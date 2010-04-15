Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 11 этап, Сантарканджело-ди-Романья - Реджо-Эмилия



Одиннадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Сантарканджело-ди-Романья (Santarcangelo di Romagna). Городок расположен всего в 10 км от популярного курорта Римини.



Сантарканджело-ди-Романья стоит на туфовых пещерах с 200 тоннелями, о происхождении и назначении которых нет точной информации. Предполагают, что некоторые служили местами поклонения, другие путями отступление. В Средние века осады длились месяцами и люди искали способ выживания. Под землей они хранили вино, зерно и продовольствие.



История Сантарканджело-ди-Романья началась ещё в римские времена. Первое поселение в этом месте появилось в первой половине III столетия до нашей эры, вскоре после основания Римини и благодаря Эмилиевой дороге, соединившей Адриатическое побережье с Пьяченцей. Вначале на холме в центре поселения появилось небольшое укрепление, вокруг которого выросли кварталы, сохранившиеся до наших дней со Средних веков. Упоминания города встречаются в документах Равенны в VIII-X веках нашей эры.



Длительное время Сантарканджело-ди-Романья относился к епископатам Римини и Равенны. Город был укреплён, и с XIII по XV столетия им управляло древнее семейство Балакки, затем правили Малатеста, Монтефельтро, венецианцы Дзампески и Сан-Мартино. В 1828 году Сантарканджело получил городской устав.



Из достопримечательностей Сантарканджело-ди-Романья стоит отметить несколько знаковых мест. Соборную церковь Девы Марии Розарио (Chiesa della Beata Vergine del Rosario) XVIII века; приходскую церковь Святого Михаила Архангела (Pieve di San Michele Arcangelo) VI века, построенную в византийском стиле; триумфальную арку Папы Климента XIV (Arco di Papa Clemente XIV) второй половины XVIII века; 25-метровую городскую башню старой колокольни Кампаноне (Torre del Campanone) конца XI-XII века; крепость Малатеста (Rocca Malatestiana) XIV века.



В самом центре в Сантарканджело-ди-Романья стоит здание типографии 1663 года семьи Марки. Ремесло передают от отца к сыну, следуя советам Платона «помогать — смотреть — подражать — производить». Внутри магазин, лаборатория и гладильный каток. Он состоит из большого колеса и валуна. Оба весят 55 центнеров. Ткань оборачивают вокруг деревянных роликов и помещают под валун или каток. Человек двигает колесо. Валун прокатывает ткань. После она становится мягкой, гладкой и готова к нанесению рисунка.



Узоры наносят трафаретами. Их вырезают вручную из грушевого дерева. В лаборатории коллекция из 2000 трафаретов начиная с XVII века и до современных. Семья Марки хранит в секрете рецепт цветов. В основе лежит металлическая ржавчина её смешивают с мучным клейстером. В специальной книге собраны старинные рисунки, которые до сих пор используют в украшении тканей. Среди них изображения Тонино Гуэрра - итальянского поэта, писателя, сценариста и кинорежиссёра. В магазине продают скатерти, прихватки и прочую домашнюю утварь с традиционными узорами Романьи.



В городе расположен один из самых удивительных музеев в мире - музей пуговиц (Museo del Bottone). В музее хранится коллекция из 8500 пуговиц, разделенных на три секции (история с 1900 года - пуговицы 1700-1800 годов - диковинки мира). Музей является первым и единственным в своем роде в Италии: его особенностью является история социальной, политической, культурной и таможенной истории, рассказанной и показанной через пуговицы. Когда происходят исторические события, часто какой-то стилист наносит эти события на пуговицы, которые становятся свидетелями рассказываемых событий.



Альтиметрия 11-го этапа Джиро д’Италия-2022

Сантарканджело-ди-Романья (Santarcangelo di Romagna, провинция Римини, регион Эмилия-Романья) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия.

Спринтерский этап без категорийных подъёмов. Второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2022. От побережья Адриатического моря пелотон отправится по равнине на северо-запад и через 203 км финиширует в Реджо-Эмилия (Reggio Emilia, административный центр провинции Реджо-нель-Эмилия, регион Эмилия-Романья), который в 7 раз примет финиш этапа Джиро д'Италия. В последний раз в 2017 году, победу тогда одержал Фернандо Гавирия.



Город Реджо-Эмилия расположен в северной области Эмилия-Романья, между Пармой и Моденой. В этом уютном и небольшом городке удивительным образом сочетаются древняя история и современность.



Реджио Эмилия основан в 187 г. до н.э. на Эмилиевой дороге, соединяющей Пьяченцу и Римини. И имя города – «Эмилия», и целый регион – Эмилия-Романья – получили своё имя от названия дороги, построенной римским консулом Марком Эмилием Лепидом. В XIV веке за право владения городом Реджио Эмилия сражались знатные семейства д’Эсте, Гонзага и Висконти, в конце концов победа досталась роду д'Эсте.



