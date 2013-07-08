Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 4 этап, Пьяченца - Сестола



Четвёртый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Пьяченца (Piacenza, административный центр провинции Пьяченца). Ограниченная рекой По, провинция Пьяченцы простирается по западной части региона Эмилия Романья. Её территория включает в себя великолепные долины рек Тидоне, Треббия, Нуре и Арда, каждая по-своему особенная. Здесь, между скалистых отрогов, холмов, виноградников, шпилей, башен и крепостей бесспорно доминирует природа.



Древнее название города — Плацентия (Placentia). Он был основан римлянами в 218 г. до н. э. Это была болотистая местность, но римляне, осушив болота, стали развивать сельское хозяйство, и очень быстро Плацентия стала важным военным пунктом и городом-портом. Уже через одиннадцать лет Плацентия выдержала осаду карфагенского военачальника Гасдрубала. Ещё через семь лет Плацентию разорили галлы. В 187 г. до н. э. была соединена с Римини Эмилиевой дорогой, что превратило Плацентию в значительный пункт на пути из Рима в Северную Европу и стало залогом её экономического благосостояния на тысячелетие вперёд.

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 4 этап, Пьяченца - Сестола



После падения Римской империи город захватывали варвары – готы, лангобарды, а потом в IX веке франки, вместе которым пришел второй период расцвета. Строились здания, возводились крепостные сооружения. А в 1126 году горожане добились самостоятельности и вступили в Ломбардскую лигу городов, которые поддерживали Фридриха Барбароссу в его противостоянии с папством. Затем последовало столетие политических неурядиц, борьба с Кремоной, Павией и Пармой за расширение территорий, годы неурядиц и войн. Затем схлестнулись миланские семейства Висконти и Сфорца.



В 1545 году папа Павел III создал для своего сына Пьера Луиджи Фарнезе наследственное герцогство Пармское, путем присоединения Пармы вместе с Пьяченцей к папским владениями. Налоги в это время были невероятно велики, а знатные семейства Пармы лишены прав управления. Пьяченца была вторым городом в герцогстве и это чувствовалось во всем: денег не хватало, здания ветшали, жители беднели.



В 1731 году, после пресечения рода Фарнезе, который был убит в Пьяченце, герцогство отошло испанским Бурбонам, испанский инфант Карл I, а потом Филипп Испанский V становится новым герцогом Пармы и Пьяченцы. В это время народ находился под тяжелым гнетом, подати были высоки. В 1802 году город оккупировали войска Наполеона, который в 1808 году отобрал у Бурбонов эти земли. Пьяченца стала частью Франции. В этот период город был разграблен, а произведения искусства, которые ему когда-то принадлежали, сегодня хранятся в музеях Франции.



С 1814 по 1847 год у власти находилась Мария Луиза Австрийская, жена Наполеона. После смерти которой в Пьяченцу на тринадцать лет вернулись Бурбоны. В 1860 году Пьяченца присоединилась к объединенной Италии.



Говоря о исторических достопримечательностях Пьяченца, прежде всего стоит рассказать о одной из самых древних дорог Италии, об Эмилиевой дороге.



Римская дорога, построенная в 187 году до н. э. консулом Марком Эмилием Лепидом, соединила Пьяченцу и Римини. Эмилиевая дорога проходит через многие города региона Эмилия-Романья. Большинство из них основаны римлянами: Пьяченца, Фиденца, Парма, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Болонья, Имола, Фаэнца, Форли, Чезена, Римини. Эмилиева дорога соединяет между собой две важные римские дороги: Фламиниеву дорогу из Рима в Римини и Постумиеву дорогу из Генуи в Пьяченцу. Сегодня Эмилиева дорога совпадает с национальной трассой № 9.



Городская планировка Пьяченцы в значительной степени следует той, что была принята ещё древними римлянами. Одной из главных достопримечательностей является площадь города – Пьяцца Кавалли (Piazza Cavalli). Во время Второй мировой войны город Пьяченца не избежал бомбардировки, были уничтожены не только мосты через Треббию и Пад, но и сильно пострадал исторический центр города.



Посреди центральной площади Пьяцца Кавалли расположено здание Торговой палаты (Pallazo del Governatore), возведенное в 1787 году, с интересными солнечными часами. Сразу напротив находится доминанта площади, которая заинтересует и очарует всех посетителей города – Паццо Комунала (Palazzo Comunale), называемый также Готический Дворец (Palazzo Il Gotico). Эту жемчужину города в 1281 году строили многие архитекторы по инициативе Альберта Скота, регента гвельфов. Это один из наиболее сохранившихся примеров средневековых светских зданий типа судебное и административное здание (Lombardie bloretto) в Северной Италии. Во время его строительства были снесены монастырь и костел Святой Марии де Бигулис.

