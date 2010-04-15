Джиро д’Италия-2022, превью этапов: 7 этап, Диаманте - Потенца



Седьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2022 стартует в городе Диаманте (Diamante). Этот небольшой курортный городок расположен на юге Италии в регионе Калабрия в самом центре живописной Ривьеры-деи-Чедри на побережье Тирренского моря.



История города началась со старого рыбацкого поселения, которое получило статус города только в XVIII столетии. В то время знаменитый государственный и военный деятель Неаполитанского королевства Тиберий Карафа (Tiberio Carafa) построил здесь свой замок, который дал толчок для разрастания города. До наших дней от замка ничего не сохранилось, остались лишь руины.



До того, как Диаманте превратился в город, местные жители зарабатывали тем, что ловили рыбу, выращивали цитрусовые и красный жгучий перец. Связки такого перца и сегодня развешаны на белых стенах многих домов города, тем самым напоминая о былых временах. Вокруг Диаманте зеленеют оливковые деревья и виноградники, благоухают цитрусовые рощи. Особой славой обладает цитрон (ближайший родственник лимона), чей ярко-желтый локальный сорт прозван, как и местность, алмазным.



Главной достопримечательностью Диаманте являются его «муралес». Начиная с 1981 года художники со всего света приезжают в этот город, чтобы писать картины прямо на стенах домов. Подобный род живописи не называют фресками — их называют «муралес». Сегодняшний Диаманте — один из самых «расписных» городов мира: более 150 работ известных мастеров украшают стены его домов. Но далеко не любому желающему позволено оставить свое творение на белой поверхности — специальная комиссия производит тщательный отбор потенциальных авторов.



Символом Диаманте считается каменная скульптура в виде алмаза, расположенная на набережной (в переводе с итальянского слово «диаманте» означает «алмаз»).



Еще одним своеобразным символом города можно назвать жгучий красный перец, который здесь продают на каждом углу и практически во всех продуктовых магазинах и на рынках. В его честь даже организовывают фестиваль Peperoncino Festival, это удивительное событие проходит каждый год в сентябре.



В Диаманте можно найти несколько прекрасных памятников истории, которые обязательно произведут неизгладимое впечатление. Во-первых, непременно стоит полюбоваться на руины старого замка, построенного в XVIII веке. Старая часть города может похвастаться прекрасными образцами средневековой архитектуры, сохранившимися практически в первозданном виде. Также непременно стоит увидеть церковь Непорочного Зачатия (Chiesa Immacolata Concezione), построенную в XVII веке.



Любителям прекрасных видов понравится панорама необитаемого острова Чирелла, которую можно наблюдать прямо с набережной города. На острове также находятся руины старинного замка.



Город Диаманте в истории Джиро д’Италия



Диаманте дважды появлялся на Джиро д'Италия. 20 мая 1982 года многократный чемпион Франческо Мозер (Francesco Moser) выиграл 7-й этап Джиро д'Италия-1965. Этап протяженностью 226 км финишировал на набережной города. Борьба на финише была такой острой, что победителя пришлось определять при помощи фотофиниша.



Последний раз город Диаманте появлялся на маршруте Джиро д'Италия 17 лет назад, 10 мая 2005 года. 3-й этап 88-й Джиро д'Италия, протяженностью 210 км, стартовал из Диаманте и финишировал в Джиффони-Валле-Пьяна (Giffoni Valle Piana).



Альтиметрия 7-го этапа Джиро д’Италия-2022

Первый горный этап в Южных Апеннинах с набором высоты 4500 м, подходит для отрыва. Со старта в Диаманте (Diamante, провинция Козенца, регион Калабрия), который в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2005 году, от побережья Тирренского моря пелотон отправится на север вдоль моря и далее в горы, где преодолеет 4 категорийных подъёма:

- подъём 3-й категории Пассо Колла (Passo Colla, 173 - 594 м, протяжённость 9,3 км, перепад высот 421 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 12%). В предыдущий раз подъём присутствовал на Джиро д'Италия в 1999 году, первым на вершине был Паоло Беттини;