Реджо-Эмилия, ценная территория, богатая замками и старинными церквями, носит исторический отпечаток, восходящий к династии Каносса и фигуре Великой Графини Матильды.



Город Триколора; прочные политические и гражданские убеждения города Реджо-Эмилия лежат в основе одного из главных эпизодов итальянского национального самосознания: рождение Триколора, 7 января 1797 года. Национальный флаг провозглашается в Реджо-Эмилия на одном из учредительных заседаний Циспаданской республики.



Белый - цвет равнины, по которой пройдут первые километры этапа. Чуть в стороне останется Парма, возможно, до пелотона долетят запахи знаменитой пармской ветчины и сыра «Пармиджано Реджано». У нас этот сыр также известен как «пармезан» — это французский вариант итальянского названия. Раз уж этап проходит именно по региону Реджо-Эмилия, славящемуся производством сыра этого сорта, уделим «Пармиджано Реджано» немного внимания.



Главное свойство этого сыра – долгий срок хранения, история его изготовления насчитывает почти 1000 лет. Считается, что изобрели рецепт «Пармиджано Реджано» монахи-бенедиктинцы, которым нужен был сыр, способный не портится долгое время. Пармезан – сыр твёрдых сортов, его производство начинается 1 апреля и заканчивается 11 ноября, после чего он созревает ещё 36 месяцев. Зрелость головки сыра определяют особые специалисты, которых называют «пармскими слухачами» - ведь они ударяют по сыру серебряным молоточком, и по звуку определяют качество продукта. Для получения одного килограмма «Пармиджано Реджано» требуется 16 литров молока. В 2008 году по постановлению европейского суда настоящим «пармезаном» можно называть лишь сыр, произведённый на севере Италии.



На этом этапе никуда не деться от упоминаний о еде. Реджо-Эмилия - город триколора, и следующий его цвет - красный. Не так далеко от Реджо-Эмилия расположился городок Фелино (Felino), давший название нежнейшей колбасе салями. Главной достопримечательностью Фелино является замок, построенный ещё в 890 году. В настоящее время именно в нём находится музей салями (Museo del salame di Felino).



Но вернёмся к цветам этапа, повторяющим цвета флага Италии. Зелёный – это также цвет многочисленных парков, которые будут проезжать гонщики. На пути пелотона встретится Boschi di Carrega – национальный парк, учреждённый в 1982 году ради сохранения старинной охотничьей усадьбы, первоначально принадлежавшей княжескому роду Фарнезе, затем ставшей собственностью жены Наполеона Мари Луизы, и, наконец, перешедшей во владение князей Каррега (Carrega).



Возвращаясь к истории Реджо-Эмилия стоит упомянуть, что это известный в Италии край свободолюбивых бунтарей. Здесь уже в XII веке была учреждена должность Капитана народа, который управлял городом и для которого построили дворец.



В ХХ веке Реджо-Эмилия предсказуемо стал одним из центров рабочего и коммунистического движения. Даже его главная площадь называется не Пьяцца Маджоре, не Пьяцца Кавур и не Пьяцца Дуомо, как во многих других итальянских городах, а Пьяцца Прамполини - в честь известного итальянского социалиста Камилло Прамполини (Camillo Prampolini), родившегося здесь.



Вышеупомянутая площадь Прамполини – это сердце города, она воплощает в себе классику итальянской городской архитектуры – небольшая, но в то же время строгая и изящная. Её окружают самые важные постройки города: главный Кафедральный собор, Муниципальный дворец, Баптистерий и центральная колокольня. Здесь же – башня Борделло, у основания которой когда-то размещался публичный дом.



Главными достопримечательностями города Реджо-Эмилии являются - Кафедральный Собор и знаменитая Базилики Богоматери Гьяры с чудодейственным изображением Девы Марии, которые разбавляют шедевры современной архитектуры вроде мостов Сантьяго Калатравы (Santiago Calatrava Valls). Этот всемирно известный испанский архитектор совсем недавно выстроил в городе два моста с огромными стальными арками, которые тут же заняли первые места во всех путеводителях по достопримечательностям Реджо-Эмилии.



Город Реджо-Эмилия в истории Джиро д’Италия



Реджо-Эмилия появлялся на маршруте семи изданий Джиро д’Италия. Ровно по шесть стартов и финишей этапа на счету Реджо-Эмилия. Впервые Реджо-Эмилия принял финиш и дад старт следующего этапа на Джиро д’Италия-1927. В последний раз участники итальянского Гран-тура посещали город Реджо-Эмилия на Джиро д’Италия-2017.

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