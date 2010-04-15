Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 21 этап, Сенаго - Милан



Старт заключительного этапа Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2021 принимает небольшой городок Сенаго (Senago, провинция Милан, регион Ломбардия). Он расположен к северо-западу от Милана (Milano). Название города имеет германское происхождение, происходящее от ломбардского слова «snaida», что означает «отметина, вырезанная на дереве как пограничный знак собственности».

По другой версии топоним Сенаго и соседние деревушки Сенагино (Senaghino) имели римское происхождение (эта гипотеза была выдвинута историком Данте Оливьери (Dante Olivieri) в его «Словаре топонимии»), хотя этот район, как и почти все прилегающие муниципалитеты, был населены кельтами задолго до прихода римлян. В пользу последней гипотезы говорит надпись, замурованная за пределами виллы Сан-Карло-Борромео (Villa San Carlo Borromeo) и датированная 1814 годом, которая объясняет топоним с помощью «sanus aer» или «sanus ager», где «ager» - типичный кельтский суффикс.

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 21 этап, Сенаго - Милан



Сенаго была частью города Дезио (Desio) и в 1476 году миланским герцогом из династии Сфорца Галеаццо Мария Сфорца (Galeazzo Maria Sforza) была подарена дворянке Лючии Марлиани (Lucia Marliani).



Позже Сенаго перешел к Томмазо Ридино (Tommaso Readino), затем Джованни Манрикесу (Giovanni Manriquez) и его семье, которым он принадлежал с 1580 по 1779 год, когда владение недвижимостью перешло к маркизу Пьетро Секко Комнео (Pietro Secco Comneo). В 1771 году население города составило 1201 человек. Правительство Наполеона значительно расширило муниципалитет, который в 1809 году аннексировал Пинцано (Pinzano), а в 1811 году присоединил к городу Кассина Амата (Cassina Amata) и Кассина Нуова (Cassina Nuova), но эти изменения были отменены австрийцами в 1816 году.



В XVII веке кардинал Федерико Борромео (Federico Borromeo) занял виллу на восточной окраине плато Гроане и принимал некоторых семинаристов и богословов во время эпидемии чумы 1630 года. Благородный прелат умер в 1631 году, слишком рано для проведения радикальных реставраций. Именно Жильберто IV Борромео, ставший впоследствии епископом Новары и кардиналом, задумал отремонтировать старую резиденцию патрициев. Первоначальный проект, порученный Филиппо Каньоле (Filippo Cagnola), включал существенное преобразование древнего сооружения в монументальный дворец с открытым двором на севере. Однако только в нашем веке работы были завершены при участии миланских архитекторов Фаусто и Джузеппе Багатти Вальсекки (Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi).



Многие другие величественные дворцы, предназначенные для отдыха и уединения от городской суеты, были построены в семнадцатом и восемнадцатом веках в окрестностях Сенаго. Со временем эти резиденции стали центром преобразования сельскохозяйственного ландшафта в большие усадебные хозяйства.



Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2021

Сенаго впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия и старт заключительного этапа Джиро д'Италия-2021.

Столообразная разделка протяжённостью 30,3 км, проложенная с севера на юг, немного под спуск с длинными прямыми дорогами и серией поворотов на первых двух третях дистанции и финише этапа подходит генеральщикам-раздельщикам. Легким горнякам придётся заранее позаботиться о своем запасе времени, потому что на таком этапе возможны разрывы порядка двух-трех минут.



Со старта, велогонщики, пройдя четыре 90-градусных поворота, отправятся на запад, и далее ещё два 90-градусных поворота продолжат движение на восток. Затем разворот на юг и снова на восток до 9,2 км маршрута, где расположена первая промежуточная отсечка времени.

Дальнейшее движение на юг и восток с серией поворотов, и опять на юг до 19,7 км маршрута, где расположена вторая промежуточная отсечка времени.

Заключительный участок дистанции проложен на юг по длинной дороге до финиша в центре Милана (Milano, административный центр провинции Милан и региона Ломбардия) на заключительных 900 метрах участников ждут три поворота и 400 м брусчатки.

Джиро д'Италия-2021 финиширует на Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo). В последний раз Джиро д'Италия завершалась индивидуальной разделкой в Милане в 2020 году.

В отличие от других исторических городов Европы, которые «забрасывают» туристов многочисленными достопримечательностями, Милан требует от путешественника опыта исследователя. Но если вы действительно готовы потратить время на изучение Милана, то этот город с радостью раскроет вам свои секреты.

Милан сравнивают со «скромной девушкой, чью особую красоту можно увидеть лишь со временем». Джорджо Армани говорил, что «Милан можно узнать, лишь заглянув во дворы старых миланских особняков».



