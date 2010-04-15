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Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 10 этап, Л’Акуила - Фолиньо

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 10 этап, Л’Акуила - Фолиньо


    Деcятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Л’Акуила (L'Aquila), в столице горного региона Абруццо и центр одной из четырех его провинций. Город лежит на высоте 721 м, окруженный массивами Апеннинских гор: Гран-Сассо (Gran Sasso), Монти-делла-Лага (Monti della Laga), Сиренте-Велино (Sirente-Velino). Зимой здесь бывает весьма холодно -17°, и долго лежит снег. И все потому, что теплый ветер с моря не может пробиться сквозь высокие горы. «Город серого камня и холодных зим» – так называют в Италии Акуилу.

 

   Акуила является одной из самых высоких столиц регионов Италии.


   Возрождение Акуилы произошло благодаря императору Фридриху II Гогенштауфен около 1245 года во время его борьбы с папством. В единый город были объединены 99 близлежащих деревень, таким образом получилось: 99 площадей, 99 церквей и 99 районов города. Так число 99 стало городским символом Акуилы. Каждый вечер городской колокол бьет 99 раз, а городской фонтан льёт воду 99 струями, которые льются из 99 поросших мхом лиц.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 10 этап, Л’Акуила - Фолиньо


   Находясь в зоне повышенной сейсмологической опасности, Акуила часто подвергалась разрушительным землетрясениям, и ее история складывалась от одной встряски к другой.

 

Первое землетрясение, зарегистрированное в Акуиле, датируется 13 декабря 1315 годом, его сила равнялась 6,5 баллам по шкале Рихтера, оно привело к смерти 10% населения и полному разрушению города. Лишь в пятнадцатом веке, так называемом «золотом веке», город Акуила был отстроен и начался период его расцвета и богатства. Торговля бурно развивалась, были основаны университеты, построена величественная Базилика Сан-Бернардино (Basilica di San Bernardino).


    Город вновь был разрушен до основания в 1703 году после землетрясения, магнитуда которого равнялась 6,7 баллам. Население было вынуждено покинуть опустошённый город, и лишь благодаря усилиям Папы Клемента XI началось медленное возрождение Акуилы.


    Во время землетрясение 2009 года сила толчков измерялась в 5,9 балла по шкале Рихтера и последствия были ужасающими: 308 жертв, 1 600 раненых, огромный ущерб был нанесён городу и прилегающим к нему районам, некоторые из которых были в буквальном смысле стёрты с лица земли. 256 толчков после первого основного в течение следующих 48 часов, и ещё 18 000 на протяжении всего 2009 года. 48 818 эвакуированных жителей впоследствии получили сейсмоустойчивые дома, которые были построены в течение нескольких месяцев.


    Вскоре после землетрясения вокруг Акуилы выросли новые городки, но мечта горожан в том, чтобы вернуться в свои собственные дома и реконструировать в полной мере все здания и сооружения. Осуществление этой мечты займёт много времени. По прогнозам специалистов Акуиле понадобится по меньшей мере восемь лет, чтобы вернуть своё величие, а вместе с ним и спокойствие своим жителям.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 10 этап, Л’Акуила - Фолиньо


    Легенда гласит также, что в Акуиле оставили свой след и тамплиеры и что именно под базиликой Санта-Мария-ди-Коллемаджо (Basilica di Santa Maria di Collemaggio) находится Святой Грааль. Основанная в 1287 году по заказу Пьетро Анджелари дель Мурроне (Pietro Angelerio), выбранного папой Целестином V в 1294 году (впервые церемония интронизации проходила за пределами Рима), базилика играла большую роль в итальянском католицизме.


    29 сентября 1294 года Папа Целестин V издал буллу, действующую по сей день, в которой предоставил универсальную индульгенцию для всего человечества, без различия. Булла прощения имеет только два условия для получения отпущения грехов: посещение базилики Санта-Мария-ди-Коллемаджо (нужно пройти через Святые Врата) и принесение покаяния с вечера 28 августа и до вчера 29 августа каждого года...


