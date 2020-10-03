Джиро д'Италия-2020. Превью этапов

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|03.10. Суббота. Этап 1: Монреале - Палермо (ITT), 15,1 км
04.10. Воскресенье. Этап 2: Алькамо - Агридженто, 149 км
05.10. Понедельник. Этап 3: Энна - Этна (Пьяно Провенцана), 150 км
06.10. Вторник. Этап 4: Катания - Виллафранка-Тиррена, 140 км
07.10. Среда. Этап 5: Милето - Камильятелло-Силано, 225 км
08.10. Четверг. Этап 6: Кастровиллари - Матера, 188 км
09.10. Пятница. Этап 7: Матера - Бриндизи, 143 км
10.10. Суббота. Этап 8: Джовинаццо - Вьесте, 200 км
11.10. Воскресенье. Этап 9: Сан-Сальво - Роккаразо, 208 км
12.10. Понедельник. День отдыха
13.10. Вторник. Этап 10: Ланчано - Торторето Лидо, 177 км
14.10. Среда. Этап 11: Порто Сант'Элпидио - Римини, 181 км
15.10. Четверг. Этап 12: Чезенатико - Чезенатико, 205 км
16.10. Пятница. Этап 13: Червия - Монселиче, 190 км
17.10. Суббота. Этап 14: Конельяно - Вальдоббьядене (ITT), 34,1 км
18.10. Воскресенье. Этап 15: Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло, 185 км
19.10. Понедельник. День отдыха
20.10. Вторник. Этап 16: Удине - Сан-Даниеле-дель-Фриули, 228 км
21.10. Среда. Этап 17: Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо, 203 км
22.10. Четверг. Этап 18: Пинцоло - озеро Канкано, 207 км
23.10. Пятница. Этап 19: Морбеньо - Асти, 253 км
24.10. Суббота. Этап 20: Альба - Сестриере, 198 км
25.10. Воскресенье. Этап 21: Чернуско-суль-Навильо - Милан (ITT), 15,7 км
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|Итоги Джиро д’Италия-2020 по очкам Мирового рейтинга
|Джиро д'Италия-2020: Цифры и числа
|Официальный сайт Джиро д'Италия-2020
|Страницы истории Джиро д'Италия
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Shega
Джиро д’Италия-2020. Цитаты пе ... (9)
Не знаю, что имел ввиду Astanaforever, но от себя могу сказать, что можно болеть за команду и не болеть за конкретных её гонщиков. Потому что болеешь и переживаешь за них за всех как бы одинаково. И благодарен им за победы для команды тоже одинаково, вне зависимости от имени-фамилии. А когда кто-то из команды уходит, то говоришь ему спасибо за всё и желаешь успехов на новом месте. И это совсем не так складывается в душе, как когда ты болеешь за конкретного гонщика. Когда команда - это его выбор и тебе приходится этот выбор принимать (с восторгом или сожалением), ибо главное - он сам.
Я болею за Астану, как команду, а гонщики, за которыми слежу и за которых переживаю - это старая гвардия, которая или давно не имеет, или вообще никогда не имела к ней отношения. Это совсем разное "боление".
Правда, вполне возможно,что я - неправильный болельщик)
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M-07
Джиро д'Италия-2020. Белая ма ... (13)
Фульсанг не многодневщик на ГТ, зачем его капитаном делать. Не хотелось бы. чтобы Власова, у которого может получиьться выступить как минимум не хуже, впрягали работать на Фульсанга (причём, скорее всего, бесполезно).
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AmLoket
Джиро д’Италия-2020. Цитаты пе ... (9)
Цитата: EL-Fenomeno
ВСЕМ в добрый путь, так сказать!
Цитата: Astanaforever
Цитата: Giant72
Цитата: Astanaforever
Герант Томас: «Я взволнован, но знаю также, что мне надо оставаться спокойным. Мы, безусловно, одна из лучших команд, *******************************************Берналь тоже перед туром хвалил свою команду налево направо. И что? Где он?
А я то думал вы только к Берналю так, ан нет, оказывается проблема куда глубже и кроется совсем не в гонщиках или команде)Вот Лопез перейдет в Инеос, и тогда будет ТОПОВАЯ КОМАНДА
Я болею не гонцов , а за Астану. Гонцы приходят и уходят, а команда остается.Пусть Лопес уходит в Инеос. Флаг ему в руки. По слухам он идет в Израиль.
Лукавите вы, однако. Как можно болеть за команду и не болеть за конкретного (хоть одного) велогонщика. Велоспорт это не футбол или хоккей, где ТОПовый игрок может отвеерить, а команда в итоге все-равно проиграет. И да, разве не можно болеть за команду и в то же время переживать за спортсмена (не из любомий тебе команды) ? Я вот, к примеру, не особо топлю за Сагана, но БОРА мне нравится. За Нибали двумя руками, но есть команды симпатишней мне чем ТРЭК
Бывает так, что команда за которую успешно выступает любимый велогонщик вообще бесит. У меня так было. Но не без причины. Обжегшись на молоке, дула на воду :)
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Astanaforever
Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (7)
Вот зачем Фульсу нужен был тур? Гонял бы арденские классики..зарабатывал очки UCI. Выиграл бы что нибудь как Ломбардию, а может и защитил свой титул ЛБЛ. И был бы в полном ажуре и по очкам и по рейтингу . А то щас сольет Джиро на третьей неделе. И команду укатает вусмерть понапрасну. И итог будет во втором десятке. Ни очков, ни результатов. И без побед. Может я не прав?
А Вот Власова прокапитанить можно было. Он бы рвал и метал для своего будущего контракта. И был бы результат. По крайней мере белая майка и может пьедестал. А так щас впустую на Фульса пахать будет.
Да уж.
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SportSpirit
Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (6)
В стиле пятничной вечерней патетики, наблюдая как "дорогих россиян" готовят ко второй волне) хочется вторить вашему посылу: все в нашей жизни вопрос приоритетов!
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Страницы истории велоспорта