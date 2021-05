Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 11 этап, Перуджа - Монтальчино



Одиннадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Перуджа (Perugia) – столица региона Умбрия (Umbria) – горного региона, не имеющего выхода в море. Перуджа является одним из самых красивых городов Италии, который называют «зелёным сердцем» полуострова. Он расположен в центральной части Италии, на возвышенности, с которой открывается прекрасный вид на Тразименское озеро и протекающую неподалеку реку Тибр.



Перуджу основали этруски. Поселение появилось во второй половине VI века до н.э.. Перуджа входила в состав лиги 12 этрусских городов, что указывает на её важную роль. В то же время город окружили стеной. В 295 году до н.э. Перуджа попала под власть Рима, она еще оставалась этрусским городом, но ее права и автономия были сильно ограничены.



В I веке до н.э. Перуджа полностью стала римской. Император Август перестроил город, назвав его Огуста Перузия (Augusta Perusia). В 41—40 годах до н. э. во время перузинской войны между Октавианом и Марком Антонием город был сожжён. После падения Римской империи в 493 году Перуджу завоевали вестготы. В VIII веке город попал под власть Византии, исключая короткий период в VI веке, когда Перуджа становится центром лангобардского княжества.



В средние века Перуджа знала множество эпизодов братоубийственной резни, обусловленных борьбой между семействами Одди и Бальони за верховенство в городе. В общеитальянской политике город, формально независимый, обычно держался стороны папства. В XIII веке папы не раз находили спасение в стенах верного им города; здесь состоялось пять конклавов.



В эпоху Ренессанса город прославился художниками умбрийской школы, такими, как Перуджино и Рафаэль Санти. В начале XV века борьбу за Перуджу вели миланские Висконти и неаполитанские правители; с 1416 по 1424 городом владел кондотьер Браччо да Монтоне.



В 1540 году Пьерлуиджи Фарнезе победил последнего из Бальони, после чего папство добилось включения города в состав Папской области. В феврале 1797 года французы на короткое время сделали Перуджу столицей Тиберинской республики. С XVI века до объединения Италии в 1860 году экономика Перуджи пребывала в состоянии застоя. В XIX веке город не раз страдал от землетрясений.



Перуджа сочетает в себе очарование прошлых веков, практичность современности и «молодую» атмосферу студенчества, входит в двадцатку знаменитых городов искусств и потому притягивает интерес туристов многие десятилетия.



Исторический центр Перуджи занимает два квартала внутри второй (средневековой) городской стены. Здесь можно увидеть старинные храмы и палаццо, где находятся многие произведения великих мастеров, дошедшие до нас фрагменты этрусских укреплений, погребальных камер, или гипогеев, колодцев и гидравлических сооружений, а также другие не менее интересные достопримечательности.



Сохранившаяся до нашего времени арка этрусских ворот (Arco Etrusco o di Augusto) – свидетельство высокой строительной культуры древнего народа Италии: два яруса арочных перекрытий подпираются по бокам мощными башнями из неотесанного травертина – местного строительного камня. В древности крепость имела семь таких ворот, толстые стены и была неприступной.



Центром города служит площадь 4 ноября (Piazza IV Novembre) со знаменитым фонтаном Маджоре (построенный в период 1275-1278 годов), украшенном рельефами на мифологические темы. На площадь выходят фасадами средневековая ратуша (построенная в период 1293-1297 годов), приспособленная под художественный музей, и собор святого Лаврентия (Duomo San Lorenzo, 1345—1430 годов), где хранится обручальное кольцо Девы Марии.



Город Перуджа богат старинными храмами: церковь Сан-Анджело (La chiesa di San Michele Arcangelo, восходит к V—VI векам) — круглая в плане, с колоннами, выломанными из более древнего храма; базилика Сан-Доменико (La Basilica di San Domenico, 1305 года, перестроена в 1632) с пышной гробницей папы Бенедикта XI; базилика Сан-Пьетро (La Basilica di San Pietro, X век с позднейшими перестройками); капелла Сан-Северо (Cappella di San Severo) — известна фреской, над которой поочерёдно работали Рафаэль и Перуджино; церковь Сан-Бевиньяте (La chiesa di San Bevignate, около 1250 года) — суровый храм тамплиеров.



