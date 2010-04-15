Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 15 этап, Градо - Гориция



Пятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Градо (Grado, провинция Гориция, автономный регион Фриули — Венеция-Джулия), расположенном на лагунном острове вдоль северо-восточного Адриатического побережья. Город Градо меньше чем Венеция, но с такими же обаянием и историей. Градо - город-лагуна с 1600-летней историей, которую можно прочувствовать, прогуливаясь по улицам древнего центра. Археологи обнаружили древнеримскую дорогу, сейчас полностью ушедшую под воду, которая некогда соединяла Градо с Аквилеей.

Также здесь были найдены «казони», характерные хижины с соломенной крышей, в которых в доисторические времена жили племена рыболовов. Хотя словенцы приписывают Градо славянское происхождение и называют его Градежем (Gradež), он существовал до прихода славян как Aquae Gradatae, средоточие морских купален, место стоянки для императорского флота и гавань великого города Аквилея. Во время варварских нашествий население Аквилеи стало переселяться в более тихий Градо, а в 452 году аквилейский епископ Никита выстроил здесь базилику Святой Евфимии, монастырь Санта-Мария-делле-Грацие и баптистерий.



Эти храмы продолжают существовать в том виде, который был им придан вскоре после того, как патриарх Павлин I бежал из Аквилеи в Градо от нашествия лангобардов в 568 году. Вследствие этого в патриархии случился раскол: патриарх Градо считал своей канонической территорией берег Венецианской лагуны, а патриарх Аквилеи распространил своё влияние на земли вглубь материка. После многих лет бесплодного соперничества патриарх аквилейский в 993 году силой взял Градо, но удержать его не смог, и только в 1027 году папа римский окончательно утвердил верховенство аквилейского примаса над градовским.



После переезда патриарха в Венецию (в 1453 году) жители Градо забыли о церковных диспутах, занимаясь главным образом рыбной ловлей и приготовлением сардин. По итогам Первой мировой войны он был присоединён к Италии.



С XIX века, по указу австрийского императора Франца Иосифа, приморский город стал развиваться как курорт Австрийской Ривьеры для золотушных детей и австрийских чиновников из Триеста. Сегодня в современно оборудованном комплексе помимо целебных термальных ванн имеются бассейн, фитнес-центр, а также предлагаются лечебные, оздоровительные, косметологические и SPA-процедуры на основе термальных вод курорта.



В Градо есть «старый город», отстроенный в венецианском стиле, с переулками и площадями, окруженными живописно заполненными рыбацкими домами, жмущимися друг к другу. Средневековый квартал, заполненный извилистыми дорожками, архитектурой эпохи Belle Époque и руинами римских вилл. На старинной площади Кампо-деи-Патриарчи (Piazza Campo dei Patriarchi) высятся раннехристианская базилика Санта-Эуфемия (La basilica paleocristiana di Sant'Eufemia) и колокольня Сан-Микеле (San Michele Arcangelo), символ Градо, а также баптистерий, музей письменности на каменных плитах (лапидарий) и самая старинная церковь города, Санта-Мария-делла-Грацие (La basilica paleocristiana di Santa Maria delle Grazie).



С набережной открывается великолепный вид на плато Карст, город Триест и побережье Истрии. Вдоль набережной живописная гавань устремляет взор на крошечные рыбацкие хижины, куда можно добраться на лодке, отправляясь в походы в лагуну. Уже 27 лет подряд Градо удостоен престижной экологической маркировки «Голубой флаг». Забавный способ исследовать лагуну Градо - отправиться на прогулку на лодке.



Лагуна Градо радует глаз разнообразием цветов: здесь сочно-зелёная трава отражается в синеве Адриатического моря. В этом фантастическом антураже пересекающихся каналов и ручьёв удачно расположилась церковь девы Марии (датируется VI веком) на острове Барбана, популярная среди паломников всей Италии.



В лагуне растёт немало видов деревьев: тамариски, вязы, тополи, сосны и можжевельник. Неглубокую лагуну населяют многочисленные птицы: крачки, утки, журавли и чайки.



Город Градо в истории Джиро д’Италия



Всего лишь в третий раз город Градо появится на маршруте итальянской супермногодневки. На Джиро д'Италия-1954 город Гардо принимал финиш 18-го этапа и отправил участников велогонки на старт 19-го этапа. Лишь в 2009 году, спустя 55 лет (!) Джиро д'Италия вновь посетила город Гардо, в качестве стартового города.



Альтиметрия 15-го этапа Джиро д’Италия-2021

Этап, проложенный по территории Италии и Словении, подходит для отрыва.

