Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 1 этап, Турин - Турин (ITT)



104-й выпуск Джиро д’Италия (Giro d'Italia) отправится в путь из города Турин (Torino), столицы региона Пьемонт. В этом году отмечается 160-летие объединения Италии, а Турин в 1861 году стал первой столицей страны. Чарующий Турин входит в число самых популярных городов Италии. Часто Турин называют «столицей европейского барокко», визитной карточкой которого является знаменитый Египетский музей. А еще Турин знаменит своим символом, приносящим удачу, уникальным Национальным музеем кинематографии и бесподобным блюдом ризотто.



Город Турин расположен при впадении реки Дора-Рипария в реку По, на Паданской равнине у подножия Западных Альп, на подступах к Альпийским перевалам. Город имеет богатую историю и культуру, и известен своими арт-галереями, дворцами, театрами, музеями, парками. Турин также знаменит архитектурой в стилях барокко, рококо, неоклассицизма и модерна.



Турин означает «бык», слово происходит от латинского слова «taurus», который и является главным символом города. Находясь в Турине очень сложно обойти все достопримечательности - их очень много, но с основыми из них стоит познакомиться в первую очередь. Посетить Кафедральный собор Иоанна Крестителя, в недрах которого хранится знаменитая Плащаница Иисуса Христа. Считается, что именно этой плащаницей было накрыто тело Иисуса после его распятия. Обязательно стоит осмотреть роскошную коллекцию Египетского музея - первого в Европе специализированного музея, посвященного древнеегипетской цивилизации.



В Турине можно посмотреть 20 фильмов одновременно на фасеточном экране в башне Моле Антонеллиана, в которой в настоящее время расположен национальный музей кинематографии Италии.



О Турине всегда ходила слава таинственного города, он привлекал своей мистичностью таких известных личностей как Ницше, Калиостро, Нострадамус, Фулканелли и многих других предсказателей, магов и философов. В Турине родился один из самых известных эзотериков - Густав Фрол, к его услугам прибегала даже Елизавета II. Многие считают этот город центром оккультизма, возможно, потому, что Турин является местом соприкосновения двух магических треугольников белой и черной магии. Вершинами треугольника белой магии являются Лион и Прага, а черной - Лондон и Сан-Франциско.



Туринцы говорят, что у города два сердца. «Белым сердцем» горожане называют площадь «Пьяцца Кастелло». На площади Статуто находится «Черное сердце»: в древние времена здесь находился некрополь, а в более позднее время – место для публичных казней. Многие обитатели на всякий случай стараются обходить это место стороной. Быть может, еще и потому, что здесь проходит сорок пятая параллель - это невидимая линия, обозначающая географические координаты Земли, она является центральной чертой, разделяющей северный полюс и экватор. Еще ее называют золотой серединой планеты Земля.



Альтиметрия 1-го этапа Джиро д’Италия-2021

По улицам Турина проложен маршрут индивидуальной гонки на время. Со старта на Пьяцца Кастелло (Piazza Castello) велогонщики отправятся на юг, через 3,8 км достигнут промежуточной отсечки времени, расположенной на набережной реки По, после чего движение на юг продолжится. За 4 км до финиша, повернув на 180 градусов и перебравшись на противоположный берег реки, проедут еще 700 м на юг. Далее разворот и заключительные 2,8 км до финиша этапа по прямой дороге на север, вдоль набережной реки По.

Таким образом, на 1 этапе Джиро д'Италия-2021 организаторы предложили гонку с раздельным стартом протяженностью 8,6 км, проложенную с севера на юг и с юга на север по улицам Турина, с длинными прямыми участками вдоль набережных реки По и девятью поворотами на дистанции. Рельеф преимущественно равнинный с небольшими тягунами и пологими спусками. На результаты оказать влияние могут погодные условия.

Ориентировочное время на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит около 10 минут. 30% лимит времени. Первый участник стартует в 14:00 (CET). Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганну (Ineos Grenadiers), Реми Каванью и Жуана Алмейду (Deceuninck-Quick Step), Виктора Кампенартса (Qhubeka ASSOS), Йоса ван Эмдена (Jumbo-Visma) и других.

Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации и цикламеновую майку лидера классификации по очкам, и, возможно, белую майку лидера молодежной классификации.





Город Турин в истории Джиро д’Италия



В последний раз Турин принимал старт «Корса Роза» в 2011 году, в первый раз – в 1961 году. Всего за всю историю итальянской супермногодневной гонки Турин принимал старт этапа Джиро д’Италия 44 раза, а финиш 42. Дважды Джиро д’Италия завершалась в Турине, этапом с индивидуальной гонкой на время в 1982 году и спринтерским этапом в 2016 году.

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