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Джиро д'Италия-2018. Превью этапов

 

Джиро д'Италия (Giro d'Italia) - 2018

Джиро д'Италия-2018. Розовая майка. Фавориты

Джиро д'Италия-2018. Синяя майка. Превью

Джиро д'Италия - 2018. Цикламеновая майка. Превью

Джиро д'Италия-2018. Белая майка. Превью

Maglia

Rosa

Maglia

Azzurra

Maglia

Ciclamino

Maglia

Bianca

ФАВОРИТЫ

ФАВОРИТЫ

 ФАВОРИТЫ

ФАВОРИТЫ
 LIVE-Чат  / Итоговые результаты
Джиро д'Италия-2018: Альтиметрия этапов
Составы команд
Этап 1. 04.05 : Иерусалим - Иерусалим (Израиль) (ITT), 9,7 км
Этап 2. 05.05 : Хайфа - Тель-Авив (Израиль), 167 км
Этап 3. 06.05 : Беэр-Шева - Эйлат (Израиль), 229 км
День отдыха, 07.05
Этап 4. 08.05 : Катания - Кальтаджироне, 198 км
Этап 5. 09.05 : Агридженто - Санта Нинфа, 153 км
Этап 6. 10.05 : Кальтаниссетта - Этна, 164 км
Этап 7. 11.05 : Пиццо - Прая-а-Маре, 159 км
Этап 8. 12.05 : Прая-а-Маре - Монтеверджине-ди-Меркольяно, 209 км
Этап 9. 13.05 : Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия, 225 км
День отдыха, 14.05
Этап 10. 15.05 : Пенне - Гуальдо-Тадино, 239 км
Этап 11. 16.05 : Ассизи - Озимо, 156 км
Этап 12. 17.05 : Озимо - Имола, 214 км
Этап 13. 18.05 : Феррара - Нервеза-делла-Батталья, 180 км
Этап 14. 19.05 : Сан-Вито-аль-Тальяменто - Монте Дзонколан, 186 км
Этап 15. 20.05 : Тольмеццо - Саппада, 176 км
День отдыха, 21.05
Этап 16. 22.05 : Тренто - Роверето (ITT), 34,2 км
Этап 17. 23.05 : Рива-дель-Гарда - Изео, 155 км
Этап 18. 24.05 : Аббьятеграссо - Прато Невозо, 196 км
Этап 19. 25.05 : Венария-Реале - Бардонеккья, 184 км
Этап 20. 26.05 : Суза - Червиния, 214 км
Этап 21. 27.05 : Рим - Рим, 115 км
Итоги Джиро д’Италия-2018 по очкам Мирового Тура и Мирового рейтинга
Джиро д'Италия-2018: Цифры и числа
Официальный сайт Джиро д'Италия-2018
Страницы истории Джиро д'Италия

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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Tour de Yorkshire

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • transsiberia
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    transsiberia-Фото
    [/quote] [quote=Astanaforever]За, что такие преференции мистеру Фруму?[/quote] Здесь[quote=Astanaforever]Он просто неприкасаемый в мире велоспорта.[/quote] Неприкасаемый здесь не Фрум, а корпорация Sky. Нельзя допустить, чтобы тень упала на светлый образ, иначе миллионы потрачены всего лишь сделать плохой PR.
  • VeloVelo
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Тогда возникает вопрос - кто примет это решение?
    ВАДА и те, кто за ней стоят? Или кто-то еще? Марсиане? Ланистеры? Король ночи? )

  • VeloVelo
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Плюсую.
  • VeloVelo
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained...."

    Еще один вариант перевода:

    UCI желает уточнить, что президент UCI не может решить, когда должна начаться потенциальная приостановка любого нарушения антидопинговых правил и должны ли быть аннулированы или поддерживаться результаты, полученные до принятия решения
    (т.е., на всех гонках после Вуэльты).


    Короче, президент ЮСИ не имеет возможности вынести решение - 
    участвовать Фруму на Джиро или нет и что со всем этим делать в принципе.
    Еще короче - Лапартьен самоустраняется. 

  • VeloVelo
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Браво.
  • GoAl
    5 колец Москвы-2018. Этап 1 (4)
    GoAl-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Поздняков выиграет
    Это почему?! Может нужно приложить максимум, чтобы наши выиграли?
  • velodoctor
    Составы команд на Джиро д'Ита ... (51)
    velodoctor-Фото

    Среди всех фаворитов у Дюмолена самая слабая команда,  а он действующий чемпион. Я считаю, что он может легко и мимо подиума заехать, слишком большие риски, чуть что, кризис или проблемы механические, уедут и ждать не будут.

  • M-07
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    M-07-Фото

    Ну если Фруму не анулирует результаты Джиро, тогда верните Джиро-2011 Контадору. Хотя мне пофиг, мне кабинетные победители не интересны, для меня победитель всегда тот, кто выиграл в данный момент. А в то, что в спорте реально борются с допингом, я не так наивен, чтобы верить.

  • Адриен
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    Адриен-Фото
    И не только Джиро! Появится отличный прецедент для ВОЗВРАЩЕНИЯ отобранных титулов, к примеру, тому же Армстронгу - правила должны распространяться на ВСЕХ... Плюс еще в том, что каждый год победители ГТ будут РАЗНЫМИ - наверное многие гонщики решатся на схему "Титул и последующая дисквалификация" ради исторической победы и попадания в анналы, и не преминут воспользоваться ПЕРЕДОЗИРОВКОЙ какого-нибудь сальбутамола и т.п. ...
  • DIM
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (24)
    DIM-Фото

    любая дисквалификация должна начинаться только с даты вынесения решения

    Армстронгу пора подавать апелляцию, а всем остальным занимать очередь)))

     

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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