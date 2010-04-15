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Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 18 этап, Роверето - Страделла

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 18 этап, Роверето - Страделла


 Восемнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Роверето (Rovereto, провинция Тренто, автономный регион Трентино-Альто-Адидже). Роверето - второй по значимости город провинции Тренто. Богатый художественными, архитектурными и историческими достопримечательностями город Роверето - раздолье для любителей искусства, ведь здесь находится целых семь значимых музеев.


    Музей современного искусства «Март» («Mart» - Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) считается одним из крупнейших в Европе и славится своими временными и постоянными выставками. Этот музей был создан не так давно, в 1987 году, по проекту швейцарского архитектора Марио Ботта (Mario Botta). Чёткие линии, оригинальный дизайн и минималистичная архитектура удивительным образом сочетаются с роскошными средневековыми дворцами, расположенные с ним по соседству на одной из главных улиц в центре города.

 

Есть у этого музея ещё одна особенность - Музей современного искусства «Март» обладает собственной сладкой продукцией, которую изготавливают в одной из кондитерских города. Это конфеты с фруктовой начинкой, покрытые горьким, молочным и белым шоколадом.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 18 этап, Роверето - Страделла

 
    В Городском музее проходит международный фестиваль фильмов об археологии. В Музее войны (Museo storico italiano della guerra), расположенном в замке Кастелло ди Роверето (Castello di Rovereto), собраны свидетельства Первой мировой войны.

 

    Колокол мира каждый вечер звонит сто раз в память о павших во всех войнах. Этот колокол располагается на территории замка Кастелло ди Роверето, среди подступающих гор. Он – один из самых крупных в мире, был создан из переплавленных пушек стран-участниц Первой мировой войны, дабы положить конец кровопролитию и призвать к миру. В 60-е годы памятник был освящён Папой Павлом VI в Риме и с триумфом возвращён на своё место.

 
    В Роверето проводится много культурных мероприятий и такие инновационные фестивали, как «Восток-Запад» (Oriente Occidente) и фестиваль театра танца, а также Международный фестиваль имени австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart). Международный фестиваль Моцарта проводится в Роверето потому, что именно здесь великий музыкант выступил со своим первым итальянским концертом.

 
    В Роверето есть очень интересный и полезный проект, он называется «Центр на велосипеде» (C'entro in bici). В рамках этого проекта в Роверето, всем желающим прокатиться по историческому центру города бесплатно предоставляются велосипеды.


Роверето в истории Джиро д’Италия


    Джиро д’Италия и Роверето встречались уже четыре раза. На 14-м этапе Джиро д’Италия-1959 протяжённостью 143 км победу одержал бельгийский велосипедист Рик Ван Лой (Rik Van Looy).


    Новая встреча «Корса Роза» в Роверето состоялась спустя 36 лет, на 13-м этап Джиро д’Италия-1995. Победителем этапа протяжённостью 218 км стал французский велогонщик Паскаль Ришар (Pascal Richar).

 

      Спустя 10 лет, на финише в Роверето на 12-м этапе Джиро д’Италия-2005 победа на 178-км этапе досталась итальянскому спринтеру Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi).

 

   В последний раз город Роверето принимал финиш Джиро д’Италия на 16-м этапе в 2018 году. Индивидуальная гонка на время протяжённость 34,2 км с преимущественно равнинным рельефом, открыла третью заключительную неделю 101-го выпуска итальянского Гран-тура. Этап осложнял периодически накрапывающий дождь.


   Чемпион Австралии в разделке, велогонщик команды BMC Роан Деннис (Rohan Dennis) стал победителем этапа, показав на всех отсечках лучшее время. Он проехал дистанцию за 40 минут со средней скоростью 51,3 км/ч, опередив на 14 секунд немецкого велогонщика команды Katusha-Alpecin Тони Мартина (Tony Martin) и на 22 секунды действующего чемпиона мира в разделке Тома Дюмулина  (Tom Dumoulin) из велокоманды Sunweb.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi


  Разделка, которую Роан Деннис проехал со средней скоростью 51,3 км/ч, стала 14-й по скорости за всю историю Джиро д’Италия. Рекорд принадлежит Рику Вербрюгге (Rik Verbrugghe), проехавшему 7,6 км разделку со средней скоростью 58,874 км/ч на Джиро д’Италия-2001.