Пять стрельчатых арок из белого камня впереди и три сбоку образуют большую беседку, которая поддерживает строение из красного веронского мрамора. Между четвертым и пятым из шести стройных романских окон находится ниша со скульптурой Мадонны с ребенком из недалекого костела Святого Франческо (XIII век, оригинал находится в Museo Civico). Фасад здания завершается бойницами с тремя стройными башнями, в средней из которых находится колокол для созыва людей.



Пьяченца всегда была вторым «младшим» городом в герцогстве после Пармы, и ее вторая роль чувствуется и сейчас. Тихая приятная провинциальность скользит во всем: в каждой узкой улочке и обветшалом доме. Но есть в Пьяченце вещь по истине уникальная и достойная внимания. В городском музее хранится знаменитая "печень" этрусков – бронзовая модель бараньей печени с этрусскими письменами. Древние этруски были одним из самых религиозных народов мира, у которого было множество обрядов, всеми силами они пытались узнать волю богов, чтобы исполнить ее или смягчить. Печень барана была проекцией неба, разделенного на отдельные «дома». Это изображение служило путеводителем для предсказателя в его исследованиях печени священных животных, а также памяткой, так как печень разделена на зоны, которым соответствуют имена божеств.



Город Пьяченца в истории Джиро д'Италия



Джиро д'Италия не часто навещала стартовый город Эмильевой дороги. Пьяченца по два раза принимала старт и финиш этапа Джиро д'Италия. В последний раз старт этапа «Корса Роза» в Пьяченца состоялся 15 лет назад. На 5-м этапе Джиро д'Италия-2006 «Корса Роза» вернулась в Италию, где в командной разделке от Пьяченцы до Кремоны (Cremona) выиграла команда CSC с капитаном Иваном Бассо (Ivan Basso). Украинец Сергей Гончар (Serhiy Honchar) возглавил генеральную классификацию.



Альтиметрия 4-го этапа Джиро д'Италия-2021

Среднегорный этап с финишем после прохождения подъема 2 категории.

Со старта в Пьяченца пелотон отправится на юго-восток и, проехав Парму, свернет на юг в сторону Северных Апеннин. Через 77 км со старта начнется череда некатегорийных и категорийных подъёмов:

подъём 3 категории Кастелло ди Карпинети (Castello di Carpineti, 478 – 780 м, протяжённость 3,5 км, перепад 302 м, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 14%;

подъём 3 категории Монтемолино (Montemolino, 441 – 933 м, протяжённость 8,6 км, перепад 492 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 18%).

После скоростного спуска протяжённостью 8 км на 163,7 км маршрута начнётся ещё один некатегорийный подъём протяжённостью 5 км со средним градиентом 7,5%.

Далее пересеченный рельеф и после скоростного спуска протяжённостью 6 км и розыгрыша второго промежуточного спринта начнётся подъём 2 категории Колле Пассерино (Colle Passerino, 630 – 1052 м, протяжённость 4,3 км, перепад 422 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 16%) первый подъём второй категории на Джиро д'Италия-2021. Колле Пассерино - протяжённая стенка, на которой можно атаковать и уезжать за победой на этапе.

Впервые велогонщики окажутся на высоте 1 км над уровнем моря. Вершина подъёма расположена за 2,5 км до финиша этапа.



4-й этап Джиро д'Италия-2021 финиширует в Сестоле (Sestola). Небольшой городок площадью 52 кв. км, расположен в регионе - Эмилия-Романья, в Аппенинских горах на высоте 1020 метров над уровнем моря. Его другое название Чимоне (Cimone), как горнолыжный курорт, он пользуется успехом в основном у местных жителей и прилегающих регионов.



Первое историческое упоминание о Сестоле датируется 753 годом нашей эры. Из достопримечательностей сохранились такие памятники старины как кафедральный собор, феодальный замок, церкви. В местном историческом музее хранятся многочисленные экспонаты рассказывающие об истории города и его жителей.



Величественные вершины Апеннин и изумительная по своей красоте окружающая природа делают это место уникальным. В послевоенные годы именно в Сестоле был построен один из первых в Италии, и первый в регионе Эмильи-Романьи, кресельный подъемник. В 1988 году в этих местах впервые прошли международные горнолыжные соревнования, с тех пор здесь проводятся крупнейшие итальянские и международные соревнования по зимним видам спорта.



Горнолыжный курорт Сестола предлагает самые разнообразные развлечения: пешие маршруты, лыжные трассы, трек для скейтборда, ледовый стадион, каркас для скалолазания и многое-многое другое. Сестола, кроме прочего, городок с множеством магазинов, кафе, ресторанов и баров.



