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Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 2 этап, Ступиниджи - Новара

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 2 этап, Ступиниджи - Новара


    Второй этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia) стартует в Ступиниджи (Stupinigi, провинция Турин, регион Пьемонт). Одной из главных достопримечательностей города является дворец Ступиниджи (Palazzina di caccia di Stupinigi), шедевр архитектуры в стиле рококо, представляет собой загородную резиденцию монархов Савойской династии в одноимённом предместье города Никелино (10 км юго-западнее Турина), которая в числе других резиденций Савойского дома находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.


    В Средние века собственность младшей ветви Савойского дома, охотничьи угодья в Ступиниджи в XVI веке принадлежали маркизам из рода Паллавичино. Король Виктор Амадей II (Vittorio Amedeo II) поручил итальянскому архитектору Филиппо Юварре (Filippo Juvarra) выстроить в Ступиниджи охотничий домик для пребывания двора во время выездов короля на охоту. Строительство началось в 1729 году и продолжалось с перерывами на протяжении всего XVIII века. Строительство дворца Ступиниджи было завершено в 1739 году. Над отделкой внутренних покоев работали мастера из Венеции.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 2 этап, Ступиниджи - Новара


    Дворец Ступиниджи построен в виде креста Святого Андрея который простирается от центрального здания в четыре стороны-рукава вглубь парка. Здание видно издалека благодаря бронзовому оленю расположенному на его крыше. Это копия работы итальянского скульптора Франческо Ладатте (Francesco Ladatte) в то время как оригинал расположен у входа во Дворец.


   Здание состоит из разных строений, соединенных между собой галереями. Оно занимает территорию в 31 тыс. кв. м., парковая зона – более 15 гектар. Во дворце 137 комнат и 17 галерей.


   В центральном зале эллиптической формы с 36-ю аппликациями голов оленей в стиле римского барокко когда-то разыгрывались свадебные церемонии и празднества Двора. Недалеко от зала расположены покои королевского семейства. Покои Королевы полностью сохранили убранство того периода.


    Потолок расписан фресками французского придворного художника эпохи рококо Шарлем-Андре ван Лоо (Charles-André van Loo). В настоящее время в залах с фресками расположен музей декоративно-прикладного искусства (Museo di Arte e Abbigliamento). В основном экспонаты этого музея – мебель XVII-го века, наличие предметов искусства и живописи. В экспозиции музея представлен «зал портретов», где находятся 89 живописных портретов представителей Савойского дома и их союзников.


   В парке находится Кастельвеккио (Castelvecchio), хорошо сохранившаяся средневековая усадьба.


    В XVIII-м веке Дворец Ступиниджи стал чем-то вроде прототипа современных зоологических садов. Некоторые его помещения были предназначены для разведения оленей и фазанов, а в течение первых десятилетий XIX-го века дворец обогатился многочисленными экзотическими животными, которые прибывали в качестве подарков или дипломатических обменов.


    Изначально при дворце проживали сардинские овцы, газели, олени, кенгуру, но самым известным гостем хозяйства Ступиниджи был индийский слон по имени Фритц (Fritz). Слонёнок был получен от наместника Египта Мохамеда Али Египетского в 1827 году, в обмен на 100 овец меринос. Для специального гостя в бывшей конюшне было приготовлено огороженное пространство. По прибытии слона в Ступиниджи была вызвана художница София Джордано (Sofia Giordano) чтобы изобразить его и литография, напечатанная в лаборатории Феличе Феста, получила широкое распространение.


   В 1835 году другой художник Энрико Гонин (Enrico Gonin) изобразил слона окруженным толпой зевак, присутствующих во время его прогулки по парку Ступиниджи. В течении своего 25-летнего пребывания во дворце Ступиниджи слон Фриц служил не только в качестве зрелища и развлечения для посетителей дворца, давая спектакли и танцуя под звуками музыки, но и для научных исследований, насколько это было тогда возможно, а также, для ветеринарных изучений.


