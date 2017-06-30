Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 8 этап, Фоджа - Гуардия-Санфрамонди



Восьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Фоджа (Foggia, административный центр провинции Фоджа, регион Апулия). По занимаемой территории провинция Фоджа вторая по величине в Италии после провинции Больцано, которая вышла на первое место после изменения границ провинции Сассари. Провинция Фоджа, а также близлежащие области Гаргано и Дауния представляют взгляду посетителя разнообразный, всегда прекрасный пейзаж: холмы долины реки Форторе, долина реки Офанто, зона Национального парка Гаргано, равнины Тавольере и архипелаг Тремити.



Город Фоджа находится в самом сердце региона Апулия, в центре знаменитой Апулийской низменности, на территории которой проживает 150 тысяч человек. Этимология его названия сразу же дает представление о роли этого населенного пункта в истории региона: слово «Фоджа» происходит от латинского слова «fovea», что означает яма, используемая для хранения зерна. Город на самом деле находится в центре территории сельскохозяйственного назначения, также называемой «житницей Италии».



Город Фоджа был основан в XI веке на останках близлежащего поселения Арпи, в центре области Дауния, свидетельства существования которого хранятся в местном археологическом музее. Как и в других центрах Апулии, Фоджа долгое время находилась под властью византийцев, после чего перешла к норманнам.



В древности город Фоджа был окружен крепостными стенами, от которых почти не осталось следа. Стены располагали пятью входами. Из них сохранился только один - Порта Арпана (также называемый Porta Grande или Porta Reale), который находится в конце улицы Арпи (Via Arpi). Построенная в швабский период, эта дверь была главным входом в город. В XVI веке французы разрушили вход, который был затем реконструирован и восстановлен.



Фридрих II выбрал Фоджу в качестве имперской столицы в XIII веке - именно этот период стал для города временем расцвета и процветания. В самом деле, император построил в Фодже в 1223 году роскошный дворец, куда он перевез весь свой двор. Фридрих сделал Фоджу важным административным и судебным центром и основал здесь первый университет. В XVI веке Фоджа перешла под власть Арагонской династии, после чего развитие города пошло на неумолимый спад, который продолжался вплоть до XVIII века, пока реформы Бурбонов не возобновили коммерческую и производственную деятельность в этой области. После объединения Италии Фоджа стала важным автомобильным и железнодорожным центром, своеобразной точкой связи для Северной и Южной Италии. Исторические достопримечательности города Фоджа притерпели изменения и разрушения от землетрясения 1456 и 1731 годов, и бомбардировки Второй мировой войны. Эти события повлекли за собой почти полное уничтожение старой части города, где сегодня можно проследить лишь следы былой городской структуры XIX века.



Одной из значимых достопримечательностей Фоджа является Кафедральный собор (Duomo di Foggia) или Церковь Санта-Мария-Икона-Ветере (Le chiese Maria santissima della Icona-Vetere), расположенный на площади Пьяцца де Санктис, был возведен в 1080 году по воле Роберто д’Альтавилла и посвящен Святой Марии де Фовеа. В 1172 Гульельмо II Сицилийский расширил здание и украсил его в романском стиле. Церковь имела три нефа, разделенных колоннами. Все правящие короли, которые ступали на землю Фоджа, сразу влюблялись в эту прекрасную церковь: почти все выбирали собор местом проведения собственной свадьбы, а Карл Анжуйский, который умер в Фодже в 1285 году, возжелал, чтобы здесь было захоронено его сердце. Собор перестраивали почти полностью три раза - сначала в XVII веке, а затем после землетрясения 1731 года и, наконец, восстановлена после Второй мировой войны.



Площадь Кавур (Piazza Cavour) является истинным сердцем города Фоджа. Эта площадь пятиугольной формы украшена красочными клумбами и деревьями, а в самом центре Пьяцца Кавур находится фонтан, построенный в 1924 году при строительстве в городе водопровода.



Эпитафий (Epitaffio) является одним из немногочисленных памятников Фоджа, которому удалось пережить ряд землетрясений и бомбардировки военного периода. Он расположен в начале улицы Мандзони (Via Manzoni), где в древности пересекались два тракта, ведущие из Аквилы и Челано, и служил своеобразным дорожным указателем и ориентиром. Построенный Альфонсо Арагонским в 1447 году, первоначально Эпитафий выполнял роль ограничителя территории, которая принадлежала короне. На вершине Эпитафия установлена статуя, отображающая короля Филиппа IV Испании, в честь которого был воздвигнут памятник.