 
   После 16 этапа Джиро д’Италия-2018 шесть велогонщиков были оштрафованы судьями велогонки за сидение на колесе другого велогонщика, езду за мотоциклом или автомобилем.

 

Альтиметрия 18-го этапа Джиро д’Италия-2021

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 18 этап, Роверето - Страделла

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 18 этап, Роверето - Страделла

 

  Самый протяженный этап Джиро д’Италия-2021, напоминающий Милан-Сан-Ремо, и передышка между вершинами Альп. Из Роверето, принимавшей в последний раз старт этапа Джиро д’Италия в 2002 году, пелотон отправится на юго-запад и после почти 200 км равнины на заключительных 30 км преодолеет четыре подъёма.

 

  С начала некатегорийный подъём протяжённостью 4 км со средним градиентом 4%. Далее подъём 4 категории Кастана (Castana, 118 – 328 м, протяжённость 5,3 км, перепад 210 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 11%) и спуск протяжённостью 7 км до следующего некатегорийного подъёма протяжённостью 1 км средним градиентом 7%.

 

  После второго промежуточного спринта начнётся некатегорийный подъём протяжённостью 2 км со средним градиентом 8%. Вершина подъёма расположена за 7 км до финиша этапа.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 18 этап, Роверето - Страделла


   Финиш восемнадцатого этапа Джиро д’Италия-2021 принимает город Страделла (Stradella, провинция Павия, регион Ломбардия). История Страделлы в средние века сливается с историей древнего города Монталино, расположенного на скромном холме на южной окраине нынешнего города, где до сих пор стоит молельня Сан-Марчелло в Монталино (San Marcello in Montalino).

 

   И Монталино, и Страделла принадлежали к светской власти епископа Павии, хотя неясно, с каких пор. На самом деле, уже в 943 году короли Италии Уго (Ugo) и Лотарио (Lotario) пожертвовал земельные владения в этих местах епископу Литифредо (Litifredo II) из Ольтперо. Однако спустя некоторое время после того, как король Уго, который приобрел многочисленные населенные пункты в этом районе (большинство из которых затем перешло к его племянникам, от которых произошли Маласпина и Эстенси), завещал Монталино епископу Павии.

 

   В любом случае, с середины XI века Монталино-кон-Страделла (упоминается как Стратегелла в 1029 году) принадлежал епископскому столу Павии. В 1164 году вместе с Ольтперо она перешла под юрисдикцию Павии, продолжая, однако, под ее властью епископское владычество; в некоторых императорских документах все ещё упоминается Монталино, а не Страделла. Однако в последующие столетия соотношение важности между двумя центрами изменилось на противоположное: около 1300 года Страделла была окружена крепостными стенами, а Монталино, как населенный пункт, приходит в упадок.


   Епископское владычество было особенно полезно для процветания Страделлы: с 1220 года был предоставлен еженедельный рынок по вторникам, а в 1419 году епископ Пьетро Грасси передал Страделле муниципальный устав. Власть епископа, графа Страделлы, прекратилась в 1797 году с отменой феодализма. Епископская столовая Павии владела значительной частью Портальбера, второго центра сеньора, но в Страделле владение землей было гораздо более разделенным, поскольку было много владельцев, включая буржуа, что свидетельствует о процветании городка.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 18 этап, Роверето - Страделла

 

 

   Город Страделла развивался и в последующие века, после окончания средневековья, а в XIX веке городок стал вторым по величине населением в Ольтрепо, заслужив статус города в 1865 году.


   В Страделла родился итальянский художник портретьист Джузеппе Бальдриги (Giuseppe Baldrighi). С городом также связано имя Агостино Депретиса (Agostino Depretis) -  итальянского политика и государственного деятеля, трижды, с перерывами возглавлявшего кабинет министров Италии.


