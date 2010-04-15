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Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 20 этап, Вербания - Валле-Сплуга-Альпе Мотта

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 20 этап, Вербания - Валле-Сплуга-Альпе Мотта


Двадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Вербания (Verbania, административный центр провинции Вербано-Кузио-Оссола, регион Пьемонт). Город расположен на побережье живописного озера Маджоре, красота которого на протяжении веков вдохновляла многих художников и писателей. Лаго – Маджоре (Lago Maggiore, в переводе с итальянского – буквально – «большое озеро») – второе по величине озеро Италии (после озера Гарда). Расположенное на границе со Швейцарией, Маджоре славится своим мягким средиземноморским климатом и многочисленными курортами.

  Одной из достопримечательностей озера является монастырь Санта Катерина дель Сассо (L'Eremo di Santa Caterina del Sasso). Расположенный в прибрежной скале, в прошлом он служил жилищем для отшельников. Строительство монастыря было начато в XIII веке, а основные работы по его возведению датируются 1300—1320 годы. В наши дни сооружение доступно как со стороны озера, так и по суше, а название del Sasso («Камень») служит напоминанием о событии 1640 года, когда на монастырь обрушилась часть скалы.

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 20 этап, Вербания - Валле-Сплуга-Альпе Мотта

  Вербания, несмотря на свою молодость (город был основан в 1939 году), может гордиться немалым количеством архитектурных памятников, строительство которых велось в 15-16 вв. Здесь нет никакого противоречия, поскольку Вербания в современном ее виде образовалась путем объединения двух небольших городов с богатыми историческими традициями.

 

  Особый интерес для туристов здесь могут представлять ботанические сады Вилла Таранто (Villa Taranto), расположенные в Палланце, одном из городов, входящих в состав Вербании. Идея создания ботанических садов, занимающих площадь около 16 гектар на западном берегу Маджоре, принадлежит шотландцу Нилу МакИчерну. Посетивший впервые Италию в молодости, он навсегда сохранил в своем сердце любовь к этой стране. МакИчерн также был известен своим увлечением ботаникой. Решив объединить эти две страсти, шотландец вернулся в Италию в 1928 году в поисках земли, пригодной для создания большого сада. Но реальные очертания этот смелый проект приобрел лишь спустя два года, когда МакИчерну удалось купить виллу вместе с участком земли в Палланце, где в дальнейшем и появились известные ныне сады. Окружающий ландшафт был существенно изменен, проложено около 8 километров труб для подачи воды.

 

   Сегодня в Вилла Таранто можно найти несколько десятков тысяч видов растений, а общая протяженность туристических маршрутов составляет порядка 7 километров.


Город Вербания в истории Джиро д’Италия


   Впервые город Вербания поприветствовал Джиро д’Италия в 1952 году, приняв финиш и старт этапа. Затем сорок лет Вербания ждал своего часа, чтобы вновь ощутить атмосферу грандиозного велосипедного праздника. 20-й этап Джиро д’Италия-1992 финишировал в Вебания, победу на этапе одержал итальянский велогонщик Франко Чиоччоли (Chioccioli Franco).


   На 20-м этапе Джиро д’Италия-2018, который финишировал в Вербании, победу на этапе одержал велогонщик из отрыва. Микель Ниеве (Mikel Nieve) выиграл этап в свой 34-й день рождения.


   За всю историю Джиро д’Италия город Вербания трижды давал старт этапа и трижды принимал финиш этапа «Корса Роза».


Альтиметрия 20-го этапа Джиро д’Италия-2021

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 20 этап, Вербания - Валле-Сплуга-Альпе Мотта

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 20 этап, Вербания - Валле-Сплуга-Альпе Мотта

 

  Заключительный горный этап Джиро д'Италия-2021 с набором высоты 4200 м и финишем в подъём 1 категории. Первый по «урожайности» на горные очки этап Джиро д'Италия-2021.

 

   Со старта пелотон отправится на северо-восток и через 22,3 км Джиро д'Италия-2021 переместится в Швейцарию, где начнётся подъём протяжённостью 85 км с набором высоты в 2000 м до вершины 1 категории Пассо Сан-Бернардино (Passo San Bernardinoпротяжённость 23,5 км593-2065 м, набор высоты 1517 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%).

 

  Сан-Бернардино - трехступенчатый подъём с одной полочкой и одним спуском, в начале подъёма расположен 7-и километровый участок со средним градиентом 8%. Далее километровая полочка и участок протяжённостью 6,5 км со средним градиентом в 7,4% к небольшому спуску. Заключительный отрезок подъёма со средним градиентом в 6,4% приведёт велогонщиков на высоты 2 км над уровнем моря. К вершине подъёма от пелотона останется небольшая группа генеральщиков со своими помощниками.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 20 этап, Вербания - Валле-Сплуга-Альпе Мотта

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 20 этап, Вербания - Валле-Сплуга-Альпе Мотта

 

  После 20 км спуска на восток начнётся следующий подъём 1 категории Шплугенпасс/Пассо делло Сплуга (Splugenpass / Passo dello Spluga, протяжённость 8,9 км, 1468-2115 м, перепад 647 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%).

