Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 16 этап, Сачиле - Кортина-д’Ампеццо



Шестнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Сачиле (Sacile, провинция Порденоне, автономный регион Фриули — Венеция-Джулия). История города началась в VII веке, когда на пути из Венето в Фриули на большом острове появились собор и замок.

Происхождение названия города Сачиле точно не установлено: предполагается, что оно происходи от Saccus (излучина реки) или Sacellum (небольшой храм, святое место). Самая примечательная его характеристика - «город на воде»: этот город возник и развивался на берегах одной из самых крупных рек региона Фриули - реки Ливенца. Город-ворота области Фриули, в древности важный торговый центр, сегодня он имеет туристическое значение благодаря богатой истории, своеобразному пейзажу и архитектуре многочисленных дворцов. За это удивительно тонкое равновесие между сушей и водой, между венецианской архитектурой и радующими глаз ракурсами реки Ливенца город получил титул «Сада Светлейшей» (как именовали Венецианскую республику).



Этот городок, расположенный на высоте всего лишь 25 метров над уровнем моря, по-прежнему производит впечатление спокойного населенного центра, удобного и приятного для жизни. Город стал частью Патриаршего государства Фриули с момента его создания в 1077 году; в 1190 г. Патриарх пожаловал ему городские права. Сачиле был первым городом во Фриули, в котором был установлен муниципальный статут. Город несколько раз подвергался осаде войсками Венеции и Тревизо. В 1420 году Сачиле вместе с остальной частью Фриули был присоединен к Венецианской республике. Под венецианским правлением речная торговля расширилась, и многие знатные семьи построили дворцы на берегах Ливенцы.



Падение республики в 1797 году вызвало экономический кризис в Сачиле. 16 апреля 1809 года французские войска потерпели поражение от австрийцев в битве при Сачиле, которая произошла в близлежащих деревушке Камолли. В 1815 году по условиям Венского конгресса Сачиле вошла в состав Королевства Ломбардия-Венеция. Строительство железной дороги в 1855 году во многом восстановило экономическое положение Сачиле. В 1866 году Сачиле был присоединен к Королевству Италии, и здесь началась промышленная деятельность.



Во время Первой и Второй мировой войн город неоднократно подвергался бомбардировкам из-за стратегической важности железной дороги Венеция-Удине. Землетрясение 18 октября 1936 года нанесло большой ущерб зданиям города и его древним городским стенам.



Главная площадь Сачиле - пьяцца дель Пополо (Piazza del Popolo) - сердце города, изначально была грузовым причалом речного порта. Небольшой наклон к югу и сегодня выдает исходное предназначение этой площади; она была закрыта во второй половине XVI века, когда портовая деятельность окончательно прекратилась. По периметру площадь ограничена рядом зданий торговых складов, восходящим к первым десятилетиям XVII века (период, когда вся зона была осушена и замощена камнем и галькой); они построены в венецианском стиле, уравновешенном тенденциями, пришедшими из Тревизо.



К достопримечательностям города Сачиле относится и дворец Фабио де Дзанчи (Fabio De Zanchis), благодаря своей изящной квадрифоре (окно с четырьмя проемами) и остаткам прекрасной фрески под карнизом, а с противоположной стороны площади - дворец Пианка (Pianca) с террасой, полукруглыми окнами, снабженными ажурной балюстрадой, и трифорием. Под портиками сохранились две старинные фрески, исполненные в народной манере: мадонна с младенцем на мраморном троне и склоненная мадонна в черной вуали со Святым Себастьяном.



По своему размеру и великолепию собор Святого Николая (Duomo di San Nicolò) в Сачиле, безусловно, остается одним из самых впечатляющих культовых зданий всего региона. Он возвышается на одноименной площади, которая на самом деле была древней спортивной площадкой, предназначенной для проведения спортивных и культурных мероприятий, где скрещивались средневековые дороги.