   На протяжении многих десятилетий Страделла являлась одним из основных мировых центров по производству аккордеонов. Один из первых аккордеонов был произведен в 1876 году Мариано Даллапе, который переехал в Страделлу несколькими годами ранее из своего родного Каведина.

 

   Успех первого прототипа привел к тому, что Даллапе открыл мастерскую по производству аккордеонов. Его примеру последовали в последующие годы другие ремесленники, которые сначала открыли магазин, а затем и настоящие фабрики, такие как Эрколе Мага, Энрико Массони, Паоло Рогледи и Карло Паскуин.


   В период максимального развития, между двумя мировыми войнами, на заводе в Даллапе работало около 300 человек. В те годы из 10 000 человек, живших в Страделле, 1 200 были заняты производством аккордеонов. После Второй мировой войны изменение музыкальных вкусов и неспособность компаний адаптироваться к новым рыночным условиям привели к прогрессивному спаду производства аккордеонов и закрытию большинства небольших фабрик.


   История аккордеона в Страделле широко задокументирована в «Музее аккордеона», расположенном внутри Палаццо Гарибальди на Виа Монтебелло, где также находится первый прототип аккордеона Даллапе.


Город Страделла в истории Джиро д’Италия


   Дважды город Страделла принимал финиш этапа Джиро д’Италия. Впервые в 1994 году, и затем в следующем, в 1995 году.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2021 Giro d'Italia-2021 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 18:35 | Регистрация: 26.05.2017

    Этап для Тони Галлопана. 

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для отдыха. Отрыв разыграет финиш.

    1. Имя: Ігор

      Gerasim

      Сегодня, 20:00 | Регистрация: 15.10.2020

      Саган и Бора будут против

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    Krakk-Фото

    Ну и этапчик. Алмейда, раскидывающий горняков, это конечно, цирк. А если бы Ланда и Бухиан не поломались?..

    Берналь показал, что все-таки не топ. Но по-прежнему главный фаворит здесь, но теперь будет интересно, интрига нарисовалась.

    Власов сегодня проехал намного умнее, чем на Дзонколане. Повезло ему, конечно, с "Астаной", стал капитаном в далеко не последней команде (в плане помощи лидеру). Понял сегодня, кого он мне напоминает - Алафилипп. Может стоит перестроиться на классики и недели, раз способность к тяжелым горовосхождениям на усталости 3-й недели отстутствует напрочь?

  • Александра
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    Александра-Фото
    Всегда радуюсь победам Мартина. Они у него какие-то особо эпичные.) Власов молодец, все молодцы. Перед этим этапом думала, что с радостью признаю неправоту своих суждений о Бернале, а вот! Но все равно он тоже молодец, боец.
  • Gerasim
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Gerasim-Фото
    Саган и Бора будут против
  • Arciv
    Эган Берналь о потере времени ... (1)
    Arciv-Фото
    Думаю всё под контролем у него! Хочется победы ему,хотя не его поклонник и в целом Инеос!
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Дэн сегодня просто Зверюга! Эпическая победа!

    Алмейда ехал красиво финишную гору. Браво.

  • laffy
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    laffy-Фото
    Можно ссылку
  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    nightbuster33-Фото
    А зачем придумывать,когда есть готовая команда из Яндекс велокурьеров г.Алматы, а капитаном поставить"Sd-Paris" он же "Bai Gali".Только, кто его будет финансировать? НУРЕКЕ?- едва ли.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап для отдыха. Отрыв разыграет финиш.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    Николай Н.-Фото

    Как я уже писал, Власов ещё сыроват для таких гор с такой крутизной на вершине. Он правильно сделал, что поехал своим темпом. Не нужно ехать выше своих сил, а потом поймать клин. У него всё ещё в переди.

    Рад за Мартина, всё же он смог взять свой этап, смог выдержать такую горку.

  • BaiGali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    BaiGali-Фото
    [/quote]https://kzaif.kz/sport/a_nu-ka_uberi_svoy_chemodanchik. А вот что творится в Астане. Конечно не будет побед.[/quote] Надеюсь Самурык Казна откажутся от финансирования данного проекта. А Винокуров и Ко смогут создать свой проект со своими спонсорами без гос участия

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