкуренцию спринтерам.

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    nightbuster33-Фото
    Даже в этом, необходимо иметь определенный опыт
  • Ice
    “Alpecin-Fenix” с 1 июля 2022 ... (1)
    Ice-Фото

    Декеник решил пойти к Альпецину) на 3 года - неплохо. Лефевр что-то их не устроил.

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    velodoctor-Фото

    Будущая суперзвезда возможно. 

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    MVDP-Фото

    И даже в стрельбе пробкой Гирмай точнее.

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 мая

Edvald Boasson Hagen (Team TotalEnergies)

Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious)

Dmitry Strakhov (Gazprom - RusVelo)

Greg Van Avermaet (Ag2r - Citroen)

18 мая

Niki Terpstra (Team TotalEnergies)

Chris Hamilton (Team DSM)

Remy Rochas (Cofidis)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2022 (95)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)