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Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 15 этап, Градо - Гориция

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 15 этап, Градо - Гориция


   Пятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Градо (Grado, провинция Гориция, автономный регион Фриули — Венеция-Джулия), расположенном на лагунном острове вдоль северо-восточного Адриатического побережья. Город Градо меньше чем Венеция, но с такими же обаянием и историей. Градо - город-лагуна с 1600-летней историей, которую можно прочувствовать, прогуливаясь по улицам древнего центра. Археологи обнаружили древнеримскую дорогу, сейчас полностью ушедшую под воду, которая некогда соединяла Градо с Аквилеей.

 

Также здесь были найдены «казони», характерные хижины с соломенной крышей, в которых в доисторические времена жили племена рыболовов. Хотя словенцы приписывают Градо славянское происхождение и называют его Градежем (Gradež), он существовал до прихода славян как Aquae Gradatae, средоточие морских купален, место стоянки для императорского флота и гавань великого города Аквилея. Во время варварских нашествий население Аквилеи стало переселяться в более тихий Градо, а в 452 году аквилейский епископ Никита выстроил здесь базилику Святой Евфимии, монастырь Санта-Мария-делле-Грацие и баптистерий.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 15 этап, Градо - Гориция


   Эти храмы продолжают существовать в том виде, который был им придан вскоре после того, как патриарх Павлин I бежал из Аквилеи в Градо от нашествия лангобардов в 568 году. Вследствие этого в патриархии случился раскол: патриарх Градо считал своей канонической территорией берег Венецианской лагуны, а патриарх Аквилеи распространил своё влияние на земли вглубь материка. После многих лет бесплодного соперничества патриарх аквилейский в 993 году силой взял Градо, но удержать его не смог, и только в 1027 году папа римский окончательно утвердил верховенство аквилейского примаса над градовским.


   После переезда патриарха в Венецию (в 1453 году) жители Градо забыли о церковных диспутах, занимаясь главным образом рыбной ловлей и приготовлением сардин. По итогам Первой мировой войны он был присоединён к Италии.


  С XIX века, по указу австрийского императора Франца Иосифа, приморский город стал развиваться как курорт Австрийской Ривьеры для золотушных детей и австрийских чиновников из Триеста. Сегодня в современно оборудованном комплексе помимо целебных термальных ванн имеются бассейн, фитнес-центр, а также предлагаются лечебные, оздоровительные, косметологические и SPA-процедуры на основе термальных вод курорта.


   В Градо есть «старый город», отстроенный в венецианском стиле, с переулками и площадями, окруженными живописно заполненными рыбацкими домами, жмущимися друг к другу. Средневековый квартал, заполненный извилистыми дорожками, архитектурой эпохи Belle Époque и руинами римских вилл. На старинной площади Кампо-деи-Патриарчи (Piazza Campo dei Patriarchi) высятся раннехристианская базилика Санта-Эуфемия (La basilica paleocristiana di Sant'Eufemia) и колокольня Сан-Микеле (San Michele Arcangelo), символ Градо, а также баптистерий, музей письменности на каменных плитах (лапидарий) и самая старинная церковь города, Санта-Мария-делла-Грацие (La basilica paleocristiana di Santa Maria delle Grazie).


   С набережной открывается великолепный вид на плато Карст, город Триест и побережье Истрии. Вдоль набережной живописная гавань устремляет взор на крошечные рыбацкие хижины, куда можно добраться на лодке, отправляясь в походы в лагуну. Уже 27 лет подряд Градо удостоен престижной экологической маркировки «Голубой флаг». Забавный способ исследовать лагуну Градо - отправиться на прогулку на лодке.


    Лагуна Градо радует глаз разнообразием цветов: здесь сочно-зелёная трава отражается в синеве Адриатического моря. В этом фантастическом антураже пересекающихся каналов и ручьёв удачно расположилась церковь девы Марии (датируется VI веком) на острове Барбана, популярная среди паломников всей Италии.


   В лагуне растёт немало видов деревьев: тамариски, вязы, тополи, сосны и можжевельник. Неглубокую лагуну населяют многочисленные птицы: крачки, утки, журавли и чайки.


