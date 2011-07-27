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Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала


   Семнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Канацеи (Canazei), который расположен в регионе Трентино-Альто-Адидже между горами Сассолунго, Мармолада и Селла. Город Канацея является частью горнолыжного курорта Валь-ди-Фасса (Val di Fassa) в Доломитовых Альпах, который входит, в свою очередь, в систему 12-ти горнолыжных долин под общим названием «Доломиты Суперски» (1200 километров лыжных трасс, 500 км из которых объединены в кольцо Селларонда (Sellaronda).


   Название города можно перевести как «тростник, тростниковая протока», в то время как сам город раскинулся у подножия величественных Доломитовых Альп, а на берегах местной реки Авизио тростник никогда не произрастал. Вероятно, в древности река разливалась, и на месте затонов буйно рос тростник, однако документального подтверждения этому не найдено.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала


   Сегодня же Канацеи - это признанный горнолыжный курорт, самый большой и самый известный курорт долины Валь-ди-Фасса. Известность как горнолыжный курорт, Канацеи приобрёл во многом благодаря своему выгодному расположению в самом центре долины Фасса. Курорт расположен в созданной самой природой уникальной котловине, у подножья самых красивых и высоких вершин Доломитовых Альп: Пордой (Passo Pordoi), Селла (Sella) и Федайя (Passo Fedaia). Символом Канацеи и всей долины стал величественный горный массив Селла, возвышающийся над долиной.


   В архитектуре городка преобладает тирольский стиль, создающий праздничное настроение. Светлые корпуса отелей-шале, украшенными «настенной живописью», идеально вписываются в зимний пейзаж, доминантой которого являются великолепные вершины Доломитовых Альп.


   Имеется в Канацеи и памятники истории и архитектуры – церковь «Снежной» Девы Марии датируемая 16-м веком; церковь Сан-Флориано, построенная в 1500-м году и украшенная фресками и двумя барочными алтарями; готическая церковь 15-го столетия Сант-Антонио; церковь Сан-Себастьяно и Сан-Рокко, также выстроенная в готическом стиле, и храм Пресвятого Сердца, возведённый в годы Второй Мировой войны. Кстати, Великой войне посвящён и отдельный музей, в котором выставлены артефакты тех лет, найденные в ледниках Мармолады (Marmolada).


Город Канацеи в истории Джиро д’Италия


   Трижды город Канацеи принимал финиш этапа Джиро д’Италия - в 1978, 1987 и в 2017 годах. Лишь однажды, на Джиро д’Италия-1987 город Канацеи, всед за финишем этапа, стал стартовым городком на следующем этапе.


Альтиметрия 17-го этапа Джиро д’Италия-2021

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала

 

   После дня отдыха испытание горами продолжится, велогонщиков ожидает горный этап с набором высоты 3400 м и финишем в подъём 1 категории. Самый высокогорный старт этапа на Джиро д’Италия-2021.

 

  Из Канацении маршрут проложен на юго-запад и под спуск, который приведет к подножию подъёма 3 категории Свесери (Sveseri, протяжённость 2,9 км, 815-1096 м, перепад 281 м, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 14%). Далее спуск продолжится до Тренто, где будет расположен первый промежуточный спринт на этапе.

 

   Последующие 50 км по равнине приведут велогонщиков к началу подъёма 1 категории Пассо Cан Валентино (Passo San Valentino, протяжённость 14,8 км, 156-1315 м, перепад 1159 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%).

 

   Подъём начинается с 1,5 км участка со средним градиентом в 5,5%. Далее следует 8 км участок со средним градиентом 8,9% и максимальными градиентами. После километровой полочки заключительный участок протяжённостью 4,3 км со средним градиентом в 7,4%. К вершине подъёма от пелотона останется небольшая группа генеральщиков со своими помощниками.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала

 

  Пройдя вершину подъёма, велогонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 18 км и, отдохнув на 8 км участке равнины, начнут штурм заключительного подъёма дня - подъём 1 категории Сега ди Ала (Sega di Ala, протяжённость 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%), который дебютирует на итальянском Гранд-туре.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала

 

  Подъём начинается плавно - первые полкилометра со средним градиентом 5,8%, затем  0,5 км со средним градиентом в 9,2%, следующие полкилометра со средним градиентом 15,6%.

 

  Далее 2,5 км со средним градиентом в 10%, небольшая полочка и еще 2 км со средним градиентом в 12%. Снова полочка и далее самый тяжелый участок подъёма - протяжённостью 1,5 км со средним градиентом в 15% и максимальным до 17%. 

 

Джиро д&rsquo;Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди АлаДжиро д&rsquo;Италия-2021, превью этапов: 17 этап, Канацеи - Сега ди Ала

 

  Полочка и ещё 1 км со средним градиентом 9% и заключительные 1,5 км этапа выполаживание со средним градиентом в 5%. Сега ди Ала (Sega di Ala, провинция Тренто, автономный регион Трентино-Альто-Адидже) впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия. На Джиро дель Трентино-2013 году на Сега ди Ала первым был Винченцо Нибали.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 13:45 | Регистрация: 27.07.2011

    чья очередь теперь валить на все деньги

     

    думаю Астана попробует опять..надо же закинуть Власова опять на подиум пока Карузо теплеьнкий ну и добить если получится Саймона

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Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Camarada
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (57)
    Camarada-Фото
    Мне гонка Берналя напоминает победу Нибали на ТДФ, когда все те, кто должен был Ченцо обыгрывать посходили, но он оставшимся устроил настоящий разнос, чтобы показать, что победа заслужена.