В бывшем монастыре доминиканок ныне выставлены античные древности, в том числе памятники культуры этрусков. Бывший оливетанский монастырь отдан Перуджинскому университету, одному из старейших в Европе (1307 года). Ещё один университет занимает палаццо Галленга.



Город Перуджа – это не только сокровищница искусства прошлых эпох, календарь ее современной жизни включает события, пользующиеся международной известностью, в том числе осенняя выставка шоколада Eurochocolate и ежегодный фестиваль «Умбрия Джаз» (Umbria Jazz), проводящийся в середине июля. Небольшие клубы, театры, улицы и площади, весь исторический центр в дни Джазового фестиваля живут и дышат волшебной, наполненной энергией атмосферой музыки, сливающейся с историей и архитектурой города.



Перуджа сохранила не только чудесный средневековый старый город, здесь всегда ощущалось и стремление идти в ногу с современностью. Достаточно сказать, что это был первый итальянский город, который построил несколько эскалаторов, которые позволяют удобно добраться до центра пешком. Перуджа — один из самых маленьких городов мира, которые имеют метро. Миниметро Перуджи построено в январе 2008 года и имеет протяжённость четыре км.



Город Перуджа в истории Джиро д’Италия



Впервые город Перуджа появился на маршруте Джиро д'Италия в 1921 году, приняв финиш третьего этапа, а затем, на следующий день, отправив велогонщиков по маршруту следующего этапа. Таким образом, город Перуджа появлялась на маршруте велогонки в тринадцати изданиях Джиро д'Италия. За всю историю Джиро д'Италия Перуджа приняла 15 стартов и 13 финишей этапов «Корса Роза». В последний раз Перуджа участвовала в итальянской супермногоднеке 26 лет назад. В 1995 году Перуджа принимала старт этапа Джиро д'Италия.



Альтиметрия 11-го этапа Джиро д’Италия-2021

После дня отдыха пелотону предстоит проехать участки знаменитых «белых дорог» классики Страде Бьянке, суммарной протяженностью 35,2 км на заключительных 70 км маршрута.

Со старта в Перудже пелотон поедет на запад по равнине и через 43 км начнёт преодолевать пересеченный рельеф. Ещё через 50 км велогонщики окажутся на первом секторе «белых дорог» протяжённостью 9,1 км, большая часть из которых под спуск.

Следующий сектор начнётся на 109 км маршрута и он завершится через 13,5 км на вершине подъёма 3 категории Пассо дель Луме Спенто (Passo del Lume Spento, 130 – 600 м, протяжённость 13 км, перепад 470 м, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 16%). По пути состоится розыгрыш первого промежуточного спринта этапа.

После 12 км спуска начнётся 3-й сектор «белых дорог», также в подъём, протяжённостью 7,6 км. Скоростной спуск приведёт к заключительному сектору «белых дорог» протяжённостью 5 км, который доходит до подножия подъёма 3 категории Пассо дель Луме Спенто (Passo del Lume Spento, 175 – 600 м, протяжённость 9,3 км, перепад 425 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 12%). На этот раз подниматься будут с юго-западной стороны.

Вершина заключительного подъёма дня расположена в 3,8 км от финиша этапа в Монтальчино (Montalcino, провинция Сиена, регион Тоскана), на финише небольшая стенка с градиентом с 12%.



Финиш 11-го этапа Джиро д’Италия принимает город Монтальчино. Холм, на котором расположен город Монтальчино, вероятно, был заселён ещё с этрусских времен. Его первое упоминание в исторических документах относится к 814 году нашей эры. В IX веке здесь была церковь, скорее всего, построенная монахами соседнего аббатства Sant' Antimo.



Город берет свое название от дубов, которые когда-то покрывали местность. С вершины холма, на котором расположен город, открывается потрясающий вид на долины Тосканы, усеянные серебристыми оливковыми садами, виноградниками, полями и деревнями. На склонах холма Монтальчино преобладают виноградники и оливковые рощи.