Стартовав на побережье Венецианского залива, пелотон отправится на север и через 64,6 км покинет Италию. Словения встретит Джиро д'Италия-2021 подъёмом 4-й категории Горнье Церово (Gornje Cerovo, протяжённость 1,7 км, 79–224 м, перепад 145 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 15%)

Преодолев вершину категорийного подъёма, велогонщики проедут некатегорийный подъём и отправятся на спуск на территорию Италии. Вернувшись в Италию, гонка снова устремится в Словению по тем же дорогам.

Второе прохождение вершины подъёма 4-й категории Горнье Церово будет на 99,1 км маршрута. И снова возращение в Италию и опять в Словению на третье прохождение подъёма 4-й категории Горнье Церово. Но на этот раз после преодоления вершины велогонщики поедут на восток по территории Италии, и опять Словения, где преодолеют некатегорийный подъём протяжённостью 1 км со средним градиентом 5,9% и максимальным градиентом 14%.

Вершина подъёма расположена за 3 км до финиша этапа, далее скоростной спуск и возвращение в Италию. На заключительном километре этапа участок брусчатки и 90-градусный поворот за 300 м до линии финиша этапа.



Финиш пятнадцатого этапа Джиро д’Италия-2021 принимает город Гориция (Gorizia). Одноименная с провинцией, Гориция находится в юго-восточной части области Фриули-Венеция-Джулия, на границе со Словенией с выходом к Адриатическому морю. Эта крошечная территория отличается огромным разнообразием ландшафтов и, кроме того, гордится множеством свидетельств ее богатой истории и искусства, уходящих корнями в германскую, славянскую и римскую культуру.



Впервые Гориция упоминается в документе, датируемым 28 апреля 1001 года, в котором император Священной Римской империи Оттон III передаёт замок Гёрц и прилегающую деревню Аквилейскому патриарху Иоанну II и фриульскому графу Верихену Эппенштейну (Verihen Eppenstein). В документе буквально говорится: «Деревня, которая на языке славян называется Горица» («Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza»).



В результате династического брака в 1075 году город перешёл к графам Пустераль-Лурнам из Подравской марки, род которых с тех пор получил название Горицкой династии (будущие графы Тироля и герцоги Каринтии). Сама Гориция стала резиденцией и центром их владений. Эта династия правила здесь до 1500 года, когда город вошёл в империю Габсбургов.



В начале XIX века Наполеон отторг Горицию у Габсбургов и включил её в состав Иллирийских провинций Франции. По окончании наполеоновских войн Гориция вошла в состав Австрийского Приморья, а с 1861 года была выделена в графство Горица и Градишка. С тех пор город служил летним прибежищем венской аристократии, которая прозвала её «австрийской Ниццей». В Гориции доживал свои дни Карл Х, последний французский король из династии Бурбонов.



Драматичной была история города в XX веке. Во время Первой мировой войны он оказался в центре нескольких сражений при Изонцо. В 1916 году сильно повреждённая в боях Гориция была занята итальянскими войсками. При разделе Юлийской Крайны после Второй мировой войны (в 1947 году) восточная часть города была передана Словении (Югославии) и в настоящее время является словенским городом Нова-Горица.



Из памятников старины в Горице после разрушения в Первую мировую войну была восстановлена соборная церковь, преимущественно XIV века, в которую после роспуска Аквилейского патриархата были перенесены его реликвии. Над городом высится крепость с частями разного времени постройки, начиная с XIII века. Палатинская капелла святого Варфоломея украшена полотнами и фресками венецианской школы. Церковь иезуитов выдержана в стиле барокко.



Среди богатого и разнообразного художественного наследия выделяются средневековый замок, окруженный живописным поселением и Музеи провинции, которые всесторонне описывают особенности местной культуры и включают также Музей Первой мировой войны. Символическое значение приобрела современная площадь Европы - городское пространство, ставшее общим для итальянской Гориции и словенской Нова-Горицы в знак сосуществования двух городов и преодоления конфликтов.



Город Гориция в истории Джиро д’Италия



Впервые на маршруте Джиро д’Италия город Гориция появился в далёком 1939 году. Приняв финиш этапа с индивидуальной гонкой на время, Гориция стала стартовым городком следующего этапа Джиро д’Италия. Затем пришлось ждать 24 года, и вновь, финиш и старт этапов. Длительная пауза, протяженностью в 20 лет и новое появление на маршруте итальянской супермногодневки в 1963 года.



В последний раз Гориция принимала участие на 11-м этапе Джиро д’Италия-2001, в качестве финишного города.

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