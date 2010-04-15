Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 6 этап, Пещеры Фразасси - Асколи Пичено



Шестой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует у Пещер Фразасси (Grotte di Frasassi, провинция Анкона, регион Марке). В самом центре Италии находится одна из самых главных её достопримечательностей - Апеннинские горы с неповторимой природой и многочисленными пещерами. Из последних самые знаменитые - пещеры Фразасси. Это система карстовых пещер, входящих в региональный природный парк Гола делла Росса и Фразасси в Марке (Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi).



Апеннины - знаковые для Италии горы. Именно они дали название Апеннинскому полуострову, и кроме того они протянулись через всю Италию, в основном вдоль восточного побережья. Они являются известковыми горами и, как следствие, имеют многочисленные, выточенные водой, пещерные системы. Эта особенность итальянских гор выявилась не сразу, а лишь в XIX веке. В 1948 году группа энтузиастов-спелеологов из города Анконы наткнулась на пещерную систему Фразасси, которая сегодня считается одной из самых красивых в мире.

Особенностью данной системы пещер является наличие в ней реально огромных полостей высотой до 240 метров. Оказавшись в пещерах Фразасси, следует помнить, что внутри подземного лабиринта 100% влажность, а температура воздуха круглый год держится у отметки в 14 градусов по Цельсию.



Система пещер во Фразасси протянулась почти на 30 километров. Систематически изучать пещеры начали в сентябре 1971 года, когда учёными была открыта пещера, получившая название «Анконская пропасть». В пещерах существуют сталактиты, сталагмиты, сталагнаты. Здесь буквально на каждом шагу можно встретить различные отложения: хрупкую и ажурную «бахрому», большие и толстые величественные колонны. Все они, в зависимости от своего состава, переливаются белоснежными, нежно-голубыми, зеленоватыми, кремовыми и бледно-розовыми оттенками.



Подземный комплекс Фразасси встречает путешественников неприметным входом, переступив порог которого гости «итальянской сказки» попадают в пещеру Святого пристанища, которая носит название «Гроттафучиле», а которой обитал основатель монашеского ордена сильвестринцев святой отшельник Сильвестр Гуццолини. В пещере Гроттафучиле до XIX века находился католический монастырь сильвестринцев. Здесь расположена небольшая капелла, как удалось выяснить ученым-спелеологам, она была возведена еще в XI веке, и восьмигранная церковь, дата строительства которой 1828-й год. По непонятным причинам эти строения были покинуты и забыты людьми. Пройдя по небольшой узкой дороге, которая предусмотрительно огорожена, туристы попадают в зал внушительных размеров, именуемый как «Анконская пропасть» или «Бездна Анконы».



Туристические извилистые тропы среди известняковых холмов приводят гостей подземного мира в «Великую пещеру ветров» (La Grotta Grande del Vento), в известняковую пещеру «Гигант» (La Grotta Grande), где расположена исполинских размеров колонна, в зал «Свечей» (Sala Delle Candeline), пол которого буквально усеян сотнями белых и кремовых сталагмитов, переливающихся в отражении небольшого озера. Схожесть сталагмитов со свечами подчеркивает и искусственная подсветка, над которой удачно поработали смотрители пещеры.



Не может не поразить своим великолепием каменный водопад искрящиеся застывшими потоками схожими с водными. «Зал Медведя» (Sala dell'Orsa), в который непременно попадут путешественники, также получил свое название из-за белоснежного известняка, по своей форме напоминающего лежащую медвежью тушу.



В пещерах Фразасси нашли свое пристанище и некоторые представители животного мира. Высокая влажность, постоянная температура воздуха прекрасно подходят для существования плоских червей и многоножек. Также в гротах и туннелях «итальянского подземного царства» можно встретить слепую пещерную саламандру и даже лангуста. Однако по своей численности всех превосходят летучие мыши, которые все дневное время проводят во Фразасси, вылетая лишь ночью для поиска пищи.



Альтиметрия 6-го этапа Джиро д’Италия-2021

Пещеры Фразасси впервые принимают старт этапа Джиро д'Италия. Среднегорный этап в Средних Апеннинах с финишем в подъём 2 категории и набором высоты в 3400 м.

Пелотон отправится на юг и будет постепенно подниматься наверх, чередуя короткие подъёмы и спуски, пока не окажется на серидине этапа у подножия подъёма 2 категории Форка ди Гуальдо (Forca di Gualdo, 725 – 1496 м, протяжённость 10,4 км, перепад 771 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 12%).

