Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 14 этап, Читтаделла - Монте Дзонколан

Четырнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Читтаделла (Cittadella, провинция Падуя, регион Венето). Читтаделла находится на венецианской равнине. Его территория абсолютно плоская, но в нескольких километрах к северу уже можно найти первые холмы, предшествующие обширному плато Альтопиано-дей-Сетте-Комуни (Altopiano dei Sette Comuni) и горному массиву Монте-Граппа (Monte Grappa).

Читтаделла была заложена довольно поздно (13 век), но ее территория имеет гораздо более древнюю историю.

Город Читтаделла – единственный окруженный стеной город во всей Европе. Военную крепость в форме пятиугольной звезды, окруженную валами и рвами, начали строить в конце XVI века при герцоге Алессандро Фарнезе, великом капитане, губернаторе Фландрии (1578-1592), третьем герцоге Пармы (1586). Герцог Алессандро воплотил идею своего деда Пьера Луиджи, первого герцога Пармы (1545-47), которому уже в 1546 году перешла во владение площадь, на которой стояла готическая церковь и монастырь Сантиссима-Аннунциата и средневековые ворота ди Порта Нуова.

Проект цитадели разработал лично Алессандро Фарнезе, вдохновленный крепостью в Антверсе, возведенной Франческо Пачотто. Строительство велось под руководством инженеров Джованни Антонио Стирпио де Брунелли и Генезио Брешано, сотрудничавших со Смеральдо Смеральди.



В настоящее время территория, где стоит цитадель, используется как общественный парк, в котором сохранились древние сооружения - бастионная система звездообразной формы и ворота в город (1596) Симоне Москино.



Читтаделла входит в число городов, награжденных воинской доблестью за освободительную войну, награжденным серебряной медалью за воинскую доблесть за жертвы своего населения и за участие в партизанской борьбе во время Второй мировой войны.



Город Читаделла в истории Джиро д’Италия



Город Читаделла лишь однажды появлялась на маршруте итальянской супермногодневки. 13-й этап Джиро д’Италия-2008 стартовал в Модене и через 177 км финишировал в Читаделле. Победителем этапа стал британский спринтер Марк Кэвендиш (Mark Cavendish).



Альтиметрия 14-го этапа Джиро д’Италия-2021

Читтаделла впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Горный этап с набором высоты 3700 м и финишем в подъём 1 категории.

Со старта пелотон отправится на северо-восток по равнине до подножия подъёма 4 категории Кастелло ди Канева (Castello di Caneva, протяжённость 3,4 км, 49-179 м, перепад - 130 м, средний градиент 3,8%, максимальный - 11%).

Последующие 55 км по равнине приведут к началу подъёма 2 категории Форчелла ди Монте Рест (Forcella di monte Rest, протяжённость 10,5 км, 440-1060 м, перепад - 620 м, средний градиент 5,9%, максимальный - 12%). Далее спуск и еще 37 км до подножия финишного подъёма этапа.

Подъём 1 категории Монте Дзонколан (Monte Zoncolan, протяжённость 14,1 км, 531-1730 м, перепад - 1199 м, средний градиент 8,5%, максимальный - 27%). Самый высокогорный финиш этапа на Джиро д'Италия-2021.

В начале подъёма участок протяжённостью 8,7 км со средним градиентом 8,3%, затем полочка 1,5 км и заключительные 3,1 км со средним градиентом 13% и максимальным градиентом в 27%.

В последний раз этап Джиро д'Италия финишировал на Монте Дзонколан в 2018 году.

Финиш четырнадцатого этапа принимает Монте Дзонколан (Monte Zoncolan, провинция Удин, автономный регион Фриули — Венеция-Джулия). Для любителей велоспорта Монте Дзонколан отзывается повышенным интересом, так как этот подъём для самых сильнейших.



Монте Дзонколан — гора в Карнийских Альпах, самая крутая гора Италии и вторая по тяжести прохождения подъёма и величины градиентов после Англиру (Alto de l'Angliru) в Европе. На вершине Дзонколана находится горнолыжный курорт Равасклетто с 22-мя километрами спусков и зоной катания на высоте между 950 и 2000 метрами.



