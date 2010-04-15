Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 9 этап, Кастель-ди-Сангро - Кампо Феличе



Девятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Кастель-ди-Сангро (Castel Di Sangro, провинция Л’Акуила, регион Абруццо). Город возвышается на краю очень широкой долины, на правом берегу реки Сангро (Sangro), в бассейне Альто Сангро (Alto Sangro). Истоки Сангро находятся недалеко от города Пескассероли (Pescasseroli), в национальном парке Абруццо, Лацио и Молизе. Не доходя до муниципального района Кастель-ди-Сангро, Сангро впадает в озеро Барреа, искусственный бассейн (Lago di Barrea), созданный в 1951 году.



После открытия Антонио Де Нино (Antonio De Nino) в конце XIX века обширного некрополя Кампо Консолино (Campo Consolino), недалеко от соседней Альфедены (Alfedena), можно утверждать, что первые определенные свидетельства оседлого поселения в районе Кастель-ди-Сангро относятся к периоду VII века до нашей эры.



В Альфедене располагался самнитский центр, от которого остались мегалитические стены крепости, завоеванной римлянами в конце III столетия до нашей эры. В IX веке нашей эры городок вместе с церковью был подарен герцогом Беневенто бенедиктинскому аббатству Святого Винсента, в то время как набеги сарацин и других разбойников вытеснили отсюда местных жителей, которых постепенно сменили бенедиктинцы, отстроившие в горах новые укрепления. Эта оборонительная система позволила городку процветать, однако его неоднократно сжигали и грабили, пока в XIII столетии не восстановили, возродив Кастель-ди-Сангро как центр ремесленников и торговой буржуазии. Городок оказался настолько мощным, что пережил и разрушительное землетрясение 1456 года, и чуму 1656 года, однако серьезно пострадал в 1943 году; относительно недавно городок был восстановлен и начал привлекать в свои отели туристов – в первую очередь, благодаря расположенному в нескольких километрах горнолыжному курорту Аремонья.



Одна из главных достопримечательностей Кастель-ди-Сангро – базилика Успения Святой Марии (Basilica di Santa Maria Assunta), построенная в честь Успения Богоматери, была основана как минимум в Х столетии, однако после многочисленных разрушений обрела свой нынешний барочный облик в XVIII веке. Она расположена в верхней части города, в районе Чивита, и хорошо просматривается со всех сторон.



Храм на этом месте был построен во второй половине X века, заменив церковь, находившуюся в местечке Валле Саличе с V века. Здание X века было разрушено землетрясением 1456 года и отстроено заново с названием Архипресвитерская Церковь Санта-Мария-Ассунта-ин-Чьело. К сожалению, не сохранилось документальных свидетельств об этом строительстве, за исключением факта пожертвования, сделанного Роджером, королём Обеих Сицилий. В 1695–1707 году храм был перестроен по проекту архитектора Франческо Феррадини и приобрёл современный вид.

Строительство церкви завершил в 1707–1725 годах другой архитектор, Джован Баттиста Джанни, и 21 сентября 1725 года храм был освящен. Статус базилики был дарован церкви в 1856 году. В прошлом в ней хоронили представителей знатных семей города.



К базилике Успения Святой Марии вплотную примыкает Городской музей, расположившийся в помещениях бывшего монастыря Марии Магдалины, где помимо археологической экспозиции есть помещения, предназначенные для временных выставок, посвященных местным традиция и историческому центру города.



В городе расположена старинная пивоварня, продукция которой до сих пор популярна во всем регионе и отлично сочетается с производимыми здесь же сырами и колбасами.



Альтиметрия 9-го этапа Джиро д’Италия-2021

Горный этап в Средних Апеннинах с финишем подъём 1 категории, в заключительной части которого расположен гравийный сектор. Набор высоты на этапе составит 3400 м.

Кастель-ди-Сангро впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия.

Пелотон отправится на северо-запад и начнёт преодолевать серию спусков, некатегорийных и категорийных подъёмов:

- некатегорийный подъём Колле делла Кроче (Colle della Croce) протяжённостью 12,4 км со средним градиентом 3%;

- подъём 2 категории Пассо Годи (Passo Godi, 982 – 1556 м, протяжённость 13,9 км, перепад 574 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 11%);

- некатегорийный подъём Фонте Чиарлотто (Fonte Ciarlotto) протяжённостью 11,6 км со средним градиентом 5%;

- подъём 3 категории Форка Карузо (Forca Caruso, 531 – 1107 м, протяжённость 12,7 км, перепад 576 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%).

Форка Карузо в шестой раз включён в маршрут Джиро д'Италия, в последний раз - в 1988 году.

- подъём 2 категории Овиндоли (Ovindoli, 830 – 1457 м, протяжённость 12,4 км, перепад 627 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%). 4-е появление на Джиро д'Италия, в последний раз в 1999 году.

Сам подъём протяженностью 18 км с набором высоты 780 м. Пройдя его вершину, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 12 км и далее 2,5 км подъёма до промежуточного спринта в Рокка-ди-Камбио (Rocca di Cambio). После ещё одного короткого спуска начнётся заключительный подъём этапа.

Подъём 1 категории Кампо Феличе (Campo Felice, 1274 – 1655 м, протяжённость 6,6 км, перепад 381 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 14%), в заключительной части которого расположен гравийный сектор протяженностью 1,6 км со средним градиентом 8,8% и максимальным в 14%.

Кампо Феличе - первый подъём 1-й категории на Джиро д'Италия-2021.

Кампо Феличе (Campo Felice, провинция Л’Акуила, регион Абруццо) впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.



Финиш девятого этапа Джиро д’Италия-2021 принимает горнолыжный курорт Кампо Феличе, расположенный в итальянском регионе Абруццо (Abruzzo). Регион Абруццо, знаменитый своими горными ландшафтами и парками, гордится многочисленными горнолыжными курортами, где можно приятно провести время, занимаясь зимними видами спорта. В самые холодные месяцы года в горах Абруццо достаточно снега, а низкие температуры позволяют поддерживать искусственное снежное покрытие на многочисленных трассах.



Трассы горнолыжной зоны Абруццо имеют общую протяжённость в 400 км. Самыми известными являются Кампо Феличе, Овиндоли, Роккаразо и легендарный курорт Гран-Сассо-ди-Кампо-Императоре, а также Пескассероли, Тальякоццо и Пассо-Ланчано.



Горнолыжный курорт Кампо Феличе находится недалеко от Рима, всего 120 км по автостраде. В переводе с итальянского языка Кампо Феличе означает «Счастливое Поле». Созданный в 60-х годах горнолыжный курорт Кампо Феличе стал сразу известным и особенно популярным среди римлян.

В Кампо Феличе можно найти трассы на любой вкус, их общая протяжённость 16 км, а перепады высоты превышают 600 метров. В этой зоне есть два склона, по которым можно спуститься на лыжах: с плоскогорья Рокке (Рокка-ди-Медзо, Рокка-ди-Камбио и Овиндоли) до Кампо Феличе (Торнимпанте); а с вершины горы Монте-Ротондо можно полюбоваться потрясающей панорамой на горы Абруццо, с их горными массивами Гран-Сассо, Майелла и Велино.

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