В средневековые времена город был известен своими кожевенными заводами, изготовлявшими высококачественную кожу для обуви. Во время позднего средневековья Монтальчино стал влиятельной независимой коммуной благодаря выгодному расположению на старой Via Francigena - «Дороге франков» — второй по популярности после пути святого Иакова паломнической дороге средневековой Европы. По ней жители Англии и Франции следовали в Рим, а итальянцы — на север, в Кентербери. При движении в северном направлении она называлась дорогой франков (Via Francigena), а при движении на юг — дорогой римлян (Via Romea).



Позже город Монтальчино стал зависеть от более крупного и воинственного города Сиена. Монтальчино выступил на стороне Сиены в битве при Montaperti в 1260 году и пострадал от конфликтов Сиены и Флоренции в XIV и XV веках. Как и многие другие города в центральной и северной Италии, Монтальчино также участвовал в междоусобных войнах гибеллинов (сторонников Священной Римской империи) и гвельфов (сторонников папства). Фракции с каждой стороны контролировали город в разное время в период позднего средневековья.



После того, как Сиену завоевала Флоренция во время правления семьи Медичи в 1555 году, Монтальчино продержался почти четыре года, но в итоге был завоеван флорентийцами. Под контролем Великого герцогства Тоскана он оставался до объединения в единую Италию в 1861 году.



Звездный час Монтальчино наступил во второй половине XX века. Он оказался в центре важной винодельческой зоны, где культивируют самый известный сорт винограда санджовезе (его клон брунелло) и производят великое вино Брунелло ди Монтальчино (Brunello di Montalcino), а также чуть менее престижное, но все рано очень хорошее вино Россо ди Монтальчино (Rosso di Montalcino).



Благодаря кропотливому ручному труду, включающему множество операций, от сухой обрезки и выбора наилучшей почки, от удаления боковых ответвлений до прореживания гроздей, виноград, из которого производится Брунелло ди Монтальчино, отличается самым высоким качеством. Вино яркого гранатового цвета, в его насыщенном букете ощущаются тона лесных ягод, благородного дерева с легким оттенком ванили. Брунелло ди Монтальчино лишь улучшается с годами, начиная от минимального возраста в 10 лет, и живет до 30, и даже более, лет.



Количество производителей вина Брунелло ди Монтальчино выросло с 11 в 1960 до более чем 200 сегодня, производя 330 000 бутылок вина в год. Брунелло ди Монтальчино был первым вином, удостоенным Denominazione ди Origine Controllata электронным статусом Garantita (DOCG).



Город Монтальчино в истории Джиро д’Италия



Вершина Монтальчино, покрытая по большей части лесами, находится в 40 км от моря и в 100 км от Апеннин, а на юге - гора Амиата (monte Amiata), достигающая высоты 1740 метров. Вершина заключительного подъёма 11-го этапа Джиро д'Италия-2021 находится в 3,8 км от Монтальчино. В последний раз Монтальчино принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 2010 году.



Седьмой этап Джиро д'Италия-2010 до Монтальчино, обещал быть одним из самых сложных, ведь часть пути проходила по «белым» дорогам с гравийным покрытием, тем самым, которые проезжают на весенней классике Монтапаски Эроика. Это был действительно драматический этап. Опять же свой отпечаток наложила погода – велогонщиков на финише было не узнать, форма была у всех одинакового грязно-серого цвета. Победу на этапе одержал Кэдел Эванс (Cadel Evans), который выиграл спринт у Александра Винокурова и Дамиано Кунего (Damiano Cunego).

Бывшие лидеры Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) и Иван Бассо (Ivan Basso) упали на мокрой трассе за 30 км до финиша и отстали. После этапа розовую майку вновь, как и после 3-го этапа, надел Александр Винокуров. Именно на этом этапе, можно сказать, проиграл Джиро д'Италия Карлос Састре (Carlos Sastre).



Монтальчино в третий раз появится на маршруте «Корса Роза». Впервые появившись в 1987 году в качестве финишного, а затем стартового города, Монтальчино ждал своего часа 23 года - до 2010 года. Спустя 11 лет Монтальчино вновь появляется на Джиро д'Италия.