На этом месте Генрих Первый, герцог Фриули, заложил первую городскую церковь. Здание в существующем виде было построено на более старом фундаменте между 1474 и 1496 годами, под руководством Белтраме да Комо и Витторио да Комо. Фасад в стиле эпохи Возрождения отличается гармоничными пропорциями и разделен на три уровня пересечением вертикальных пилястр и горизонтальных карнизов. Колокольня величественно возвышается над площадью, несмотря на то, что частые землетрясения наклонили ее. Построенная видимой кладкой в 1568 году по чертежам Доменико да Комо, она имеет высоту 52 метра и завершается восьмигранным пинаклем, на котором парит, с 16 августа 1957 года, ангел-флюгер из бронзы высотой 2,6 метра.



Когда-то Сачиле был защищен крепостной стеной с пятью башнями, из которых до наших дней дошли три. Самая старая относится к XIII веку; она расположена за Собором Святого Николая, на обочине пешеходного мостика над Ливенцей, который ведет на Марсово поле и с которого открывается вид на канал Поэтов (Canale della Pietà) и на дворцы городской площади. Остальные две башни, San Rocco и Foro Boario, были возведены между 1470 и 1485 годами, чтобы противостоять туркам, угрожавшим вторжением. Башни были частью обширной системы защиты города; они соединялись между собой подземными галереями.



Альтиметрия 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

Королевский горный этап Джиро д’Италия-2021 в Доломитовых Альпах с набором высоты 5700 м. Перед днём отдыха велогонщики проедут второй по протяжённости этап на Джиро д’Италия-2021 и покорят наивысшую точку маршрута, где первый станет обладателем премии Чима Коппи (Cima Coppi). Первый по "урожайности" на горные очки этап Джиро д'Италия-2021.

Сачиле впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Сразу же со старта велогонщики начнут подъём протяжённостью 25,3 км, который завершится на вершине 1 категории Ла Кросетта (La Crosetta, протяжённость 11,6 км, 297–1118 м, перепад 821 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 11%).

После 19 км спуска и 16 км пересечённого рельефа и начнётся подъём протяжённостью 58 км с набором высоты 1700 м. От Каприле (Caprile) пойдёт основной подъём в гору 1-ю категории Пассо Федайя (Passo Fedaia, протяжённость 14 км, 995–2057 м, перепад 1062 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 18%). Начиная с дебюта в 1970-м подъём будут проходить в 16-й раз. В последний раз Пассо Федайя преодолевали в 2011 году, первым был Стефано Гардзелли.



Особенность горы такова, что сначала она выглядит как тягун, но заключительные 5,4 км подъёма со средним градиентом 11,2%. Впервые велогонщики окажутся на высоте 2 км над уровнем моря.

После 13 км спуска до Канацеи (Canazei), где стартует следующий этап, начнут подниматься до наивысшей точки Джиро д'Италия-2021 категория Чима Коппи (Cima Coppi) - вершины перевала Пордой (Passo Pordoi, протяжённость 11,8 км, 1440-2239 м, перепад 799 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%).

Пордой появляется на Джиро д’Италия в 40-й раз. В последний раз перевал преодолевали в 2017 году, первым на вершине был Диего Роза.

Вершина Пордой расположена на 153,2 км маршрута, спуск по восточному склону на восток через Араббу (Arabba) и последующие 20 км пересечённого рельефа на высотах 1300 - 1500 м над уровнем моря приведут велогонщиков к подножию следующего подъёма Джау (Passo Giau), одного из самых тяжелых подъёмов на Джиро д’Италия-2021.

Подъём 1-й категории перевал Джау (Passo Giau, протяжённость 9,9 км, 1314-2233 м, перепад - 929 м, средний градиент 9,3%, максимальный - 14%). Максимальные градиенты расположены на первых трёх километрах, оставшиеся почти 7 км со стабильными градиентами 8-10%.