Между площадью Пьяцца Кастелло (Piazza Castello) и городским парком Семпьоне расположился замок Сфорца (Castello Sforzesco), который назван по имени Франческо Сфорца – итальянского кондотьера, провозгласившего себя герцогом Милана в 1450 году. Вид замка наверняка покажется знакомым даже тем, кто никогда не был в Милане.

Именно этот замок стал архитектурным прототипом московского Кремля, в особенности это касается формы башен и короны настенных зубцов. Миланские архитекторы, работавшие над постройкой московского Кремля, перенесли все черты замка Сфорца. Центральную башню замка Сфорца проектировал Антонио ди Пьетро Аверулино, которого называли Филарете, а его соратником долгое время был Аристотель Фиораванти.

Дело в том, что Ивану III срочно понадобился опытный и талантливый архитектор, так как в 1474 году в Московском Кремле произошла катастрофа - рухнул почти достроенный новый Успенский собор. Псковские мастера, осматривавшие обрушившееся здание, сделали вывод, что «известь не клеевита да камень не тверд», но сами за постройку нового собора не взялись, и Семён Толбузин был по совету Софьи Палеолог немедленно отправлен в Италию за подходящим специалистом. После подписания контракта в 1475 году шестидесятилетний архитектор с сыном по имени Андреа и слугой по имени Пьетро в составе посольства отправился в Московское княжество. Кроме Успенского собора, Фиораванти не строил других зданий в России, но есть основания полагать, что именно ему, знаменитому мастеру фортификационных работ, был заказан генеральный план новых стен и башен Кремля, которые планировалось возвести вместо старых, обветшавших белокаменных. Также Аристотелю приписывают устройство Пушечного двора (на месте нынешней Пушечной улицы). Также молвой ему приписывалось создание тайного подземного хранилища на территории Московского Кремля для легендарной Библиотеки Ивана Грозного. Вот так переплелись нити истории, связавшие Италию и Россию.

Сложно представить, но сооружение, ставшее символом Милана, могло исчезнуть в конце 19 века, когда в Милане развернулась дискуссия относительно дальнейшей судьбы замка, который во времена австрийского и испанского господства был превращён в казармы и постепенно приходил в упадок. Первоначально на месте полуразрушенного замка собирались построить жилой район. Замок Сфорца спас архитектор Лука Бельтрами, который убедил общественность в необходимости сохранить культурное и историческое наследие. Начались реставрационные работы, и уже в 1900 году замок Сфорца был открыт для первых экскурсантов. Еще одно сильное потрясение крепость пережила в 1943 году во время бомбардировок. Полная реставрация замка закончилась к 1956 году. Замок Сфорца теперь является народным достоянием, вокруг Кастелло Сфорцеско был разбит парк в английском стиле.

Парк Семпьоне (Parco Sempione), который является «зелёными лёгкими» Милана - прекрасный пример того, как превратить пустырь в украшение города и любимое место отдыха горожан. Примечательно, что парк Семпьоне сохранился до наших дней в почти нетронутом виде, хотя во время войны все лужайки пришлось перепахать под кукурузу. В центре парка находится небольшое озеро, от которого по сторонам отходят два водных пути.

В парке Семпьоне находится Торре Бранка - железная панорамная башня высотой 108,6 метров, в верхней части которой находится популярная панорамная площадка, откуда виден не только весь Милан, но даже Альпы, Апеннины и часть долины реки По. Башню открыли в 1933 году. Ранее у башни не было особого названия, но в 1970-х годах её полностью перестроили на деньги миланского винодела Фрателли Бранка, чьё имя потом и получила.

На Пьяцца Дука д’Аоста (Piazza Duca d'Aosta), привокзальной площади, расположены отели и знаменитый «Пиреллоне» (Grattacielo Pirelli) или «небоскрёб Пирелли», первый небоскрёб, построенный в Милане и во всей Италии.

Это 32-этажное шестиугольное 127-метровое здание начали строить в 1956 году и закончили за 4 года, на строительство ушло свыше 60 000 тонн бетона. Идея возведения небоскрёба принадлежала Альберто Пирелли (Alberto Pirelli), президенту одноимённого концерна, в честь которого здание и получило своё имя. Концерн «Пирелли» - пятый в мире (по доходам) производитель автомобильных шин, который был основан в 1872 году, сначала занимался производством и продажей эластичной резины. В 1894 году компания запатентовала первые шины для велосипедов, а первый патент на шины для легковых автомобилей получен в 1901 году.

