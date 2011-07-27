Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала



Семнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Канацеи (Canazei), который расположен в регионе Трентино-Альто-Адидже между горами Сассолунго, Мармолада и Селла. Город Канацея является частью горнолыжного курорта Валь-ди-Фасса (Val di Fassa) в Доломитовых Альпах, который входит, в свою очередь, в систему 12-ти горнолыжных долин под общим названием «Доломиты Суперски» (1200 километров лыжных трасс, 500 км из которых объединены в кольцо Селларонда (Sellaronda).



Название города можно перевести как «тростник, тростниковая протока», в то время как сам город раскинулся у подножия величественных Доломитовых Альп, а на берегах местной реки Авизио тростник никогда не произрастал. Вероятно, в древности река разливалась, и на месте затонов буйно рос тростник, однако документального подтверждения этому не найдено.



Сегодня же Канацеи - это признанный горнолыжный курорт, самый большой и самый известный курорт долины Валь-ди-Фасса. Известность как горнолыжный курорт, Канацеи приобрёл во многом благодаря своему выгодному расположению в самом центре долины Фасса. Курорт расположен в созданной самой природой уникальной котловине, у подножья самых красивых и высоких вершин Доломитовых Альп: Пордой (Passo Pordoi), Селла (Sella) и Федайя (Passo Fedaia). Символом Канацеи и всей долины стал величественный горный массив Селла, возвышающийся над долиной.



В архитектуре городка преобладает тирольский стиль, создающий праздничное настроение. Светлые корпуса отелей-шале, украшенными «настенной живописью», идеально вписываются в зимний пейзаж, доминантой которого являются великолепные вершины Доломитовых Альп.



Имеется в Канацеи и памятники истории и архитектуры – церковь «Снежной» Девы Марии датируемая 16-м веком; церковь Сан-Флориано, построенная в 1500-м году и украшенная фресками и двумя барочными алтарями; готическая церковь 15-го столетия Сант-Антонио; церковь Сан-Себастьяно и Сан-Рокко, также выстроенная в готическом стиле, и храм Пресвятого Сердца, возведённый в годы Второй Мировой войны. Кстати, Великой войне посвящён и отдельный музей, в котором выставлены артефакты тех лет, найденные в ледниках Мармолады (Marmolada).



Город Канацеи в истории Джиро д’Италия



Трижды город Канацеи принимал финиш этапа Джиро д’Италия - в 1978, 1987 и в 2017 годах. Лишь однажды, на Джиро д’Италия-1987 город Канацеи, всед за финишем этапа, стал стартовым городком на следующем этапе.



Альтиметрия 17-го этапа Джиро д’Италия-2021

После дня отдыха испытание горами продолжится, велогонщиков ожидает горный этап с набором высоты 3400 м и финишем в подъём 1 категории. Самый высокогорный старт этапа на Джиро д’Италия-2021.

Из Канацении маршрут проложен на юго-запад и под спуск, который приведет к подножию подъёма 3 категории Свесери (Sveseri, протяжённость 2,9 км, 815-1096 м, перепад 281 м, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 14%). Далее спуск продолжится до Тренто, где будет расположен первый промежуточный спринт на этапе.

Последующие 50 км по равнине приведут велогонщиков к началу подъёма 1 категории Пассо Cан Валентино (Passo San Valentino, протяжённость 14,8 км, 156-1315 м, перепад 1159 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%).

Подъём начинается с 1,5 км участка со средним градиентом в 5,5%. Далее следует 8 км участок со средним градиентом 8,9% и максимальными градиентами. После километровой полочки заключительный участок протяжённостью 4,3 км со средним градиентом в 7,4%. К вершине подъёма от пелотона останется небольшая группа генеральщиков со своими помощниками.

Пройдя вершину подъёма, велогонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 18 км и, отдохнув на 8 км участке равнины, начнут штурм заключительного подъёма дня - подъём 1 категории Сега ди Ала (Sega di Ala, протяжённость 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%), который дебютирует на итальянском Гранд-туре.

Подъём начинается плавно - первые полкилометра со средним градиентом 5,8%, затем 0,5 км со средним градиентом в 9,2%, следующие полкилометра со средним градиентом 15,6%.

Далее 2,5 км со средним градиентом в 10%, небольшая полочка и еще 2 км со средним градиентом в 12%. Снова полочка и далее самый тяжелый участок подъёма - протяжённостью 1,5 км со средним градиентом в 15% и максимальным до 17%.

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала

Полочка и ещё 1 км со средним градиентом 9% и заключительные 1,5 км этапа выполаживание со средним градиентом в 5%. Сега ди Ала (Sega di Ala, провинция Тренто, автономный регион Трентино-Альто-Адидже) впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия. На Джиро дель Трентино-2013 году на Сега ди Ала первым был Винченцо Нибали.

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