В последний раз подъём преодолевался на Джиро д'Италия в 2016 году, первым на вершине был колумбиец Дарвин Атапума. В 2013 году перевал Джау был исключен из маршрута этапа из-за плохих погодных условий. Остаётся надеяться, что на этот раз погода не подкачает.

Преодолев вершину подъёма, велогонщики отправятся на скоростной и извилистый спуск до финиша, заключительные 500 м по брусчатке в подъём со средним градиентомв 5%.



Финиш шестнадцатого этапа Джиро д’Италия принимает город Кортина-д’Ампеццо (Cortina d'Ampezzo, провинция Беллуно, регион Венето). Кортина д’Ампеццо – единственный итальянский курорт, входящий в престижную группу лучших альпийских курортов Best of the Alps. Город раскинулся посреди просторной солнечной долины, признанной наследием ЮНЕСКО, на высоте 1224 м над уровнем моря. Живописная “чаша” долины Ампеццо окружена одними из самых высоких вершин Европы – на западе высится массив Тофана (Tofana), достигающий высоты в 3243 м, на юге вы увидите Крода да Лаго (Croda da Lago) высотой 2715 м, и, конечно, захватывающие дух “Пять башен” (Cinque Torri) высотой 2361 м, на юго-востоке возвышается Кристалло (Cristallo) 3216 м. Именно окрестности Кортины д’Ампеццо были выбраны местом съемок фильма «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне. В 2009 году ЮНЕСКО включила горы северо-востока Италии в список самых красивых ландшафтов мира.

Сама Кортина д’Ампеццо представляет собой довольно крупный по размерам курорт городского типа. Плотно застроенный 5-6 этажными зданиями центр – полтора десятка улиц и небольших площадей. Центр окружают пригородные районы с особняками и виллами, принадлежащими небедным итальянцам. Среди итальянских горнолыжных курортов Кортина д’Ампеццо приобрёл популярность еще в 19 веке и до сих пор не уступил никакому другому курорту этого престижного статуса.



В 1862 году в Кортина д’Ампеццо приехал мастер альпинизма Поль Грохман, совершивший множество восхождений на близлежащие горы, что побудило других альпинистов бросить вызов горам вокруг Кортины. Так начала расти слава этого горного городка, в результате стала быстро развиваться инфраструктура. В 1910 году в Кортине д’Ампеццо было зарегистрировано около 70 000 туристов. В 1944 году там должны были состояться зимние Олимпийские игры, которые отменили из-за Второй мировой войны. В 1956 году Кортина всё-таки приняла зимнюю Олимпиаду, на которой, кстати, впервые приняла участие сборная СССР. Именно тогда в городе появились новые спортивные и гостиничные комплексы, ледовый стадион и трамплин, спуск для бобслея и кабинная подвесная дорога. Тот год стал переломным в судьбе Кортины ещё и потому, что впервые трансляция зимних олимпийских игр шла по телевизору, что ещё больше подняло престиж города.

Кортина д’Ампеццо входит в горнолыжный проект Доломиты Суперски (Dolomiti Superski), включающий в себя 12 долин и более 1200 км трасс с 12 горнолыжными станциями и 450 подъёмниками, которыми можно пользоваться по единому skipass. Любители беговых лыж тоже не останутся в стороне – для них есть 70 км трасс, проложенных в природном заповеднике, кроме того Кортина – часть самой большой в Европе площадки для беговых лыж Dolomiti NordicSki.

Но не стоит думать, что летом Кортина д’Ампеццо пустеет. Пешком или на велосипеде, по канатной или седельной подвесной дороге вы можете, как и зимой, объехать весь регион и насладиться потрясающими пейзажами. Весной и летом Кортина д’Ампеццо превращается уже не в лыжный, а велосипедный курорт. Кортина предлагает специальные официальные маршруты для велосипедистов, способные удовлетворить запросы всех, кто отдыхает на двух колёсах. Более 500 км трасс от велодорожек для семейных прогулок до спортивных спусков для маунтибайкеров. Вам предложат как детальные карты местности, так и прокат инвентаря, а также техпомощь специальной службы.