    Сегодня в городе Акуила всё ещё остались следы трагедии 6 апреля 2009 года. Так называемые «следы землетрясения» можно посетить, пройдя через исторический центр вдоль отгороженной красной зоны. Можно полюбоваться базиликой Сан-Бернардино с её фасадом эпохи Возрождения и барочным внутренним убранством, а также Базиликой Санта-Мария-ди-Коллемаджо.


    Собор Сан-Массимо (Дуомо) (Cattedrale di San Massimo (Duomo dell'Aquila) был построен в тринадцатом веке и полностью разрушен землетрясением 1703 года, позднее был восстановлен в стиле барокко с фасадом в неоклассическом стиле. Во время землетрясения 2009 года обрушилось перекрытие трансепта.


    Церковь Сан-Доменико (Chiesa di San Domenico), ранее принадлежала Королевскому Дворцу, а в 1703 году после разрушения была отстроена в стиле восемнадцатого века.


    Церковь Санта-Джуста (Chiesa di Santa Giusta), одна из наиболее старых в городе, была построена в 1254 году, сегодня закрыта в связи с сильными повреждениями во время последнего землетрясения.


    Церковь в стиле барокко Санта-Мария-дель-Суффраджо (Святого духа) (Chiesa di Santa Maria del Suffragio) по сей день напоминает о трагедии последних лет. Возведённая в 1713 году рядом с Соборной площадью, эта церковь, творение великого архитектора неоклассицизма Джузеппе Валадье (Giuseppe Valadier), отличается характерным вогнутым фасадом и небольшим куполом.


    Город Акуила находится на расстоянии 100 километром от Рима и 60 километров от Адриатического моря, расположен на одноимённом плато на высоте 721 метр над уровнем моря. Окружающий город пейзаж представляет собой горы, зелёные просторы, голубое небо, что позволяет любителям отдыха на природе насладиться прекрасными видами прилегающих гор.


Город Л’Акуила в истории Джиро д’Италия

 Уже одиннадцать раз Акуила была стартовым городом «Корса Роза», начиная с 1914 года. А также девять раз принимала финиш этапов Джиро д’Италия. Победителем последнего из них, в 2010 году, на 11-м этапе стал россиянин Евгений Петров (Evgeni Petrov).


   11-й этап Джиро д'Италия-2010 проходил по провинции Абруццо, местам, затронутым землетрясением 2009 года, с финишем в Акуиле. Это был этап скорби. Участники Джиро д'Италия-2010 отдавали дань памяти столице Абруццо и всем жителям региона, потерявшим своих близких, дома и рабочие места во время ужасного землетрясения 6 апреля 2009, главный толчок которого пришёлся на 3 часа 32 минуты ночи.


   В день проведения 11-го этапа Джиро д'Италия-2010 погода была ужасной. Со старта уехал огромный отрыв – более пятидесяти человек… пелотон во главе с розовой майкой спал. Когда лидеры включились в работу, отрыв было уже не догнать. Максимум, что удалось сделать – чуть подсократить отставание.


    В финале этапа, когда пошли атаки из отрыва, россиянин Евгений Петров, зацепился за одну из таких атак и на финальном подъёме, «как нож сквозь масло», прошёл лидировавшего Линуса Гердеманна (Linus Gerdemann) и одержал историческую для себя победу. Результатом такого мегаотрыва стало полное перекроение генеральной классификации, лидерство в которой захватил молодой австралиец из Саксо Банк Ричи Порт (Richie Porte), а главным его преследователем стал испанец Давид Арройо (David Arroyo).


Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2021

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 10 этап, Л’Акуила - Фолиньо

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 10 этап, Л’Акуила - Фолиньо

 

  Спринтерcкий этап с единственным категорийным подъёмом перед днем отдыха. Наименее протяжённый этап на Джиро д'Италия-2021.