Небоскрёб появился на том месте, где в 19 веке находились первые производственные мощности компании. Долгое время здание принадлежало концерну Пирелли, но затем было продано администрации региона Ломбардия. До строительства этого небоскрёба в Милане чётко соблюдали традицию – ни одно из зданий не должно быть выше «Мадоннины» (фигуры на шпиле) собора Дуомо. Поэтому, в знак уважения, на крыше нового здания поставили маленькую копию статуи собора Дуомо. С небоскрёбом Пиреллоне связана и трагическая история: 18 апреля 2002 года частный небольшой одномоторный самолёт "Роквелл-112", который шёл на посадку в миланский аэропорт Линате, врезался в здание в районе 25-го этажа. В аварии погиб 65-летний швейцарский пилот самолёта Луиджи Фазуло (Luigi Fasulo), а в пожаре погибли ещё 2 женщины-работницы здания. В кратчайшие сроки было произведено восстановление поврежденных участков башни, а также была проведена реконструкция всего сооружения. На протяжении полувека «Пиреллоне» был самым высоким зданием в Милане и вторым в Италии (после туринской башни Моле). Рекорд был перекрыт в 2010, когда в Милане появился новый небоскрёб «Палаццо Ломбардия» высотой 161,3 метра.

Основные городские ворота Милана – Порта Нуова (Porta Nuova), сооружённые в начале 19 века по проекту Джузеппе Дзанойи, того же архитектора, который участвовал в проектировании фасада главного собора Милана. Арка Порта Нуова дала название одному из шести исторических районов Милана, она расположена вдоль античной римской дороги, соединявшей Милан с регионом Брианца у подножия Альп.

Важное коммерческое значение имело местонахождение ворот рядом с судоходным каналом, существовавшим в то время. Возведение Порта Нуова послужило стимулом к развитию гражданского строительства вокруг городских укреплений, уже утративших своё защитное значение, и активной урбанизации северной части Милана. От Порта Нуова открывается вид на современный Милан, и связь времён ощущается особенно сильно.

Главная площадь Милана - Пьяцца Дуомо. Это центр города, откуда легко попасть в любой район Милана, так как город устроен по радиально-кольцевому принципу: от центра в разные стороны расходятся дороги, по пути пересекая кольца бывших городских границ - крепостных стен.

Пьяцца Дуомо приобрела свой современный вид в 1865 году, когда она была полностью перестроена по проекту Джузеппе Менгони. С западной стороны площади находится собор Дуомо, справа так называемый Южный дворец, слева - Северный дворец с монументальной аркой Галереи Витторио-Эмануэле II. Через галерею легко попасть на площадь Ла Скала и к театру Ла Скала. Дуомо – единственный памятник архитектуры, строительство которого продолжалось пять веков.

Город Милан в истории Джиро д’Италия

С Милана началась история итальянской супермногодневной велогонки Джиро д'Италия. 13 мая 1909 в Милане с площади ди Лорето (la plaza di Loreto) впервые был дан старт Джиро д'Италия. Первое издание Джиро д'Италия состояло из 8 этапов. 2448 километров преодолело только 49 велогонщиков из 127. Участников разделили по четыре велогонщика на команду. В основном это были итальянские велогонщики, всего четверо французов приехали на старт новой велогонки. Подиум, конечно же, заняли трое итальянцев - первым победителем Джиро д'Италия стал Луиджи Ганна (Luigi Ganna), его сопровождали на подиуме партнер по велокоманде Карло Галетти (Carlo Galetti) и Джованни Россиньоли (Giovanni Rossignoli).



Стартуя через день, по разбитым дорогам, велогонщики управляли 15-килограммовыми велосипедами, и должны были обязательно расписаться на контрольных пунктах находящихся на трассе, чтобы избежать мошенничества. Чтобы легче было идентифицировать участников во время проверки, до старта были сфотографированы все участники велогонки. Новости с велогонки поступали на Главный Телеграф Милана, каждый желающий мог узнать новости, набрав специальный телефонный номер.



Первый этап, который предстояло проехать велосипедистам между Миланом и Болоньей (Bologna), был спринтерским, протяженностью 397 км. Первым победителем первого этапа первой Джиро д'Италия стал Дарио Бени (Dario Beni), который проехал эту дистанцию за 14 часов.





Так началась история одной из самой тяжелейшей велогонки в истории велоспорта.

88 изданий Джиро д'Италия из 103, включали в свой маршрут Милан. 54 раза стартовали и 86 раз финишировали в Милане участники Джиро д'Италия. Солидная история, великие велогонщики, слезы радости и поражения - Милан видел больше чем многие другие города Италии.

Городу Милан предстоит вписать свое имя в историю Джиро д'Италия ещё раз, а кто из участников Джиро д'Италия-2021 впишет в летопись итальянского Гран-тура своё имя, мы узнаем завтра.



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