Город Градо в истории Джиро д’Италия


   Всего лишь в третий раз город Градо появится на маршруте итальянской супермногодневки. На Джиро д'Италия-1954 город Гардо принимал финиш 18-го этапа и отправил участников велогонки на старт 19-го этапа. Лишь в 2009 году, спустя 55 лет (!) Джиро д'Италия вновь посетила город Гардо, в качестве стартового города.


Альтиметрия 15-го этапа Джиро д’Италия-2021

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 15 этап, Градо - Гориция

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 15 этап, Градо - Гориция

 

    Этап, проложенный по территории Италии и Словении, подходит для отрыва. 

 

   Стартовав на побережье Венецианского залива, пелотон отправится на север и через 64,6 км покинет Италию. Словения встретит Джиро д'Италия-2021 подъёмом 4-й категории Горнье Церово (Gornje Cerovoпротяжённость 1,7 км, 79–224 м, перепад 145 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 15%)

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 15 этап, Градо - Гориция

 

  Преодолев вершину категорийного подъёма, велогонщики проедут некатегорийный подъём и отправятся на спуск на территорию Италии. Вернувшись в Италию, гонка снова устремится в Словению по тем же дорогам.

 

  Второе прохождение вершины подъёма 4-й категории Горнье Церово будет на 99,1 км маршрута. И снова возращение в Италию и опять в Словению на третье прохождение подъёма 4-й категории Горнье Церово. Но на этот раз после преодоления вершины велогонщики поедут на восток по территории Италии, и опять Словения, где преодолеют некатегорийный подъём протяжённостью 1 км со средним градиентом 5,9% и максимальным градиентом 14%.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 15 этап, Градо - Гориция

 

  Вершина подъёма расположена за 3 км до финиша этапа, далее скоростной спуск и возвращение в Италию. На заключительном километре этапа участок брусчатки и 90-градусный поворот за 300 м до линии финиша этапа. 

 
    Финиш пятнадцатого этапа Джиро д’Италия-2021 принимает город Гориция (Gorizia). Одноименная с провинцией, Гориция находится в юго-восточной части области Фриули-Венеция-Джулия, на границе со Словенией с выходом к Адриатическому морю. Эта крошечная территория отличается огромным разнообразием ландшафтов и, кроме того, гордится множеством свидетельств ее богатой истории и искусства, уходящих корнями в германскую, славянскую и римскую культуру.


   Впервые Гориция упоминается в документе, датируемым 28 апреля 1001 года, в котором император Священной Римской империи Оттон III передаёт замок Гёрц и прилегающую деревню Аквилейскому патриарху Иоанну II и фриульскому графу Верихену Эппенштейну (Verihen Eppenstein). В документе буквально говорится: «Деревня, которая на языке славян называется Горица» («Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza»).


   В результате династического брака в 1075 году город перешёл к графам Пустераль-Лурнам из Подравской марки, род которых с тех пор получил название Горицкой династии (будущие графы Тироля и герцоги Каринтии). Сама Гориция стала резиденцией и центром их владений. Эта династия правила здесь до 1500 года, когда город вошёл в империю Габсбургов.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 15 этап, Градо - Гориция


   В начале XIX века Наполеон отторг Горицию у Габсбургов и включил её в состав Иллирийских провинций Франции. По окончании наполеоновских войн Гориция вошла в состав Австрийского Приморья, а с 1861 года была выделена в графство Горица и Градишка. С тех пор город служил летним прибежищем венской аристократии, которая прозвала её «австрийской Ниццей». В Гориции доживал свои дни Карл Х, последний французский король из династии Бурбонов.


   Драматичной была история города в XX веке. Во время Первой мировой войны он оказался в центре нескольких сражений при Изонцо. В 1916 году сильно повреждённая в боях Гориция была занята итальянскими войсками. При разделе Юлийской Крайны после Второй мировой войны (в 1947 году) восточная часть города была передана Словении (Югославии) и в настоящее время является словенским городом Нова-Горица.