 

  Из Л’Акуилы пелотон отправится на запад и начнёт преодолевать некатегорийный подъём протяжённостью 15 км, после спуска с которого состоится розыгрыш промежуточного спринта. Затем маршрут поворачивает на север.

 

  Последующие 25 км преимущественно равнинные, а далее на пересечённом рельефе могут быть попытки сбросить спринтеров. В этом помогут два некатегорийных подъёма и подъём 4 категории Валико делла Сомма (Valico della Somma, 321 – 655 м, протяжённость 6,7 км, перепад 334 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%). Вершина подъёма расположена за 39 км до финиша, половина из которых спуск, другая половина - равнина. На заключительных 1,5 км организаторы припасли для пелотона 4 поворота.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 10 этап, Л’Акуила - Фолиньо

 

   Финиш десятого этапа принимает город Фолиньо (Foligno). Этот старинный городок расположен в регионе Умбрия. Его история восходит к античным временам, когда город назывался Фульгиния (Fulginium) и был заселен умбрами. В Средние века Фолиньо соперничал с Перуджей (Perugia) за звание главного города Умбрии.

 

  Римляне, прокладывавшие дорогу виа Фламиния, которая соединяла Рим с Адриатическим побережьем (Равенной), построили на месте современной Перуджи укрепление, которое со временем превратилось в город с акведуком, форумом, мостами, виллами римской знати. В наши дни археологические раскопки римского поселения – одна из достопримечательностей Фолиньо. Исторический центр Фолиньо, который благодаря Фридриху Барбароссе получил право свободного города в 1165 году, овальной формы, так как сформировался внутри средневековых стен, разрушенных в 19 веке.

 

 В 15 веке Фолиньо процветал, славился своей школой живописи, именно в этом городе учеником Гуттенберга Йоханом Ноймайстером в 1472 году была напечатана первая книга на итальянском языке, а также первый экземпляр «Божественной комедии» Данте.

 

 Типография Ноймайстера сделала Фолиньо центром итальянского книгопечатания. В Палаццо Андреоцци (Palazzo Andreozzi) находится одна из старейших публичных библиотек Умбрии.

 

 Фолиньо три раза был разрушен до основания землетрясениями (последнее было в 1997 году). В 1832 году в Умбрии произошло сильное землетрясение, многие здания города были разрушены. В годы Второй мировой войны в городе располагался один из крупнейших железнодорожных узлов региона и поэтому город подвергался серьезным бомбардировкам. Эти события сильно изменили облик города, но тем не менее многие из памятников старины уцелели, в том числе главный собор города – Дуомо ди Сан-Фелициано (Собор Святого Фелициана).

 

 Собор, у которого два фасада, начали строить в 1133 году, затем он расширялся и перестраивался, в результате чего у здания и появился второй фасад. Сильнейшее землетрясение 1703 года разрушило собор, его восстанавливали сто лет.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 10 этап, Л’Акуила - Фолиньо

 

  В Дуомо ди Сан-Фелициано хранится копия знаменитой картины Рафаэля «Мадонна ди Фолиньо», написанной мастером в 1511-1512 годах в Риме по заказу Сиджисмондо дей Конти, секретаря папы Юлия II, в память о чудесном избавлении от смерти, когда на его дом в Фолиньо упал метеорит. Эта картина в хронологическом и художественном отношении предшествует самому выдающемуся шедевру Рафаэля, «Сикстинской Мадонне». Оригинал «Мадонны ди Фолиньо» или «Мадонны Конти», как её называют по имени заказчика, хранится в пинакотеке Ватикана. Внизу картины можно увидеть самого заказчика, изображённого молящимся, а в центре полотна Рафаэль написал пейзаж с городом Фолиньо, который охватывает яркая дуга света, обозначившая или падающий метеорит, или молнию, ударивших в дом Конти.