Город Фоджа в истории Джиро д’Италия



Город Фоджа появлялся на маршруте 18-ти выпусках Джиро д’Италия. Практически каждое появление Фоджа на маршруте «Корса Роза» сопровождалось сначала финишем, а затем стартом этапа гонки. Фоджа в последний раз принимала финиш и старт этапа на Джиро д’Италия-1999. В 1999 году, в Фоджиа, где финишировал 6-й этап «Корса Роза» и начинался 7-й, начался спор по поводу контроля Coni (Национального Итальянского Олимпийского Комитета). Марко Пантани (Marco Pantani) первым заявил протест. А когда до конца Джиро д'Италия-1999 оставалось всего два этапа, разразился скандал. Антидопинговый контроль объявил, что уровень гематокрита в крови Пантани превышает допустимый на 2% (52-при норме в 50), и его отстранили от соревнований. Гонка потеряла своего лидера.



Альтиметрия 8-го этапа Джиро д’Италия-2021

Горный этап в Южных Апеннинах с финишем в подъём 4 категории и набором высоты 3400 м. Из Фоджы пелотон отправится на запад в некатегорийный подъём протяженностью 35 км. Затем 20 км спуска и 35 км некатегорийного подъёма.

Далее маршрут этапа поворачивает на юг и велогонщики устремятся на спуск до подножия подъёма 2 категории Бокка делла Сельва (Bocca della Selva, 516 – 1392 м, протяжённость 18,9 км, перепад 876 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 10%).

В последний раз подъём преодолевали на Джиро д'Италия в 2016 году, но проходили с противоположной стороны, первым на вершине был Алессандро Бисолти (Alessandro Bisolti).

Пройдя наивысшую точку маршрута 8 этапа, после 39-километрового спуска участники окажутся в самой низкой над уровнем моря точке маршрута 8 этапа Джиро д’Италия-2021.

11,1-км подъёмом этап завершится в Гуардия-Санфрамонди (Guardia Sanframondi).

Этап финиширует на вершине подъёма 4 категории Гуардия Санфрамонди (Guardia Sanframondi, 249 – 455 м, протяжённость 3 км, перепад 206 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 11%).



Город Гуардия-Санфрамонди (Guardia Sanframondi, провинция Беневенто, регион Кампания) впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. Существуют разные мнения ученых о происхождении города: одни восходят к римской или самнитской эпохе, другие - к ломбардскому периоду, третьи - к норманнскому периоду. Несомненно, эта территория была заселена с древних времен.



С XII века по 1806 год город Гуардия-Санфрамонди был частью графства Черрето Саннита (Cerreto Sannita), которым управляла сначала семья Санфрамондо (Sanframondo), а затем, начиная с XV века, семья Карафа (Carafa). Его название происходит от семьи Санфрамондо, которая наделила его могучим замком, охранявшим долину Титернина, место, по крайней мере, двух осад в XV веке.



Исторический центр, который развивался вокруг замка (Castello medievale dei Sanframondo), был частично заброшен после землетрясения 1980 года, но до сих пор сохранил некоторые средневековые элементы.



Есть в Гуардия-Санфрамонди несколько старинный церквей в стиле барокко, даже если их заброшенность в последние годы нанесла некоторый ущерб огромному художественному наследию города, который в своем типично средневековом облике остается одним из самых ярких центров самнитской культуры. Фактически, за исключением Святилища Успения Пресвятой Богородицы (Santuario-basilica dell'Assunta) и церкви Сан-Себастьяно (Chiesa di San Sebastiano), другие религиозные здания Гуардия-Санфрамонди в значительной степени находятся в упадке: монастырь и церковь Сан-Франческо (Convento di San Francesco), церковь Сан-Рокко (Chiesa di San Rocco), церковь Сан-Леонардо (Chiesa di San Leonardo), в то время как церковь Аннунциата-Аве Грация Плена (Chiesa dell'Annunciata-Ave Gratia Plena), хотя и отреставрированная, подверглась различным вандализмам.



В Гуардия-Санфрамонди когда-то находился Музей серебра (Museo degli argenti), который был закрыт после многочисленных краж за годы его функционирования. Музей серебра был открыт в 1979 году в стенах здания для молитвенных собраний общины Святого Филиппа Нери (Oratorio dei Filippini). Первоначальный фонд хранил несколько серебряных скульптур в стиле барокко, неаполитанское серебро XVII-XIX веков, тарелки для подаяний.



Местной велокомандой была команда Liverini-Tribisonna. Цветами команды были оранжевый, белый и зеленый. Затем велокоманда закрылась по неизвестной причине в 2008 году.

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