    Так вот и Берналь из-за слабости соперников доказывает, что он не случайно выиграл ТДФ.
  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (1)
    rude_rider-Фото

    чья очередь теперь валить на все деньги

     

    думаю Астана попробует опять..надо же закинуть Власова опять на подиум пока Карузо теплеьнкий ну и добить если получится Саймона

  • motte
    Александр Власов – 7-й на коро ... (9)
    motte-Фото

    Цитата: levonardo
    Внимание вопрос. EF натянули когла у Власова проблема случилась или раньше?

    По словам босса команды, им надо было что то делать ибо Скай ушел в глухую защиту.

    Саша здесь ни при чём.

  • Earl57
    Александр Власов – 7-й на коро ... (9)
    Earl57-Фото

    Они стали выходить вперед, когда еще Ганна и Пуччо тянули пелотон. Оттеснили итальянцев и стали сами догонять. Ганна и Пуччо еще некоторое время помаячили на втором плане. Убедились что интересам Берналя ничего не угрожает и перед началом подъема ушли из пелотона.

    Впервые за последние пару лет увидела Ван Гардерена. Есть еще силушка у Тиджеюшки, впахивал впереди на совесть.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    На макушке Джау 16 этапа - то что мы не уВидели по ТВ (любительская съёмка):

    Giro d'Italia, Stage_16 - Passo Giau (What you have missed on TV !)

    Цитата: velodoctor
    А мне кажется, сокращение этапа его сделало ярче. Атаки были наконец не за 1км, а за 5 если не ошибаюсь, и просев солидный до этого. Чего ещё надо то. Спуск интриги добавил, надеюсь где-то будет потом время на вершине для сравнения.

    А я просто представляю чтобы было, если б не убрали Федаю или хотя бы Пордой, который, судя по карте маршрута "старого" этапа довольно атки близко от Джау, так что орги чуьть-чуть не всё же перстаралсиь, т.е. перестраховались. Пассо Пордой моглы оставлять, всё таки она изначально Чима Коппи. И вот тогда считаю, что мы бы увидели борьбу генеральщиков раньше. И не факт что Берналь бы так оторвался, хотя с другой стороны и отрывы (по времени) на финиши значительно бы выросли.

    Цитата: Tom_Boonen
    Цитата: sashaney
    Алмейда был сокапитаном, пока сам не капнул. Или вы считаете, что ему Лефевр приказал отвалиться?
    Пономар несколько часов проигрывает в общем зачете Эвенпулу. Хорошее сравнение.
    Пономарь не уровень Ремко. Но при этом его никто не возит и он катается по отрывам. Сравнение не уместное.

    Я сравнил нашего Пономаря с Эвенпулом чисто по этому этапу, а не по генералу, ну и немного по возрасту с Ремко. А то что он (Андрей) колесил по отрывам не отрицаю, но ведь извольте, разве там он не тратился.

    А насчёт Алмейды - считаю что Лефевр проколося сделав ставку на Эвенпула. И те тёрки что были/есть в команде пошли не в пользу велогонщикам и самому шеф Квиков. Жоао А. капнул, да, на потом ментально он был готов тянуть бремя ЛИДЕРства на Джиро.

    И как эпилог беседы: 16 этапов позади на, а большая и могучая "волчья стая" джо сих пор без побед на Джиро  

  • SportSpirit
    Ronde van Limburg-2021 (6)
    SportSpirit-Фото

    Самый победоносный сход с гранд-тура music

  • levonardo
    Александр Власов – 7-й на коро ... (9)
    levonardo-Фото
    Может и так. Хотя я вот тут глянул хайлайты и текстовую трансляцию-за 55 км отрыв был в 4х с половиной минутах, при максимуме до этого почти 6, то есть Инеос контролировал разрыв. Да и в последней горе ещё бы пару минут скинули, минимум. Получается что даже если бы три минуты Алмейда кинул Карти это было бы не критично, и настолько тратится смысла не было, мне кажется. Но им виднее конечно.
    З.Ы. Я больше к тому, что Инеос умело пользуется усилиями других команд, при том что сами, наверное, на голову всех сильнее.
  • M-07
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (57)
    M-07-Фото
    Годы идут, а качество трансляций в плохую погоду на Джиро не меняется. Очень напомнило Джиро-2013, когда этап выиграл Нибали, и ничего не показали тоже из-за плохой погоды.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (57)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ему лучше сойти с гонки и это было бы правильно со всех сторон. Что касается шансов на разделку ,то с каждым следующим горным этапом ,его шансы ( на хорошее выступление, не на первое место ) будут все меньше и меньше. Да и потом ,отдельно взятая разделка или разделка в первый день тура или на недельной гонке и разделка в последний день трехнедельного тура это - земля и небо.

  • sixpack
    Жуан Алмейда, Ремко Эвенепул, ... (6)
    sixpack-Фото
    у Боры с Саганом ЧМ, ПР, ГВ, КБК, сколько-то этапов ГТ и всякая мелочь до кучи, побед 30, наверное. И главное, Саган очень узнаваемая вне узкого круга велофанов фигура, в отличие от очень многих гонцов с нехилыми достижениями.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

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