    Со вступлением на престол Виктора Эммануила II слон Фриц впал в немилость. Опечаленный смертью своего опекуна Фритц стал неуправляемым, как это часто бывает с животными в неволе, а короля не устраивала сумма расходов, затраченных на его содержание. В итоге слону вынесли смертный приговор, приведенный в исполнении посредством асфиксии окисью углерода 8 ноября 1852. Слону Фритцу к этому времени исполнилось 52 года. Тело слона позже было передано в дар музею, для подготовки его для выставления в качестве экспоната.


Альтиметрия 2-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 2 этап, Ступиниджи - Новара

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 2 этап, Ступиниджи - Новара

 

   Во второй день Джиро д'Италия-2021 участников ждёт спринтерcкий этап с единственным категорийным подъёмом. Ступиниджи впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Со старта пелотон отправится на юг, а затем повернёт на северо-восток.

 

  В середине этапа велогонщикам, скорее всего это будет отрыв, предстоит преодолеть первыми подъём 4 категории Монтекьяро Д'Асти (Montechiaro D'Asti, 193 – 292 м, протяжённость 1,8 км, перепад 99 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%). Первый на вершине становится первым обладателем синей майки лидера горной классификации Джиро д'Италия-2021.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 2 этап, Ступиниджи - Новара

 

   Финишируют через 179 км со старта в Новаре (Novara).

 

  Заключительные 1,5 км прямая дорога с севера на юг по равнине. Претендентами на победу можно назвать Калеба Юэна (Lotto Soudal), Тима Мерлира (Alpecin-Fenix), Петера Сагана (Bora-hansgrohe), Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS), Элиа Вивиани (Cofidis), Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и других спринтеров.

 

   Финишировать участникам второго этапа Джиро д’Италия-2021 предстоит в Новаре (Novara, административный центр провинции Новара, регион Пьемонт). Новара самая восточная провинция Пьемонта, граничащая на востоке и юге с регионом Ломбардия. Заключенная между реками Тичино и Сезия, Новара - земля равнин и озер: в этой провинции расположена большая часть одного из самых маленьких альпийских озер - Орта (Lago d'Orta). По сравнению с озером Лаго-Маджоре (Lago Maggiore), расположенным по соседству, оно совсем небольшое: его длина составляет чуть больше 13 км, а ширина - 2,5 км. Однако в его водах нашлось место очаровательному острову Сан-Джулио (Isola San Giulio), сплошь застроенному церквушками, башенками и частными виллами.


    Город Новара основал Юлий Цезарь, давший ему имя Новария (Novaria). Император-узурпатор Запада Римской империи Магн Максим (Magnus Clemens Maximu) разорил его в 386 году за поддержку Валентиниана I. Останки древнего города были стёрты с лица земли нашествиями варварских вождей Радагайса (405) и Аттилы (452). При лангобардах Новара возродилась к жизни; со времён Карла Толстого известны графы Новарские. Генрих V в 1110 году покорил и разрушил этот вольный город.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 2 этап, Ступиниджи - Новара

 


    Через полвека Новара присоединилась к Ломбардской лиге. С конца XII века город находился в тени Милана, затем входил в Миланское герцогство, пока его не оккупировали (во время войны за испанское наследство) савойцы. По условиям Утрехтского мира Новара вернулась к Габсбургам, но уже в 1738 году, по Венскому договору, пьемонтские монархи окончательно утвердили своё господство над городом.


    Собор с древним баптистерием имеет сложную строительную историю. Свой нынешний облик в стиле позднего классицизма приобрёл в 1860-е годы благодаря стараниям итальянского архитектора Алессандро Антонелли (Alessandro Antonelli).


    Базилика святого Гауденция (San Gaudenzio di Brescia), считающегося покровителем города, возведена на месте более древнего храма в 1577—1690 годах и в XIX веке надстроена до высоты в 121 метр по проекту Алессандро Антонелли. Базилика святого Гауденция имеет несколько разных ярусов и ряд декоративных колонн.


