Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 18 этап, Роверето - Страделла



Восемнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Роверето (Rovereto, провинция Тренто, автономный регион Трентино-Альто-Адидже). Роверето - второй по значимости город провинции Тренто. Богатый художественными, архитектурными и историческими достопримечательностями город Роверето - раздолье для любителей искусства, ведь здесь находится целых семь значимых музеев.



Музей современного искусства «Март» («Mart» - Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) считается одним из крупнейших в Европе и славится своими временными и постоянными выставками. Этот музей был создан не так давно, в 1987 году, по проекту швейцарского архитектора Марио Ботта (Mario Botta). Чёткие линии, оригинальный дизайн и минималистичная архитектура удивительным образом сочетаются с роскошными средневековыми дворцами, расположенные с ним по соседству на одной из главных улиц в центре города.

Есть у этого музея ещё одна особенность - Музей современного искусства «Март» обладает собственной сладкой продукцией, которую изготавливают в одной из кондитерских города. Это конфеты с фруктовой начинкой, покрытые горьким, молочным и белым шоколадом.



В Городском музее проходит международный фестиваль фильмов об археологии. В Музее войны (Museo storico italiano della guerra), расположенном в замке Кастелло ди Роверето (Castello di Rovereto), собраны свидетельства Первой мировой войны.

Колокол мира каждый вечер звонит сто раз в память о павших во всех войнах. Этот колокол располагается на территории замка Кастелло ди Роверето, среди подступающих гор. Он – один из самых крупных в мире, был создан из переплавленных пушек стран-участниц Первой мировой войны, дабы положить конец кровопролитию и призвать к миру. В 60-е годы памятник был освящён Папой Павлом VI в Риме и с триумфом возвращён на своё место.



В Роверето проводится много культурных мероприятий и такие инновационные фестивали, как «Восток-Запад» (Oriente Occidente) и фестиваль театра танца, а также Международный фестиваль имени австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart). Международный фестиваль Моцарта проводится в Роверето потому, что именно здесь великий музыкант выступил со своим первым итальянским концертом.



В Роверето есть очень интересный и полезный проект, он называется «Центр на велосипеде» (C'entro in bici). В рамках этого проекта в Роверето, всем желающим прокатиться по историческому центру города бесплатно предоставляются велосипеды.



Роверето в истории Джиро д’Италия



Джиро д’Италия и Роверето встречались уже четыре раза. На 14-м этапе Джиро д’Италия-1959 протяжённостью 143 км победу одержал бельгийский велосипедист Рик Ван Лой (Rik Van Looy).



Новая встреча «Корса Роза» в Роверето состоялась спустя 36 лет, на 13-м этап Джиро д’Италия-1995. Победителем этапа протяжённостью 218 км стал французский велогонщик Паскаль Ришар (Pascal Richar).

Спустя 10 лет, на финише в Роверето на 12-м этапе Джиро д’Италия-2005 победа на 178-км этапе досталась итальянскому спринтеру Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi).

В последний раз город Роверето принимал финиш Джиро д’Италия на 16-м этапе в 2018 году. Индивидуальная гонка на время протяжённость 34,2 км с преимущественно равнинным рельефом, открыла третью заключительную неделю 101-го выпуска итальянского Гран-тура. Этап осложнял периодически накрапывающий дождь.



Чемпион Австралии в разделке, велогонщик команды BMC Роан Деннис (Rohan Dennis) стал победителем этапа, показав на всех отсечках лучшее время. Он проехал дистанцию за 40 минут со средней скоростью 51,3 км/ч, опередив на 14 секунд немецкого велогонщика команды Katusha-Alpecin Тони Мартина (Tony Martin) и на 22 секунды действующего чемпиона мира в разделке Тома Дюмулина (Tom Dumoulin) из велокоманды Sunweb.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Разделка, которую Роан Деннис проехал со средней скоростью 51,3 км/ч, стала 14-й по скорости за всю историю Джиро д’Италия. Рекорд принадлежит Рику Вербрюгге (Rik Verbrugghe), проехавшему 7,6 км разделку со средней скоростью 58,874 км/ч на Джиро д’Италия-2001.



После 16 этапа Джиро д’Италия-2018 шесть велогонщиков были оштрафованы судьями велогонки за сидение на колесе другого велогонщика, езду за мотоциклом или автомобилем.

