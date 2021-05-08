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Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 19 этап, Аббьятеграссо - Альпе ди Мера

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 19 этап, Аббьятеграссо - Альпе ди Мера

 

    Девятнадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в Аббиатеграссо (Abbiategrasso). Город впервые принимает старт этапа итальянского Гран-тура. Аббиатеграссо раскинулся на равнине к юго-западу от Милана, в природном парке долины Тичино (Parco naturale lombardo della Valle del Ticino). Город Аббиатеграссо древний и густонаселённый. Его муниципальная территория является самой крупной из всей провинции после Милана.

 

В средние века аристократическая семья Висконти (Visconti) и основатель миланской ветви династии Сфорца - Франческо I Сфорца (Francesco Sforza) возвели в Аббиатеграссо башни и стены, чтобы защитить два из основных пунктов пересечения на реке Тичино. Так город стал более защищённым и спокойным для жизни.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 19 этап, Аббьятеграссо - Альпе ди Мера


   Благодаря крепостным стенам многие разрушительные набеги миновали город и до наших дней в хорошем состоянии сохранились несколько архитектурных исторических памятников. Среди них: Базилика Санта-Мария-Нуова (Basilica di Santa Maria Nuova), построенная в 1338 году, считается последним шедевром великого ренессансного архитектора и живописца Донато Браманте (Donato Bramante).

 

    К главным религиозным строениям города Аббиатеграссо, имеющим архитектурную и историческую ценность, относится также церковь Сан-Бернардино (Chiesa di San Bernardino), возведённая в семнадцатом веке в стиле барокко и спроектированная миланским архитектором Франческо Марией Ричини (Francesco Maria Richini. В старинном городском отеле «Castello Visconteo» в настоящее время размещаются городская администрации и библиотеки.


Город Аббьятеграссо в истории Джиро д’Италия


   Всего лишь во второй раз город Аббьятеграссо появляется на маршруте Джиро д’Италия. В этом издании «Корса Роза», как и в предыдущий раз, на Джиро д’Италия-2018, город Аббьятеграссо будет выступать в качестве стартового городка.


Альтиметрия 19-го этапа Джиро д’Италия-2021

  

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 19 этап, Аббьятеграссо - Альпе ди Мера

 

профиль 19 этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  Горный этап с набором высоты 2800 м и финишем в подъём 1 категории.

 

   Со старта велогонщики отправятся на северо-запад и через 70 км тягуна окажутся у подножия подъёма 4 категории Джиньезе (Альпе Агонья) (Gignese (Alpe Agogna), протяжённость 12,9 км, 317-697 м, перепад 380 м, средний градиент 3%, максимальный градиент 10%). После прохождения вершины велогонщики проедут 10 км скоростного и опасного спуска на восток.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 19 этап, Аббьятеграссо - Альпе ди Мера

 

  Последующие 25 км с постепенным набором высоты, проложенные на запад, приведут велогонщиков к подъёму 3 категории Пассо Делла Колма (Passo Della Colma, протяжённость 7,5 км, 447-928 м, перепад 481 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 11%).
  Далее 10 км спуск и 20 км тягуна на юг к подножию заключительного подъёма дня - подъём 1 категории Альпе Ди Мера (Alpe Di Mera, протяжённость 9,7 км, 659-1531 м, перепад 872 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 14%).
Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 19 этап, Аббьятеграссо - Альпе ди Мера
Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 19 этап, Аббьятеграссо - Альпе ди Мера

   Подъём начинается плавно - первый километр со средним градиентом около 5%, следующие 1,5 км со средним градиентом в 7%, последующие 2,5 км со средними градиентами в районе 8-9% и заключительные 4,7 км этапа со средним градиентом в 10,4%.


    Финиш девятнадцатого этапа Джиро д’Италия-2021 принимает городок Альпе ди Мера (Alpe Di Mera, провинция Верчелли, регион Пьемонт). Горнолыжный курорт расположен на минимальной высоте 659 метров, и максимальная высота некоторых склонов достигает 1700 метров над уровнем моря. Здесь есть где развернуться любителям зимнего катания на лыжах.

 

   В распоряжении любителей горных лыж 30 км лыжных трасс, из них: 4 км лёгкие, 23 км среднего уровня, и 2 км сложный уровень трасс. Понравится и количество трасс, всего их 16: легкие - 3, средние 12, сложные - 1.

 

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 19 этап, Аббьятеграссо - Альпе ди Мера


   Подняться на склон можно используя подъёмники, курорт Альпе ди Маре предлагает седельные подъёмники, бугели и транспортёры.


   Горнолыжный курорт Альпе ди Мера небольшой, но очень уютный. Когда Альпе ди Мера, располагающий обширными лугами на склонах использовался исключительно под пастбища. Со временем здесь начала развиваться инфраструктура, появились гостевые домики и небольшие отели. Горнолыжный курорт Альпе ди Мера подходит для семейного отдыха с детьми. 

 

   Альпе Ди Мера впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

  

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По материалам Интернета

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Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    velodoctor-Фото

    Да при таком подъезде, ещё и перед решающими этапам, что-то изображать там, где ничего отыграть почти невозможно смысла не было. Петя тоже не ищет сложных путей, просто доезжает, бережёт видимо силы на тур. Интересно осилит тур Швейцарии свой любимый ещё. 

  • AlGalgalim
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    AlGalgalim-Фото
    Очень за генеральщиков волновался, что в лимит времени не впишутся. Но обошлось?
  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Полное неуважение пелотона и генеральщиков. 15 км или 20 минут отставания это уже перебор. Только бокалов с шампанским и разноцветных шариков не хватало для праздничной картинки.
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    RVL-Фото

    классная развязка. такая дуэль захватывающая.

    классик vs раздельщик

    Браво, Бетиоль!

  • zhekinson
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (9)
    zhekinson-Фото

    Цитата: motte
    Каванья совсем почему-то не видно было до сих пор.

    ну вот,Вы практически угадали победителя сегодняшнего этапа,жаль силёнок Реми не хватило,теперь у Квиков вся надежда на Алмейду.

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (52)
    nightbuster33-Фото
    Я не удивлен красной оценкой моего комментария. Ну, во-первых,этот комментарий я взял, ради шутки,из сайта"Фан-сайт команды Астана" под ником указанным первым в моем предыдущем комментарии.А под вторым ником он проходит на вашем сайте. "Нуреке"- так в Казахстане,казахи,уважительно называют младшие- старшго,старшие- уважаемого человека не зависимо от возраста.Нуреке- это первый президент Казахстана,сейчас Секретарь Совета Безопасности Нурсултан Абишевич Назарбаев,который, в свое вреемя, дал добро на создание профессиональной велокоманды "Астана". Апосле статьи "Винокурова едва не попросили из Astana-Primer Tech" -я ошарашен.
  • APXEOLOG
    Джулио Чикконе сошёл с Джиро д ... (1)
    APXEOLOG-Фото
    Джиро потерь, сколько гонцов попадающих в 10ку сошло...
  • RVL
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (11)
    RVL-Фото
    и Вам браво!
  • RVL
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (11)
    RVL-Фото
    выставил неготового бойца
    на неподготовленную командой гонку,
    с ошибочным планом на нее,
    после длительного восстановления
    после сложной травмы...
    а он еще и падать начал...
  • RVL
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (11)
    RVL-Фото
    Саша, браво! прочитал сход Ремко

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