Далее короткий спуск, небольшая стенка, снова спуск до подъёма 3 категории Форка ди Преста (Forca di Presta, 1335 – 1536 м, протяжённость 4,8 км, перепад 201 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 10%), который приведёт велогонщиков к наивысшей точке этапа.

Спуск с Форка ди Преста протяжённостью 44 км завершится у второго промежутного спринта, расположенного у подножия заключительного подъёма дня - подъём 2 категории Асколи Пичено (Сан Джакомо) (Ascoli Piceno (San Giacomo), 152 – 1090 м, протяжённость 15,5 км, перепад 938 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%).

Подниматься будут с севера на юг, подъём начинается плавно, но заключительные 5 км со средним градиентом 7,6%.



Финиш шестого этапа Джиро д’Италия-2021 принимает Асколи-Пичено (Ascoli Piceno) - столица одноименной провинции и один из древнейших городов Италии. Земли Асколи-Пичено были обитаемые с незапамятных времен. Согласно античной литературной традиции, город был основан италийским племенем сабинов (южные пицены) во время одной из миграций, бывших частью древнего ритуала «Священной Весны» (Ver Sacrum). Немного позднее сабины ассимилировались с пиценами.

В 91 году до н.э. город поднял восстание против Рима, которое дало начало Союзной войне, закончившийся в 88 году до н.э. Римляне даровали права гражданства пиценам, но не простили нападения. Восставшие районы сравняли с землей, жителей убили, тем, кому посчастливилось выжить, сделали рабами. В 49 году до н.э. Юлий Цезарь сделал Асколи-Пичено столицей Пиценума, при императоре Августе границы территорий были сильно расширены, а в III веке область получила статус автономной и название Пиченум Субуркариум.



После падения Римской империи в городе начался упадок, Асколи-Пичено захватывали варвары, готы и лангобарды, а затем франки. В это время усилилась власть епископа. В XII веке Асколи Пичено стал свободной коммуной. Затем наступил период синьории под управлением знатных семейств, который продлился до XV века. После этого Асколи-Пичено входил в состав папской области, потом Романской республики. В 1860 году город стал частью объединенной Италии.



Асколи-Пичено – один из самых красивых городов в регионе Марке. Он расположен в южной части региона в 20 км от Адриатического моря, в окружении горных вершин. Центр города практически полностью построен из травертина нежно-бежевого цвета, что делает его необычным и уникальным городом для средней части Италии. Кроме того, художественное и архитектурное богатство добавляет привлекательности Асколи-Пичено, который называют городом «сотни башен», откуда видно, что город окружен с трёх сторон сливающимися здесь реками Тронто (Tronto) и Кастеллано (Castellano).



Самым значимым периодом истории в этой части Марке было Средневековье, и прекрасная архитектура Асколи-Пичено в полной мере сохранила следы тех времен. Городская Народная площадь (Piazza del Popolo) считается одной из самых красивых в Италии. На эту площадь выходят некоторые из самых важных архитектурных памятников, таких как Дворец народных капитанов (Palazzo dei Capitani del Popolo, XIII века), историческое кафе Мелетти (Caffè Meletti), церковь святого Франциска (Chiesa di San Francesco, XIII-XVI веков) и торговая Лоджия дей Мерканти (Loggia dei Mercanti).



Следует также посетить площадь Арринго (Piazza Arringo), старейшую в Асколи, где находятся посвященный Иоанну Крестителю Баптистерий Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni), кафедральный собор Святого Эмидия (Cattedrale di Sant'Emidio), освященный в честь святого покровителя города, Епископский дворец (Palazzo Vescovile), дворец гражданских собраний Палаццо делл’Аренго (Palazzo dell'Arengo), где ныне расположена городская картинная галерея.



Асколи-Пичено был награжден Золотой медалью за воинскую доблесть в память о движении партизан, чьи подвиги вошли важной страницей в историю Сопротивления Асколи-Пичено в сентябре 1943 года. Обязательно посетите Сан-Бенедетто-дель-Тронто (San Benedetto del Tronto), «морские ворота» Асколи, древний город рыбаков и купцов, а также курорт, становящийся летом любимым местом отдыха жителей Марке.



Город Асколи-Пичено в истории Джиро д’Италия



Город Асколи-Пичено не частый гость на маршруте Джиро д’Италия, но вошёл в историю «Корса Роза» в далёком 1913 году. Приняв финиш 7-го этапа и дав старт 8-му этапу. За всю историю Джиро д’Италия Асколи-Пичено шесть раз принял финиш этапа и дал старт этапа четырежды. В последний раз Асколи-Пичено принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 2004 году, году, победу одержал Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi).

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