 

  Вершина Шплугенпасс  /Пассо делло Сплуга расположена на границе Швейцарии и Италии. Пройдя наивысшую точку этапа, велогонщики отправятся на спуск на юг по территории Италии. 20 км скоростного и опасного спуска приведут к подножию заключительного подъёма 20 этапа и всей Джиро д'Италия-2021.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 20 этап, Вербания - Валле-Сплуга-Альпе Мотта

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 20 этап, Вербания - Валле-Сплуга-Альпе Мотта

 

  Подъём 1 категории Валле Сплуга-Альпе Мотта (Valle Spluga - Alpe Motta, протяжённость 7,3 км, 1175-1727 м, перепад 552 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 13%). На финише этапа мы узнаем обладателя горной майки и расстановку в генеральной классификации перед заключительной разделкой в Милане.


   Финиш двадцатого этапа Джиро д’Италия-2021 принимает Валле Сплуга (Valle Spluga) - альпийская долина в северной итальянской провинции Сондрио (Ломбардия), которая простирается от перевала Шплюгенпасс на границе со Швейцарией, до провинции Кьявенна на юге Италии. Является долиной реки Лиро.


   Провинция Сондрио простирается на горных рельефах. На севере провинция граничит со Швейцарией, на западе — с провинциями Комо и Лекко, на юге — c провинцией Бергамо, на востоке — с провинциями Брешиа, Тренто и Больцано. В провинции находятся самые высокие горы Ломбардии — Ретийские Альпы.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 20 этап, Вербания - Валле-Сплуга-Альпе Мотта

 

   Между горами расположены долины, в основном протянувшиеся с севера на юг. Крупнейшими из них являются Вальтеллина и Валькиавенна.

 

    В провинции насчитывается 78 коммун, крупнейшие — столица Сондрио и Ливиньо, туристический и курортный центр. В северо-восточной части создан национальный парк Стельвио.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Если не здесь, то никогда уже. Берналь на явном спаде. Соперники видят.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 18:25 | Регистрация: 26.04.2017

      Многим такой спад показался бы взлётом, ИМХО :)...

  2. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 18:12 | Регистрация: 15.10.2020

    Ещё один этап продержаться Саше

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:42 | Регистрация: 15.04.2010

    Наверное на этом этапе некоторые пойдут ва-банк.

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:46 | Регистрация: 22.05.2013

    Спуск перед последним подъемом почти 20км, выглядит как большей частью рабочий, на технику меньньше участков. Если на Сплуге атаковать,  теоретически какая-то группа могла бы другой привезти прилично,  а если какой-то гонщик окажется изолирован... Пора и бахрейну подключаться, Берналя пробовать прощупать коллективно. Безумные планы на победу аля Фрум или Нибали, должны пробоваться. 

  5. Имя: Евгений

    zhekinson

    Сегодня, 19:47 | Регистрация: 30.06.2015

    главное чтобы орги ещё и завтра чего-нибудь не намутили и не поотменяли biggrin

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Tour of Slovenia

9 - 13 июня 2021

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • zhekinson
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    zhekinson-Фото

    главное чтобы орги ещё и завтра чего-нибудь не намутили и не поотменяли biggrin

  • kabachok
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (21)
    kabachok-Фото

    вот кто настоящий мужчина на джиро, так это алмейда. так держать удар и биться до последнего - не каждому дано.

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (21)
    velodoctor-Фото
    Ну 6 минут это и есть плохой день в начале, и то что он в Тоскане вернулся к Ремко и тащил его.
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (21)
    BaTman-Фото
    Поддерживаю, в Инеосе он точно не потянет. Там таких как Мартинез пол состава, а он не сильно отстаёт от Саши. А радоваться что Саша разваливает пелотон, ну так себе перспективы.
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (21)
    uran-Фото
    Инеоскай немного не вовремя поменяли тактику "от атаки к обороне". Джонатан в лучших традициях "Робокопа Кири" убивает всех и Берналя в том числе. Атаковать из под такого развоза мог только Фруми в своих лучших кондициях. Ейтс берет максимум из возможного, очень прагматичный гонщик. Жаль в начале много упустил.
  • Krakk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (21)
    Krakk-Фото

    Красивый этап с победой сильнейшего. Берналь и "Иниос" - гроссмейстерская езда, минимум проигрыша.. но разве это езда чемпиона? Власов достойно, но завтра ему будет очень тяжело.

    Завтрашний этап годился бы, чтобы взорвать гонку и решить в свою пользу, но... пресловутый фактор разделки. Йейтс мог бы выиграть Джиро завтра, но предчувствие разделки повиснет мертвым грузом на ногах Саймона и не даст показать свою силу, вот увидите.

  • Крайний
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (21)
    Крайний-Фото

    Власов на этой гонке это не уровень тройки.

    Но этап провел неплохо, вовремя атаковал Карти. Завтра нужно отдержаться за него и атаковать при удачном раскладе.

    А как некоторые говорят: "разделка это территория Власова."

    Слабо верится что он благодаря ей продвинется наверх, но кто знает.

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    velodoctor-Фото

    Спуск перед последним подъемом почти 20км, выглядит как большей частью рабочий, на технику меньньше участков. Если на Сплуге атаковать,  теоретически какая-то группа могла бы другой привезти прилично,  а если какой-то гонщик окажется изолирован... Пора и бахрейну подключаться, Берналя пробовать прощупать коллективно. Безумные планы на победу аля Фрум или Нибали, должны пробоваться. 

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Наверное на этом этапе некоторые пойдут ва-банк.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (21)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня гонка получилась красивой. И отрыв не отпустили далеко и генералы устроили разборку. Все были по своему хороши, но победил тот кто сегодня был селён. Власов сегодня выглядел хорошо и проиграл совсем мало.

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