Джиро д'Италия-2018. Превью этапов

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|Этап 1. 04.05 : Иерусалим - Иерусалим (Израиль) (ITT), 9,7 км
|Этап 2. 05.05 : Хайфа - Тель-Авив (Израиль), 167 км
|Этап 3. 06.05 : Беэр-Шева - Эйлат (Израиль), 229 км
|День отдыха, 07.05
|Этап 4. 08.05 : Катания - Кальтаджироне, 198 км
|Этап 5. 09.05 : Агридженто - Санта Нинфа, 153 км
|Этап 6. 10.05 : Кальтаниссетта - Этна, 164 км
|Этап 7. 11.05 : Пиццо - Прая-а-Маре, 159 км
|Этап 8. 12.05 : Прая-а-Маре - Монтеверджине-ди-Меркольяно, 209 км
|Этап 9. 13.05 : Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия, 225 км
|День отдыха, 14.05
|Этап 10. 15.05 : Пенне - Гуальдо-Тадино, 239 км
|Этап 11. 16.05 : Ассизи - Озимо, 156 км
|Этап 12. 17.05 : Озимо - Имола, 214 км
|Этап 13. 18.05 : Феррара - Нервеза-делла-Батталья, 180 км
|Этап 14. 19.05 : Сан-Вито-аль-Тальяменто - Монте Дзонколан, 186 км
|Этап 15. 20.05 : Тольмеццо - Саппада, 176 км
|День отдыха, 21.05
|Этап 16. 22.05 : Тренто - Роверето (ITT), 34,2 км
|Этап 17. 23.05 : Рива-дель-Гарда - Изео, 155 км
|Этап 18. 24.05 : Аббьятеграссо - Прато Невозо, 196 км
|Этап 19. 25.05 : Венария-Реале - Бардонеккья, 184 км
|Этап 20. 26.05 : Суза - Червиния, 214 км
|Этап 21. 27.05 : Рим - Рим, 115 км
|Итоги Джиро д’Италия-2018 по очкам Мирового Тура и Мирового рейтинга
|Джиро д'Италия-2018: Цифры и числа
|Официальный сайт Джиро д'Италия-2018
|Страницы истории Джиро д'Италия
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transsiberia
Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
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[quote=Astanaforever]За, что такие преференции мистеру Фруму?[/quote]
Здесь[quote=Astanaforever]Он просто неприкасаемый в мире велоспорта.[/quote]
Неприкасаемый здесь не Фрум, а корпорация Sky. Нельзя допустить, чтобы тень упала на светлый образ, иначе миллионы потрачены всего лишь сделать плохой PR.
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VeloVelo
Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
ЦИТАТА:
"...The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained...."
Еще один вариант перевода:
UCI желает уточнить, что президент UCI не может решить, когда должна начаться потенциальная приостановка любого нарушения антидопинговых правил и должны ли быть аннулированы или поддерживаться результаты, полученные до принятия решения
(т.е., на всех гонках после Вуэльты).
Короче, президент ЮСИ не имеет возможности вынести решение -
участвовать Фруму на Джиро или нет и что со всем этим делать в принципе.
Еще короче - Лапартьен самоустраняется.
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velodoctor
Составы команд на Джиро д'Ита ... (51)
Среди всех фаворитов у Дюмолена самая слабая команда, а он действующий чемпион. Я считаю, что он может легко и мимо подиума заехать, слишком большие риски, чуть что, кризис или проблемы механические, уедут и ждать не будут.
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M-07
Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
Ну если Фруму не анулирует результаты Джиро, тогда верните Джиро-2011 Контадору. Хотя мне пофиг, мне кабинетные победители не интересны, для меня победитель всегда тот, кто выиграл в данный момент. А в то, что в спорте реально борются с допингом, я не так наивен, чтобы верить.
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Адриен
Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
И не только Джиро! Появится отличный прецедент для ВОЗВРАЩЕНИЯ отобранных титулов, к примеру, тому же Армстронгу - правила должны распространяться на ВСЕХ... Плюс еще в том, что каждый год победители ГТ будут РАЗНЫМИ - наверное многие гонщики решатся на схему "Титул и последующая дисквалификация" ради исторической победы и попадания в анналы, и не преминут воспользоваться ПЕРЕДОЗИРОВКОЙ какого-нибудь сальбутамола и т.п. ...
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Страницы истории велоспорта