Альтиметрия 18-го этапа Джиро д’Италия-2021

Самый протяженный этап Джиро д’Италия-2021, напоминающий Милан-Сан-Ремо, и передышка между вершинами Альп. Из Роверето, принимавшей в последний раз старт этапа Джиро д’Италия в 2002 году, пелотон отправится на юго-запад и после почти 200 км равнины на заключительных 30 км преодолеет четыре подъёма.

С начала некатегорийный подъём протяжённостью 4 км со средним градиентом 4%. Далее подъём 4 категории Кастана (Castana, 118 – 328 м, протяжённость 5,3 км, перепад 210 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 11%) и спуск протяжённостью 7 км до следующего некатегорийного подъёма протяжённостью 1 км средним градиентом 7%.

После второго промежуточного спринта начнётся некатегорийный подъём протяжённостью 2 км со средним градиентом 8%. Вершина подъёма расположена за 7 км до финиша этапа.



Финиш восемнадцатого этапа Джиро д’Италия-2021 принимает город Страделла (Stradella, провинция Павия, регион Ломбардия). История Страделлы в средние века сливается с историей древнего города Монталино, расположенного на скромном холме на южной окраине нынешнего города, где до сих пор стоит молельня Сан-Марчелло в Монталино (San Marcello in Montalino).

И Монталино, и Страделла принадлежали к светской власти епископа Павии, хотя неясно, с каких пор. На самом деле, уже в 943 году короли Италии Уго (Ugo) и Лотарио (Lotario) пожертвовал земельные владения в этих местах епископу Литифредо (Litifredo II) из Ольтперо. Однако спустя некоторое время после того, как король Уго, который приобрел многочисленные населенные пункты в этом районе (большинство из которых затем перешло к его племянникам, от которых произошли Маласпина и Эстенси), завещал Монталино епископу Павии.

В любом случае, с середины XI века Монталино-кон-Страделла (упоминается как Стратегелла в 1029 году) принадлежал епископскому столу Павии. В 1164 году вместе с Ольтперо она перешла под юрисдикцию Павии, продолжая, однако, под ее властью епископское владычество; в некоторых императорских документах все ещё упоминается Монталино, а не Страделла. Однако в последующие столетия соотношение важности между двумя центрами изменилось на противоположное: около 1300 года Страделла была окружена крепостными стенами, а Монталино, как населенный пункт, приходит в упадок.



Епископское владычество было особенно полезно для процветания Страделлы: с 1220 года был предоставлен еженедельный рынок по вторникам, а в 1419 году епископ Пьетро Грасси передал Страделле муниципальный устав. Власть епископа, графа Страделлы, прекратилась в 1797 году с отменой феодализма. Епископская столовая Павии владела значительной частью Портальбера, второго центра сеньора, но в Страделле владение землей было гораздо более разделенным, поскольку было много владельцев, включая буржуа, что свидетельствует о процветании городка.

Город Страделла развивался и в последующие века, после окончания средневековья, а в XIX веке городок стал вторым по величине населением в Ольтрепо, заслужив статус города в 1865 году.



В Страделла родился итальянский художник портретьист Джузеппе Бальдриги (Giuseppe Baldrighi). С городом также связано имя Агостино Депретиса (Agostino Depretis) - итальянского политика и государственного деятеля, трижды, с перерывами возглавлявшего кабинет министров Италии.



На протяжении многих десятилетий Страделла являлась одним из основных мировых центров по производству аккордеонов. Один из первых аккордеонов был произведен в 1876 году Мариано Даллапе, который переехал в Страделлу несколькими годами ранее из своего родного Каведина.

Успех первого прототипа привел к тому, что Даллапе открыл мастерскую по производству аккордеонов. Его примеру последовали в последующие годы другие ремесленники, которые сначала открыли магазин, а затем и настоящие фабрики, такие как Эрколе Мага, Энрико Массони, Паоло Рогледи и Карло Паскуин.



В период максимального развития, между двумя мировыми войнами, на заводе в Даллапе работало около 300 человек. В те годы из 10 000 человек, живших в Страделле, 1 200 были заняты производством аккордеонов. После Второй мировой войны изменение музыкальных вкусов и неспособность компаний адаптироваться к новым рыночным условиям привели к прогрессивному спаду производства аккордеонов и закрытию большинства небольших фабрик.



История аккордеона в Страделле широко задокументирована в «Музее аккордеона», расположенном внутри Палаццо Гарибальди на Виа Монтебелло, где также находится первый прототип аккордеона Даллапе.



Город Страделла в истории Джиро д’Италия



Дважды город Страделла принимал финиш этапа Джиро д’Италия. Впервые в 1994 году, и затем в следующем, в 1995 году.

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