    Сердце старого города Новары  - Пьяцца делла Репубблика (Piazza della Repubblica). Изюминкой её является средневековый дворцовый комплекс Бролетто (Palazzo Broletto) - группа исторических зданий, включающих ратушу и привлекательное аркадное строение XV-го века с внутренним двором. Также площадь со всех сторон окружена замечательными старинными зданиями и небольшими дворцами, в которых расположены городской музей и музей современного искусства.


    Другим значительным памятником является Дуомо или кафедральный собор. Это великолепная церковь XIX века в неоклассическом стиле, построенная на месте более древнего религиозного сооружения XII столетия. Внутри собора находятся произведения искусства эпохи Возрождения, средневековые мозаики и фрески, которые, вероятно, сохранились от более ранней церкви.


   Напротив собора находится баптистерий с древними фресками. Это самое старое здание в городе и редкий образец раннехристианской архитектуры, который датируется V или VI веком.


Город Новара в истории Джиро д’Италия


   Новара не так часто принимала Джиро д’Италия. «Корса Роза» стартовала в Новаре трижды, и лишь однажды принимала финиш этапа. В 1968 году второй этап Джиро д’Италия стартовал и финишировал в Новаре. Победу тогда одержал «Каннибал», Эдди Меркс (Eddy Merckx), а заодно, возглавил и генеральную классификацию Джиро д'Италия-1968.


    Город Новара является родиной известного итальянского велогонщика Джузеппе Саронни (Giuseppe Saronni), одного из героев последней великой баталии в итальянском велоспорте, в которой он противостоял Франческо Мозеру (Francesco Moser).


   Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с историей Незабываемой дуэли – Франческо Мозер и Джузеппе Саронни.

 

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По материалам Интернета

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Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    А зачем им было что-то делать? Место в первом ряду основной гонки они и так себе обеспечили. Это Матье нужно рейтинговые очки собирать.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    Фосс же победитель Авенира, нет? Аффини тоже всегда был отличным раздельщиком. Просто они всегда пашут на капитанов и потом тихо отпадают в хвост пелотона. Либо ездят в отрывы дня, разгружая команду. А тут в кои веки свободу получили.
  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Karmatron-Фото

    Цитата: Sezar
    Невезучий, но генеральщик.

    Пусть забирает это почетное звание у Джи)

  • Ser Gio
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Ser Gio-Фото
    Согласен, красиво МВДП пришел-увидел-победил, первая гонка после возвращения - и сразу победа, ни Шуртер, ни дейвствующий ЧМ в МТБ ничего не смогли сделать.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Sezar-Фото

    Генеральщики кучно заехали.

    Ремко еще недовосстановился даже до прежнего уровня, но если пойдет по нарастающей, то и на генерал.

    Не понятно в деталях а чем причина, в диете, в методике или еще в чем- то еще, но желтые майки Юмбо работают.

    И да, Поццовиво теперь тоже генеральщик. Невезучий, но генеральщик.

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    rude_rider-Фото
    Уже генерал раздали после пролога?))))
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.

    Там вон МВДП на 2-3 сек оторвался за несколько сотен метров до финиша в шорт-треке - Курдюков рассказал что он всех порвал. А тут аж 30-40 сек))

  • Arciv
    Джордж Беннетт о целях на Джир ... (1)
    Arciv-Фото
    Удачи! Надеюсь в тройку попадёт,хотя шансов не много,но все же!
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    uran-Фото
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    marketbk-Фото

    [quote=Astanaforever][quote=atacama]А Ремко уже не на генерал?
    [/quote]Ни одного дня на многодневках грантуров и после десяти месяцев локдауна? Прям супермонстра из него публика сделала. Не ну я не знаю наверное что то ещё про его способности тогда[/q

    Да какие 10 месяцев? Прочитал интервью его увидел там эти 10 месяцев без гонок. Не стал комментить. Нет нашлись кто эту ересь подхватил. Ломбардия 2020 была 15 августа. У меня 9 месяцев получается. Тоже не мало, но все же посчитать можно, что бы не повторят.

    Тем не менее Власов красавчик, держу кулаки!

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