Монте Дзонколан в истории Джиро д’Италия



Подъём на Дзонколан является одним из самых сложных в профессиональном шоссейном велоспорте. Он шесть раз (2003, 2007, 2010, 2011, 2014, 2018) входил в маршрут Джиро д’Италия и один раз — в маршрут женской Джиро д’Италия. Дзонколан стал одним из символов Джиро д’Италия, тестом на выживание для всех его участников.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



Впервые подъём Дзонколан появился на 10-м этапе женской Джиро д’Италия в 1997 году. Победительницей 10-го этапа и покорительницей подъёма Дзонколан стала итальянская велогонщица Фабиана Луперини (Fabiana Luperini) - двукратная победительница Джиро д’Италия среди женщин, которая по итогам велогонки 1997 года стала трёхкратной победительницей Джиро д’Италия среди женщин.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



В мужской версии Джиро д’Италия подъём Дзонколан появился не так давно, в 2003 году. На 12-м этапе Джиро д’Италия-2003 стартовавшем в Сан-Дона-ди-Пьяве (San Dona di Piave) участникам «Корса Роза» предстояло проехать 185 километров, прежде чем финишировать на подъёме Дзонколан, на который они поднимались, используя дорогу из города Сутрио (Sutrio) на восточной стороне горы.

Победителем этапа стал итальянский велогонщик Джильберто Симони (Gilberto Simoni). Ему противостоял самый известный горняк того времени Марко Пантани (Marco Pantani), для которого это издания итальянского Гран-тура стало последним в его жизни - в феврале 2004 года Пират покончил жизнь самоубийством. Панатни предпринял неудачную атаку за 3 км от финишной черты, но не смог удержать свою позицию и финишировал на пятом месте, уступив Симони 42 секунды.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



Во второй раз подъём на Дзонколан появился на маршруте итальянской супермногодневки на 17-м этапе Джиро д’Италия-2007. В этот и все последующие разы участникам Джиро д’Италия предстояло подниматься на Монте Дзонколан по более сложному маршруту из Оваро (Ovaro).

Перед финишем на Монте Дзонколан атаковали двое - Джильберто Симони и Леонардо Пьеполи (Leonardo Piepoli). Удача улыбнулась Джильберто Симони, который во второй раз покорил Дзонколан, что не удавалось ещё ни одному велогонщику в истории. Симони также установил рекорд подъёма на Дзонколан (из Оваро) - 39 минут 3 секунды.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



Через три года после победы Джилльберто Симони Дзонколан вернулся на Джиро д'Италия в 2010 году. На этапе с покорением Дзонколана раскрылся талант итальянского велогонщика Ивана Бассо (Ivan Basso).



На Дзонколане он со звериным оскалом пошёл в атаку, разбросав всех конкурентов и привёз на финише более минуты Кэделу Эвансу (Cadel Evans), а другим и того более. Наверное, этот этап можно назвать решающим для казахстанца Александра Винокурова (Alexander Vinokourov), здесь он окончательно распрощался с надеждами выиграть Джиро д'Италия.

Испанцу Давиду Арройо (David Arroyo) удалось сохранить розовую майку, но его преимущество растаяло на этом этапе катастрофически быстро. А Иван Бассо обеспечил себе значительное преимущество перед конкурентами в генеральной классификации и в итоге победил на итальянской супермногодневке.



Через год на Джиро д’Италия-2011 14-й этап со стартом в Лиенц (Lienz) финишировал на Дзонколане. Этап протяжённостью 172 км ждали ещё с момента объявления маршрута того выпуска Джиро д'Италия: упоминание связки Дзонколан – Монте Кростис (Monte Crostis) внушало ужас участникам многодневки и приводило в состояние экстаза многочисленную армию велоболельщиков.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



Однако поздно вечером накануне 14-го этапа организаторы Джиро д'Италия-2011 под давлением судейского комитета Международного союза велосипедистов (UCI) вынуждены были перекроить маршрут, убрав технически сложный и опасный спуск с Монте Кростис, чем, безусловно, вызвали неудовольствие огромной толпы болельщиков, отправившихся в Оваро задолго до старта этапа. Возможно, кто-то из этих болельщиков в знак протеста и перекрыл дорогу на Туалис (Tualis) (подъем на который был предложен велогонщикам в качестве альтернативы Кростису).

Так или иначе уже во время велогонки стало известно, что дистанция будет сокращена на 20 километров, и велогонщики начнут штурм Дзонколан сразу из Оваро.