    Итальянцы считают, что Фолиньо является "центром мира", потому что город находится в самом центре Аппенинского полуострова. Когда-то этот "центр" обозначался кеглей, которая была установлена в кафе и символизировала центр города. С тех пор прошло много времени, а на месте кафе стоит бизнес-центр, про "центр мира " не забыли и в пол вмонтировали кристалл.


    В Фолиньо расположено огромное количество "паллацо" - дворцов, по некоторым данным их более 120. Во многих расположились музеи. Например, в старинном дворце Тринчи (1389-1407) разместились Художественный и Археологический музей, Мультимедийный музей рыцарских турниров. Уцелели руины сильно повреждённого собора (1133-1201) и романская церковь Санта-Мария-Инфра-Портас.

 


Город Фолиньо в истории Джиро д’Италия


Фолиньо пять раз отправляла участников Джиро д’Италия по маршруту этапа и трижды принимала финиш этапа. В последний раз финиш этапа Джиро д’Италия город Фолиньо принимал в 2016 году, победителем тогда стал Андре Грайпель. 

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 17:58 | Регистрация: 31.05.2014

    Инеос отдаст этап отрыву, вопрос согласятся ли спринтеры.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:17 | Регистрация: 15.04.2010

    Генералы будут отдыхать и команды их не будут работать. Финиш наверно разыграют из отрыва.

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:21 | Регистрация: 4.08.2018

     Разыгрывается 62 очка в зачет цикламеновой майки. Спринтеры вряд ли будут спокойно отпускать отрыв навсегда. Скорее постараются выпустить послабее людей, чтобы потом не возникло проблем с погоней.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Earl57
    Матей Мохорич сошёл с Джиро д’ ... (3)
    Earl57-Фото

    Мохорич сообщил в твиттере, что он в порядке. Сломанных костей нет, небольшое сотрясение мозга и головная боль. Находится под присмотром медперсонала команды.

  • Gerasim
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Gerasim-Фото
    У Вас буйная фантазия. Я хоть и болею за Сашу, но не вижу предпосылок победы. Если бы Нибали сегодня катался за Астану, я думаю Вы и в его победу бы верили. Это всё называется астанофобия.
  • oblivion
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    oblivion-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора!Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень!
    А я и против Отара ничего плохого не могу сказать. Да, манера речи не очень бодрая. Зато он хорошо следит за гонкой и неплохо читает ее. У них с СК свои плюсы и минусы и это нормально)
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    RVL-Фото
    А какова связь между сглазом Власовым сыном и покером? Любопытно просто)
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Серафим-Фото

     Разыгрывается 62 очка в зачет цикламеновой майки. Спринтеры вряд ли будут спокойно отпускать отрыв навсегда. Скорее постараются выпустить послабее людей, чтобы потом не возникло проблем с погоней.

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    cmap_nep-Фото
    Не сметь против Серёжи... Он неподражаем. Красавчик!!!! -------------------- Ну вот, свершилось. Теперь есть у нас Супер Комментатор, СуперМэн и Супер Болелельщик. Св.троица.
  • salomon
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    salomon-Фото
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора! Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень!
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Серафим-Фото

     Гравийный участок оказался не таким уж и гравийным. Скорее песчано-глиняная грунтовка. 

      И жалко, что быстро сдал смену розовая майка Атилла Вальтер. Немного не потянул в развязке, несмотря на необычную диету.

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Не сметь против Серёжи что то глорить, а то щас Отарик Мамчиашвили подтянется к рупору ЕN. А вот тогда все вспомнят добрым словом СК. Если, честно..то лучше чем Курдюков никто и рядом не стоял. Он комментатор от бога. И не важно, что он там несёт, но интересен до невозможности. С ним можно и десятичасовые репортажи смотреть не напрягаясь. Он просто оракул спича.Он неподражаем. Красавчик!!!!
  • MVDP
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    MVDP-Фото
    Не знаю, что там по физике, но в целом Матье с его весом тяжеловато против Пидкока будет. У Тома в КК, считаю, наилучшие перспективы, т.к. для СХ он мелковат, а на шоссе конкуренция повыше.

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