- подъём 1-й категории Монте Сирино (Monte Sirino, 480 - 1402 м, протяжённость 24,4 км, перепад высот 922 м, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 12%). В предыдущий раз подъём присутствовал на Джиро д'Италия в 1999 году, первым на вершине был Хосе Гонсалес (José Jaime González);

- подъём 2-й категории Монте Гранде ди Виджиано (Mont. Grande di Viggiano, 801 - 1405 м, протяжённость 6,6 км, перепад высот 604 м, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 15%);

- подъём 3-й категории Ла Селлата (La Sellata, 793 - 1255 м, протяжённость 7,8 км, перепад высот 462 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 12%) Первый подъём 3-й категории на Джиро д'Италия-2022. Вершина подъёма расположена за 24 км до финиша этапа.

После прохождения вершины - скоростной спуск к подножию некатегорийного подъёма, на вершине которого будет разыгран промежуточный спринт, за 7 км до финиша в Потенце (Potenza, административный центр провинции Потенца и региона Базиликата).

Город в последний раз принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 2001 году, победу тогда одержал Данило Хонда. Финишировать будут в некатегорийный подъём с максимальным градиентом до 13%.



История города Потенца, принимающего финиш седьмого этапа Джиро д'Италия-2022, берёт своё начало ещё с античных времен. В переводе его название означает «сила». Современный город разместился на возвышенности северной части Апеннинских гор региона Базиликаты. Из-за гор в Потенце умеренный климат, зима снежная, а лето сухое и нежаркое. Некоторая часть домов построена на самом верху горы, а улицы до такой степени крутые, что кажется, сказочные домики могут скатиться вниз.



На долю города выпало немало испытаний - от войн, восстаний и бомбардировок Второй Мировой до сильнейших землетрясений, несколько раз он был разрушен практически до основания. Город расположился на высоте 819 м над уровнем моря - выше всех остальных региональных столиц Италии, с видом на долину реки Базенто.



Сердце города - городская площадь Марио Пагано (piazza Mario Pagano), на которую выходит театр имени Франческо Стабиле (Teatro Francesco Stabile) - шедевр неоклассической архитектуры, напоминающий уменьшенную копию неаполитанского оперного театра Сан-Карло (Teatro di San Carlo).



Узкую и извилистую виа-Преториа (Via Pretoria) сами жители Потенцы называют «городским салоном»: здесь назначают встречи и совершают вечерний моцион. В этой части города много укромных переулков, закутков, небольших площадей, украшенных старинными палаццо, лавками ремесленников и магазинчиками.



В квартале Поджио Тре Галли (Poggio Tre Galli) сохранились руины римской виллы. Здесь особенно чувствуется дух античности. Жители почитают покровителей города, и на протяжении всех веков воздвигают в их честь удивительные сооружения.



Кафедральный собор Святого Джерардо (Cattedrale di San Gerardo), изначально построенный в XIII веке и реставрированный шесть веков спустя. Церковь Сан-Франческо (Chiesa e convento di San Francesco), воздвигнутая в XIII столетии, находится на площади Марио Пагано, в храме хранится статуя Мадонны. Площадь разделяет старинную улицу Виа Претория пополам.



Ещё отличительными достопримечательностями Потенца являются: башня Гуэвара (Torre Guevara), построенная в IX веке, служила наблюдательным постом, позже рядом с ней строилась крепость князей Потенцы; и, Палаццо Лоффредо (Palazzo Loffredo, XV-XVI века), в прошлом представительство знати, в нынешнее время является Национальным археологическим музеем, где сохраняется множество свидетельств истории Базиликаты.



В Потенца очень любят праздники и фестивали, в мае шествует Турецкий парад — театрализованное шествие в честь освобождения Потенцы от турецкого владычества.



Город Потенца в истории Джиро д’Италия



Потенца участвовал в 15-ти изданиях Джиро д’Италия. Одиннадцать раз город принимал и старт, и финиш этапа. Впервые Потенца появился на маршруте гонки на Джиро д'Италия-1924 дав старт 5-го этапа. На Джиро д'Италия-2008 город Потенца отправлял участников гонки по маршруту 6-го этапа.

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