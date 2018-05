Джиро д'Италия-2018. Превью этапов

ЦИТАТА:

"...The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained...."



Еще один вариант перевода:



UCI желает уточнить, что президент UCI не может решить, когда должна начаться потенциальная приостановка любого нарушения антидопинговых правил и должны ли быть аннулированы или поддерживаться результаты, полученные до принятия решения

(т.е., на всех гонках после Вуэльты).







Короче, президент ЮСИ не имеет возможности вынести решение -

участвовать Фруму на Джиро или нет и что со всем этим делать в принципе.

Еще короче - Лапартьен самоустраняется.