Перед началом подъёма преимущество отрыва, в который уехали Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla), Маттео Работтини (Matteo Rabottini), Брам Танкинк (Bram Tankink), составляло около 4-х минут. Велогонщики команды Liquigas устроили бешеный развоз у подножия Дзонколана. Здесь же можно было заметить и гвардию Микеле Скарпони (Michele Scarponi).



Альберто Контадор (Alberto Contador) старался держаться рядом со своими главными соперниками. Белая майка Романа Кройцигера (Roman Kreuziger) периодически мелькала впереди. Игор Антон (Igor Anton) и Денис Меньшов (Denis Menchov) также находились в голове группы.



Едва велогонщики преодолели первые километры подъёма, группа значительно просеялась. Между тем, Liquigas продолжали удерживать инициативу в своих руках. Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) был настроен решительно. За 7 километров до вершины Дзонколан разрыв между Брамбиллой (а именно он был впереди) и группой составлял 3 минуты.



Изредка можно было наблюдать всплески активности у Хоакима Родригеса (Joaquim Rodriguez), когда под ногами каталонца оказывались участки с более крутым уклоном. Родригес же и попробовал отъехать первым из грандов.



Контратаковал Кройцигер. Контадор вёл себя тихо, предпочитая не высовываться раньше времени. И тут поехал вперёд Игор Антон. Через пару сотен метров ответил Контадор, и вскоре лидер Saxo Bank сумел переложиться к соотечественнику.



Брам Танкинк (Bram Tankink) добрал Брамбиллу, но оба ехали уже скорее поперёк дороги. Тем временем позади «выживали» Винченцо Нибали, Микеле Скарпони и Хосе Рухано (Jose Rujano). Однако Скарпони где-то через полкилометра удалось «ожить» по-настоящему, потянув за собой ещё и Нибали. А Роман Кройцигер постепенно отставал. Антон, Родригес, Контадор и Скарпони уступали полторы минуты лидерам. Нибали с трудом пытался добрать группу фаворитов, а чуть позади итальянца находился Денис Меньшов.



За 6 километров до вершины Антон атаковал ещё раз, уехав от своих попутчиков раз и навсегда. Нибали «умирал» и снова «воскресал». Контадор, решив поберечь силы, «действовал на нервы» лидеру Liquigas, двигаясь параллельным курсом. Скарпони сражался как лев и с соперниками, и с внезапно нарисовавшимися внешними обстоятельствами в виде слетевшей за пару километров до финиша цепи велосипеда.



Задымил один из мотоциклов, сопровождавших велогонщиков, но Игор Антон, который, по его же словам, боролся на этом адском подъёме, прежде всего, с самим собой, продолжал демонстрировать терпение и выдержку.



Очень хорошо выглядел Меньшов. Несмотря на то, что запредельные градиенты Дзонколана никак нельзя назвать его территорией, он сумел нащупать нужный ритм, и держал в поле зрения своих оппонентов.



Контадор снова не удержался от того, чтобы устроить демонстрацию своей силы, оторвавшись от Нибали перед самым финишем. Но, скорее всего, даже если бы двужильный El Pistolero взвинтил темп чуть раньше, он всё равно не смог бы в этот день одолеть Антона, который, одержав победу спустя полгода после своего падения на Вуэльте Испании (Vuelta a España)-2010, в очередной раз доказал, что человек может и обязан быть сильнее любых обстоятельств.



Первая десятка финишировавших на вершине Дзонколана на 14-м этапе Джиро д'Италия-2011 выглядела следующим образом:

1 Igor Anton Hernandez (Esp) EUS 5:04:26 2 Alberto Contador Velasco (Esp) SBS 33 3 Vincenzo Nibali (Ita) LIQ 40 4 Michele Scarponi (Ita) LAM +1:11 5 Denis Menchov (Rus) GEO +1:21 6 John Gadret (Fra) ALM +1:38 7 Mikel Nieve Ituralde (Esp) EUS +1:52 8 Hubert Dupont (Fra) ALM +1:55 9 Kanstantsin Sivtsov (Blr) THR +2:05 10 José Rujano Guillen (Ven) AND +2:11



Монте Дзонколан велогонщики «штурмовали» и на 20-м этапе Джиро д’Италия-2014 - это был королевский этап и последний из решающих, который окончательно расставил генеральщиков в итоговом зачёте велогонки.



