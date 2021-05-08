Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 7 этап, Нотареско - Термоли



Седьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Нотареско (Notaresco, провинция Терамо, регион Абруццо). Центр города — это классическая средневековая деревня, расположенная на холме. В городе Нотареско сохранились строения свидетельствующие о существовании города в первые века христианской эры. Городская структура типична для средневекового поселения с толстыми стенами и высокими узкими окнами. С XIV века по 1757 год Нотареско находился под властью семьи Аквавива ди Атри.



К основным достопримечательностям Нотареско относится церковь Сан-Клементе аль Вомано (la Chiesa di San Clemente al Vomano) - произведение романского искусства, где находится однин из самых древних и монументальных алтарей Абруццо, построенных по приказу Эрмергарде - матери императора Людовика III. В Археологическом музее любопытно посмотреть на находки периода неолита, палеолита и развалины древнеримской виллы. Покровителем города является Святой Дженнаро, красочные празднества в честь которого, устраиваются 19 сентября.



После того, как Италия вступила во Вторую мировую войну в июне 1940 года, фашистский режим основал лагерь для интернированных, где были сосредоточены иностранные евреи и евреи без гражданства, а также партизаны из Далмации и Истрии. Концентрационный лагерь был закрыт в июне 1944 года.



Альтиметрия 7-го этапа Джиро д’Италия-2021

Нотареско впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Спринтерский этап, проложенный по побережью Адриатического моря с севера на юг.

С 35 по 100 км маршрут этапа будет пролегать вдали от побережья по пересеченному рельефу, на котором можно сбросить спринтеров. На 62,3 км маршрута расположена вершина подъёма 4 категории Кьети (Chieti, 51 – 330 м, протяжённость 4,7 км, перепад 279 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 12%), в последний раз на Джиро д'Италия его преодолевали в прошлом году, первым на вершине был Петер Саган.

Вернувшись на побережье, пелотон продолжит свое движение на юг до финиша в Термоли (Termoli).



На заключительных 1,5 км организаторы припасли для пелотона 5 поворотов и короткую 200 м стенку с градиентом в 12%, на финише тягун.

Финиш седьмого этапа Джиро д’Италия-2021 принимает морской курорт Термоли (Termoli, провинция Кампобассо, регион Молизе), где любили отдыхать ещё древние римляне, правда от античных вилл не осталось и следа, но город и сейчас предоставляет великолепные возможности для отдыха.



Термоли — единственный морской порт в Молизе: круглогодичные паромы курсируют до Изоле-Тремити и Хорватии. В 2003 пляжи и море в Термоли получили почётное звание самых чистых, о чём свидетельствует развевающийся над зоной отдыха синий флаг. Три главных пляжа Термоли — это Спьядже-Централи (Spiagge Centrali), Рио-Виво (Rio Vivo) и Сант-Антонио (Sant Antonio). Несмотря на то, что это городские и обустроенные пляжи, здесь практически никогда не бывает многолюдно. Максимум отдыхающих сходится лишь в выходные и в праздничные дни. Еще около 30 км песчаного и дикого побережья находится вокруг Термоли.



И хотя сейчас Термоли - современный, развивающийся город, в нём сохранилось интересное культурно-историческое наследие славного прошлого. «Борго Веккио» (Borgo Vecchio) - исторический центр Термоли находится на вершине полуострова, практически отвесно нависающим над морем. «Борго Веккио» представляет собой живописную крепость, внутри стен которой находятся узкие переулки и миниатюрные площади.



Запоминающийся профиль города создаёт шикарный замок Кастелло-Свево (Castello Svevo) XIII века, построенный во времена императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена в качестве защитного сооружения. Прямые очертания и мощь стен позволяют предположить, что он был построен в норманнский период вокруг крепостной башни, оставшейся от лангобардов. С 1885 года замок Кастелло-Свево является национальным памятником архитектуры, а внутри него расположился Исторический музей региона Молизе.



Массивный собор Божией Матери (Santa Maria della Purificazione), возведённый в XIII веке, также является одной их главных достопримечательностей города Термоли. В нём хранятся мощи святого апостола Тимофея, ученика апостола Павла, которые были обнаружены 11 мая 1945 года священником Бьяджио д’Агостино при реконструкционных работах. Второе имя собору дали мощи Сан-Бассо, которые также хранятся здесь. Последний, кстати, ‒ святой покровитель города. В интерьере собора обратите внимание на его великолепные мозаичные полы.



Замки встречаются во многих итальянских городах. Их невозможно не заметить. Но Термоли уже давно соперничает с другой итальянской коммуной Рипатрансоне (Ripatransone) за право называться городом, обладающим самой узкой улицей. Улицей эту щель между домами можно назвать с большой натяжкой, но главное не название, а соревнование. Одна из улиц в Термоли достигает ширины в 50 см, в то время как Рипатрансоне может похвастаться улицей, ширина которой не превышает 43 см. Хотя недавние измерения показали, что в Термоли на одном из участков так называемой «улицы» ширина равна всего 34 см. Так что спор ещё не окончен.



В течение всего года здесь проводятся всевозможные фестивали и мероприятия, так как это наиболее удобная и близко расположенная к центру площадка. Именно здесь проходит и популярный фольклорный Рыбный фестиваль Термоли.



Город Термоли в истории Джиро д’Италия



Тремоли не часто появляся на маршруте Джиро д’Италия. Дебютировав в качестве финишного города в 1987 году, Тремоли пришлось ждать своей очереди 19 лет. В 2006 году Тремоли стал финишным и стартовым городом. Тогда на 9-м этапе Джиро д’Италия-2006 Томас Вайткус (Tomas Vaitkus) одержал победу в спринте, опередив на финише Паоло Беттини (Paolo Bettini). В 2011 году город Тремоли отправил участников Джиро д’Италия по маршруту 10-го этапа.

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