Город Кортина-д’Ампеццо в истории Джиро д’Италия



Шесть издания Джиро д’Италия включали город Кортина-д’Ампеццо в маршрут супермногодневки. Впервые появившись на Джиро д’Италия 1939 года в качестве финишного и стартового городка, город Кортина-д’Ампеццо, в общей сложности принял четыре финиша и пять раз дал старт этапов.

Кортина д’Ампеццо - «Королева Доломитов», видела победу Фаусто Коппи (Fausto Coppi) в 1951, Луизона Бобе (Louis Bobet) в 1955 и Хоакима Родригес (Joaquim Rodríguez) в 2012 году.

17-й этап Джиро д’Италия-2012 - первый королевский горный этап. Пелотон начинал борьбу в Доломитах. Отрыв дня отпустили на 50-м километре дистанции. Завоевавший синюю майку лидера горной номинации Маттео Работтини (Matteo Rabottini) из Farnese-Vini отобрался в этот отрыв, чтобы продолжить собирать необходимые ему горные очки. В отрыве также находились Бронислав Самойлов (Bronislav Samoylov / Movistar), Кевин Зельдреерс (Kevin Seeldraeyers / Astana), Маттео Монтагути (Matteo Montaguti / Ag2r-La Mondiale) и Хосе Серпа (Jose Serpa / Androni). Правда, их преимущество при прохождении Пассо Дуран (Passo Duran 12,5 км 610 - 1601 м перепад 991 м уклон 8,1% максимальный уклон 14%) составляло всего полторы минуты. Из основной группы атаковал баскский велогонщик Микель Ниеве (Mikel Nieve / Euskaltel-Euskadi), который на следующем подъёме Форчелла Стауланца (Forcella Staulanza 12,6 км 930 - 1773 м перепад 843 м уклон 6,7% максимальный уклон 11%) догнал Кевина Зельдреерса, выпавшего из группы отрыва. К этому времени в пелотоне оставалось около 40 велогонщиков, а контроль над гонкой взяла команда Liquigas, работавшая на своего капитана Ивана Бассо (Ivan Basso).

Главная надежда «Астаны» Роман Кройцигер (Roman Kreuziger) не выдержал заданного темп и выпал из пелотона за несколько километров до начала вершины предпоследней горы. В этот момент рухнула мечта и надежда Кройцигера подняться на подиум в Милане. На этом этапе он финишировал спустя 11 минут 26 секунд после победителя. А Liquigas продолжала "просеивать" пелотон, взвинчивая темп еще больше, чтобы подвести своего капитана Ивана Бассо к подножию последней горы Пассо Джау (Passo Giau). Благодаря их усилиям пелотон сократился до 15 человек.

Финальная гора этапа Пассо Джау (9,9 км 1314 - 2236 м перепад 922 м уклон 9,3% максимальный уклон 14,2%) ещё никогда до этой Джиро д'Италия не была так близко к финишу (за 18 км). На подъёме Джау «выжили» шестеро сильнейших - лидер гонки Хоаким Родригес (Joaquim Rodríguez) из «Катюши», Иван Бассо (Liquigas), Микеле Скарпони (Michele Scarponi / Lampre), Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal / Garmin-Barracuda), Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo / Colnago-CSF Inox), Ригоберто Уран (Rigoberto Uran / Sky). Хешедаль, Бассо и Скарпони атаковали по очереди, пытаясь сбросить Хоакима Родригеса, но отороваться от розовой майки им не удалось. За 2 км до вершины резко ускорился Доменико Поццовиво, темпа не выдержали Уран и Скарпони, у которого начались судороги. Их спас спуск до финиша, на котором они вернулись в группу лидеров. Зрители в Кортина д’Ампеццо увидели спринтерскую борьбу горняков, победителем которой стал Хоаким Родригес, взявший второй этап Джиро д'Италия-2012.