В Сестоле участникам Джиро д'Италия-2021 предстоит отведать широко известную традиционную кухню Эмилии-Романьи, которую итальянцы по праву называют «землей гурманов». Именно в Эмилии-Романьи изобрели рецепт приготовления короля итальянских сыров - пармиджано реджано (parmigiano-reggiano, пармезан), без которого не обходится ни одно блюдо на основе пасты. Это в Эмилии-Романьи готовят знаменитую на весь мир пармскую сырокопченую ветчину прошутто и болонскую вареную колбасу Мортаделлу. А как нежен вкус овощных салатов, заправленных ароматным бальзамическим уксусом, также произведеным в этом регионе… А кто не слышал о Ламбруско (DOC)?! Ламбруско ди Сорбара (Lambrusco di Sorbara) - итальянское игристое или полуигристое вино - истинное наслаждение...



Город Сестоле в истории Джиро д'Италия



В последний раз велогонщики финишировали в Сестоле на Джиро д'Италия в 2016 году на 10-м этапе. Это был среднегорный этап по Северным Апеннинам с финишем в подъём 3-категории и общей протяжённостью 219 км стартовал в Кампи-Бизенцио (Campi Bisenzio). Атаки начались с первых километров, но сложиться отрыв так и не смог. Проехав 25 км по равнине, велогонщики начали преодолевать подъём 3-й категории Пассо делла Коллина (Passo della Collina).



Один из фаворитов Джиро д'Италия-2016, капитан британской велокоманды Sky Микель Ланда, начал отставать с самого старта этапа. Он выпал из пелотона в начале прохождения первого подъёма дня Пассо делла Коллина, и его отставание росло с каждым километром. Ланда перед стартом не говорил товарищам по команде о плохом самочувствии (у него были проблемы с желудком). Микель Ниеве и Давид Лопес, соотечественники Ланды и его товарищи по команде, до последнего ждали своего капитана в начале этапа и поэтому потеряли много времени. Однако через 66 км после старта Микель Ланда слез с велосипеда и пересел в техничку, покинув гонку.



На вершине подъёма Пассо делла Коллина от пелотона оторвался Джованни Висконти из Movistar, а на спуске к нему переложились Пжемыслав Немец из Lampre-Merida и Никола Боэм из Bardiani-CSF. Через какое-то время разрыв между группой отрыва и пелотоном составлял 3 минуты 30 секунд, но между ними находилась группа преследователей, которая проигрывала отрыву всего полторы минуты.



Далее участникам 10-го этапа предстояло прохождения половины дистанции этапа по равнине, а затем велогонщики преодолевали серию некатегорийных подъёмов и спусков, расположенных на 80-километровом отрезке.



Незадолго до начала подъёма Пьян дель Фалько из отрыва контратаковал Георг Прайдлер из Giant-Alpecin и вскоре его преимущество уже достигло 30 секунд. Он первым начал штурмовать подъем Пьян дель Фалько. Позади него последовали атаки, но так никто и не смог к нему переложиться.



Когда начался самый крутой участок подъёма с 13% градиентом, в пелотоне начали активничать велогонщики велокоманды "Астана". Взвинченный темп неожиданно подкосил Тома Дюмулина, и он начал отставать. Вслед за ним выпал и лидер гонки Джанлука Брамбилла. Пока "Астана" просеивала пелотон группа преследователей догнала Георга Прайдлера. И началась борьба.



Джулио Чикконе из Bardiani-CSF, участник отрыва, контратаковал, к нему переложились двое - Стефано Пирацци и Дамиано Кунего.



Завершив спуск, на котором Пирации едва не завалил Кунего, а Чикконе воспользовавшись замешательством попутчиков по отрыву уехал вперёд, велогонщики оказались у подножия заключительного подъёма 10-го этапа. Им предстояло преодолеть подъем 3-й категории Сестола (Sestola).



Ситуация выглядела следующим образом: гонку возглавлял Джулио Чикконе, его преследовал Иван Ровный из Tinkoff, Дарвин Атапума из BMC, Натан Браун из Cannondale, Дамиано Кунего из Nippo-Vini Fantini, и группа Андрея Амадора, в которую вошли - Джованни Висконти, Алехандро Вальверде из Movistar, Эстебан Чавес из Orica-GreenEdge и Якоб Фугльсанг из Astana.



Джанлука Брамбилла продолжал отстаивать свою розовую майку, выйдя на первую позицию пелотона и преследуя группу Амадора, который на тот момент угрожал его позиции лидера.



Дебют Джулио Чикконе на Джиро д’Италия оказался успешным - он одержал победу на 10-м этапе. Вторым линию финиша пересёк Иван Ровный, который проиграл победителю 42 секунды. Дарвин Атапума финишировал третьим, отстав от Чикконе на 1 минуту 20 секунд.



Город Сестола лишь однажды принимала старт этапа Джиро д’Италия, и трижды финиш этапа.

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