В самом начале этапа отъехал отрыв из 19 человек, включая трёх велогонщиков - Майкла Роджерса (Michael Rogers) из Tinkoff-Saxo, Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti) из Androni Giocattoli и велогонщик команды Bardiani-CSF Франческо Бонджорно (Manuel Bongiorno).



За 5 км до финиша атака Роджерса разорвала группу отрыва, за австралийским велогонщиком последовали Пеллицотти и Бонджорно.



За 3 км до финиша впереди находились Роджерс и Бонджорно, но толчок болельщика едва не свалил итальянского велогонщика, Бонджорно пришлось даже снять ногу с педали.



Майкл Роджерс продолжил преодолевать подъём, не увидев, что произошло позади, и одержал одну из самых важных побед в своей карьере.

Первая десятка финишировавших на вершине Дзонколана на 20-м этапе Джиро д'Италия-2014 выглядела следующим образом:

1 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 4:41:55 2 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:00:38 3 Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani - CSF 0:00:49 4 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 0:01:35 5 Brent Bookwalter (Usa) BMC 0:01:37 6 Robinson Chalapud (Col) Colombia 0:01:46 7 Georg Preidler (Aut) Giant-Shimano 0:01:52 8 Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol 0:02:12 9 Dario Cataldo (Ita) Sky 0:02:24 10 Simon Geschke (Ger) Giant-Shimano 0:02:37

В последний раз Дзонколан появлялся на Джиро д’Италия в 2018 году. Королевский горный 14-й этап Джиро д’Италия-2018 с общим набором высоты 4300 м и финишем на вершине Монте Дзонколан решился на финальном подъёме.

Photo Credits: POOL (c) Getty-TDW



За 5 км до финиша впереди остались лишь 8 гонщиков: лидер генеральной классификации Саймон Йейтс (Simon Yates) из Mitchelton-Scott, Крис Фрум (Chris Froome) и его помощник Ваут Пулс (Wout Poels) из велокоманды Sky, Мигель Лопес (Miguel Angel Lopez) из Astana Pro Team, Том Дюмулин (Tom Dumoulin) из Sunweb, Тибо Пино (Thibaut Pinot) и его товарищ по велокоманде Groupama-FDJ Себастьян Рейхенбах (Sebastien Reichenbach), а также Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) из велокоманды Bahrain-Merida.

Photo Credits: POOL LUCA BETTINI 14a GIRO 2018



Крис Фрум атаковал за 4,3 км до финиша, создал просвет. Доменико Поццовиво, Саймон Йейтс и Мигель Лопес поехали за Фрумом, но в итоге ближе всех к британскому велогонщику удалось приблизиться его соотечественнику, лидеру генеральной классфикации Саймону Йейтсу.



За 2,5 км в запасе у Фрума было 12 секунд, Саймон Йейтс сократил отставание, но догнать его не смог. На финише он проиграл Крису Фруму 6 секунд, но благополучно защитил розовую майку лидера.



Два британских велогонщика заняли 1-е и 2-е место на этапе. В последний раз такое удалось на 8-м этапе Джиро д'Италия-2013 - Алексу Даусетту (Alex Dowsett) и Брэдли Уиггинсу.



Победа на 14-м этапе помогла Крису Фруму подняться на 7-ю позиций в генеральной классификации. Он стал 5-м и теперь проигрывал Саймону Йейтсу 3 минуты 10 секунд.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Благодаря победе Криса Фрума команда Sky возглавила командный зачет Джиро д'Италия-2018 по итогам 14-и этапов и теперь опережала команду Astana Pro Team на 2 минуты 46 секунд.

Генеральная классификация после 14 этапа 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 61:19:51 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 01:24 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 01:37 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 01:46 5 Chris Froome (Gbr) Team Sky 03:10 6 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 03:42 7 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 03:56 8 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 04:04 9 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 04:29 10 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 04:43



И вот новая встреча с подъёмом на Дзонколан, которая вскоре напишет ещё одну главу в истории велоспорта и итальянского Гран-тура. Возможно, тот, кто лучше остальных справится с испытанием Дзонколаном, преодолев все «круги ада», получит в награду драгоценное преимущество над соперниками, а, возможно, и розовую майку лидера итоговой генеральной классификации Джиро д’Италия-2021.

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