   Из памятников старины в Горице после разрушения в Первую мировую войну была восстановлена соборная церковь, преимущественно XIV века, в которую после роспуска Аквилейского патриархата были перенесены его реликвии. Над городом высится крепость с частями разного времени постройки, начиная с XIII века. Палатинская капелла святого Варфоломея украшена полотнами и фресками венецианской школы. Церковь иезуитов выдержана в стиле барокко.


   Среди богатого и разнообразного художественного наследия выделяются средневековый замок, окруженный живописным поселением и Музеи провинции, которые всесторонне описывают особенности местной культуры и включают также Музей Первой мировой войны. Символическое значение приобрела современная площадь Европы - городское пространство, ставшее общим для итальянской Гориции и словенской Нова-Горицы в знак сосуществования двух городов и преодоления конфликтов.


Город Гориция в истории Джиро д’Италия


   Впервые на маршруте Джиро д’Италия город Гориция появился в далёком 1939 году. Приняв финиш этапа с индивидуальной гонкой на время, Гориция стала стартовым городком следующего этапа Джиро д’Италия. Затем пришлось ждать 24 года, и вновь, финиш и старт этапов. Длительная пауза, протяженностью в 20 лет и новое появление на маршруте итальянской супермногодневки в 1963 года.


   В последний раз Гориция принимала участие на 11-м этапе Джиро д’Италия-2001, в качестве финишного города.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 31.05.2014

    Этап Инеос отдаст отрыву: Де Гент на выход?

    Может Петя только что попытаться поучаствовать.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:55 | Регистрация: 15.04.2010

    Да команды генералов будут отдыхать и готовится к понедельнику. Уедет отрыв.

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Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    motte-Фото

    Сегодня родился новый бамбино для итальянцев в лице фортунато

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Krakk-Фото

    Дзонколан показал истинную силу генеральщиков. Берналь пока может проиграть только сам себе Йейтс уверенно идет на подиум, но не на победу. Главное разочарование этапа - Бухман, явно не готов. Власов - досадно, но надо было идти экономнее, когда Йейтс с Берналем отъехали, понятно его желание добрать или минимизировать отставание, но также и понятно, что это совсем не его градиенты, надо чувствовать свои возможности.

    Цитата: uran
    Что делала Астана за 50-100 км? Раскатывала инеоскай?
    Цитата: Arciv
    тянула а в нужный момент что капитан,что сама команда не потянула! Странное решение!

    Это как раз понятно, пытались укатать выраженных горняков высоким темпом на равнине, может быть даже и сработало, активность в итоге началась достаточно поздно.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    RVL-Фото

    эта ставка должна была сыграть до появления сбитого летчика. а выступать с голым королем и на что то расчитывать-ну такое. блеф не прошел

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Инос такую раздачу устроил, но Лопес выдержал. На финише завал был жуткий.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Да команды генералов будут отдыхать и готовится к понедельнику. Уедет отрыв.

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Arciv-Фото
    Берналь хорош! Йетс показал зубы! Афина удивляет)) Астана напомнила Бахрейн прошлого ТДФ,тянула а в нужный момент что капитан,что сама команда не потянула! Странное решение!
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Николай Н.-Фото

    Я в обсуждение этого этапа сказал, что самый крутяк ему не по зубам, он хорошо едет не крутые горы. А эта вершина его отбросила на 4 место. Гора была под Берналя и он бы её взял, но снова далеко отпустили отрыв.

  • Camel
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Camel-Фото
    А если допустить, что я хочу слышать комментарий, а не восхищение своими кумирами, я буду прав?
  • BaiGali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    BaiGali-Фото
    Цитата: kabachok
    а так-то должен был рвать, конечно! с таким то опытом в гранд турах.
    Опыт тут не главное, Кинтано подтвердить :)
  • StVano
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    StVano-Фото

    Цитата: Camel
    слышать не хочу, не нужно навязывать своих, мне нравятся другие.

    Допустим, я хочу всё это слышать. Курдюкову что, разорваться между нами? Всем не угодишь...

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