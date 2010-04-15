Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 3 этап, Биелла - Канале



Третий этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в Биелле (Biella, административный центр провинции Биелла, регион Пьемонт). Город впервые упомянут в грамоте Людовика Благочестивого как Бугелла. До 1379 года принадлежал графам Верчелли, затем служил яблоком раздора между миланскими Висконти и Савойским домом, который вышел победителем. Дальнейший рост города связан с превращением его в центр шерстепрядильной промышленности.



Город Биелла является настоящим зеленым оазисом, сохранившим среди великолепной природы множество исторических и культурных свидетельств славного прошлого.



Среди исторических достопримечательностей Биеллы дворцы и храмы, стены которых «помнят» правителей Савойской династии и монахов-паломников, которые в Средневековье прибывали в город со всех концов Европы, чтобы поклониться важным святынями, находящихся в местных монастырях и храмах.



К таким достопримечательностям относятся: соборная церковь (1402), романский баптистерий (X век), ренессансные храмы святых Себастьяна и Иеронима (XVI век). Церковно-монастырский комплекс Сакро-Монте-ди-Оропа входит в Ансамбли Сакри-Монти (Святые горы) в Пьемонте и Ломбардии, состоящие под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.



Город Биелла в истории Джиро д’Италия



Город Биелла отправлял участников Джиро д’Италия пр маршруту этапа 5 раз. Впервые город Биелла появился на маршруте в 1963 году. Финишировал этап Джиро д’Италия в Биелле дважды, в 1964 году и в 1996.



Альтиметрия 3-го этапа Джиро д’Италия-2021

Биелла в прошлый раз принимала старт этапа в 2007 году. Это первый среднегорный этап Джиро д'Италия-2021.

Со старта пелотон отправится на юг по преимущенственно равнниной территории и после розыгрыша первого промежуточного спринта, расположенного на 114 км маршрута, начнется решающая часть этапа.

На ней велогонщикам предстоит преодлеть 4 подъёма:

подъём 3 категории Пьянканелли (Piancanelli, 155 – 522 м, протяжённость 7,6 км, перепад 367 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 12%), первый подъём 3-й категории на Джиро д'Италия-2021;

подъём 4 категории Кастино (Castino, 287 – 540 м, протяжённость 4,9 км, перепад 253 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 11%);

подъём 4 категории Манера (Manera, 336 – 625 м, протяжённость 5,4 км, перепад 289 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%).

Преодолев наивысшую точку этапа, велогонщики отправятся на 17 км спуск до подножия некатегорийного подъёма Гварене (Guarene) протяжённостью 2,6 км со средним градиентом 7,1%, максимальный градиент 15%, на вершине которого будет разыгран второй промежуточный спринт.

Далее скоростной спуск - до финиша этапа останется 12 км. Скорее всего будет спринт из небольшого пелотона. Фаворитами можно назвать Петера Сагана, Джанни Москона и других.



Финишировать на 3-м этапе Джиро д’Италия-2021 участникам велогонки предстоит в городе Канале (Canale, провинция Кунео, регион Пьемонт), который впервые появится на маршруте «Корса Роза».



Город Канале был основан в 1260 году муниципалитетом Асти на земле, принадлежащей различным феодалам, связанным с епископом Асти. Поселенцы прибыли из прилегающих деревень. Канале имеет общие черты с другими городами, созданными империей в средние века.



В начале XX века по всему региону прошёл ужасный град. Все сельское хозяйство было уничтожено. Погибли злаковые поля, виноградники. Поэтому в 1906 году крестьяне Канале приступили к выращиванию персиковых деревьев. Позже, когда крестьянам удалось развить бизнес с персиками настолько, что даже приходилось экспортировать этот товар за пределы национальных границ, родился миф о цветущем городе Канале-дель-Песко - «персиковом Канале». Благодаря тяжелому труду его жителей удалось возродить сельскохозяйственную экономику этого места.



В настоящее время персиковые рощи значительно сокращены в пользу новой концепции сельского хозяйства, основанного на виноградной лозе, с особым вниманием к лозе Арнейс, из которой происходит знаменитое белое вино DOCG Roero Arneis.

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